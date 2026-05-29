كرامبل التفاح من الحلويات الكلاسيكية التي تجمع بين طعم التفاح الحلو واللذيذ وطبقة علوية مقرمشة من فتات الزبدة والسكر، وتتقاسم كل من بريطانيا والولايات المتحدة نسب هذه الحلوى إلى مطبخها الوطني.

تُنسب كرامبل التفاح -وفقا لبعض المصادر- إلى المطبخ البريطاني، لكن مصادر أخرى تقارنها بنسخ أمريكية من الحلوى تعرف باسم "كريسبي التفاح". ويشار إلى أن أقدم الوصفات المطبوعة ظهرت في كتب طبخ أمريكية في أوائل القرن العشرين، رغم وجود أشكال أبسط منها في بريطانيا منذ القرن التاسع عشر، حين كانت بعض الوصفات تعتمد على نثر فتات الخبز فوق الفاكهة المخبوزة.

مع ذلك، ساهمت ظروف الحرب العالمية الثانية ونقص المكونات الأساسية مثل الزبدة والسكر والبيض في انتشار هذا النوع من الحلويات في بريطانيا وأمريكا معا، لأنه كان بديلا عمليا وسهل التحضير مقارنة بالفطائر التقليدية. ومع مرور الوقت، ترسخ الكرامبل بوصفه حلوى منزلية بسيطة تعتمد على الفاكهة وطبقة الفتات المقرمشة، قبل أن تتنوع النكهات المضافة إليها لاحقا.

الوصفة التقليدية لكرامبل التفاح

المكونات الأساسية للحشوة

6 إلى 8 تفاحات متوسطة الحجم.

3-4 ملاعق كبيرة من السكر البني أو الأبيض حسب التفضيل.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج.

ملعقة كبيرة نشاء الذرة (لتكثيف العصارة).

لطبقة الكرامبل

كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب سكر بني.

ربع كوب سكر أبيض.

نصف كوب زبدة باردة، مقطعة إلى مكعبات.

رشة ملح.

نصف كوب شوفان (اختياري لإضافة قرمشة ونكهة).

الطريقة خطوة بخطوة

1- تحضير التفاح

قشري التفاح وقطعيه إلى شرائح رفيعة أو مكعبات صغيرة حسب الرغبة.

ضعي التفاح في وعاء كبير، وأضيفي السكر والقرفة وعصير الليمون ونشاء الذرة.

امزجي المكونات جيدا حتى تتغطى جميع شرائح التفاح بالخليط، واتركيها جانبا لمدة 10 دقائق لتتفاعل العصارة مع النشا.

2- تجهيز طبقة الكرامبل

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع السكر البني والأبيض والشوفان ورشة الملح.

أضيفي الزبدة الباردة وابدئي بفركها مع المكونات الجافة باستخدام أطراف أصابعك حتى يتحول الخليط إلى فتات خشن.

سر النجاح هنا أن تبقى الزبدة باردة، إذ يضمن ذلك الحصول على طبقة علوية مقرمشة بشكل طبيعي عند الخَبز.

3- الخَبز واللمسات الأخيرة

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 فهرنهايت).

وزعي خليط التفاح بالتساوي في صينية الخبز.

أضيفي طبقة الكرامبل فوق التفاح، مع التأكد من تغطية كل جزء لضمان القرمشة الكاملة.

أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقا لمدة 35-40 دقيقة، أو حتى تصبح الطبقة العلوية ذهبية ومقرمشة، ويبدأ التفاح في الغليان.

ولتجنب أن يصبح الكرامبل جافا جدا، يمكن تغطيته بورق الألمنيوم خلال أول 20 دقيقة، ثم إزالة الغطاء لإكمال التحميص.

وأخيرا قدمي كرامبل التفاح دافئا، مع إضافة كرة من الآيس كريم بالفانيليا أو كريمة مخفوقة لإضفاء لمسة غنية ولذيذة.

حيل وأسرار لنجاح كرامبل التفاح

اختيار التفاح المناسب: التفاح الحامض القليل الحلاوة يوازن بين السكر في الكرامبل ويمنح نكهة مميزة.

التفاح الحامض القليل الحلاوة يوازن بين السكر في الكرامبل ويمنح نكهة مميزة. الزبدة الباردة: تساعد على تكوين فتات كرامبل هش ومقرمش.

تساعد على تكوين فتات كرامبل هش ومقرمش. تعديل السكر حسب الذوق: يمكن زيادة السكر لمن يفضلون مذاقا أكثر حلاوة، أو تقليله إذا كان التفاح حلوا بالفعل.

يمكن زيادة السكر لمن يفضلون مذاقا أكثر حلاوة، أو تقليله إذا كان التفاح حلوا بالفعل. إضافة التوابل: لمسة من القرفة أو جوزة الطيب تعطي نكهة دافئة مميزة.

لمسة من القرفة أو جوزة الطيب تعطي نكهة دافئة مميزة. الشوفان في الكرامبل: يمنح قرمشة إضافية وطعما غنيا مع قليل من الألياف.

يمنح قرمشة إضافية وطعما غنيا مع قليل من الألياف. الخَبز في منتصف الفرن: لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ ومنع احتراق الطبقة العلوية.

لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ ومنع احتراق الطبقة العلوية. ترك الكرامبل ليبرد قليلا: يساعد التفاح على التماسك ويجعل التقديم أسهل.

نصائح إضافية لتسهيل التحضير