الانضباط الذاتي دون عناء.. كيف تجعل التحكم بالنفس عادة لك؟

في عالم تغمره وسائل التشتت؛ هواتف لا تفارق الأيدي، وشاشات تحاصر الانتباه، وتدفق لا ينقطع للأخبار، يبدو الانضباط الذاتي أمرا صعبا للغاية. ورغم إدراك الكثيرين لما "ينبغي" فعله، إلا أنهم يفشلون في الالتزام به، فيوصف غير المنضبطين ذاتيا بأنهم "ضعفاء الإرادة". لكن هل هذا صحيح؟

وهل القدرة على الانضباط الذاتي سمة فطرية يولد بها المرء أم أنها مهارة يمكن تعلمها وتطويرها؟ وكيف يمكن أن يصبح سلوكا تلقائيا لا يتطلب هذا القدر من الجهد؟

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 كيف تجعل هاتفك مملا لاستعادة السيطرة على حياتك؟ end of list

رغبة قصيرة أم هدف بعيد؟

مشاهدة مقطع فيديو قصير لدقيقة أم مواصلة العمل على مشروع ممل قد يستغرق ساعات، تناول حلوى لذيذة سريعة أم انتظار وجبة مشبعة ومغذية؛ صراع متواصل بين رغبات قصيرة مغرية وخطوات تخدم أهدافا بعيدة المدى. ربما لهذا يعرف "ضبط النفس" بأنه القدرة على تجاوز الرغبات الحالية لجعل السلوك متسقا مع الأهداف طويلة الأمد، فيقاوم الفرد المغريات، ويتجاوز الاستجابات الاندفاعية والمعتادة لصالح أهداف عليا.

لكن هل من المنطقي أن يريد الإنسان شيئا بشدة، وفي نفس الوقت يريد أن يمنع نفسه عنه؟ كان هذا بالضبط هو السؤال الذي طرحه باحثان عبر دراسة لهما بعنوان: "مفارقة قوة الإرادة: تصورات ممكنة ومستحيلة لضبط النفس"، قسما خلالها ضبط النفس إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

ضبط نفس مباشر يتضمن مقاومة الرغبة لحظيا، كأن تمسك نفسك عن الأكل في لحظتها.

ضبط نفس غير مباشر من خلال تغيير البيئة أو الظروف كأن تخلي مطبخك من نوع طعام معين.

التحكم المسبق ويتضمن اختيار إستراتيجيات مسبقة مثل تحديد نظام غذائي مسبقا.

يتطلب الانضباط الذاتي جهدا من نوع خاص، حين يغيب تبدأ مجموعة من الحيل والممارسات السلبية التي عادة ما تؤثر لاحقا على جودة الحياة وعلى المستقبل عموما، في مقدمتها اللجوء إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر أكثر من المعتاد في أداء المهام لتقليل المجهود الذهني، كذلك زيادة الاندفاع وتراجع القدرة على تأجيل الإشباع.

مكاسب غير متوقعة للمنضبطين ذاتيا

هل يمكن أن يحدد ضبط النفس مصير الإنسان في الحياة أم أنه مجرد عامل ثانوي؟ سؤال طرحه فريق دولي من الباحثين عبر واحدة من أهم الدراسات الاقتصادية السلوكية عن ضبط النفس، نشرت عام 2022 بعنوان: القوة التنبؤية لضبط النفس في تحديد نتائج الحياة. وخلص الباحثون إلى أن الإجابة هي نعم، واكتشفوا أن ضبط النفس يتفوق على صفات شخصية أخرى مثل الصبر، والقدرة على المخاطرة، والضمير الحي، والاستقرار النفسي، وتبين أن الأشخاص الذين لديهم انضباط ذاتي يحققون نتائج أفضل على مستويات مثل:

إعلان

تحسن الصحة البدنية عبر الالتزام بممارسات صحية أفضل وقلق أقل.

تنمية السلوكيات الصحية عبر تجنب العادات الضارة.

زيادة التحصيل الأكاديمي عبر انضباط أكبر في الدراسة.

نجاح مهني متوقع مرتبط بالتفوق التعليمي الذي وفره ضبط النفس.

الرفاهية المالية والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة.

الشعور بالرضا عن الحياة والشعور العام بالرفاهية.

انضباط ذاتي أعلى بقوة إرادة أقل.. هل هذا ممكن؟

هل ينضبط الناس ذاتيا لأنهم يقاومون أنفسهم أكثر؟ الإجابة هي لا، ففي ورقة بحثية بعنوان "خرافة ضبط النفس اللحظي"، نشرت عام 2024 في مجلة "كارانت أوبينين سايكولوجي"، أوضح باحثون أن قوة الإرادة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى انضباط ذاتي طويل المدى، والعكس صحيح. فالمزيد من مقاومة الرغبات اللحظية قد ينجح مؤقتا، لكنه لا يسبب تغييرا طويل المدى بسبب الانتكاس المتكرر.

المعادلة واضحة: "الانضباط الذاتي ليس قوة إرادة أكبر ولكن وقت أقل في مقاومة الإغراءات". هذا يعني أن المنضبطين ذاتيا بحق لا يملكون دائما قوة إرادة شديدة أو قدرة أكبر على مقاومة الإغراءات، لكنهم في الواقع أشخاص استعانوا بمجموعة من الحيل أبرزها:

تقليل التعرض للإغراءات من الأساس لتجنب بذل الجهد في مقاومتها.

التخطيط المسبق وتنظيم البيئة المحيطة لتجنب التعرض للمواقف الصعبة والحاجة للمقاومة.

توافق الرغبات مع الأهداف لتجنب العيش في صراع دائم فالنجاح يعني تقليل الحاجة للمقاومة أصلا.

