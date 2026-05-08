تنتشر بيننا نصائح جاهزة لمن يعانون الأرق، من قبيل البقاء في الفراش والإصرار على الاسترخاء، أو تبادل أسماء أدوية منومة "مجربة". لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن هذه الوصفات -وإن منحت راحة مؤقتة- تطيل معاناة الأرق بدل أن تعالجها جذريا، في حين تتجه رؤية العلم اليوم إلى الأرق بوصفه اضطرابا قائما بذاته له برامج علاجية فعالة، يمكن أن تُطبق داخل العيادة وحتى في البيت.

هل أنت مصاب بالأرق فعلا؟

يعد الأرق من أكثر اضطرابات النوم انتشارا عالميا، ويصيب النساء أكثر من الرجال، ومن مختلف الفئات العمرية، مع انتشار لافت بين كبار السن. وقدّرت مراجعة دولية أجريت عام 2015 استنادا إلى دراسات وبيانات سكانية للأمم المتحدة أن نحو 852 مليون بالغ حول العالم يعانون الأرق.

وعربيا، أفادت دراسة سعودية حديثة على عموم السكان بانتشار الأرق بنسبة 37.6%، مع ارتفاع النسبة بين الإناث، والمطلقين أو الأرامل، والطلاب، والعاطلين عن العمل، ومن يعيشون مع الأصدقاء أو العائلة، ومن يمرون بضغوط عمل شديدة، ومن يستخدمون الأجهزة المحمولة قبل النوم.

وفي الإسكندرية بمصر، وجدت دراسة مجتمعية على كبار السن أن 33.4% منهم يعانون الأرق، أغلبهم من الإناث، بينما أفادت دراسة تجريبية في بيروت بأن أعراض الأرق واضطراباته منتشرة على نطاق واسع ومرتبطة بالنساء والأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض.

ولتحديد ما إذا كنت مصابا بالأرق أم أن بيئتك تفسد عليك النوم، يوصي اختصاصيو النوم باستخدام مفكرة للنوم عدة أسابيع، تدوّن فيها:

صعوبة بدء النوم.

صعوبة الاستمرار في النوم.

الاستيقاظ المبكر جدا.

الشعور بعدم الراحة رغم ساعات النوم.

أثر ذلك على الأداء المهني أو الدراسي خلال النهار.

ويتطلّب تشخيص الأرق أن تظهر هذه الأعراض 3 ليالٍ أسبوعيا على الأقل، لمدة 3 أشهر متتالية، رغم توافر فرصة كافية للنوم.

لماذا لم تعد الحبوب المنومة خط الدفاع الأول؟

لوقت طويل، كان الأرق يعامل طبيا بوصفه عرضا ثانويا لاضطرابات أخرى مثل الاكتئاب أو الألم المزمن أو الأمراض العضوية، وليس اضطرابا مستقلا، فتركزت طرائق العلاج على "المسبب"، ثم يُلجأ لاحقا للمهدئات المنومة أو جرعات منخفضة من مضادات الاكتئاب وغيرها لتسكين الأعراض على المدى القصير، من دون هدف واضح بالوصول إلى الشفاء التام من الأرق.

هذا التصور انعكس على الواقع العملي في شكل اعتماد طويل الأمد على الحبوب المنومة، وهو ما أثارت الأبحاث الحديثة القلق منه، إذ حذرت نتائج 24 دراسة من جملة مخاطر تشمل:

ضعف الإدراك والحركة في صباح اليوم التالي.

مشكلات في الجهاز الهضمي.

ظهور أو زيادة أعراض الاكتئاب.

نشوء اعتماد نفسي أو إدمان على الحبوب، مع أعراض انسحابية عند التوقف.

مشكلات في الذاكرة لدى كبار السن.

عودة الأرق وتفاقمه عند وقف الدواء.

وجاءت نقطة التحول في عام 2016، عندما اعتبرت تقارير منهجية صادرة عن إدارة خدمات إساءة استخدام العقاقير والصحة العقلية (SAMHSA) التابعة لوزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية أن الأرق اضطراب مستقل، قد يسبق أمراضا أخرى أو يتزامن معها أو يستمر بعدها، وليس مجرد ظل لمرض آخر.

العلاج المعرفي السلوكي.. من التسكين إلى الشفاء

هذا التحول المفاهيمي انعكس على الأبحاث والممارسة الإكلينيكية، إذ تشير دراسة بعنوان "اضطراب الأرق: الوضع الراهن للعلم وتحديات المستقبل" نشرت عام 2022 في مجلة "أبحاث النوم" إلى أن العلاج المعرفي السلوكي للأرق (CBT-I) أصبح خط الدفاع الأول أمام الأرق، بعد أن أثبت فاعليته في التجارب السريرية واستمرار آثاره الإيجابية على المدى البعيد، لأنه يعتمد برنامجا منظما يستهدف السلوكيات والأفكار المرتبطة بالنوم لتعزيز النعاس الطبيعي وتقليل اليقظة غير الملائمة.

وسرعان ما تناولت دراسات عربية سريرية هذا النوع من العلاج، فأظهرت مراجعة منهجية مصرية نشرت عام 2023 لسبع دراسات من مصر ولبنان والسعودية أن العلاج السلوكي المعرفي للأرق في العالم العربي يحقق نتائج إيجابية طويلة المدى، مع تحسن واضح في جودة النوم وتقليل الاعتماد على الأدوية.

