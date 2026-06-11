لماذا لا نشاهد المونديال وحدنا؟.. اكتشف سر الهتاف الجماعي وسحر اللحظة

مع كل نسخة من كأس العالم، تتحول المقاهي والمطاعم والساحات العامة إلى مساحات جماعية نابضة بالحياة، تمتلئ بالشاشات العملاقة والهتافات والدموع والأفراح المشتركة، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الحالية جماهيرية لا تقل عن سابقتها.

بلغ عدد المتابعين لمونديال قطر 2022 نحو 5 مليارات شخص حول العالم عبر مختلف المنصات والأجهزة، فيما سجل نهائي فرنسا والأرجنتين وحده 1.42 مليار مشاهد، ليصبح الأكثر مشاهدة في تاريخ البطولة. وتتوقع الفيفا أن يصل عدد مشاهدي مونديال عام 2026 إلى نحو 6 مليارات شخص.

لكن رغم سهولة متابعة المباريات من المنزل، يواصل ملايين المشجعين تفضيل المقاهي والساحات العامة ومناطق المشجعين. فما الذي يجعل كأس العالم تجربة جماعية أكثر منها مجرد حدث رياضي؟

الانتماء قبل النتيجة

يشعر كثير من الناس أثناء المونديال بأنهم جزء من مجموعة أكبر، سواء كانوا يشجعون منتخب بلادهم أو يعيشون أجواء البطولة بشكل عام. وهذا الإحساس بالانتماء يعد أحد أهم الأسباب التي تدفع الجماهير إلى مشاهدة المباريات في المقاهي والساحات العامة بدلا من الجلوس منفردين أمام التلفاز.

فعندما يسجل فريقك هدفا وسط عشرات الأشخاص الذين يقفزون ويصرخون في اللحظة نفسها، تتحول المباراة إلى تجربة عاطفية جماعية. وحتى الحزن بعد الخسارة يصبح أخف عندما يتقاسمه الجميع. وهذه المشاركة تمنح المشجع شعورا بأنه ليس وحده، وأن انفعالاته مفهومة ومتبادلة مع الآخرين.

وتشير أبحاث في علم النفس الرياضي إلى أن متابعة الأحداث الرياضية داخل مجموعات تعزز الاندماج العاطفي وترفع مستوى الحماس، إذ يميل الإنسان إلى التفاعل بشكل أقوى داخل البيئات الاجتماعية. كما أن الهتاف الجماعي والتفاعل المشترك يسهمان في تعزيز الشعور بالهوية الجماعية والانتماء للمجموعة.

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وفي دراسة علمية مشتركة أجراها باحثون من جامعة كونيتيكت (University of Connecticut) في الولايات المتحدة وجامعة أكسفورد وجامعة ميناس جيرايس (Federal University of Minas Gerais) في البرازيل، ونشرت عام 2022 في مجلة نيتشر (Nature)، تمت مقارنة الاستجابات الفسيولوجية لمشجعي كرة السلة بين من حضروا المباريات داخل الملعب ومن شاهدوها عبر التلفاز.

وأظهرت النتائج أن متابعة المباريات وسط الحشود تولد مستويات أعلى من التفاعل العاطفي والشعور بالاندماج مع الآخرين مقارنة بالمشاهدة الفردية، مما يجعل التجربة أكثر عمقا وتأثيرا ويعزز الإحساس بالانتماء للمجموعة. وخلصت الدراسة إلى أن التأثير الاجتماعي للرياضة لا يرتبط بالمشاهدة فقط، بل يتشكل بشكل أساسي من خلال التفاعل الإنساني داخل الأجواء المشتركة.

المقهى يتحول إلى ملعب

المقاهي خلال كأس العالم لا تقدم مجرد شاشة عرض، بل تصبح تجربة متكاملة تعيشها بكل حواسك. فالديكورات والأغاني والهتافات وقمصان المنتخبات والأعلام التي تملأ المكان وأنظمة الصوت التي تجعلك تشعر أنك في قلب الملعب، كلها عناصر تصنع "مدرجات مصغرة" حقيقية في قلب المدن.

كما يفضل بعض المشجعين هذه البيئة لأنها تمنحهم إحساسا بالحضور الحقيقي داخل الحدث، حتى ولو كانوا على بعد آلاف الكيلومترات من الملعب. فالتشجيع الجماعي يخلق طاقة يصعب تكرارها داخل المنزل، مهما كانت جودة الشاشة أو نظام الصوت.

