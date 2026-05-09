حين تبدأ السمنة مبكرا.. العد التنازلي للصحة يبدأ بصمت

لم تعد السمنة مجرد مسألة تتعلق بالمظهر أو بنمط الحياة، بل أصبحت مؤشرا زمنيا دقيقا يرسم ملامح الصحة لسنوات طويلة قادمة. وبينما ينشغل كثيرون برقم يظهر على الميزان، تكشف الدراسات الحديثة عن حقيقة أعمق: الخطر لا يكمن في زيادة الوزن بحد ذاتها، بل في توقيت بدايتها.

فمنذ اللحظة التي تبدأ فيها زيادة الوزن، تنطلق داخل الجسم رحلة طويلة من التغيرات الصامتة، تتراكم آثارها ببطء مع مرور الوقت. هذه التأثيرات تنشأ مبكرا وتتشكل تدريجيا، ليتحول الوزن الزائد في سنوات الشباب إلى عد تنازلي للصحة، مما لا يجعل المواجهة خيارا فقط، بل ضرورة ملحة تبدأ قبل بلوغ الثلاثين.

لماذا يعد البلوغ المبكر أخطر نقطة تحوّل؟

ليس الوزن وحده ما يحدد مصير الصحة، بل التوقيت الذي تبدأ فيه زيادة الوزن. ففي مرحلة تبدو للكثيرين عابرة، من أواخر المراهقة إلى العشرينيات، تتشكل واحدة من أخطر نقاط التحول الصامتة في مسار الجسد، حيث تتحول زيادة الوزن من مجرد رقم على الميزان إلى بداية مسار بيولوجي طويل الأمد.

تكشف دراسة حديثة واسعة النطاق أجرتها جامعة "لوند" السويدية، وشملت أكثر من 600 ألف شخص، أن السمنة التي تبدأ بين سن 17 و29 عاما ترتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمن حافظوا على وزن صحي حتى سن متقدم، وقد عرفت بداية السمنة بأنها المرة الأولى التي يصل فيها مؤشر كتلة الجسم إلى 30 أو أعلى.

من المعروف منذ زمن طويل أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وتزيد بشكل ملحوظ من خطر الوفاة المبكرة، وخاصة بسبب أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري. وبدلا من التركيز على السمنة في مرحلة عمرية محددة، بحثت هذه الدراسة في كيفية تأثير تغيرات الوزن خلال مراحل البلوغ على النتائج الصحية. وأكدت الدراسة أن زيادة الوزن المبكرة يكون لها تأثير كبير على صحتنا لسنوات عديدة لاحقة، وأظهرت نتائج الدراسة نمطا واضحا، هو: زيادة الوزن في بداية مرحلة البلوغ لها التأثير الأكبر.

تقول تانيا ستوكس، الأستاذة في جامعة لوند وإحدى الباحثات المشاركات في الدراسة إن "النتيجة الأكثر ثباتا هي أن زيادة الوزن في سن مبكرة ترتبط بارتفاع خطر الوفاة المبكرة لاحقا، مقارنة بالأشخاص الذين يكتسبون وزنا أقل"، كما تضيف هيوين لي، الباحثة الأولى في الدراسة وطالبة الدكتوراه في جامعة لوند، أن "أحد التفسيرات المحتملة لزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة لدى الأشخاص الذين بدأت إصابتهم بها في سن مبكرة هو طول فترة تعرضهم للتأثيرات البيولوجية للوزن الزائد، فإذا كان التعرض طويل الأمد للسمنة هو عامل الخطر الأساسي، فإن زيادة الوزن في سن مبكرة من المفترض أن تعني زيادة الخطر".

فلا تتوقف خطورة هذه المرحلة عند "رقم" الوزن نفسه، بل فيما تمثله من بداية "التعرض الطويل" لعوامل الخطر داخل الجسم، وهو ما يعني ببساطة أن الجسم يقضي سنوات أطول تحت تأثير الدهون الزائدة، مما يفتح الباب تدريجيا أمام سلسلة من الاضطرابات البيولوجية المزمنة.

ضرر تراكمي

لا تقتل السمنة فجأة، بل تعمل بصبر طويل، عملية بطيئة تتراكم آثارها عاما بعد عام، حتى تتحول إلى خطر يصعب علاجه. الفكرة الأساسية التي يطرحها العلم اليوم لم تعد تدور حول "كم الوزن؟" فقط، بل حول "كم من الوقت عاشه الجسم تحت هذا الوزن؟"، وهي المعادلة التي يمكن تلخيصها ببساطة: الوقت × الدهون = خطر مضاعف.

