علامات غير متوقعة على أنك تعاني قلة النوم

الجفون الثقيلة وضبابية الدماغ وتناول عدة أكواب من القهوة خلال مدة قصيرة، كلها علامات قد تعلمها جيدا تدل على معاناتك من الحرمان من النوم، لكن هناك أعراضا أخرى قد تظهر لك في أجزاء مختلفة من الجسم.

وبحسب تقرير نشر في موقع مجلة "تايم" الأمريكية، يؤثر الحرمان من النوم على شهية الإنسان ومزاجه، وعلى أعضاء مثل الفك بل وحتى المثانة، أو كما تقول دكتورة سايما طاهر المختصة في علاج اضطرابات النوم في الولايات المتحدة إن الحرمان من النوم يؤثر على كل أعضاء الجسم تقريبا.

وفيما يلي أعراض وعلامات، بحسب الخبراء، تدل على وجود مشاكل متعلقة بالنوم وكيفية رصدها مبكرا.

هل تعاني من أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة؟

يقول خبراء مختصون في علاج اضطرابات النوم إن مشاكل النوم التي لم يتم تشخيصها – خاصة انقطاع التنفس الانسدادي خلال النوم – يمكن أن تشبه أو أسوأ من أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، المعروف اختصارا باسم "إيه دي إتش دي" (ADHD)، خاصة لدى الأطفال. وتوضح الدكتورة أليس هوغلاند، مديرة عيادة اضطرابات النوم في "روشستر ريجنال هيلث"، أن عدم الحصول على نوم كاف يمكن أن يتسبب أو يزيد من سوء الاضطرابات المتعلقة بالانتباه والسلوك والتحكم في الاندفاعات، مضيفة أنه في العديد من الحالات، يمكن علاج الأمر لدى الأطفال عبر استئصال اللوزتين وبعدها ستختفي أعراض نقص الانتباه وفرط الحركة.

نفس الأمر ينطبق على البالغين، إذ إن نحو 80% من المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لديهم ساعة بيولوجية متأخرة عن المعتاد، ما يعني أنهم ينامون في وقت متأخر عن الباقين لصعوبة النوم مبكرا بالنسبة لهم، وبالتالي عندما يضطرون للاستيقاظ مبكرا للذهاب إلى العمل، يصبحون محرومين من النوم، ويعانون من أعراض لا يمكن تمييزها عن الاضطراب الذي يعانون منه أصلا.

كما أن للجينات دور في الأمر: إذ إن هناك ارتباط بين حدوث تحول في الجين "سي آر واي 1" (CRY1) وبين تأخر مرحلة النوم الوراثي، وهو ما يعني أن علاج هؤلاء لا يكون عن طريق الدواء، ولكن من خلال تعديل جدول حياتهم ليناسب طبيعتهم البيولوجية.

الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غير صحية

إن الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غير صحية في وقت متأخر بعد المعاناة في النوم ليس نقصا في قوة الإرادة، ولكنها نتيجة للهرمونات. يعطل الحرمان من النوم توازن هرمونين أساسيين مسؤولين عن الشهية، وهما: الغريلين، وهو المسؤول عن الشعور بالجوع، وهرمون اللبتين، المسؤول عن الشعور بالشبع. ويقول دكتور ديفيد بينافيديس، المختص في طب النوم بكلية هارفارد للطب، إن إحدى الدراسات أشارت إلى أن هناك علاقة بين فترات النوم القصيرة وبين انخفاض هرمون اللبتين، وكذلك ارتفاع هرمون الغريلين، والشعور المرتفع بالجوع. ويضيف أن الحرمان من النوم يحول نظام المكافأة في الدماغ نحو الأطعمة ذات السعرات العالية.

ويشير الخبراء إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يتسبب في دفع المرء لتناول نحو 300 سعر حراري زائد عن حاجته يوميا، وهو ما ستظهر نتائجه بعد مرور فترة من الزمن.

