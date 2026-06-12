أكثر من مجرد زي رياضي.. لماذا يرتدي قميص المنتخب من لا يعرف حتى قانون التسلل؟

لم يعد قميص منتخب كرة القدم مجرد رداء للاعبين أو وسيلة لتمييز الفريقين خلال 90 دقيقة، بل أصبح قطعة حاضرة في خزائن كثيرين؛ من المشجعين ومحبي اللعبة إلى المؤثرين ومتابعي الموضة.

ومع الوقت، لم يعد القميص يُعامل كـ"تي شيرت" عادي، بل كعلامة شخصية وأيقونة للتعبير عن الهوية والانتماء.

من زي اللاعب إلى قميص المشجع

لفترة طويلة من تاريخ كرة القدم، كان القميص مجرد جزء من عدة اللاعب، لا منتجا مستقلا موجها للجماهير. لحظة التحول بدأت مع ظهور فكرة "القمصان المقلدة" (Replica)، أي النسخ التي يستطيع المشجع شراؤها وارتداءها خارج الملعب.

يشير تقرير لشركة "أدميرال" البريطانية عن معرض "50 عاما من القميص المقلد" في المتحف الوطني لكرة القدم بمانشستر إلى أن موسم 1973-1974 شهد طرح أول قميص مقلد تجاريا للجمهور، وهي خطوة اعتُبرت نقطة تحول في كرة القدم البريطانية، وأطلقت موجة جديدة في التصميم والتصنيع والثقافة الكروية.

مع انتشار البث التلفزيوني واتساع جمهور اللعبة، لم تبق الفكرة محصورة في بريطانيا. تحولت قمصان المشجعين تدريجيا إلى منتج جماهيري في أسواق كروية أخرى. هنا لم يعد القميص ملكا للاعبين وحدهم؛ صار المشجع قادرا على امتلاك نسخة من الصورة التي يراها على الشاشة كلما تابع مباراة.

القميص كأرشيف لتاريخ اللعبة

تتعامل متاحف كرة القدم مع قميص المنتخب بوصفه وثيقة مادية لتاريخ اللعبة، لا مجرد تذكار. متحف فيفا، على سبيل المثال، يحتفظ بمقتنيات ووثائق وصور من تاريخ كرة القدم، ويخصص مساحة لقمصان الاتحادات الوطنية الأعضاء، وعددها 211 اتحادا.

من هذه الزاوية، يمكن قراءة القميص كخط زمني لتطور اللعبة. في بدايات القرن العشرين، كانت القمصان تُصنع من قطن سميك بألوان بسيطة وتصاميم محدودة، بسبب القيود التقنية في النسيج والطباعة. ومع اتساع شعبية اللعبة وظهور البث التلفزيوني، أصبحت الألوان أكثر جرأة، والتفاصيل البصرية أكثر أهمية لأن القميص صار يُرى بوضوح على الشاشة.

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لاحقا، انتقلت الصناعة من الأقمشة الثقيلة إلى ألياف صناعية أخف وزنا وأكثر قدرة على التهوية. يشير موقع "هيستوريكال فوتبول كيتس" إلى أن البوليستر أصبح في الثمانينيات خامة مفضلة لأنه أخف من القطن، لا يحتفظ بالرطوبة بالطريقة نفسها، ويتحمل الحركة المتكررة. لكن أهمية البوليستر لم تكن رياضية فقط؛ فقد أتاح تصاميم أكثر جرأة، وألوانا أوضح، وتفاصيل مطبوعة أو منسوجة يصعب تنفيذها على القطن القديم.

قماش صغير.. ومساحة واسعة للهوية

مع تطور تقنيات الطباعة، صار قميص المنتخب مساحة بصرية للتعبير عن الثقافة والهوية الوطنية. الخطوط والنقوش والتدرجات والشعارات والرموز المحلية تحولت إلى جزء من تصميم القميص، وأحيانا إلى قصة كاملة تحكي عن البلد.

في قميص المكسيك الاحتياطي لكأس العالم 2022 مثلا، أوضحت "أديداس" أن التصميم استلهم حضارات قديمة، ودمج فنون المايا والأزتك، ومن بينها رمز "الثعبان الريشي" داخل ياقة القميص. في إيطاليا، أطلقت "بوما" قميصا ثالثا عام 2019 مستلهما من أقمشة وعمارة عصر النهضة، مع عودة اللون الأخضر المرتبط بقميص تاريخي من عام 1954.

على مستوى الأندية، قدّم نادي "كوفنتري سيتي" الإنجليزي بالتعاون مع "هامل" قميصا يتضمن نمطا مستوحى من خطوط الترام ونوافذ كاتدرائية كوفنتري. لم تعد الخامة والطباعة مجرد تفاصيل تقنية، بل وسيلة لتحويل القميص إلى حامل لهوية بصرية وثقافية وذاكرة مكانية.

إعلان متحرك على صدر اللاعب

التحول التجاري لم يكتمل إلا مع دخول الرعاة إلى واجهة القميص. في السبعينيات والثمانينيات، ظهرت مرحلة الرعاية التجارية (Sponsorship)، ودخلت الشعارات إلى صدر اللاعب، فتحول القميص من قطعة رياضية خالصة إلى لوحة إعلانية تدور أمام ملايين المشاهدين.

