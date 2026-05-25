حشوة خضراء بطعم فاخر.. كيف تجدد زبدة الفستق حلويات العيد؟

لم يعد الفستق الحلبي مجرد زينة خضراء فوق البقلاوة والكنافة والمعمول، فقد انتقل في السنوات الأخيرة إلى قلب الوصفة على هيئة زبدة كريمية ناعمة تصلح للحشو والدهن والتزيين، وبهذا عاد المكون الشرقي العتيق إلى الواجهة بروح عصرية تجمع بين القوام المخملي والنكهة الدسمة والحلاوة الهادئة.

من حبة عتيقة إلى صيحة عالمية

قبل أن تصبح زبدة الفستق الحلبي حشوة رائجة في ألواح الشوكولاتة والكنافة والكعك، كان الفستق جزءا من ذاكرة المطبخ الشرقي والمتوسطي بامتياز.

وعرفت محافظة حلب السورية زراعة الفستق الحلبي منذ قرون، حتى ارتبط اسم هذه الحبة الخضراء بالمطبخ الحلبي والحلويات الشرقية الفاخرة في مختلف أنحاء المنطقة. ومع الوقت، أصبح الفستق الحلبي جزءا من ذاكرة الأعياد والضيافة في بلاد الشام، حاضرا في المعمول والبقلاوة والمثلجات والحلويات التقليدية ذات النكهة الغنية.

كما تذكر موسوعة بريتانيكا أن شجرة الفستق يعتقد أنها أصيلة في إيران وبلاد فارس القديمة، وأنها تزرع على امتداد واسع من أفغانستان إلى حوض المتوسط وكاليفورنيا، وتستخدم حباتها في حلويات متنوعة حول العالم.

لكن التحول الأبرز في موجته الحديثة حدث حين خرج الفستق من دور الإضافة الجانبية إلى دور الحشوة الكاملة، خصوصا مع رواج زبدات المكسرات الفاخرة والكريمات القابلة للدهن. هذا إلى أن جاءت صيحة "شوكولاتة دبي"، لتمنح المكون دفعة عالمية.

وتعرف موسوعة بريتانيكا هذا اللوح بأنه شوكولاتة محشوة بكريمة الفستق والطحينة وعجينة الكنافة المحمصة، ظهر تجاريا في دبي عام 2022، ثم انفجر انتشاره بعد مقطع تيك توك في ديسمبر/كانون الأول 2023. ومنذ ذلك الحين، صارت حشوة كريمة الفستق الحلبي وصفة قابلة للتقليد في البيوت والمخابز والمقاهي.

وهو ما يجعل الأعياد والمناسبات الكبرى، مثل عيد الأضحى، فرصة مثالية لتحضير هذه الكريمة الفاخرة في المنزل، وإضافتها لأصناف الحلويات المختلفة.

طريقة تحضير زبدة الفستق الحلبي

تعد وصفة زبدة الفستق الحلبي سهلة للغاية في أصلها، لكن نجاحها يكمن في التفاصيل. تبدأ زبدة الفستق النقية من حبات غير مملحة، تحمص بدرجة خفيفة للغاية لتحفيز الزيوت العطرية فيها، ثم تطحن في محضر الطعام لمدة طويلة إلى أن تتحول من فتات مجروش إلى عجينة، ثم إلى قوام كريمي ناعم للغاية.

وهي رغم سهولتها قد تحتاج إلى دقائق من الصبر والاهتمام أثناء التحضير، مع كشط الجوانب بين حين وآخر بملعقة ناعمة، قبل أن يفرز الفستق زيته الطبيعي.

ولتحقيق القوام الاحترافي الناعم لزبدة الفستق الحلبي، من الأفضل ألا تضاف السوائل مبكرا. إذ يبدأ الخفق بالفستق وحده، ثم تضاف رشة ملح، وقليل من زيت محايد أو زيت زيتون خفيف إذا بقي القوام ثقيلا.

أما إن كان الهدف "كريمة فستق" للحشو لا "زبدة" صافية لسكبها على أصناف الحلويات، فيمكن إدخال الشوكولاتة البيضاء أو الحليب أو السكر، مع الانتباه إلى أن المنتج هنا يتحول من مكسرات مطحونة إلى حلوى دسمة غنية بالسعرات.

