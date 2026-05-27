بأكثر من لغة.. العيدية "رسالة حب" تكتب بالعملات المحلية

بينما تتعالى تكبيرات العيد من مآذن المساجد، وتفوح رائحة طبخ أطباق اللحوم الشهية بأشكالها المختلفة في البيوت، تبرز لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة، لغة "العيدية". تلك القطعة الورقية التي رغم صغر حجمها أحيانا، تحمل بين طياتها تاريخا من الكرم الشعبي، ودلالات اجتماعية وثقافية تتجاوز قيمتها المادية.

فالعيدية ليست مجرد نقود، بل هي "صك محبة" تتوارثه الأجيال، ورغم أن المبدأ واحد في معظم بقاع الأرض الإسلامية، إلا أن التفاصيل تختلف وتتشكل حسب ثقافة كل شعب، لتصنع لنا ما يمكن تسميته "قاموس العيدية".

من "منحة" رسمية إلى "واجب" اجتماعي

ظهرت العيدية في العصر الفاطمي في مصر أواخر القرن الرابع الهجري، وكان لها أسماء مختلفة مثل "الرسوم" و"التوسعة". وكان الخليفة يخرج من قصره صبيحة يوم العيد، وينثر الدراهم والدنانير الذهبية على من أتى من عامة الناس للمعايدة.

مع مرور القرون، انتقلت هذه العادة من القصور السلطانية إلى بيوت عامة الناس، لتتحول من "منحة رسمية" إلى "واجب اجتماعي" وعاطفي يقدمه الكبار للصغار. وتغير شكل العيدية لتستقر على نقود تُوزّع على أفراد العائلة الواحدة، وتختلف حسب الفئة العمرية.

في مصر.. العيدية رمز البهجة

يحكي لنا أحمد من مصر ويقول: "ترتبط كلمة عيدية عندي بذكريات الطفولة، وكيف كنت أحب رائحة النقود الورقية الجديدة، ذات العملات المختلفة، حيث كان أهلي يحرصون على توفير كميات من الفئات النقدية الصغيرة والجديدة، ويمنحونها لنا كعيدية مما يولد لدينا شعورا طفوليا بالثراء. وأجري مع أقاربي لصرف العيدية، وشراء البمب والصواريخ (المفرقعات الشعبية)، وتأجير العجل، وركوب المراجيح (الأراجيح) التي كانت تُنصب طوال أيام عيد الأضحى الأربعة".

ويكمل أحمد حديثه: "وعلى الرغم من طلب أبنائي تحويل العيدية لحساباتهم البنكية، إلا أنني حريص على إعطائهم النقود الجديدة في كل عيد، حتى يتعودوا عليها وتظل في ذكرياتهم كما ارتبطت طفولتي بها".

بلاد الشام.. العيد الكبير في البيت الكبير

في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ترتبط العيدية بزيارة "بيت العيلة" الكبير. بعد وجبة الفطور الصباحية التي تجمع العائلة، يبدأ الكبار بتوزيع العيدية والتي يطلق عليها قديما "الخرجية" في بعض المدن السورية.

تقول إسراء من سوريا: "بعد صلاة العيد الكبير (الأضحى)، يذهب الناس عادة لزيارة القبور، وبعدها نتوجه جميعا إلى البيت الكبير، وهو بيت الجد عادة، أو العم الكبير، الذي يفتح بيته في العيد لاستقبال أفراد العائلة. ويقوم الجد بإعطاء الأطفال المصاري (العيدية)، بينما تقوم الست (الجدة) بتوزيع الهدايا عليهم، إلى جانب العيدية".

"حق العيد" في المغرب

في دول المغرب العربي –تونس والمغرب والجزائر- تسمى العيدية غالبا "الفطرة" أو "الزيارة".

