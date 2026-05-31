هل حان وقت إنهاء علاقتك بمعالجك النفسي؟.. 7 إشارات يجب ألا تتجاهلها

البدء في العلاج النفسي خطوة شجاعة لتحسين جودة حياتك، لكن اختيار المعالج المناسب لا يقل أهمية عن قرار البدء نفسه. العلاقة بين المراجع والمعالج تقوم على الثقة والأمان والاحترافية، وإذا اختل واحد من هذه الأعمدة يمكن أن تتحول رحلة الشفاء إلى عبء إضافي بدلا من أن تكون طريقا للتعافي.

لذلك من الضروري التعرف على الإشارات التي تقول لك أن الوقت حان لإعادة تقييم العلاقة العلاجية وربما البحث عن معالج آخر أكثر توافقا مع احتياجاتك.

1- غياب الحدود المهنية

العلاقة العلاجية تقوم على إطار مهني يحمي الطرفين ويحدد الأدوار بوضوح. عندما يشارك المعالج تفاصيل شخصية كثيرة لا تخدم العلاج، أو يقترح تواصلا خارج الجلسات دون مبرر مهني، أو يدخل في علاقة صداقة أو مصلحة مع المراجع، فنحن أمام ما يعرف بالعلاقة المزدوجة، حيث تختلط الأدوار وتضعف قدرة المعالج على النظر إلى الحالة بموضوعية.

الحفاظ على حدود واضحة ليس برودا أو قسوة، بل ركن أساسي من الممارسة الأخلاقية. تجاوز هذه الحدود يمكن أن يخلق اعتمادا غير صحي أو شعورا بالالتباس، ويجعل المراجع يخشى قول بعض الأشياء حتى لا يجرح مشاعر المعالج، فيتحول العلاج إلى مساحة غير آمنة بدلا من أن يكون مكانا حرا للتعبير.

2- أسرارك ليست في أمان

السرية المهنية ليست تفصيلا تنظيميا بل عمود هذه العلاقة، فمن دون شعور حقيقي بالأمان لا يمكن للمراجع أن يتحدث عن أكثر أجزائه هشاشة وآلاما. لذلك يلتزم المعالجون بالحفاظ على سرية ما يقال في الجلسات، ولا يسمح بخرقها إلا في حالات محددة جدا تتعلق بوجود خطر وشيك على المراجع أو على الآخرين.

إذا اكتشفت أن معالجك يلمح إلى تفاصيل تخصك أمام أشخاص آخرين أو ينقل معلوماتك إلى طرف ثالث دون موافقتك أو يتعامل مع ملفاتك وأوراقك بإهمال، فهذا خرق واضح للمعايير الأخلاقية. في مثل هذه الحالات يصبح إنهاء العلاقة والبحث عن بيئة علاجية أكثر أمانا خطوة حاسمة وليست خيارا ثانويا.

3- التقليل من مشاعرك أو سوء الإصغاء

المعالج الجيد لا يقدم تشخيصات سريعة ولا أحكاما جاهزة، بل يصغي باهتمام ويحاول فهم التجربة من داخلها. من الطبيعي أن بعض الجلسات تكون صعبة أو صادمة، لكن غير الطبيعي أن تشعر بأن مشاعرك يتم التقليل منها أو تفسيرها دائما على أنها مبالغة أو دراما، أو أنك تضطر للدفاع عن نفسك في كل مرة تتحدث فيها عن ألم أو غضب.

دراسات في علم النفس السريري، من بينها دراسة نشرت عام 2018 في مجلة "سايكوثيرابي" (Psychotherapy) الصادرة عن الجمعية الأمريكية لعلم النفس، تشير إلى أن التعاطف المبكر من المعالج وشعور المراجع بأنه مفهوم في الجلسات الأولى يرتبطان بتحسن أفضل في الأعراض، خاصة في حالات الاكتئاب.

بمعنى آخر، إذا كنت تشعر بعد عدة جلسات أن معالجك لا يسمعك حقا أو يتسرع في تفسيرك، فهذه إشارة تستحق التوقف عندها.

4- حلول جاهزة لا تشبه حياتك

العلاج النفسي ليس سلسلة نصائح عامة يمكن نسخها ولصقها لكل الأشخاص. لكل شخص تاريخه وسياقه وظروفه، والمعالج الذي يقدم إجابات سريعة من نوع "افعل هذا ولا تفعل ذاك" دون أن يطرح أسئلة كافية، أو يكرر العبارات نفسها مع كل المواقف، يعطي في الواقع علاجا سطحيا لا يرى تعقيد حياتك.

