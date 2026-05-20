خمول يوم العيد.. لماذا ترهقنا وجبات اللحم وكيف نستعيد التوازن؟

وسط أطباق اللحم المتنوعة وتوالي العزائم يوم العيد، يتحول الطعام إلى طقس اجتماعي ممتع، لكن مع انتهاء أول أيام العيد، يبدأ الجسم في إرسال إشارات واضحة مثل الثقل والانتفاخ والشعور العام بالإرهاق.

المشكلة ليست في الطعام نفسه بل في الطريقة التي نتعامل بها مع وفرته، فكيف نأكل؟ وكيف نحدد ما تحتاجه أجسامنا بالضبط؟.

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول وجبة ثقيلة؟

عندما تتناول كمية كبيرة دفعة واحدة، يعيد جسمك توزيع تدفق الدم نحو الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى استجابة مكثفة في الجهاز العصبي اللاإرادي. وغالبا ما تظهر النتيجة في صورة إرهاق عام ورغبة في النوم وانتفاخ غير مريح.

وتشير دراسة نشرتها مجلة "فسيولوجي آند بيهافيور" (Physiology and Behavior) إلى أن الوجبات الغنية بالدهون المشبعة أو الكربوهيدرات المكررة تزيد بشكل ملحوظ من الشعور بالتعب بعد الأكل مقارنة بالوجبات المتوازنة.

وتزداد حدة هذه التأثيرات في مواسم الأعياد، خاصة عيد الأضحى الذي يتميز بوجباته التي تتضمن كميات كبيرة من اللحوم الدسمة، وأحيانا يتم تناولها في ساعات متأخرة من اليوم.

3 وجبات أم أكثر؟

هل الأفضل تناول وجبات قليلة ووفيرة أم توزيع الطعام على وجبات كثيرة لكنها صغيرة؟ الإجابة العلمية أكثر تعقيدا مما يبدو. فقد توصلت دراسة حديثة عن مركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان، وشملت 50 شخصا بالغا إلى نتيجة لافتة أشارت إلى أن تناول 3 وجبات يوميا يساعد الجسم على تنظيم إشارات الجوع والشبع، مقارنة بتقسيم الطعام إلى 6 وجبات صغيرة.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت 6 وجبات سجلت مستويات أقل من هرمون الشبع (PYY)، وهو ما يشير إلى أن الجسم لم يتعامل مع هذه الوجبات الصغيرة على أنها مكتملة ومشبعة.

وفي المقابل، تشير دراسة أخرى إلى أن تناول أكثر من أربع وجبات يوميا قد يرتبط بارتفاع مستويات الكولسترول الجيد (HDL) وانخفاض الدهون الثلاثية في الدم. وهو ما يؤكد أن عدد الوجبات وحده ليس مقياسا، بل التوازن بين الحجم والتوقيت والتنوع.

مشكلة الوجبة الوحيدة الضخمة

المشكلة في عيد الأضحى ليست في تناول الطعام 3 مرات يوميا، ولكن في وجبة واحدة تعادل حصة يوم كامل، والجلوس على طاولة الطعام ساعتين أو أكثر وتناول المقبلات والوجبات الرئيسية والحلوى دفعة واحدة، وهنا يحدث الضرر الحقيقي.

الوجبات الكبيرة عالية السعرات، خاصة تلك الغنية بالكربوهيدرات المكررة والدهون، تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات سكر الدم يعقبه انخفاض مفاجئ، مما يضع عبئا إضافيا على البنكرياس.

لذلك فإن الشعور بالتعب والنعاس بعدها ليس مجرد حالة مزاجية، بل هو استجابة فسيولوجية طبيعية للجسم.

إستراتيجية توزيع الوجبات في العيد

بدلا من الاعتماد على وجبة كبرى واحدة، يمكن إعادة تنظيم الأكل بشكل أكثر فائدة:

اجعل منتصف النهار موعد الوجبة الدسمة ولا تؤجلها إلى المساء، فالجهاز الهضمي يكون في أفضل حالاته بين الحادية عشرة صباحا والثالثة عصرا، والأكل المتأخر ليلا يعني هضما أبطأ ونوما مضطربا.

بدلا من طبق واحد ثقيل ودسم، قدم أطباقا صغيرة ومتنوعة، مثل المقبلات والسلطات وقطع لحم صغيرة، فهذا يشبع نفسيا وجسديا دون إثقال.

بدلا من طبق واحد ثقيل ودسم، قدم أطباقا صغيرة ومتنوعة، مثل المقبلات والسلطات وقطع لحم صغيرة، فهذا يشبع نفسيا وجسديا دون إثقال. فواصل بين الوجبات: تجنب العودة إلى المائدة قبل ساعتين على الأقل بعد الوجبة الرئيسية، وامنح جسمك فرصة للهضم، وركز على شرب الماء مع قدر من الحركة الخفيفة. فالمشي مدة تتراوح بين 10 و30 دقيقة بعد الأكل يساهم بفاعلية مثبتة في تقليل ارتفاع سكر الدم.

خيارات متعددة بدل طبق دسم واحد

تعتمد موائد عيد الأضحى غالبا على طبق رئيسي غني، مثل الكبسة أو المندي أو المنسف أو الفتة أو المشاوي أو ما يشبهها، ويجتمع الأرز أو الخبز مع اللحم في وجبة دسمة واحدة.

المشكلة لا تكمن في هذا الطبق بحد ذاته، بل في كونه الخيار الوحيد المطروح، مما يدفع إلى الإفراط في تناوله دون وجود بدائل.

الحل لا يستدعي التخلي عن هذا التقليد، بل توسيع نطاق الاختيارات على المائدة، ويمكن تقليل كمية الأرز واستبدال جزء منه بسلطات غنية بالخضروات وإضافة اللبن أو الزبادي، إلى جانب تقديم أطباق من الخضروات المشوية مع اللحم.

هذا التنوع يمنح مساحة للاعتدال، ويجعل تجربة الأكل أكثر توازنا.

ترتيب تناول الطعام ضمن الوجبة

هناك نقطة مهمة يغفل عنها كثيرون، وهي أن ترتيب تناول الأصناف في الوجبة الواحدة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على مستوى السكر في الدم.

فقد أظهرت دراسة نشرتها مجلة "دايابيتس كير" (Diabetes Care) أن البدء بالبروتين والخضروات قبل الكربوهيدرات يساهم في خفض ذروة ارتفاع الغلوكوز بعد الأكل بنسبة تصل إلى 28.6% مقارنة بتناولها بالترتيب العكسي. يعني ذلك أن تبدأ بالسلطة واللحم، ثم تنتقل إلى الأرز، وليس العكس.

لا يدعو هذا الطرح إلى الاستغناء عن أطباق الأعياد التقليدية أو الامتناع عن الحلويات. فموسم الأضحى يظل مناسبة اجتماعية وثقافية، لكن الفارق بين عيد يترك شعورا مستمرا بالإرهاق، وآخر يمر بخفة وراحة، يكمن في تفاصيل بسيطة وهي، توقيت الأكل وحجم الوجبات وترتيبها وما يُقدّم إلى جانب اللحم.

فالجسم يؤدي وظائفه بكفاءة حين يحصل على ما يحتاجه بشكل متدرج، لا دفعة واحدة، والتغيير الحقيقي لا يأتي من الحرمان، بل من طريقة التوزيع الصحيح.