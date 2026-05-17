يعد مفصل الحوض من أقوى المفاصل وأكثرها تعقيدا في جسم الإنسان، فهو يجمع بين رأس عظمة الفخذ وتجويف الحوض في تركيب محكم يتيح حركة واسعة وثباتا استثنائيا في آن واحد. يتحمل هذا المفصل ثقل الجسم في كل لحظة وقوف أو مشي أو صعود، ويشكّل الحلقة الرابطة بين الجذع والطرفين السفليين، مما يجعله محور الحركة اليومية منذ الشباب وحتى مراحل الشيخوخة.

ولأن هذا المفصل يؤدي هذه المهام على مدار العمر، فإن الحفاظ على صحته وقوة العضلات المحيطة به ليس ترفا صحيا، بل عنصرا حاسما في جودة الحياة والقدرة على الاستقلالية. ورغم ما يبدو من تعقيد في بنية الحوض ووظيفته، يؤكد خبراء العلاج الطبيعي أن الحفاظ عليه لا يستلزم برامج تدريب معقدة أو أجهزة متقدمة، فالحركات الصغيرة والبسيطة غالبا ما تكون الأكثر فاعلية على المدى البعيد، بشرط الانتظام عليها.

حين تضعف العضلات.. تبدأ الحلقة المفرغة

يوضح أخصائي العلاج الطبيعي مايكل أوبراين، من جامعة "لا تروب" بملبورن، في مقال لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الإنسان لا يدرك أهمية مفصل الحوض ودوره الحيوي إلا حين يبدأ في الشعور بالألم أو يفقد القدرة على استخدامه كما اعتاد. عندها تتكشف تداعيات تتجاوز المفصل نفسه، فمع التقدم في العمر تفقد العضلات المحيطة بالحوض تدريجيا قوتها وكفاءتها، مما ينعكس سلبا على التوازن والمشي والقدرة على الحركة بثبات.

ولا يقتصر التأثير على مفصل الحوض، بل يمتد إلى العمود الفقري والركبتين والكاحلين نتيجة زيادة الضغط عليهم. ومع استمرار هذا الضعف يدخل الجسم في حلقة مفرغة: الألم يقلل الحركة، وقلة الحركة تؤدي إلى مزيد من الضعف، فيتفاقم الألم واضطرابات التوازن وترتفع احتمالات الإصابة بخشونة المفاصل، خاصة لدى من يقل نشاطهم اليومي.

من جهتها تشير منشورات "هارفارد هيلث" إلى أن تقوية العضلات الداعمة للمفاصل، خصوصا الحوض والركبة، تسهم في تقليل الألم وتحسين القدرة على الحركة والحد من تدهور المفاصل المرتبط بالتقدم في العمر، بما يعزز جودة الحياة ويحافظ على الاستقلالية الوظيفية في سن متقدمة.

تمارين صغيرة.. تأثير كبير على مفصل الحوض

يؤكد خبراء العلاج الطبيعي أن جزءا مهما من حماية مفصل الحوض يمكن تحقيقه عبر تمارين بسيطة لا تحتاج إلى أدوات خاصة، ويمكن أداؤها في المنزل. من أبرز هذه التمارين:

إعلان

1- الوقوف على ساق واحدة

يبدو هذا التمرين بسيطا، لكنه في الواقع اختبار حقيقي لكفاءة منظومة التوازن بأكملها. ينشّط عضلات الحوض العميقة ويحسن التنسيق بين العضلات والجهاز العصبي.

الوقوف على ساق واحدة لمدة نحو 10 ثوان.

تبديل الساق وتكرار التمرين عدة مرات يوميا.

مع الوقت يمكن زيادة الصعوبة بالوقوف على سطح غير مستوٍ أو إغماض العينين، لكن مع الحرص على وجود نقطة دعم قريبة لتفادي السقوط عند الحاجة.

2- تمارين رفع الحوض

يُؤدى هذا التمرين بالاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين، ثم رفع الحوض ببطء حتى يتشكل خط مستقيم من عضلات المؤخرة والفخذين الخلفيين وعضلات أسفل الظهر، وهي عضلات محورية في تثبيت مفصل الحوض وحمايته.

وتشير مصادر طبية مثل "هارفارد هيلث" و"مايو كلينك" إلى أن هذه التمارين من أبرز ما يُنصح به عند التعامل مع آلام الحوض والركبة عند كثير من المرضى.

3- رفع الساق الجانبي

الاستلقاء على الجنب ورفع الساق العليا ببطء ثم إعادتها يفعّل عضلات الورك الوسطى، التي توصف بأنها "حارسة التوازن الجانبي" للجسم.

ضعف هذه العضلات يظهر في مشية متمايلة وارتفاع خطر الانزلاق والسقوط. وتوضح دراسات سريرية منشورة في الدوريات المتخصصة أن تدريب هذه العضلات يقلل من آلام الحوض وأسفل الظهر ويحسن استقرار المشي لدى كبار السن.

4- إطالة العضلة القطنية

الجلوس المطول يقصّر العضلة القطنية الواصلة بين الفخذ والعمود الفقري، مما يزيد الشد في أسفل الظهر ويؤثر في حركة الحوض.

من التمرينات البسيطة للنزول على ركبة واحدة مع تمديد الساق الخلفية برفق، مع الحفاظ على استقامة الجذع، مما يساعد على الحفاظ على مرونة المفصل وتقليل الشد المزمن في أسفل الظهر.

