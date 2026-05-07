هل تشعر بالكسل قبل التمرين؟.. خطوات بسيطة تمنحك دفعة طاقة فورية

في زحام الحياة اليومية وضغوط العمل، يصبح العثور على طاقة لممارسة الرياضة تحديا حقيقيا، رغم إدراكنا فوائدها الجسدية والنفسية. المفارقة أن أصعب لحظة ليست أثناء التمرين نفسه، بل في قرار البدء، كثيرون يؤجلون بعد يوم مرهق، فيتكرر وعد "غدا" دون تنفيذ.

هذا الشعور بالكسل لا يعني ضعف إرادة، بل هو في كثير من الأحيان استجابة طبيعية لجسم مرهق يحتاج إلى إعادة توازن. ومع ذلك، فإن استعادة النشاط لا تتطلب حلولا معقدة، بل خطوات بسيطة تتعلق بالنوم والتغذية والترطيب وتوقيت التمرين، وقبل ذلك اختيار نشاط بدني ممتع يشعل الحماس، لأن الاستمتاع بالحركة هو المفتاح الحقيقي للاستمرارية وتحويل الرياضة من عبء إلى عادة.

كربوهيدرات قبل التمرين.. وقود سريع للنشاط

أول وأهم سلاح في مواجهة الكسل قبل التمرين هو ما تضعه في معدتك. فاختيار وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات سهلة الهضم قبل النشاط بنحو ساعة يعد من أسرع الطرق وأكثرها فاعلية لتزويد الجسم بالطاقة.

توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي بتناول 1-4 غرامات من الكربوهيدرات لكل كيلوغرام من وزن الجسم قبل التمرين بفترة تتراوح بين ساعة و4 ساعات، لتحسين الأداء وتوفير الطاقة. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال موزة ناضجة أو طبق صغير من الحبوب.

الكربوهيدرات ليست عدوا كما يعتقد البعض. في المقابل، يظل الاعتدال ضروريا، إذ إن الإفراط قد يسبب الانتفاخ والشعور بالثقل نتيجة احتباس مزيد من الماء في الجسم.

الكافيين.. منبّه طبيعي قبل التمرين

الكافيين ليس مجرد وسيلة صباحية لطرد النعاس، بل من أكثر المواد دعما علميا في تعزيز الأداء البدني وزيادة النشاط. تشير التوصيات إلى أن تناوله بكمية معتدلة قبل التمرين بنحو 30-60 دقيقة قد يحسن التركيز الذهني والقدرة على التحمل، مما يجعل التمرين أكثر سلاسة وأقل إجهادا.

لكن تأثير الكافيين يختلف من شخص لآخر تبعا لسرعة استقلاب الجسم، فبينما يستفيد البعض بوضوح، قد يعاني آخرون القلق أو التوتر أو اضطراب النوم. لذلك يُنصح بتجربته تدريجيا ومراقبة استجابة الجسم.

ووفقا لتوصيات الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، فإن تناول 3-6 ملليغرامات من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم قبل ساعة تقريبا من التمرين قد يحسن الأداء، بشرط عدم تجاوز الكمية التي يتحملها جسمك، وتجنب تناوله في ساعات متأخرة لمن يعانون مشكلات في النوم.

لا تستهن بالنوم.. أساس الطاقة والحافز

أحد أكثر أسباب الكسل شيوعا قبل التمرين هو ببساطة الحرمان من النوم الكافي أو الجيد. حين تنام ساعات قليلة أو بجودة رديئة، لا يحصل جسمك على الفرصة اللازمة لإعادة شحن طاقته وترميم أنسجته.

يؤكد خبراء الصحة أن تحسين جودة النوم -لا كميته فقط- ينعكس مباشرة على مستوى الطاقة خلال اليوم، وهو ما يجعل ممارسة الرياضة أسهل وأكثر انتظاما. يمكن البدء بخطوات بسيطة:

الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ قدر الإمكان.

تهيئة غرفة هادئة ومظلمة ومعتدلة الحرارة.

تقليل الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل.

وفي دراسة نُشرت عام 2021 في مجلة الطبيعة وعلم النوم (Nature and Science of Sleep) خلص الباحثون إلى أن القيلولة لدى الرياضيين (عادة بين 20-90 دقيقة) قد تحسن الأداء البدني والذهني، مع تأثيرات إيجابية على التحمل واليقظة والمزاج، شرط ألا تكون طويلة جدا أو متأخرة بحيث تفسد نوم الليل.