وتحكي لنا سعاد من المغرب وتقول: "في صباح يوم العيد يخرج الأطفال لزيارة الأقارب والجيران وجمع العيدية خلال اليوم، والتي تسمى في بعض العائلات حق العيد. وتحاول الكثير من العائلات أن تجعل العيدية أكثر من مجرد مبلغ مالي، بل ذكرى مليئة بالمحبة، كوضع العيدية داخل ظرف مزين مع رسالة لطيفة لهم، مع تقديم الحلوى".

فرحة "الخردة" في الخليج العربي

في الخليج، ترتبط العيدية بمصطلح "الخردة"، والتي تعني الأوراق النقدية الصغيرة والجديدة التي يتم تجهيزها لتوزيعها على الأطفال، حيث يتسابق الناس للحصول عليها من البنوك قبل العيد بأسابيع.

تقول أمل من قطر: "عادة ما تكون العيدية مبلغا من المال يسمى خردة العيد، ويجب أن تكون جديدة من الفئات النقدية التي يصدرها مصرف قطر المركزي. وقد تختلف قيمتها حسب درجة قرابة أطفال العائلة، أما الجيران فيكون المبلغ أقل".

وتكمل أمل وتقول: "ومن العادات الشعبية في العيد تبادل التهاني واجتماع الأهل على وجبة الغداء في المنزل الكبير، ويقوم الأطفال بالتجول في الفريج (الحي السكني)، وتهنئة الجيران والحصول على العيدية، وهم يرددون أغاني وأهازيج العيد أثناء طرق الأبواب".

بروتوكول "قربان بيرام" في تركيا

تقدم العيدية في تركيا خلال عيد الأضحى، والذي يسمى "قربان بيرام"، بشكل أساسي للأطفال والشباب كرمز للمحبة والفرح، حيث يأخذ عادة شكل مبالغ مالية أو قطع نقدية معدنية جديدة توضع في أظرف مزينة، بجانبها قطعة من حلوى "الحلقوم" الشهيرة.

ومن أبرز عادات العيد لديهم حين يبادر الصغار بتقبيل يد الأكبر سنا ووضعها على جبهتهم، ليقوم بعدها الكبير بتقديم العيدية لهم. ويخصص اليوم الأول عادة لصلة الرحم وزيارة العائلة والأقارب، وهو الوقت الأكثر شيوعا لتوزيع العيديات على الأطفال داخل العائلة الممتدة. وقد يقوم الجيران أحيانا بتقديم مبالغ مالية بسيطة أو حلوى لأطفال الحي الذين يطرقون الأبواب للمعايدة.

العيدية في عصر الرقمنة

ومع تسارع وتيرة التكنولوجيا، دخلت العيدية كغيرها عصر الرقمنة، وحلت "العيدية الإلكترونية" بديلا عصريا يواكب حداثة وسرعة هذه الأيام، عن طريق:

تطبيقات البنوك المحلية: في بعض الدول العربية، أطلقت البنوك خدمات "أرسل عيديتك"، حيث يمكن إرسال مبالغ مالية عبر تطبيق الهاتف مرفقة ببطاقة معايدة رقمية.

التحويلات السريعة: عن طريق تطبيقات مختلفة يمكن تحويل العيدية، مما سهل تقديمها للأقارب المغتربين أو الذين يسكنون في مدن بعيدة.

بطاقات الهدايا الرقمية: باستخدام بعض المنصات التي يمكنك من خلالها إرسال بطاقات شحن أو بطاقات تسوق كهدية مميزة في العيد.

ورغم أن هذا التطور سهل المهمة، إلا أن كثيرين لا يزالون يتمسكون بـ"العيدية النقدية"، مؤكدين أن بريق العملة الورقية الجديدة في يد الطفل لا يعوضه أي إشعار رقمي.

العيدية "صك" محبة تتوارثه الأجيال

إن "قاموس العيدية" يثبت لنا أن الشعوب الإسلامية، رغم اختلاف ألسنتها وجغرافيتها، تلتقي عند قيمة "العطاء". وأن العيدية ليست مجرد نقود تُهدى، بل هي أداة لتعزيز صلة الرحم، وتعليم الصغار قيمة الكرم، وإشعارهم بخصوصية هذا اليوم.