في كل هذه التمارين، ليس السر في الشدة بقدر ما هو في الاستمرارية، فبضع دقائق يومية على مدى أسابيع كفيلة بإحداث فرق ملحوظ في القوة والتوازن، خاصة عند من يقضون ساعات طويلة في الجلوس أو العمل المكتبي.

الحركة اليومية.. أفضل "دواء" لمفصل الحوض

لا ترتبط صحة مفصل الحوض بالتمارين المخطط لها فحسب، بل بأسلوب الحياة اليومي بشكل عام. فالحركة المنتظمة -وعلى رأسها المشي- تساعد على تغذية غضروف المفصل بالسوائل الزلالية وتحافظ على كفاءة عمله.

في دراسة عالمية اعتمدت على بيانات أكثر من 160 ألف شخص من دول متعددة، ونشرت عام 2025 في مجلة "ذا لانسيت للصحة العامة"، تبين أن للحركة اليومية -وخاصة المشي- أثرا واضحا في تعزيز الصحة العامة، إذ أظهرت النتائج أن الوصول إلى نحو 7 آلاف خطوة يوميا يرتبط بدعم صحة القلب والمفاصل وتقليل مخاطر الوفاة المبكرة.

ولا يتطلب تحقيق هذا الهدف مجهودا استثنائيا، إذ يمكن الوصول إليه من خلال عادات بسيطة مثل:

استخدام السلالم بدلا من المصعد في المسافات القصيرة.

المشي لإنجاز الاحتياجات القريبة.

إدخال فترات حركة قصيرة خلال ساعات الجلوس الطويلة في العمل أو المنزل.

بهذا يتحول النشاط البدني إلى جزء طبيعي من الروتين اليومي، من دون شعور بعبء "برنامج رياضي" منفصل.

الوقاية من السقوط.. مهمة لا تقبل التأجيل

مع التقدم في العمر يصبح السقوط أحد أخطر التهديدات الصحية، خاصة عندما يؤدي إلى كسور في مفصل الحوض. تشير تقديرات عالمية إلى وقوع نحو 14 مليون حالة كسر في الورك سنويا، يحتاج معظمها إلى تدخل جراحي، بينما قد يصل معدل الوفاة خلال العام الأول بعد الإصابة إلى ما بين 20 و30%، وفقا لدراسات منشورة في مجلات الصحة العامة والشيخوخة.

إعلان

لا تقتصر تبعات هذه الكسور على الألم والجراحة، بل تمتد إلى تدهور القدرة الحركية والاستقلالية وزيادة الاعتماد على الآخرين، مما ينعكس على الصحة النفسية وجودة الحياة. لذلك تعد الوقاية من السقوط خط الدفاع الأول لصحة مفصل الحوض. من بين الإجراءات الأساسية:

تحسين التوازن وتقوية العضلات حول الحوض والفخذين.

تعديل نمط الحياة داخل المنزل: إضاءة جيدة وإزالة العوائق واستخدام وسائل دعم عند الحاجة.

إدخال تمارين بسيطة ومنتظمة مثل الوقوف على ساق واحدة ونقل الوزن بين القدمين أو ممارسة تمارين مثل "تاي تشي" التي أظهرت أبحاث "مايو كلينك" أنها تحسن التوازن وتقلل خطر السقوط لدى كبار السن.

هذه التمارين يمكن أن تُحدث تحسنا ملحوظا في التوازن خلال أسابيع قليلة، من دون الحاجة إلى برامج معقدة أو طويلة المدى.

عضلات نهملها.. لكنها تحمي العمود الفقري والحوض

يميل كثير من الناس إلى التركيز على عضلات البطن والذراعين في تمارينهم، بينما تبقى عضلات المؤخرة والحوض في الظل رغم دورها المحوري. هذه العضلات:

تثبت الجسم في كل خطوة نخطوها.

تحمي العمود الفقري من الضغط المفرط.

تتيح التحول السريع في الاتجاهات دون خطر فقدان التوازن.

ضعف هذه العضلات يبدأ تدريجيا من دون أعراض واضحة، لكنه يتراكم مع الوقت مسببا تغييرا في نمط المشي وآلاما أسفل الظهر وإرهاقا سريعا من الأنشطة اليومية البسيطة.

ورغم ذلك، تشير دراسات منشورة في "هارفارد هيلث" و"هالث لاين" وغيرها إلى أن استعادة قوة هذه العضلات ممكنة في أي عمر تقريبا، بشرط الانتظام والصبر والبدء ببرامج بسيطة تراعي الحالة الصحية لكل شخص.

حركة أفضل.. حياة أطول جودة

الحفاظ على الحركة مع التقدم في العمر لا يقتصر على الرياضيين أو المهتمين بكمال الأجسام، بل هو خيار يومي متاح للجميع، يبدأ بخطوات بسيطة مثل المشي وتمارين التوازن القصيرة، ويتطور تدريجيا ليمنح قدرة حركية أفضل وثقة واستقلالية أكبر مع مرور الوقت.

في النهاية، لا يحتاج مفصل الحوض إلى تمارين قاسية بقدر ما يحتاج إلى "التعاقد" اليومي مع الحركة: دقائق قليلة من التمرين، خطوات إضافية في اليوم، وتعديل بسيط في نمط الحياة، يمكن أن تتحول مع الزمن إلى فارق حقيقي بين شيخوخة مقيدة بالحركة وأخرى أكثر حرية واستقلالا.