كما أن متابعة المباريات وسط جمهور كبير تجعل اللحظات الحاسمة أكثر إثارة، وركلة الجزاء الأخيرة أو الهدف القاتل في الدقائق الأخيرة لا يبقى مجرد لقطة تلفزيونية، بل تتحول إلى انفجار جماعي من الصراخ والانفعالات والاحتفال، وهذه المشاعر المشتركة هي جزء أساسي من "سحر المونديال" الذي يبحث عنه المشجعون.

الهروب من الشاشات

في الوقت الذي تهيمن فيه الشاشات الفردية على معظم الأنشطة، تصبح مشاهدة المباريات في التجمعات وسيلة نادرة للتواصل الإنساني المباشر. كثير من المشجعين لا يرون في البطولات الكبرى -مثل كأس العالم- مجرد حدث رياضي، بل مناسبة اجتماعية تجمع الأصدقاء والعائلات، وتتيح التعارف بين أشخاص جدد يجمعهم الشغف نفسه أو النقاش الودي بشأن المباريات.

ويرى باحثون أن التراجع المستمر في التواصل المباشر وزيادة الوقت الذي يقضيه الأفراد أمام الشاشات الرقمية أسهما في تنامي الشعور بالعزلة لدى كثير من الناس، ويجعل التجمعات المرتبطة بالأحداث الرياضية فرصة لاستعادة التفاعل الإنساني المباشر.

هذا البعد الاجتماعي يفسر ازدحام المقاهي والساحات العامة حتى في مباريات لا يشارك فيها أي منتخب محلي، إذ لا ترتبط التجربة بكرة القدم فقط، بل بإحساس المشاركة الجماعية في لحظة واحدة. فالمتعة الحقيقية لا تأتي من المشاهدة وحدها، بل من التفاعل والانفعال المشترك بين الحضور.

كما تسهم هذه التجمعات في تعزيز الترابط الاجتماعي وتقليل الشعور بالعزلة، إذ تمنح الأفراد إحساسا بالانتماء. وتتحول الهتافات واللحظات العفوية إلى ذكريات مشتركة تبقى مرتبطة بالبطولات لسنوات طويلة، إذ يجعل التجربة أعمق من مجرد متابعة حدث رياضي.

المونديال.. فرصة اقتصادية

لا تقتصر آثار البطولة على الجماهير فحسب، إذ تشير تقديرات اقتصادية مرتبطة بمونديال عام 2026 إلى تحقيق عوائد بمليارات الدولارات للمدن المستضيفة والقطاعات المرتبطة بالضيافة والمطاعم والترفيه.

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وأصبحت المقاهي والمطاعم تدرك جيدا قيمة كأس العالم من الناحية الاقتصادية، لذلك تستثمر بقوة في تجهيز أماكن المشاهدة خلال البطولة. كثير من الأماكن تخصص شاشات ضخمة، وتقدم عروضا خاصة، وتنظم فعاليات مرتبطة بالمباريات لجذب الجماهير.

وفي المقابل، يرى المشجعون أن هذه الأماكن توفر تجربة مشاهدة يصعب توفيرها في المنازل، خاصة مع الشاشات الكبيرة والأجواء الجماهيرية الحماسية. لذلك تتحول البطولة إلى موسم اقتصادي مهم لقطاع المقاهي والمطاعم، خصوصا في المدن التي تعشق كرة القدم.

ومع توسع ثقافة المشاهدة الجماعية، أصبحت بعض المدن تنظم مناطق جماهيرية ضخمة تستقبل آلاف المشجعين يوميا، ويعكس كيف تحولت كرة القدم إلى صناعة اجتماعية وترفيهية تتجاوز حدود الرياضة نفسها.

قد يكون من السهل مشاهدة فيلم أو مسلسل بمفردك، لكن كأس العالم يبدو مختلفا. فالمونديال ليس مجرد 90 دقيقة من اللعب، بل تجربة إنسانية تقوم على المشاركة والانفعال الجماعي.

الهتافات المتزامنة، والتوتر الذي يسبق ركلة الجزاء، والاحتفال مع غرباء بعد هدف مفاجئ، كلها لحظات تجعل المشاهدة الجماعية أكثر ثراء وتأثيرا من المتابعة الفردية.

قد تختلف المنتخبات التي نشجعها، لكن لحظة الهدف تجمع الجميع في رد فعل واحد. وربما لهذا السبب تحديدا، لا يزال المونديال حدثا يفضل الناس عيشه معا لا مشاهدته فرادى.