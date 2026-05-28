كيف تنجو من ولائم عيد الأضحى دون زيادة في الوزن؟

في كل عام يأتي عيد الأضحى محملا بأجواء الفرح والكرم، وتمتد الموائد العائلية العامرة بما لذ وطاب من أطباق اللحوم والفتة والرقاق وغيرها من الأطباق التقليدية الدسمة، تعقبها روائح الحلوى الشهية، حاملة معها نكهة المحبة والحفاوة.

في مثل هذه الولائم، سواء كنت ضيفا او مضيفا، قد تجد صعوبة في التحكم في كميات الطعام التي تتناولها، فتخرج من العيد بزيادة في الوزن ومشكلات في الهضم، خاصة مع طبيعة اللحوم الحمراء وما تحويه أكلات العيد من دهون مشبعة وكوليسترول. فكيف تستمتع بموائد العيد من دون أن تعرض صحتك للخطر؟

كرم الولائم.. كيف تقول لا من دون إحراج؟

في أغلب الثقافات يعد الطعام وسيلة للتعبير عن المحبة والرعاية، وطريقة تقليدية لإظهار الكرم. لذلك يجد كثير من المضيفين صعوبة في تقبل الرفض، ويميلون إلى الإلحاح وربما استخدام أغلظ العبارات في الرجاء، مما يضع الضيف تحت ضغط اجتماعي ويدفعه لتناول ما يزيد على طاقته.

للتعامل مع هذا الموقف من دون خسارة صحتك أو إحراج مضيفك، يمكنك تجربة هذه الأساليب:

ابدأ بالشكر قبل الرفض

بدلا من الرفض المباشر، عبر عن إعجابك بالطعام واشكر مضيفك على جهده، ثم ارفض بلطف. مثلا: "تسلم يدك الطعم رائع، لكني وصلت فعلا إلى مرحلة الامتلاء الآن".

اكتف بالتذوق

إذا أصر المضيف على صنف معين، خذ قطعة صغيرة وتذوقها ببطء، مع التعليق على نكهتها وجودة إعدادها. بذلك تلبي رغبة المضيف في الإكرام من دون إفراط في الكمية.

استخدم لغة الجسد

احتفظ بالملعقة أو الكوب في يدك وتظاهر بأنك ما زلت تأكل، فهذه إشارة بصرية للمضيف بأن طبقك ممتلئ، تقلل من احتمالات وضع المزيد أمامك.

غيّر الموضوع

يمكنك تحويل دفة الحديث إلى وصفة الطبق أو أجواء العيد أو ذكريات سابقة، فيبتعد الحديث عن "كل أكثر" ويخف الضغط عليك.

اطلب التأجيل بدلا من الرفض

إذا ألح المضيف على طبق معين، يمكنك القول: "سأرتاح قليلا ثم أعود إليه لاحقا"، وغالبا لن يتذكر أحد العودة، لكن الجو الودي سيبقى.

اقترح طلبا بديلا

بدلا من مزيد من الطعام، يمكنك طلب كوب شاي أو مشروب دافئ، فتشارك الجلسة من دون إضافة سعرات جديدة.

الرفض الحازم حين يلزم

إذا لم تنجح كل هذه الوسائل، يبقى الرفض الواضح مع الشكر والابتسامة خيارا ضروريا، من دون شرح طويل يفتح بابا للجدل.

كيف تتعامل مع بقايا الولائم؟

إذا كنت أنت المضيف، فغالبا ستواجه مشكلة تراكم بقايا الفتة والرقاق واللحوم بعد انتهاء العزومة. ولتجنب إهدار الطعام أو الإفراط في تناوله، يمكنك اتباع ما يأتي:

1- التخزين الآمن والسريع

تنصح إرشادات السلامة الغذائية في هيئات صحية مثل وزارة الزراعة الأمريكية بضرورة تبريد بقايا الطعام خلال ساعة إلى ساعتين على الأكثر من تحضيرها في حرارة الغرفة، ثم حفظها في الثلاجة لمدة لا تزيد على 3 أو 4 أيام.

2- قسم البقايا إلى حصص صغيرة

تقسيم الطعام إلى علب أو أكياس صغيرة يقلل من إغراء تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، ويساعد على تبريد الطعام بسرعة أكبر، ويجنبك تلفه نتيجة إعادة التسخين المتكرر.