اختر الدافع النفسي الذي يناسبك

كثيرا ما نركز على الطاقة الجسدية ونغفل الطاقة النفسية التي تدفعنا نحو الفعل. الدافع الداخلي يلعب دورا محوريا لا يقل أهمية عن أي وجبة خفيفة أو كوب قهوة.

هناك من يجد في الالتزام بموعد مع مجموعة تدريب أو صديق حافزا قويا يصعب كسره.

وآخرون يفضلون الاشتراك المسبق في حصص رياضية أو صالات "الجيم"، لأن الالتزام المالي يضيف ثقلا نفسيا يجعل الغياب أكثر "كلفة". مع ذلك، لا تكفي هذه الحيلة وحدها على المدى الطويل إن لم تُدعم بدافع حقيقي وواضح.

المهم أن تختار محفزا يناسب شخصيتك، وألا تترك قرار الذهاب إلى التمرين رهينا لمزاجك اللحظي. حاول بناء "هيكل" من الالتزامات الصغيرة حول التمرين، مثل موعد ثابت أو شريك تدريب أو خطة مكتوبة، بحيث يصبح إلغاؤه أصعب من تنفيذه.

القليل أفضل من لا شيء.. ابدأ بخطوة صغيرة

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن التعب يعني ضرورة إلغاء التمرين. لكن الواقع أن خيار "كل شيء أو لا شيء" يعرقل الاستمرارية. البدء بحركات خفيفة مثل المشي لبضع دقائق أو تنفيذ مجموعة قصيرة من تمارين الإحماء يمكن أن يغير المعادلة.

الحركة تنشط الدورة الدموية، وتساعد على إفراز الإندورفين (مواد كيميائية يفرزها الدماغ لتخفيف الألم والتوتر)، وتحسن المزاج تدريجيا. كثيرا ما يجد الشخص نفسه بعد عشر دقائق من البداية الخفيفة قادرا على الاستمرار بشكل طبيعي، فالمشكلة الحقيقية غالبا في لحظة الانطلاق لا في التمرين نفسه.

الانتظام هو السر الحقيقي في معادلة الطاقة

لا شيء يمنحك طاقة تلقائية قبل التمرين مثل جعله جزءا ثابتا من روتينك اليومي. حين يرتبط التمرين بوقت محدد من اليوم (مثلا بعد الاستيقاظ مباشرة أو بعد العمل)، يتوقف العقل تدريجيا عن التفاوض معك في كل مرة.

الانتظام هو ما يبني الشغف، والشغف هو ما يخلق الإحساس بالطاقة، لا العكس. ابدأ بجلسات قصيرة وواقعية، والتزم بها حتى في الأيام الصعبة، وستلاحظ أن الجسم مع الوقت يتكيف مع الحركة بدل مقاومتها.

الترطيب.. تفصيلة صغيرة وتأثير كبير

يلعب الترطيب والتغذية المتوازنة دورا أساسيا في الحفاظ على مستوى الطاقة قبل التمرين. نقص شرب الماء قد يسبب التعب وضعف التركيز حتى في حالات الجفاف البسيط، بينما يسهم شرب الماء بانتظام في دعم وظائف الجسم وتحسين الأداء البدني.

ولا يقتصر الأمر على شرب الماء قبل التمرين أو أثناءه فقط، بل يتطلب الحفاظ على مستوى جيد من السوائل طوال اليوم، فحتى الجفاف الطفيف قد يؤثر سلبا في سرعة الاستجابة والقدرة على التحمل.

يمكنك الاعتماد على إشارات بسيطة: لون البول الفاتح نسبيا، ونادرا ما تشعر بالعطش الشديد، مؤشران جيدان على ترطيب مناسب.

في النهاية، الشعور بالكسل قبل التمرين تجربة شائعة، لكنها ليست عائقا لا يمكن تجاوزه. من خلال خطوات بسيطة -وجبة خفيفة ذكية، جرعة محسوبة من الكافيين لمن يناسبهم، نوم أفضل، قليل من الحركة، دافع نفسي واضح، وترطيب جيد- يمكن رفع مستوى الطاقة بشكل ملحوظ.

تذكّر أن الخطوة الأولى هي الأصعب دائما، لكن بمجرد أن تخطوها تأتي بقية الخطوات أسهل مما تتوقع. لا تنتظر اليوم الذي تشعر فيه بالطاقة الكاملة لتبدأ، بل ابدأ بما تستطيع اليوم، وستلحق بك الطاقة في الطريق.