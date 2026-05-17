خذ الحكمة من الرياضيين.. 6 خطوات لتستعيد توازنك في مبارياتك اليومية

تبدو طقوس بعض اللاعبين المحترفين غريبة، فترى عداء يهز ساقيه، أو سباحا يصفع كتفيه وصدره، أو لاعب كرة يغمض عينيه ويتنفس عميقا قبل الركلة.

أما الجمهور فينقسم ما بين جزء يشتاط غضبا، وجزء يضحك أحيانا على تلك الحركات. لكنها في الحقيقة وعي عميق بدواخل أجسادهم، ليعبر أصعب لحظاته بثبات، ويفوز بفضل تركيزه.

والسؤال هنا: كيف يمكن لنا أن نستعير من تلك الحكمة الجسدية ما يجعلنا أكثر هدوءا في حياتنا اليومية؟

وعي الجسد الداخلي

ينقسم الوعي بأجسادنا إلى وعي خارجي بما نلمسه ونشمه ونبصره، ووعي داخلي ندرك به إشارات جهازنا العصبي وأعضائنا الداخلية، مثل نبضات القلب أو التنفس أو التعب، وبعضنا دقيق في قراءة تلك الإشارات، ويعي كيفية تنظيم مشاعره الناتجة عن الضغط والإرهاق، واستعادة توازنه الداخلي لاتخاذ قراره، والتكيف مع الظروف الجديدة باستمرار، لذلك تراهم أهدأ في ردود أفعالهم، وعليه تُصنف تلك الهبة القابلة للتطوير "حاسة ثامنة".

حاول فريق من علماء النفس الرياضي وفسيولوجيا الجهد البدني في جامعة "سوانسي" البريطانية التمييز بين حدة الحساسية الداخلية والدقة في ملاحظتها، في دراسة موسعة بعنوان "اختلافات الوعي الداخلي بين عدائي سباقات السرعة والمسافات الطويلة".

نُشرت الدراسة في عام 2023 في مجلة "بلوس ون"، وتتبع الباحثون فيها أداء أمهر العدائين عبر اختبارات دقيقة لمدى إدراكهم لدقات قلوبهم واستجابتهم النفسية تحت الضغط، وقارنوا النتائج بغير الرياضيين.

خلص الباحثون إلى امتلاك العدائين قدرة أعلى على توجيه انتباههم إلى داخل أجسادهم، والثقة في إشاراتها، إذ ظلوا واعين لنبض قلوبهم مهما ارتفع ضجيج المدرجات، وهي ميزة ترتبط بمناطق عصبية مثل القشرة الجزيرية والقشرة الحزامية الأمامية.

كان الفارق بين العدائين أنفسهم واضحا، فسجل عداءو السرعة مستويات عالية في الوعي بعواطفهم وضبط انتباههم، مقارنة بعدائي المسافات الطويلة، في حين تدهور أداء غير الرياضيين لتجاهلهم إشارات التعب.

وأوضح لنا باحثون يابانيون كيف يمكن لوعينا الداخلي حماية الجسد من الانهيار، في دراسة بعنوان "دور الوعي الداخلي في الجري: رؤى للتقييم المتعدد الأبعاد للوعي الجسدي".

ونشرت "المجلة الدولية لعلم نفس الرياضة" تلك الدراسة في عام 2025، واستخدم الباحثون بكلية "طوكيو النسائية للتربية البدنية" نسخة يابانية من مقياس متعدد الأبعاد للوعي الداخلي، الذي يقيس أبعادا مثل التعب والتنفس والشد العضلي والعواطف والانتباه. وشاركت 69 طالبة في الدراسة بالجري لمسافة 800 متر، وخضعن لتقييم وعيهن عبر استبيان علمي واختبارات زمنية.

وخلصت الدراسة إلى أن العداءات اللواتي قرأن إشارات أجسادهن ووثقن بها، ملن إلى توزيع جهدهن بذكاء، فخففن من سرعتهن قبل الوصول إلى لحظة الانهيار، بينما واصلت الأخريات الركض حتى انهرن فجأة.

طقوس النخبة تحت الضغط

تصدر لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين طويلا، واشتهر في الملعب بتنطيط الكرة، وإغماض عينيه لثوان، ثم تثبيت قدميه على الأرض، مع أنفاس عميقة، قبل أن يضرب الكرة بسرعة البرق.

وفي بث مباشر عقب بطولة ويمبلدون 2023، عدّ ديوكوفيتش المنافسة معركة داخلية متصلة، تفوق ما يدور خارج جسده، وصرح بأن التنفس الواعي أهم عناصر نجاحه، فيستعيد به سيطرته إذا تشتت أو هاجمته مشاعر سلبية.

وذلك تحديدا ما طبقه بعدما هاجمه الجمهور في ويمبلدون العام الماضي، فجلس يتحسس حجابه الحاجز ليرخي توتره، بينما تنفس عميقا.

التقى ديوكوفيتش ورفاييل نادال في 60 مباراة، ووصف الجمهور سلوكيات الأخير بالقهرية، فيرونه يرتب زجاجات المياه، وملابسه، ويجفف عرقه، ثم يقف ليسدد الكرة.

يفسر علم الأعصاب السلوكي تلك الأفعال المكررة بنظام داخلي يمنح الدماغ شعورا بالسيطرة وسط أحداث متقلبة، فحين يكرر الأفعال نفسها كل مرة، يُكوّن الدماغ رابطا بينها وبين الحالة المتزنة، فيهدأ القلق.

يجمع السباح مايكل فيلبس، صاحب الرقم القياسي في عدد الميداليات الأولمبية الذهبية التي حملها، بين حركات خفيفة مكررة وتنفس عميق، فتراه واقفا على منصة الانطلاق يؤرجح ذراعيه إلى ظهره، ويضرب صدره وكتفيه، ويأخذ أنفاسا عميقة متتالية.

يُسمى ذلك بالإحماء العصبي- العضلي فينبه الأعصاب في القفص الصدري والحجاب الحاجز، ويمنع انكماشها عند ملامسة الماء البارد، أما أرجحة ذراعيه وضرب عضلاته، فتفرغ توتر الرقبة والأكتاف قبل القفزة الأولى، وتنشط تلك الحركات الخفيفة المتكررة الجهاز العصبي "الباراسمبثاوي".

أما حركات العداء يوسين بولت قبل انطلاقه في سباق الجري فليست إحماء، لكنه يهز جسده بقوة وسرعة ليرسل إشارة لجهازه العصبي بأن "لا داعي للتوتر، فها هي عضلاتي رخوة".

لكن الملاكمين نراهم من خلف أقنعتهم، يفتحون ويغلقون فكوكهم بسرعة، بينما يقفزون في الهواء، ويرفعون أكتافهم وينزلونها، ليزيدوا مرونة العصب الحائر، ويدخلوا حالة من التأهب المسترخي، فلا يريدون لعضلاتهم أن تتصلب، ولا لعقلهم أن يتوقف عن اتخاذ قرارات سريعة.

ابتكر طقسا لتحدياتك اليومية

إليك بعض النصائح يمكنها مساعدتك في رفع درجة إنصاتك إلى داخلك، وتزيل عن جسدك آلام التوتر قبل المواقف المهمة:

