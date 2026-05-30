أهم من دروس الجبر.. "سؤال واحد" يحول اتصال الأجداد إلى موعد ينتظره الأحفاد

في بيوت كثيرة، يعيش الأجداد في مدينة أخرى أو حتى بلد آخر، بينما يمسك الأحفاد بهواتفهم طوال اليوم. ومع الوقت، تتحول المكالمات إلى واجب ثقيل أو تختفي تماما ويحل محلها صمت طويل واكتفاء بمتابعة الصور من بعيد.

بين خوف الأجداد من "إزعاج" الأحفاد، وانشغال المراهقين بعوالمهم الخاصة، يُهمل جسر لو استُخدم جيدا لخفّف من شعور الطرفين بالوحدة ومن العزلة التي تطوق جيلا كبيرا وجيلا أصغر منه بكثير.

خبراء في الشيخوخة والعلاقات الأسرية يرون أن المشكلة ليست في ضيق الوقت بقدر ما هي في طريقة التواصل والصور النمطية المتبادلة. ومع بعض التعديلات الصغيرة، يمكن أن يتحول هذا الجسر إلى علاقة حية وسهلة الحضور في تفاصيل اليوم.

رسائل قصيرة بدلا من مكالمات مرهقة

نميل إلى الاعتقاد بأن "المكالمة الطويلة من القلب" هي الأهم، وأن الرسالة النصية أقل قيمة. لكن فرانشيسكا فالتزارانو، أستاذة علم الشيخوخة في جامعة جنوب كاليفورنيا، تقول إن الأبحاث تشير إلى أن العلاقات تُبنى في العادة من خلال لحظات صغيرة ومتكررة، لا عبر حديث واحد مطول.

ترى فالتزارانو أن تبادل بضع رسائل في الأسبوع أو مقاطع مضحكة قد يكون أكثر نفعا وواقعية للطرفين من مكالمة نصف ساعة يجريها المراهق بتردد أو من باب الواجب. وتضيف أن الرسائل تناسب كبار السن الذين يعانون ضعفا في السمع أو صعوبة في متابعة المكالمات الطويلة، كما أنها تزيل حجة "لا أريد أن أزعجهم"، لأن الأحفاد سيردون عندما يناسبهم الوقت.

الرسائل الصوتية حل وسط جيد، فهي أكثر شخصية من النص، لكنها لا تفرض تزامنا. وتشير فالتزارانو إلى أن امتلاك تسجيلات صوتية لجد أو جدة قد يصبح ذا قيمة عاطفية كبيرة لاحقا. تقول: "نظن أن الرسائل مجرد تواصل عابر، لكنها في الحقيقة أرشيف كامل للعلاقة يمكن العودة إليه بعد سنوات".

جرب سؤالا إضافيا بسيطا.. لا محاضرة عميقة

للتخلص من رتابة الأسئلة المتكررة لا نحتاج إلى "حوار وجودي"، بل إلى خطوة صغيرة. رايتشل شايدر، مديرة برنامج "الحكماء والباحثون" (Sages & Seekers) الذي يجمع المراهقين بكبار السن في لقاءات منظمة، تقول إن الخروج من حفرة الحديث السطحي "قد لا يحتاج أكثر من سؤال إضافي واحد".

تلاحظ شايدر أن "وجوه كبار السن تشرق عندما يسألهم أحد بصدق عن ماضيهم"، عن فترة خدمتهم العسكرية أو أول وظيفة اشتغلوا فيها أو حفلة تخرجهم أو موقف عالق في ذاكرتهم. لكنها تلفت إلى أهمية السؤال عن شعورهم في تلك اللحظة، لا عن الحدث وحده: "كيف كان إحساسك في تلك الليلة؟" أو "هل كنت خائفة في أول يوم عمل؟".

الأحفاد يمكنهم بدورهم تحويل الشكوى إلى جسر للحوار. بدلا من الاكتفاء بجملة "أكره الجبر" يمكن أن يسألوا: "هل كنت تحبين الرياضيات يا جدتي؟" أو "من كان أصعب أستاذ مر عليك؟". هذه الأسئلة البسيطة تنقل الحوار من تبادل أخبار سريعة إلى مشاركة تجارب حقيقية.

الأجداد أيضا يمكنهم المطالبة بتفصيل واحد إضافي، فإذا تحدث الحفيد عن يومه يُسأل: "من أحب معلميك؟" أو "ما أكثر شيء أزعجك اليوم؟" أو "ما الشيء الصغير الذي جعلك تبتسم؟".

ويمكن للطرفين اعتماد "سؤال دوري" مشترك -أسبوعي أو شهري- على طريقة بعض المنصات التي توثق القصص العائلية، لكن بنسخة منزلية مرنة: "أي صفات والديك ترى أنك ورثتها؟" أو "احك لي عن مرة شعرت فيها بخيبة أمل كبيرة" أو "ما نصيحة تمنيت لو سمعتها وأنت في عمري؟".

عادات خفيفة.. لا مواعيد ثقيلة

ثبات العلاقة لا يأتي من تعهدات كبيرة بموعد أسبوعي رسمي، بل من ربط التواصل بعادة موجودة أصلا في اليوم. تشير فالتزارانو إلى أن الأحفاد في كثير من الأحيان لا يتوقفون عن التواصل لأنهم لا يهتمون، بل لأن العلاقة ليست في مقدمة أذهانهم وسط زحام الدراسة والحياة الرقمية.

لهذا تقترح عادات بسيطة منخفضة الضغط:

طالب جامعي اكتشف أن لديه مشيا طويلا كل يوم بين قاعتين في الحرم، فقرر أن يجعل جزءا منه وقتا لمكالمة قصيرة مع الجدة أو الجد.

ابنة كاتبة هذا المقال في "نيويورك تايمز" ، وعمرها 16 عاما، تلتقط كثيرا من صور السيلفي أمام المرآة قبل الخروج مع صديقاتها. الأم تعترف بأنها سئمت مشاهدة الصور نفسها، لكنها لاحظت أن جدتها لا تمل أبدا من استقبالها، وترد كل مرة برسالة مملوءة بالمحبة والإعجاب.

يمكن للجد أن يرسل مرة في الأسبوع صورة لما يأكله على الغداء، وينتظر صورة المقابل من حفيده. أو أن يتفق الطرفان على إرسال صورة واحدة يوميا من أي شيء في يومهما.

الفكرة أن يتحول التواصل إلى حركة تلقائية صغيرة، صورة أو جملة أو رمز تعبيري أو دقيقة صوتية. لا جدول صارم يخلق شعورا بالواجب، بل إشارات دافئة متكررة تجعل السؤال والاطمئنان جزءا طبيعيا من تدفق اليوم.

لا يحتاج الجسر بين الأجداد والأحفاد إلى تغييرات جذرية أو جلسات مثالية، بل إلى خطوة بسيطة في كل مرة: رسالة قصيرة بدلا من صمت طويل، سؤال إضافي يكسر رتابة الحديث، أو صورة عابرة من الحياة اليومية. هذه التفاصيل الصغيرة -عندما تتكرر- قادرة على تفكيك الصور النمطية بين الجيلين وتخفيف شعور كل منهما بالوحدة وبناء علاقة أغنى وأقرب مما يتوقع الجميع.