هل تغسل شعرك بالطريقة الصحيحة؟ ما يقوله الأطباء قد يغير روتينك بالكامل

إذا كنت تغسل شعرك كل يوم خوفا من الدهون أو تؤجل غسله أياما خشية الجفاف، فربما تفعل الأمرين خطأ معا، فالعلم اليوم يرسم خريطة أبسط بكثير لغسل الشعر مما تروج له الإعلانات.

تقرير حديث في مجلة "تايم" الأمريكية يلفت إلى أن السؤال الأهم ليس "أي شامبو أشتري؟" بل "كيف أغسل شعري، وكم مرة؟"، مستندا إلى آراء أطباء جلدية وتوصيات "الأكاديمية الأمريكية لطب الجلدية"، مع نصائح عملية من مستشفيي "مايو كلينك" و"كليفلاند كلينك".

كم مرة يجب أن تغسل شعرك؟

يقول أطباء الجلدية الذين تحدثت إليهم "تايم" إن عدد مرات غسل الشعر لا يخضع لوصفة جاهزة، بل يتحدد أساسا بحسب:

مدى دهنية فروة الرأس.

نوع الشعر، ناعم أم سميك أم مجعد.

نمط الحياة، تعرق أو ممارسة الرياضة أو بيئة العمل.

بشكل عام:

فروة دهنية: قد تحتاج إلى الغسل كل يوم أو يوما بعد يوم، لأن تراكم الدهون يسبب ثقلا في الشعر وحكة وقشرة.

قد تحتاج إلى الغسل كل يوم أو يوما بعد يوم، لأن تراكم الدهون يسبب ثقلا في الشعر وحكة وقشرة. شعر جاف أو مجعد وفروة غير دهنية: يمكن أن يكتفي بالغسل مرة كل أسبوع وربما أكثر تباعدا.

يمكن أن يكتفي بالغسل مرة كل أسبوع وربما أكثر تباعدا. معظم الناس: متوسط مرتين إلى 3 في الأسبوع يعد مناسبا، ما لم تكن هناك فروة دهنية جدا أو مشكلة جلدية خاصة.

وتشير الأكاديمية الأمريكية لطب الجلدية إلى قاعدة بسيطة: اغسل شعرك "كلما بدا دهنيا أو متسخا"، مع التنبيه إلى أن الإفراط في الغسل قد يجفف الشعر ويفقده لمعانه، بينما قلة الغسل تترك الفروة مليئة بالزيت والعرق والجراثيم، وتزيد احتمالات الحكة والرائحة غير المحببة.

أطباء من "مايو كلينك" يضيفون زاوية أخرى: من يمارس الرياضة بكثافة أو يعيش في جو حار ورطب قد يحتاج إلى الغسل أكثر من شخص يعمل في مكان مكيف ولا يتعرق كثيرا، حتى لو كان نوع الشعر نفسه.

كيف أختار الشامبو؟ استمع لفروة رأسك لا لوعود العلبة

يذكر الأطباء في تقرير "تايم" بأن فروة الرأس هي "الأرض" التي ينمو فيها الشعر، لذلك يجب أن يوجه اختيار الشامبو إليها أكثر من توجيهه إلى شكل الخصلات. هذه خطوط عامة تساعدك:

إذا كانت فروة رأسك دهنية: ابحث عن شامبو مكتوب عليه أنه منظف أو "clarifying"، ليساعد في تقليل الدهون الزائدة.

ابحث عن شامبو مكتوب عليه أنه منظف أو "clarifying"، ليساعد في تقليل الدهون الزائدة. إذا كانت فروة رأسك جافة أو حساسة: اختر شامبو لطيفا ومرطبا يحتوي على مكونات مثل الغليسرين والسيراميدات، ويفضل أن يكون خاليا من العطور القوية التي قد تزيد التهيج.

اختر شامبو لطيفا ومرطبا يحتوي على مكونات مثل الغليسرين والسيراميدات، ويفضل أن يكون خاليا من العطور القوية التي قد تزيد التهيج. إذا كنت تعاني من قشرة مستمرة أو احمرار أو التهاب: قد تحتاج إلى شامبو علاجي للقشرة بمكونات مثل الكيتوكونازول أو الزنك بيريثيون أو السيلينيوم سلفايد، وغالبا يحدد طبيب الجلدية نوعه وعدد مرات استخدامه.