الانفعال أكثر من المعتاد

هل سبق أن انفجرت في وجه شخص تحبه بشدة وتساءلت عن السبب؟ ربما يكون للأمر علاقة بالنظام العصبي. إذ وجدت إحدى الدراسات أن الحرمان من النوم يؤثر على "اللوزة الدماغية"، مما يتسبب في زيادة تفاعلها بنحو 60% تجاه المثيرات السلبية، وبالتزامن مع ذلك تُضعف الجزء المسؤول في الدماغ عن تنظيم تلك التفاعلات. ويوضح ديفيد بينافيديس: "الأجزاء المسؤولة عن معالجة العواطف في المخ تتفاعل بشكل أقوى، أما الأنظمة التي تساعد على ضبط تلك التفاعلات – فإنها ببساطة لا تعمل".

الاعتراف بشيء لم تفعله

في دراسة عام 2016، كان احتمال توقيع المشاركين الذين حرموا من النوم على بيان يدعي زورا أنهم فعلوا شيئا لم يفعلوه، أكبر بأربع مرات من المشاركين الذين حصلوا على الراحة، ويعلق بينافيديس أن "التعب لم يجعل الناس أبطأ فقط، بل جعلهم أكثر احتمالا للموافقة على شيء لم يكن صحيحا". هذه التداعيات تمتد إلى أبعد من المختبر، في العمل مثلا، أو في أي مكان يتعرض فيه أشخاص للضغط من أجل الموافقة على شيء يعلمون أنه غير صحيح، يكون الدماغ المحروم من النوم أكثر عرضة للاستسلام.

صداع شديد عند الاستيقاظ

كثير من الناس الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم يشتكون من الشعور بالصداع – خاصة في الصباح بعد ليلة من الاضطراب في التنفس. ونتيجة للاضطراب في التنفس أثناء النوم، يتراكم ثاني أكسيد الكربون وينخفض مستوى الأكسجين في الدماغ، مما يتسبب في الشعور بألم في الرأس عند الاستيقاظ، كما توضح دكتورة سايما طاهر، وتضيف أن العديد من المرضى يقضون سنوات في إجراء فحوصات على جهازهم العصبي وتناول جرعات متزايدة من أدوية الصداع النصفي بدون فائدة، لأن أحدا لم يفحص ما يحدث أثناء النوم. وتقول: "في الواقع يكون توقف التنفس أثناء النوم هو السبب".

الضغط على الأسنان

عادة ما ينظر إلى الضغط على الأسنان، والذي يعرف بـ"صريف الأسنان"، على أنه رد فعل على التوتر، لكن دراسات النوم تظهر أن العديد من نوبات "صريف الأسنان" تحدث مباشرة بعد حدوث اضطراب للتنفس أثناء النوم. وعندما يحدث ذلك، يقوم الدماغ بإخراج صاحبه من حالة النوم العميق إلى مرحلة النوم الخفيف، مما يمنعه من الوصول إلى المراحل الاستشفائية الكاملة التي يحتاجها الجسم.

كما أن ألم الفك الناتج عن مشكلة المفصل الصدغي الفكي أو سبب آخر، قد يمنع الجسم من الدخول في مراحل النوم العميق، مما يبقي الأمر في دائرة لا تنتهي. فإذا كنت تستيقظ وأنت تعاني من ألم في الفك ولا تعرف السبب، قد يكون من المفيد أن تطلب من طبيبك إجراء تقييم للنوم.

التبول الليلي المتكرر

يرتبط التبول الليلي، الاستيقاظ المتكرر للذهاب إلى الحمام عدة مرات، على نطاق واسع بكمية السوائل التي تناولها الشخص أو التقدم في العمر أو الحمل. ولكن الدكتورة سايما طاهر تقول إن هذا الأمر واحد من أهم علامات اضطراب التنفس أثناء النوم التي يتم تجاهلها. وتؤكد أنها تسأل كل مرضاها عن عدد مرات تكرار التبول الليلي، مشيرة إلى أنهم يعتقدون أن السبب ربما يكون النظام الغذائي أو شرب الكثير من السوائل. لكنها تؤكد أن هذا ربما يكون عرضا خطيرا جدا على اضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم.