بحسب "هيستوريكال فوتبول كيتس"، تعد صفقة نادي "آينتراخت براونشفايغ" الألماني مع شعار "ييغرمايستر" عام 1973 من أوائل نماذج الرعاية على القمصان. بعدها تصاعدت الضغوط في إنجلترا للسماح بوضع أسماء الرعاة على قمصان اللاعبين، قبل أن تصبح هذه الممارسة جزءا ثابتا من اقتصاد اللعبة.

من هنا تطور القميص مرة أخرى، من لون ورقم إلى علامة تجارية. ومع انتشار البث التلفزيوني عالميا، تضاعفت قيمته، فالقميص الذي يظهر في نهائي قاري أو مونديال لم يعد مجرد زي مباراة، بل مساحة دعائية ذات عائد اقتصادي كبير.

من المدرجات إلى ثقافة الشارع

في العقدين الأخيرين، خرج قميص كرة القدم من حدود الملعب والمدرجات إلى ثقافة الشارع. تعاونت علامات الأزياء العالمية مع الشركات الرياضية، وصارت بعض الإصدارات المحدودة تُباع بوصفها قطعا قابلة للجمع والاقتناء، كما ظهرت القمصان في الإعلانات وصور الجماهير وحسابات اللاعبين وعائلاتهم، ثم في مجلات الموضة ومنصات التواصل الاجتماعي.

توضح مجلة "فوغ" في تقرير عن تطور الإطلالات المرتبطة بالمونديال عبر 60 عاما أن كأس العالم لم يعد حدثا رياضيا فقط، بل مناسبة عالمية تمتد إلى الموضة وثقافة الصورة؛ ما يُرتدى حول المباراة أصبح جزءا من المشهد بقدر ما يُلعب داخل الملعب.

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من جانب آخر، تشير مجلة "هاي سنوبيتي" المتخصصة في ثقافة الشارع إلى أن اتجاهات مثل "بلوك كور" ساهمت بقوة في نقل قميص كرة القدم من مدرج المباراة إلى إطلالات الشارع اليومية؛ حيث يُنسق القميص مع الجينز الواسع، والأحذية الرياضية الكلاسيكية، وقطع مستوحاة من ثقافة المشجعين. بهذه الطريقة، قد يرتدي شخص ما قميص فريق لا يتابعه أصلا، لأنه يحب ألوانه أو طابعه القديم أو قصته البصرية.

حين دخلت دور الأزياء إلى الملعب

لم تعد العلاقة بين كرة القدم والموضة مجرد اقتباس؛ بل باتت شراكات واضحة بين أندية وعلامات أزياء. يشير موقع "هاي سنوبيتي" إلى تعاونات جمعت أندية كروية مع علامات معروفة مثل "مونكلير" و"باتا" و"بالنسياغا"، وهو ما أعاد تعريف منتجات الأندية والمنتخبات بوصفها قطع أزياء مرغوبة لدى جمهور الموضة، لا لدى المشجعين فقط.

مع صعود لاعبين مهتمين بالموضة مثل هيكتور بيليرين وجود بيلينغهام وكيليان مبابي، أصبح اللاعب نفسه حلقة وصل بين عالم الرياضة وعالم الأزياء. فهو لا يروّج لقميص الفريق داخل الملعب فحسب، بل يحمله معه إلى جلسات التصوير والإطلالات اليومية، فيتحول إلى جزء من الثقافة البصرية المحيطة باللعبة.

كأس العالم.. منصة عالمية للقمصان والموضة

في البطولات الكبرى، يكتسب القميص قوة إضافية؛ لأنه لا يظهر أمام جمهور محلي فقط، بل أمام العالم كله. لذلك لم يعد كأس العالم مناسبة لطرح قمصان لعب جديدة فقط، بل موسم تنافس بصري تقدم خلاله العلامات الرياضية ودور الأزياء مجموعات كاملة مستوحاة من المنتخبات والهوية الكروية.

في مونديال 2026، نشرت "فوغ" تقريرا عن تعاونات بين دور أزياء وشركات ملابس كبرى مرتبطة بالبطولة؛ من بينها تعاون "نايكي" مع "بالاس" للمنتخب الإنجليزي، و"أديداس أوريجينالز" مع المصمم ويلي شافاريا للمنتخب المكسيكي، و"نايكي" مع أرشيف فيرجيل أبلوه للمنتخب الأمريكي، وتعاون "جاكيموس" مع "نايكي" والاتحاد الفرنسي. هكذا لم يعد الحديث عن قميص واحد، بل عن مجموعات كاملة تشمل سترات وقمصانا وأحذية وقبعات وقطع أزياء شارع.

تشير تقارير لقطاع الموضة إلى أن شريحة معتبرة من المستهلكين اليوم مهتمة بتعاونات تجمع العلامات الفاخرة بالملابس الرياضية. هذه النسبة تفسر لماذا تتعامل دور الأزياء مع كرة القدم كسوق واعدة؛ فاللعبة تمتلك جمهورا ضخما، ورموزا وطنية سهلة القراءة، ولحظات جماعية قابلة للاستعادة حتى بعد انتهاء الحدث، وحضورا بصريا واسعا على المنصات الاجتماعية.

في النهاية، لم يعد قميص المنتخب مجرد زي للمباراة، بل قطعة تجمع الرياضة بالهوية والموضة والذاكرة. بدأ كوسيلة لتمييز اللاعبين، ثم تحول إلى منتج جماهيري ومساحة للرعاة، وأيقونة ضمن الملابس اليومية. لذلك حين يرتديه المشجع في كأس العالم، فهو لا يضع شعارا على صدره فقط، بل يرتدي طريقة للتعبير عن ذاته وانتمائه.