في مساء مزدحم بالمهام يجلس كثيرون بالطريقة نفسها، حاسوب محمول على الساقين ورأس منحنٍ نحو الشاشة وكتفان يقتربان ببطء من الألم من دون أن ننتبه.

تبدو وضعية مريحة لإنجاز العمل أو متابعة مسلسل طويل، لكنها في نظر الأطباء وصفة جاهزة لآلام مزمنة في الظهر والرقبة، إلى جانب مشكلات أقل وضوحا مثل تهيجات جلدية موضعية، وأسئلة لا تزال محل بحث حول تأثيرات الحرارة على الخصوبة لدى الرجال.

تقرير حديث في مجلة "تايم" الأمريكية أعاد طرح سؤال يتكرر بين فترة وأخرى: هل استخدام الحاسوب المحمول مباشرة فوق الساقين مضر فعلا؟ وماذا تقول المصادر الطبية الموثوقة؟

وضعية الجلوس.. المشكلة الأوضح

تشير "هارفارد هيلث" إلى أن جوهر المشكلة في استخدام الحاسوب المحمول لساعات ليس في الجهاز نفسه، بل في وضعية الجلوس. فعندما تكون الشاشة منخفضة فوق الفخذين، يميل المستخدم تلقائيا إلى:

انحناء الرقبة للأمام.

تقوس أعلى الظهر.

شد عضلات الكتفين والعمود الفقري.

ومع تكرار هذه الوضعية لفترات طويلة، ترتفع احتمالات الإصابة بآلام الرقبة والظهر وإجهاد العضلات. لذلك توصي هارفارد برفع الشاشة إلى مستوى قريب من مستوى النظر، وتغيير الوضعية بشكل دوري.

وتستخدم "مايو كلينك" مصطلح "عنق التقنية" لوصف الألم الناتج عن الانحناء المتواصل نحو الشاشات، سواء الهاتف أو الحاسوب. فكلما مالت الرأس للأمام زاد الضغط على الفقرات العنقية، مما قد يؤدي مع الوقت إلى صداع متكرر وألم في الكتفين وأعلى الظهر وتيبس في الحركة.

أما هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، فتلخص الصورة في أن بيئة العمل غير المناسبة -مثل شاشة منخفضة أو الجلوس على الأريكة أو استخدام الحاسوب على الساقين لفترات طويلة- تزيد مخاطر آلام الظهر وإصابات الإجهاد المتكرر، بينما يمكن لتعديلات بسيطة في الارتفاع والوضعية أن تقلل هذه المشكلات بشكل ملحوظ.

إعلان

المحصلة التي تتفق عليها هذه المصادر، هي أن الخطر الأكثر ثباتا اليوم يرتبط بوضعية الجلوس، أكثر من حرارة الجهاز أو "إشعاعه".

حرارة الجهاز.. تغيرات جلدية نادرة وأسئلة معقدة

رغم ذلك لا تُستبعد الحرارة تماما، فالحواسيب المحمولة قد تصدر حرارة ملحوظة عند الاستخدام المكثف، خاصة عند وضعها مباشرة على الجلد.

يصف الأطباء حالة جلدية يُطلق عليها أحيانا "متلازمة الجلد المحمص" (Erythema ab igne)، وتحدث نتيجة التعرض المزمن لحرارة منخفضة إلى متوسطة لا تسبب حرقا مباشرا، لكنها تؤدي إلى تغير في لون الجلد وظهور بقع حمراء أو بنية. وقد وثقت تقارير طبية حالات محدودة مرتبطة باستخدام الحاسوب المحمول لفترات طويلة على الفخذين، وإن كانت نادرة.

أما فيما يتعلق بالخصوبة عند الرجال، فالأمر أكثر تعقيدا. تشير دراسات منشورة في موقع "ببمد" -التابع لمكتبة الطب الأمريكية- إلى أن ارتفاع حرارة منطقة الصفن قد يؤثر مؤقتا في بعض مؤشرات جودة الحيوانات المنوية إذا استمر التعرض لفترات طويلة.

لكن هذه الأبحاث تؤكد في الوقت نفسه أن:

عوامل متعددة تدخل في التأثير مثل الملابس الضيقة وطول مدة الجلوس وحرارة البيئة.

النتائج ما زالت غير حاسمة علميا.

لا توجد أدلة قوية تثبت أن الحاسوب المحمول وحده يسبب عقما دائما.

لذلك يميل الأطباء إلى توصية احترازية بسيطة: تجنب تعريض المنطقة لحرارة مستمرة لفترات طويلة، خصوصا لمن لديهم مشكلات خصوبة أو يخططون للإنجاب، دون القفز إلى استنتاجات قاطعة.

كيف نستخدم الحاسوب المحمول بذكاء؟

الخلاصة التي تجمعها المصادر الطبية مع تقرير "تايم" واضحة، وهي أن المشكلة ليست في الجهاز نفسه، بل في طريقة الاستخدام.

يمكن تلخيص النصائح في نقاط عملية:

لا تجعل الساقين مكتبك الدائم

الاستخدام المؤقت لا يمثل مشكلة كبيرة، لكن تحويله إلى وضعية عمل لساعات يفاقم مشاكل الظهر والرقبة ويزيد التعرض للحرارة.

ارفع الشاشة إلى مستوى النظر

باستخدام طاولة أو حامل بسيط أو كتب، لتقليل انحناء الرقبة وتحسين وضع العمود الفقري.

استخدم أدوات خارجية عند العمل الطويل

لوحة مفاتيح وفأرة منفصلتان تسمحان بجعل الحاسوب شاشة فقط، مما يحسن وضعية الجلوس بشكل واضح.

غير وضعيتك بانتظام

الحركة كل 15 إلى 20 دقيقة -حتى لو لثوان- تقلل تراكم الإجهاد العضلي.

انتبه لإشارات الجلد والألم

احمرار متكرر أو ألم مستمر في الرقبة والظهر إشارات تستدعي تعديل العادات، وأحيانا استشارة طبية.

المشكلة في العادة لا في الجهاز

بالنسبة لمن يقضون ساعات طويلة أمام الحاسوب المحمول، يمكن تلخيص الصورة في جملة واحدة: المشكلة في العادات، لا في الأداة.

نعم، استخدام الحاسوب على الساقين لفترات طويلة عادة غير صحية أساسا بسبب وضعية الجلوس، وإلى حد أقل بسبب الحرارة الموضعية. ونعم، هناك نقاش علمي مفتوح حول تأثير الحرارة المتكررة على بعض مؤشرات الخصوبة، لكنه لا يرقى إلى إثبات ضرر دائم أو مباشر.

لكن في المقابل، لا يدعو الأطباء إلى التخلي عن الحاسوب المحمول، بل إلى تعديل طريقة استخدامه: رفع بسيط للشاشة، فترات راحة قصيرة، وبيئة جلوس أكثر ملاءمة. تغييرات صغيرة قد تصنع فارقا كبيرا بين يوم عمل مريح، وآلام تتراكم بصمت مع الوقت.