3- تجنب إعادة التسخين المتكرر

من أسوأ العادات إعادة تسخين الطبق نفسه أكثر من مرة ثم إرجاعه إلى الثلاجة. ينطبق ذلك خصوصا على الأرز، إذ توصي إرشادات السلامة بتبريده بسرعة وحفظه في الثلاجة وتناوله خلال 24 ساعة مع التأكد من تسخينه جيدا في كل أجزائه قبل الأكل.

4- إعادة تدوير بقايا الطعام

إذا كانت كمية البقايا كبيرة، يمكنك تحويلها إلى وجبات جديدة:

تقطيع بقايا اللحم إلى شرائح رفيعة وتقليبها مع البصل والفلفل الرومي وتتبيلة شاورما، وتقديمها مع الخبز وسلطة الطحينة.

إضافة قطع اللحم إلى أطباق السلطة أو الحساء لرفع قيمتها البروتينية.

استخدام بقايا اللحم حشوة للفطائر والمعجنات بعد خلطها مع البصل والفلفل الملون ودبس الرمان.

5- مشاركة الآخرين

جهز ما تبقى من الطعام في أطباق مرتبة وشاركها مع الجيران والأقارب والأسر المحتاجة، فتخفف الهدر وتشارك بهجة العيد.

عيد بلا كيلوغرامات زائدة.. عادات بسيطة تصنع الفارق

للاستمتاع بعيد الأضحى وولائمه من دون قلق من زيادة الوزن أو مشكلات الهضم، يمكن لبعض العادات البسيطة أن تصنع فارقا كبيرا:

تجنب اللحوم على الإفطار

ابدأ يومك بإفطار خفيف ومتوازن، ولا تتناول اللحوم على معدة فارغة لتجنب عسر الهضم.

حافظ على مواعيد الوجبات

الفواصل الزمنية بين الوجبات تمنح جهازك الهضمي وقتا كافيا للعمل بكفاءة، وتخفف الشعور بالثقل.

اجعل طبقك متوازنا

قسم طبقك إلى ثلاثة أقسام متقاربة: ثلث للبروتين ويفضل اللحم المشوي أو المسلوق مع إزالة الدهون الظاهرة، وثلث للنشويات، وثلث للخضروات أو السلطة، وابدأ بها لأنها تقلل كمية ما تتناوله من الأطباق عالية السعرات.

اختر قطع اللحم وطرق الطهي بعناية

اختر القطع الأقل دهنا وتجنب اللحوم المصنعة وقلل حجم الحصة. تجنب القلي أو إضافة الدهون، واتجه غالبا إلى الشوي أو السلق، للحد من الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول وتزيد خطر أمراض القلب.

لا تذهب إلى العزومة وأنت جائع جدا

تناول وجبة خفيفة قبل الذهاب، كي لا تصل في حالة جوع تدفعك للإفراط في الأكل.

كل بوعي وببطء

تناول الطعام على مهل واستمتع بتذوق كل لقمة، فالقضمة الواعية قد تمنحك نفس شعور الرضا الذي تمنحه كمية كبيرة من الطعام المأكول بسرعة ومن دون وعي.

انتبه لما تشربه

كثير من المشروبات مليئة بالسكر والسعرات الحرارية، فحاول اختيار المشروبات الأقل سكرا، وزد من شرب الماء.

استخدم طبقا أصغر

حجم الطبق يؤثر في كمية ما نضعه فيه. الطبق الأصغر يساعدك على ضبط الكمية من دون شعور بالحرمان.

تحرك بعد الأكل

بدل الاستسلام للخمول بعد الوليمة، قم بترتيب المنزل، اللعب مع الأطفال، أو المشي الخفيف حول البيت، فالحركة تساعد على الهضم وتقلل الإحساس بالثقل.

خفف السكر عند التحلية

يكفي جزء صغير من الحلوى التقليدية، مع الاعتماد أكثر على الفاكهة الطازجة، وشرب الماء قبل الطعام للمساعدة على ضبط الشهية.

لطالما كانت وليمة العيد جزءا من بهجته وطقسا يجمع الأحبة حول المائدة، لكن لا ينبغي أن تتحول الحفاوة والمحبة إلى ضغط على جسدك وصحتك. قليل من الوعي والتدبير يساعدك على الاستمتاع بعيد الأضحى، من دون زيادة في الوزن أو إهدار للطعام.