العلاج الفعال يقوم على خطة فردية توضع بالتعاون بينك وبين معالجك، وتراجع كل فترة بحسب تطور حالتك. إذا كنت تشعر أن ما تسمعه في الجلسة يمكن أن تجده في أي منشور عام على وسائل التواصل، وأن المعالج لا يذهب معك إلى عمق مشكلتك، فقد يكون الوقت مناسبا لسؤال نفسك هل هذا هو النوع من المساعدة الذي تحتاجه حقا.

5- جلساتك عبء لا يساعدك على التقدم

من الطبيعي أن تثير بعض الجلسات مشاعر صعبة، فالتعامل مع الصدمات والذكريات المؤلمة ليس سهلا. لكن هناك فرق بين الانزعاج المؤقت المصاحب للعمل العلاجي، وبين الشعور الدائم بأن الجلسات تزيد قلقك وارتباكك دون أي إحساس بالدعم أو التقدم.

إذا كنت تخرج في كل مرة من الجلسة مثقلا ومربكا، ولا ترى على مدى الأشهر تغيرا في طريقة فهمك لنفسك أو في قدرتك على التعامل مع ضغوطك، فمن حقك أن تتساءل عن جدوى الاستمرار مع المعالج نفسه. العلاج يحتاج إلى شجاعة وصبر، لكن لا يفترض أن يتحول إلى مصدر ثابت للإنهاك النفسي.

6- لا خطة ولا وجهة واضحة

العلاج النفسي يحتاج إلى وقت، لكنه يحتاج أيضا إلى اتجاه. من حقك أن تعرف ما هي الأهداف العامة للعلاج، وكيف ستحاولان الوصول إليها، وكيف سيجري تقييم التقدم.

إذا كانت الجلسات تسير بلا هيكل واضح أو تنقضي في حديث عشوائي دون ربط بما سبق أو لا يتم أبدا الحديث عن خطة أو مراجعة لما تحقق، فقد تشعر بأنك تدور في حلقة مفرغة. وجود تصور مشترك بينك وبين المعالج حول ما تعملان عليه ولماذا، يعزز ثقتك بالعلاج ويمنحك إحساسا بالمشاركة لا بالتلقي السلبي.

7- لا تشعر بأي تحسن مع مرور الوقت

التقدم في العلاج غالبا تدريجي، وقد يسبقه في بعض الحالات إحساس مؤقت بزيادة الألم مع فتح ملفات قديمة. لكن مع مرور الوقت يفترض أن تلاحظ بعض العلامات ولو صغيرة، مثل فهم أفضل لأنماط تفكيرك أو قدرة أعلى على تهدئة نفسك أو تغييرات في طريقة تعاملك مع الآخرين.

إذا استمرت الجلسات شهورا طويلة دون أي إحساس بالتغير ودون أن يبادر المعالج إلى مناقشة هذا الركود معك أو اقتراح تعديل في الخطة، فهذه إشارة تستحق التوقف. لا يعني ذلك أن العلاج فشل بالضرورة، لكنه يفتح سؤالا عن مدى مناسبة الأسلوب العلاجي لك أو عن الحاجة إلى رأي آخر أو اتجاه مختلف.

كيف تنهي العلاقة العلاجية بشكل صحي؟

إنهاء العلاقة مع المعالج خطوة حساسة، لكنها جزء طبيعي من مسؤوليتك عن صحتك النفسية. في الحالات التي لا تتضمن خرقا أخلاقيا، من المفيد أن تكون صريحا مع معالجك حول سبب رغبتك في التوقف، فهذا يمنحك فرصة لفهم ما حدث وقد يفتح بابا لتعديل الخطة أو تحويلك لمعالج آخر أكثر ملاءمة.

أما إذا كان هناك انتهاك واضح للسرية أو الحدود المهنية، فيكفي أن تبلغ المعالج باختصار أنك لن تكمل الجلسات، مع تركيزك أولا على حماية سلامتك النفسية.

البحث عن المعالج المناسب قد يحتاج إلى وقت وتجربة أكثر من شخص واحد، لكن الاستمرار في علاقة علاجية لا تشعر فيها بالأمان أو الاحترام أو التقدم يمكن أن يصبح عائقا أمام التعافي بدلا من أن يكون وسيلة إليه. هدف العلاج النفسي ليس مجرد ملء مواعيد في جدولك، بل بناء مساحة آمنة تدعم التغيير والنمو، وعندما تغيب هذه المساحة يصبح تغيير المعالج خطوة شجاعة تحمي صحتك وتضعك من جديد في مركز رحلة شفائك.