وهذا تفسير ما يحدث، فعندما يتسبب الاضطراب في تكرار انقطاع التنفس أثناء النوم، يتعرض القلب للضغط، مما يتسبب في إفراز هرمون يطلب من الجسم التخلص من السوائل الزائدة، وهو ما يجعلك تذهب إلى الحمام. وإذا ترك اضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم دون علاج، يمكن أن يتسبب في حدوث سكتة دماغية وأمراض خطيرة في القلب والجهاز الدوري.

اليقظة والإرهاق خلال الليل

تقول الدكتورة سايما طاهر إن الشعور بأنك مرهق ولا تستطيع الاسترخاء أمر شائع، لكنه ليس طبيعيا، مضيفة أنه علامة مؤكدة على أنك لم تحصل على نوم صحي منذ فترة. ولا يتطلب هذا شهورا أو سنوات، إذ يمكن أن يحدث في غضون أسابيع قليلة فقط. وتوضح أن النوم السيئ يفسد الإيقاع الطبيعي لهرمونات التوتر لدى الإنسان. وعادة ما يكون الكورتيزول في أعلى مستوياته في الصباح، ثم ينخفض بحلول الليل عند وقت النوم. لكن عند اضطراب النوم، يمكن أن تظل مستوياته مرتفعة خلال الليل، مما يتسبب في بقاء الجسم في مستوى منخفض من التأهب. وتقول الدكتورة سايما طاهر إنه إذا لم تحصل على جميع مراحل النوم المطلوبة، لن تشعر أبدا أنك طبيعي.

المرض المستمر

هناك ارتباط وثيق بين النوم وبين النظام المناعي، لكن ما قد يفاجئك هو السرعة التي يؤثر بها النوم السيئ على عمل النظام المناعي. إذ أشارت إحدى الدراسات إلى أن ليلة واحدة فقط من النوم السيئ أدت إلى تراجع نشاط الخلايا القاتلة، التي تعد جزءا رئيسيا من خط الدفاع الأول للنظام المناعي، بنحو 28% في صباح اليوم التالي. ومع مرور الوقت، يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى اضطراب أوسع في جهاز المناعة، وزيادة القابلية للإصابة بالعدوى، واختلالات هرمونية تزيد الأمر سوءا.

تكرار النوم لفترات قصيرة خلال القيادة وأنت لا تدرك

يعتقد معظم الأشخاص الذين يقودون السيارة وهم في حالة نعاس، أنهم سيدركون متى يجب عليهم أن يتوقفوا. لكن الأبحاث تشير إلى عكس ذلك. إذ كشفت دراسات أجريت باستخدام محاكيات القيادة، أن المشاركين الذين حرموا من النوم، عانوا من تكرار نوبات نوم قصيرة لعدة ثوان، دون أن يدركوا. وبحلول الوقت الذي فكروا فيه في تناول قهوة أو الاستراحة، كانت أدمغتهم قد حصلت على عدة نوبات من النوم القصير دون أن يعي الشخص ذلك الأمر.

وتقول دكتورة أليس هوغلاند إن "البعض يقول إنه ينام خمس ساعات فقط لكنه لا يشعر بالنعاس أبدا أثناء القيادة، وبحلول الوقت الذي يقولون فيه إنهم يشعرون ببعض النعاس، يكون العديد منهم قد مر بالفعل بعدة نوبات من النوم القصير"، مشيرة إلى أنه عند السفر على الطرق السريعة، يمكن أن تقطع مسافة تقارب طول ملعب لكرة القدم خلال نوبة نوم قصيرة تدوم عدة ثوان فقط.