كيف يتحول الأرق من نوبات عابرة إلى معاناة مزمنة؟

في دراسة نشرت عام 2022 في مجلة "علم النفس الإكلينيكي والتخصصي" بعنوان "العلاج المعرفي السلوكي للأرق"، قدم فريق من باحثي علم النفس الإكلينيكي وطب النوم السلوكي من جامعتي أركنساس وبنسلفانيا دليلا عمليا يمكن الاستفادة من خطواته حتى خارج العيادة.

يفسر الباحثون تطور الأرق إلى حالة مزمنة عبر ثلاث مجموعات من العوامل:

قابلية الشخص للإصابة بالأرق: مثل الاستعداد الوراثي أو نمط الشخصية القلقة. المحفزات: مثل الإجهاد النفسي والأزمات الحياتية والألم، أو تغير نمط العمل. السلوكيات والأفكار التي تكرس الأرق: مثل قضاء ساعات طويلة في الفراش بلا نوم أو القيلولات النهارية الطويلة أو المبالغة في مراقبة الساعة والقلق من "فشل النوم".

بناء على هذه المجموعات، صاغ الفريق برنامجا مبسطا يمكن أن يكون دليل رعاية ذاتية لمن يعانون الأرق، مع التأكيد على أهمية المتابعة الطبية في الحالات الشديدة أو المصحوبة بأمراض أخرى.

دليلك العملي.. ماذا تفعل إذا لم تنم ليلا؟

1. اضبط مواعيد النوم.. لا تدع الفراش "مكانا للقلق"

يبدأ العلاج بضبط نافذة النوم بدلا من تمطيط الوقت في الفراش. يشير الباحثون إلى أنك تحتاج لرفع "دافعية" جسمك للنوم عبر:

تحديد وقت ثابت لدخول الفراش ووقت ثابت للاستيقاظ، يساويان تقريبا متوسط ساعات نومك الفعلية التي سجلتها في مفكرة النوم.

الالتزام بوقت الاستيقاظ يوميا، مهما كانت ساعات نومك في الليلة السابقة.

مع تعديل الجدول أسبوعيا:

تقديم وقت النوم 15 دقيقة إذا تحسنت كفاءة نومك.

تأخيره 15 دقيقة إذا لاحظت تراجعا أو زيادة في الاستيقاظ الليلي.

2. الفراش للنوم فقط.. انهض فورا إذا جفاك النعاس

يرتبط المكان بما نفعله فيه، لذا يشدد الدليل على قاعدة بسيطة: "إذا لم تنم، غادر الفراش".

انهض من الفراش إذا مر نحو 20 دقيقة دون أن يغلبك النعاس.

لا تعد إلى الفراش إلا عندما تشعر بالنعاس من جديد.

تجنب القراءة أو مشاهدة التلفاز أو تصفح الهاتف وأنت في السرير.

حاول تقليل القيلولة النهارية قدر الإمكان، لزيادة حاجة الجسم للنوم ليلا.

3. تحكم في محيطك وأسلوب حياتك

بيئة النوم جزء من العلاج:

قلل تدريجيا من كمية الكافيين، وحدد ساعة لا تتناول بعدها أي منبه.

احرص على غرفة نوم هادئة ومظلمة وذات حرارة مريحة قدر الإمكان.

مارس نشاطا بدنيا خفيفا بانتظام، مع تجنب التمارين العنيفة قبل النوم مباشرة.

4. اضبط أفكارك بدل أن تضبط الساعة

عندما تنهض من فراشك ليلا:

تجنب الأخبار والشاشات والضوء الأزرق.

افتح مفكرة ودون الأفكار التي سبقت استيقاظك، والأفكار المتعلقة بنومك وغدك، وردودك العاطفية عليها.

حاول تقييم تلك الأفكار: هل هي واقعية أم تضخيم قلق؟

استبدل عبارات مثل: "لن أنم الليلة، ولن أستطيع العمل غدا"، بعبارات أكثر اتزانا من قبيل: "قد أنام لاحقا، وسأبذل جهدي في العمل حتى لو كنت متعبا قليلا".

وإذا راودتك أفكار مثل: "سأستيقظ مرهقا، كيف سأقود إلى العمل؟"، ففكر في بدائل واقعية: "يمكنني استخدام المواصلات العامة أو مشاركة أحدهم الطريق".

5. عزز استفادتك بخطوات صغيرة

لتقوية أثر خطة العلاج، يوصي الباحثون بعدة إجراءات مساندة:

وضع المنبه بعيدا عن الفراش لإجبار نفسك على النهوض في الوقت المحدد وعدم العودة للنوم.

الحفاظ على نشاط بدني وعقلي معتدل خلال النهار، مع تجنب الخمول الطويل قبل موعد النوم.

الالتزام بجدول النوم حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

وأيضا ممارسة تمارين الاسترخاء قبل النوم، مثل:

التنفس البطيء: شهيق لأربع ثوانٍ، حبس النفس لثانية، ثم زفير ببطء على ثماني ثوانٍ.

إرخاء العضلات التدريجي: التركيز على كل مجموعة عضلية وشدّها ثم إرخاؤها تدريجيا، من عضلات الجبهة وحتى أصابع القدم.

في النهاية، يذكّر الخبراء بأن محاولة النوم بإصرار قد تكون جزءا من المشكلة، فكلما طال الوقت الذي نقضيه في الفراش ونحن مستيقظون وقلقون من عدم النوم، ترسخ لدى الدماغ ارتباط الفراش باليقظة والتوتر بدلا من الراحة والنعاس.

لذلك، قد يكون الحل ليس في "التشبث" بالفراش والحبوب، بل في تغيير علاقتنا بالنوم نفسه، عبر برنامج سلوكي ومعرفي يمكن أن يعيد إلينا ليالي أكثر هدوءا بلا مهدئات.