قد تحتاج إلى شامبو علاجي للقشرة بمكونات مثل الكيتوكونازول أو الزنك بيريثيون أو السيلينيوم سلفايد، وغالبا يحدد طبيب الجلدية نوعه وعدد مرات استخدامه. للشعر المجعد أو شديد الجفاف: يوصي كثير من أطباء الجلدية، ومنهم أطباء في "كليفلاند كلينك"، بتجربة شامبوهات خالية من السلفات، لأنها عادة أقل قسوة على الزيوت الطبيعية في الشعر.

القاعدة الذهبية هنا: إذا لاحظت أن الشامبو يترك فروة رأسك مشدودة أو حاكة أو حمراء أو مليئة بالحبوب الصغيرة، فغالبا هو غير مناسب لك مهما كانت وعوده الإعلانية.

أما البلسم، فيوصي الخبراء باستخدامه بعد كل غسلة تقريبا:

للشعر الناعم أو الدهني: يوضع على الأطراف فقط.

يوضع على الأطراف فقط. للشعر الجاف أو المجعد: يمكن توزيعه على طول الشعر كله، مع تجنّب فروة الرأس إن لم تكن جافة.

كيف تغسل شعرك؟ تفاصيل صغيرة تصنع الفرق

"تايم" تجمع نصائح عدد من أطباء الجلدية في خطوات بسيطة:

1- القليل من الشامبو يكفي

كمية تعادل عملة معدنية كبيرة تكفي عادة لفروة الرأس، خصوصا إذا كان الشعر قصيرا أو متوسط الطول.

2- ركز على فروة الرأس لا على أطراف الشعر

ضع الشامبو على الجذور ودلّك بلطف بأطراف الأصابع، لا بالأظافر.

لا تحتاج إلى فرك الأطراف بقوة، فالرغوة المنحدرة مع الشطف كافية لتنظيفها.

3- اختر ماء فاترا لا ساخنا جدا

الماء شديد السخونة يجرد فروة الرأس من زيوتها الطبيعية، وقد يفاقم الجفاف والحكة والقشرة.

4- البلسم للأطراف أولا

بالنسبة إلى الشعر الناعم أو الدهني، ضع البلسم على أطراف الشعر فقط، حتى لا تثقل فروة الرأس.

للشعر الجاف أو المجعد، يمكن توزيع البلسم على طول الشعر، مع تجنب الفروة ما لم ينصح الطبيب بغير ذلك.

5- اشطف جيدا

بقايا الشامبو أو البلسم على الفروة قد تسهم في الحكة والقشرة وظهور الحبوب.

الأكاديمية الأمريكية لطب الجلدية تؤكد هذه التفاصيل، وتوصي بوضوح بأن يتركز الشامبو على فروة الرأس، وأن يكون الشطف جيدا، وأن يستخدم البلسم بالطريقة التي تناسب نوع الشعر.

متى تحتاج إلى طبيب جلدية؟

رغم أن غسل الشعر يبدو أمرا يوميا بسيطا، فإن أطباء الجلدية يحذرون من تجاهل بعض الإشارات:

حكة شديدة مستمرة لا تتحسن بتغيير الشامبو.

قشور سميكة أو احمرار واضح في الفروة.

حبات أو دمامل مؤلمة في فروة الرأس.

تساقط ملحوظ ومفاجئ أو ظهور بقع خالية من الشعر.

في هذه الحالات، لا ينصح بالاستمرار في تبديل الشامبوهات عشوائيا، بل بمراجعة طبيب جلدية قد يجري فحوصات بسيطة -مثل فيتامين "د" والحديد ووظائف الغدة الدرقية- أو يصف علاجات موضعية خاصة.

خلاصة عملية

لا توجد قاعدة موحدة لعدد مرات غسل الشعر، لكن الكثيرين يستقرون على 2-3 مرات أسبوعيا، مع زيادتها لفروة دهنية أو نمط حياة مليء بالتعرق، وتقليلها لشعر جاف أو مجعد.

ركز على فروة الرأس: إذا كانت هادئة وغير متهيجة ولا حكة فيها، فاحتمال كبير أن يكون شعرك في وضع جيد.

اختر الشامبو بناء على تحمل فروة رأسك، لا على وعود اللمعان الفوري في الإعلان.

لا تبالغ في حرارة الماء أو كمية الشامبو أو قوة الفرك، فاللطف هنا أكثر فاعلية من "الهجوم".

بهذا المعنى، تذكّرنا التوصيات الطبية بأن الطريق إلى شعر صحي يمر عبر روتين بسيط وواقعي، لا عبر منتج سحري جديد في علبة لامعة.