تبدأ القصة من داخل الخلايا، حيث لا تعد الدهون، وخاصة الدهون الحشوية المحيطة بالأعضاء، مجرد مخزون صامت للطاقة، بل كيانا نشطا يفرز مواد كيميائية تحفز حالة من الالتهاب المزمن منخفض الدرجة في الجسم. هذا الالتهاب لا يظهر بأعراض واضحة في البداية، لكنه يظل يعمل في الخلفية، ممهدا الطريق لأمراض أكثر تعقيدا، خاصة عندما يستمر لسنوات طويلة. فتشير أدلة متزايدة إلى أن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يساهم في بعض الأمراض القاتلة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، وداء السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى مرض الزهايمر، والحساسية والربو، والتهاب المفاصل، والقلق والاكتئاب، وبعض الأمراض الجلدية.

مع استمرار هذا الوضع، يدخل الجسم في مرحلة أكثر تعقيدا، حيث تبدأ الخلايا في فقدان حساسيتها للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم. هذه الحالة، المعروفة باسم "مقاومة الإنسولين"، تعد خطوة أساسية نحو الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتزداد احتمالاتها كلما طالت مدة السمنة. إنها عملية تراكمية بامتياز، حيث لا تقاس الخطورة بلحظة واحدة، بل بسنوات من التأثير الصامت.

تدعم دراسات طبية منشورة في دوريات مرموقة مثل مجلة الجمعية الطبية الأمريكية هذه الفكرة، حيث وجد الباحثون، خلال دراسة نشرت نتائجها عام 2017، أن حوالي 23% من النساء و13% من الرجال الذين اكتسبوا 20 كيلوغراما أو أكثر بين سن 18 و55 عاما للنساء، وبين سن 21 و55 عاما للرجال، قد ازداد لديهم معدل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وإعتام عدسة العين، وهشاشة العظام الشديدة، كما ارتبطت أنواع السرطان المرتبطة بالسمنة لدى كل من النساء والرجال بزيادة في الوزن خلال مرحلة البلوغ.

كما تعمقت أبحاث أخرى في رصد التأثيرات الصحية للسمنة خلال مرحلة البلوغ، فخلال واحدة من أبرز الدراسات ، التي نشرت نتائجها عام 2020 في دورية "ميتابوليزم"، تتبع فريق بحثي بيانات أكثر من 110 آلاف امرأة ضمن دراسة طويلة الأمد استمرت نحو عقدين، ليكشفوا عن صورة أكثر تعقيدا لعلاقة الوزن بالصحة، تتجاوز مجرد الرقم على الميزان.

وأظهرت نتائج الدراسة أن زيادة الوزن خلال مرحلة البلوغ المبكر، تحديدا منذ سن 18 عاما، لا تمر مرورا عابرا، بل تترك أثرا ممتدا يرفع بشكل كبير خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي في منتصف العمر.

هكذا، يتضح أن السؤال لم يعد "كم يبلغ وزنك؟"، بل "متى بدأ وزنك في الزيادة؟". فبينما قد تبدو السمنة في أي عمر خطرا صحيا، فإن بدايتها المبكرة تحمل عبئا مضاعفا، لأنها ببساطة تمنح المرض وقتا أطول ليترسخ في صمت.

البيئة الحديثة تصنع شبابا بدناء

لم تعد السمنة بين الشباب ظاهرة يمكن تفسيرها بأنها خيارات فردية فقط، بل أصبحت نتاجا مباشرا لبيئة حديثة تعيد تشكيل السلوك الغذائي ونمط الحياة بشكل عميق. في قلب هذه البيئة تلعب الأطعمة فائقة المعالجة دورا رئيسيا ومؤثرا للغاية، وذلك بعد أن أصبحت عنصرا رئيسيا في النظام الغذائي اليومي، نظرا لسهولة الوصول إليها وطعمها الجذاب.