زبدة الفستق في حلويات العيد

في عيد الأضحى، يمكن استخدام زبدة الفستق الحلبي بطرق متعددة لا تقتصر على المعمول أو الكنافة، فهي تصلح كحشوة كثيفة أو طبقة كريمية أو صوص خفيف أو رابط عطري بين المكسرات.

والمهم هو ضبط القوام بحسب نوع الحلوى: كثيف للحشو، وخفيف للتزيين، وممزوج بالمكسرات والكنافة عند الرغبة في إضافة قرمشة أو تماسك أكبر.

1- المعمول

تستخدم زبدة الفستق كحشوة متماسكة لا سائلة. ويمكن تحقيق ذلك بخلطها مع فستق مطحون أو مجروش ناعم لتكثيف القوام، ويمكن إضافة القليل من السكر البودرة حسب الرغبة، مع تعطيرها برشة هيل أو ماء زهر للمسة مميزة.

ولكن الخطوة الأهم هي أن تبرد الزبدة في الفريزر أو الثلاجة حتى تصبح قابلة للتكوير والتشكيل باليد الجافة. بهذه الطريقة تمنح المعمول قلبا أخضر ناعما بطعم فستقي مركز، من دون أن تتسرب أثناء الخَبز.

2- البقلاوة

من الأفضل استخدامها بحذر حتى لا تفقد العجينة قرمشتها. ويمكن مزجها مع الفستق المجروش لتصبح طبقة رقيقة في وسط الرقائق، أو استخدامها بعد الخَبز كخطوط خفيفة على السطح مع رشة فستق مجروش خشنة.

3- الكنافة

تبدو زبدة الفستق أكثر حضورا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد رواج "شوكولاتة دبي" القائمة على مزيج كريمة الفستق والكنافة المحمصة والطحينة.

وهنا يمكن فردها بين طبقات الكنافة والقشطة، أو خلطها بخيوط كنافة محمصة لصنع حشوة مقرمشة داخل كاسات أو قوالب شوكولاتة صغيرة.

4- القطايف

يمكن وضع نصف ملعقة صغيرة من زبدة الفستق داخل الحشوة مع القشطة أو الجبن الحلو، ثم تزيين الوجه بخيط رفيع منها بعد القلي أو الخَبز. أما في البسبوسة والمهلبية وليالي لبنان، فتصلح كطبقة علوية أو صوص مخفف بالحليب أو القشطة.

قيمة غذائية بشروط

الفستق ليس مجرد لون زاهٍ، فهو من المكسرات الغنية بالبروتين والألياف والدهون غير المشبعة ومعادن وفيتامينات مهمة. وبحسب مراجعة علمية في "ببمد" (PMC) التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، يعد الفستق مصدرا غنيا للبروتين والألياف والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

وبحسب مدرسة هارفارد للصحة العامة، فإن المكسرات عموما مصدر جيد للدهون الصحية والبروتين، وأن تناولها ضمن نظام غذائي متوازن يرتبط بفوائد لصحة القلب. لكن النصيحة الأساسية هنا ليست "الإكثار من الزبدة"، بل "اختيار النسخة الأمثل": فستق مطحون، قليل من الملح، بلا سكر زائد ولا شوكولاتة ولا صوديوم عالٍ.

لذلك، يمكن تقديم زبدة الفستق في العيد كإضافة لا كبديل صحي. ملعقة صغيرة داخل حبات كعك المعمول، أو طبقة خفيفة في البقلاوة تكفي لإبراز النكهة، أما الكريمة المحلاة بكثافة فتظل حلوى عالية السعرات.

في النهاية، تبدو زبدة الفستق الحلبي أكثر من صيحة عابرة، فهي مكوّن مرن يعيد تقديم حلويات العيد بروح جديدة، من دون أن يقطع صلتها بالمذاق الشرقي المألوف. وبين الحشوة الكثيفة والطبقة الكريمية والصوص اللامع، تتسع إمكاناتها بقدر خيال الطاهي وذائقة الضيوف.