لا يتعلق الأمر بصراع أو قوة إرادة أو مقاومة متواصلة، إذ عادة ما يتم إغفال عامل مهم بشأن الانضباط الذاتي وهو "البيئة"؛ حيث تشير دراسة نشرت عام 2023 في مجلة "نيتشر ريفيوز سيكولوجي"، إلى أن ضبط النفس ليس صفة داخلية ولكنه نتاج تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة به والتي قد تدعمه أو تساهم في فشله.

هكذا يصير الانضباط الذاتي "عادة"

يمكن استعادة الانضباط الذاتي دون عناء، وتحويل التحكم بالنفس إلى عادة طبيعية عبر عدد من الخطوات والقرارات الصغيرة التي من شأنها أن تترك أثرا كبيرا لاحقا أبرزها:

تهيئة بيئة هادئة خالية من المشتتات لتقليل الإغراء والمقاومة؛ فمثلا بدلا من تجاهل الهاتف يمكن إبعاده تماما وقت العمل.

لتقليل الإغراء والمقاومة؛ فمثلا بدلا من تجاهل الهاتف يمكن إبعاده تماما وقت العمل. تقليل عدد القرارات التي يجب اتخاذها في كل مرة للهروب من المشتتات، وكذلك تقليص الحاجة إلى بذل الجهد، وعدم الاعتماد على المقاومة أو قوة الإرادة وحدها عبر تحويل الالتزام إلى سلوك يومي وعادة ثابتة.

في كل مرة للهروب من المشتتات، وكذلك تقليص الحاجة إلى بذل الجهد، وعدم الاعتماد على المقاومة أو قوة الإرادة وحدها عبر تحويل الالتزام إلى سلوك يومي وعادة ثابتة. الالتزام المسبق عبر اتخاذ قرارات وإستراتيجيات بشأن المستقبل في وقت بلا إغراءات أو تدخلات ومشتتات.

عبر اتخاذ قرارات وإستراتيجيات بشأن المستقبل في وقت بلا إغراءات أو تدخلات ومشتتات. البرمجة الذهنية واتخاذ نوايا مسبقة للتنفيذ من أقوى الأدوات لتحويل الانضباط إلى عادة سهلة، فمثلا: "إذا بدأت عملا فسوف أضع الهاتف على الوضع الصامت" أو "إذا تناولت طعامي لن أشاهد التلفاز"، وهكذا يطلق العقل سلوكيات منضبطة في مواقف محددة بشكل تلقائي على المدى البعيد.

من أقوى الأدوات لتحويل الانضباط إلى عادة سهلة، فمثلا: "إذا بدأت عملا فسوف أضع الهاتف على الوضع الصامت" أو "إذا تناولت طعامي لن أشاهد التلفاز"، وهكذا يطلق العقل سلوكيات منضبطة في مواقف محددة بشكل تلقائي على المدى البعيد. تجنب التعرض لمحتوى الفيديوهات القصيرة بكثرة لأنها تتسبب في تراجع الانضباط الذاتي وزيادة الانفصال عن الواقع والآخرين وكذلك إدمان الهاتف المحمول.

لأنها تتسبب في تراجع الانضباط الذاتي وزيادة الانفصال عن الواقع والآخرين وكذلك إدمان الهاتف المحمول. العناية بالصحة النفسية حيث وجدت دراسة أن هناك علاقة بين تراجع جودة الصحة النفسية وقدرة الشخص على الانضباط الذاتي، عبر العديد من الأساليب على رأسها تنظيم الوقت ومقاومة الإلهاءات.

حيث وجدت دراسة أن هناك علاقة بين تراجع جودة الصحة النفسية وقدرة الشخص على الانضباط الذاتي، عبر العديد من الأساليب على رأسها تنظيم الوقت ومقاومة الإلهاءات. وعي الفرد بنقاط قوته وضعفه الشخصية في مواجهة المغريات وتنظيم البيئة المحيطة بناء عليها

في مواجهة المغريات وتنظيم البيئة المحيطة بناء عليها الحرص على تكوين علاقات اجتماعية ذات جودة عالية إذ تساهم في ارتفاع تقدير الذات ومن ثم القدرة على ضبط النفس.

إذ تساهم في ارتفاع تقدير الذات ومن ثم القدرة على ضبط النفس. الاستعانة بأدوات التحكم الذاتي الرقمية للتقليل من الاستخدام المفرط للتكنولوجيا مثل برامج حظر التطبيقات، وتحديد وقت الشاشة، وتنبيهات الاستخدام، وتطبيقات تقليل الإدمان الرقمي.

للتقليل من الاستخدام المفرط للتكنولوجيا مثل برامج حظر التطبيقات، وتحديد وقت الشاشة، وتنبيهات الاستخدام، وتطبيقات تقليل الإدمان الرقمي. ممارسة النشاط البدني المنتظم كمحفز إيجابي يقوي المناطق الدماغية المرتبطة بالوظائف التنفيذية مما يجعل مقاومة النزوات العابرة مثل إدمان الهاتف مثلا أيسر بمرور الوقت.

كمحفز إيجابي يقوي المناطق الدماغية المرتبطة بالوظائف التنفيذية مما يجعل مقاومة النزوات العابرة مثل إدمان الهاتف مثلا أيسر بمرور الوقت. الربط بين الأهداف طويلة المدى والقيم الذاتية يحول قيمة الانضباط الذاتي إلى مكافأة وليس عبئا، هكذا ينظر له الفرد مع مرور الوقت باعتباره وسيلة وصول للأهداف البعيدة ما يقلل النفور ويسهل ضبط النفس.