الأطعمة فائقة المعالجة ليست مجرد وجبات سريعة، بل هي منتجات مصممة لتستهلك فورا، مثل اللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة للتسخين ورقائق البطاطس. وغالبا ما تكشف مكوناتها عن طبيعتها، إذ تمتد قوائمها لتضم مزيجا معقدا من الإضافات الصناعية، تشمل المواد الحافظة والزيوت والسكريات وكميات مرتفعة من الملح، إلى جانب الألوان والنكهات المعززة، مع قيمة غذائية محدودة، ما يجعلها بعيدة عن بساطة الغذاء الطبيعي وفوائده، ويجعلها أيضا مرتبطة بشكل كبير بزيادة الوزن.

في دراسة حديثة نشرت في أبريل/نيسان 2026، سعى الباحثون إلى فك شفرة العوامل التي تدفع الشباب، خاصة طلاب الجامعات، إلى الإقبال المتزايد على الأطعمة فائقة المعالجة. كشفت نتائج الدراسة عن واقع لافت، حيث تبين أن نحو 65.8% من المشاركين لديهم مستويات مرتفعة من استهلاك هذه الأطعمة. لكن اللافت لم يكن الرقم فقط، بل ما يقف خلفه؛ إذ أظهرت التحليلات التأثير الكبير لما يعرف بـ"البيئة المسببة للسمنة"، والتي تقوم على سهولة الوصول إلى الطعام غير الصحي وانتشاره، كأحد المحركات الرئيسية لهذا السلوك.

أكدت نتائج الدراسة أن استهلاك الشباب لهذه الأطعمة لا ينبع فقط من قرارات فردية، بل يتشكل ضمن شبكة معقدة من التأثيرات البيئية والسلوكية التي تدفعهم، دون وعي كامل، نحو خيارات أقل صحية.

تشير دراسات أخرى إلى وجود ارتباط بين استهلاك هذه الأطعمة وسلوكيات تشبه الإدمان الغذائي لدى الشباب، نتيجة تصميمها بطريقة تعزز الإفراط في تناولها. ففي دراسة نشرت عام 2025، أظهرت التحليلات الإحصائية وجود ارتباط واضح بين زيادة استهلاك هذه الأطعمة وارتفاع احتمالات ظهور سلوكيات الإدمان الغذائي. تؤكد هذه النتائج أن الأطعمة فائقة المعالجة لا ترتبط فقط بزيادة الوزن، بل قد تسهم أيضا في تشكيل أنماط أكل قهرية تحمل آثارا صحية أعمق وأكثر تعقيدا مما يبدو في الظاهر.

أما عن النتائج الصحية، ففي يونيو/حزيران 2024 كشف عن واحدة من أوسع المراجعات العلمية التي تناولت تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على الصحة، حيث جمعت نتائج 45 تحليلا بحثيا، شملوا ما يقرب من 10 ملايين شخص. أظهرت هذه المراجعة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية، أن الأنظمة الغذائية الغنية بهذه الأطعمة، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية. ومن بين أبرز هذه المخاطر: الوفاة المبكرة وأمراض القلب والسكري واضطرابات الصحة النفسية، إضافة إلى مشكلات في النوم.

ورغم أن بعض الروابط مع أمراض أخرى مثل السرطان أو الربو لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث، فإن قوة الأدلة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة الرئيسية كانت "مقنعة أو قوية للغاية"، وفقا لتقييم الباحثين. هذه النتائج ترسم صورة واضحة: الأطعمة فائقة المعالجة لا تؤثر فقط على الوزن، بل تمتد آثارها إلى منظومة الصحة بأكملها، بما يجعلها أحد أبرز التحديات الغذائية في العصر الحديث.

في المقابل، يزداد سوء هذا النمط الغذائي بسبب نمط الحياة الرقمي الذي يتسم بقلة الحركة، حيث يمكن أن يسبب الإفراط في استخدام الشاشات والجلوس لفترات طويلة العديد من الآثار الصحية السلبية على الجسم. فبدون حركة، تصبح العضلات مشدودة، وتتصلب المفاصل، ويتباطأ التمثيل الغذائي والدورة الدموية. هكذا، تتكامل ملامح البيئة الحديثة: طعام سريع ومصنع بكثافة، يقابله نمط حياة خامل، لتصنع معا واقعا جديدا يصبح فيه اكتساب الوزن في سن مبكرة نتيجة شبه حتمية لعالم تغيرت مفرداته.

الوقاية تبدأ قبل الثلاثين.. نصائح تحسم المعركة مبكرا

هناك بعض النصائح التي تمكنك من تجنب الأزمات الصحية السابق ذكرها، ومنها: