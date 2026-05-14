ليست مجرد "دردشة".. كيف تنقذك الأحاديث العابرة من العزلة وتغير كيمياء يومك؟

كثيرا ما نهرب من الأحاديث العابرة، نتجنب الحديث مع زميل في المصعد، أو ننشغل بهواتفنا حتى لا نفتح بابا لكلمات سريعة مع جار أو شخص غريب. نعتقد أنها لحظات بلا قيمة، مجرد "كلام عابر" لا يستحق الوقت، لكن ماذا لو كانت تلك الدقائق البسيطة تحمل أثرا نفسيا واجتماعيا أعمق مما نظن؟

هذا بالضبط ما كشفت عنه دراسة حديثة قام بها مجموعة باحثين في جامعة ميتشيغان ونشرتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس في أبريل/نيسان 2026، إذ أظهرت نتائج الدراسة أن الأحاديث القصيرة اليومية التي يصفها كثيرون بالمملة أو السطحية قد تكون أكثر متعة وفائدة مما نتوقع بكثير، والمثير أن المشكلة لا تكمن في طبيعة هذه الأحاديث بحد ذاتها بل في طريقة تفكيرنا فيها قبل أن نخوضها.

التوقعات تفسد التواصل

اشتملت الدراسة على سلسلة من التجارب شارك فيها نحو 1800 شخص من دول مختلفة، وطلب من المشاركين قبل أي محادثة قصيرة أن يتوقعوا مدى استمتاعهم بها. وكانت التوقعات في الغالب متشائمة، إذ رأى كثيرون أن الحديث سيكون عاديا أو مملا أو بلا طائل، لكن بعد انتهاء المحادثة جاءت التقييمات مختلفة كليا، فقد أكد المشاركون أنهم استمتعوا بالحوار أكثر مما توقعوا، وشعروا بارتياح ودفء أكبر مما تصوروا.

وتكرر هذا النمط في تجربة تلو الأخرى، وهو ما يشير إلى وجود ميل نفسي راسخ يجعلنا نقلل من قيمة التواصل الاجتماعي البسيط قبل تجربته. فنحن لا نقيم الحديث بناء على خبرات سابقة موضوعية، بل وفق افتراضات مسبقة تحرمنا من لحظات قد تكون ممتعة ومهمة وسط إيقاع الحياة السريع.

المتعة بالتفاعل الإنساني

قد يبدو الحديث عن الطقس أو ازدحام المرور أمرا مملا، لكن ما تكشفه الدراسة هو أن متعة الحوار لا تأتي من عمق الموضوع أو ثقله الفكري، بل من الشعور بأن هناك إنسانا آخر يستمع إليك، ويرد عليك، ويمنحك اهتمامه ولو للحظات.

توضح الدكتورة جيليان ساندستورم، عالمة النفس بجامعة ساسكس في المملكة المتحدة والمتخصصة في دراسة العلاقات الاجتماعية، لصحيفة تايمز الأمريكية، أننا كبشر نميل إلى الانشغال بأفكارنا قبل التفاعلات الاجتماعية، ونركز كثيرا على ما سنقوله وهل هو مناسب أم لا، ونختار الموضوع بعناية، في حين أن التواصل في حد ذاته هو الأهم وانعكاسه يكون إيجابيا على النفس.

ويطلق هذا التفاعل الإنساني البسيط في الدماغ سلسلة من الاستجابات الإيجابية، فيشعر الشخص بأنه مرئي وأن وجوده محل اعتراف، وهو شعور بسيط لكنه يترك أثرا نفسيا حقيقيا على المزاج والطاقة خلال اليوم. بمعنى آخر، "ليس المهم ما نقوله، بل أن نقول شيئا".

الخوف من الصمت المحرج

من أبرز الأسباب التي تجعل الناس يتجنبون الأحاديث القصيرة هو الخوف من الصمت المفاجئ، أو من عدم معرفة ماذا يقولون حين تنتهي الجملة الأولى. يتصور كثيرون أن المحادثة ستتحول إلى موقف محرج يبحث فيه الطرفان عن مخرج.

غير أن الواقع يختلف كثيرا عن هذه المخاوف. ففي معظم الحالات، ما إن يبدأ الحديث حتى يسير من تلقاء نفسه بشكل طبيعي وسلس، وحتى الصمت حين يحدث لا يكون ثقيلا كما يتوقع الشخص قبل البدء. فالحديث يشبه إلى حد ما قفزة الماء الباردة، نخشاها قبلها، لكننا ما إن ننغمس فيه حتى نجدها أكثر احتمالا مما ظننا.

سلاح خفي في مواجهة الوحدة

في عصر يشكو فيه كثيرون من الشعور بالعزلة والانفصال الاجتماعي رغم التواصل الرقمي المستمر، لا تبنى الروابط الاجتماعية فقط عبر الصداقات العميقة أو اللقاءات الطويلة، بل إن اللحظات اليومية البسيطة مثل حديث بسيط لعامل المطعم، أو كلمة لجار، أو سؤال سريع لزميل عن حاله، تسهم مجتمعة في تشكيل شبكة داعمة غير مرئية تمنح الإنسان شعورا بالانتماء وتؤكد أنه ليس وحيدا في يومه.

ولا يتطلب هذا الانتماء عمقا كبيرا كي يكون حقيقيا، إذ تتراكم المشاعر الإيجابية الناتجة عن هذه التفاعلات العابرة مع مرور الوقت، لتخلق بيئة اجتماعية أكثر دفئا وأمانا.

وقد أكدت دراسة صادرة عن قسم علم النفس بجامعة كامبريدج البريطانية عام 2013 ونشرت في مجلة علم النفس الاجتماعي والشخصية، أن التفاعلات الاجتماعية اليومية البسيطة، حتى مع المعارف العابرين، ترتبط بزيادة الشعور بالانتماء وارتفاع مستويات المشاعر الإيجابية، بما ينعكس على تحسن المزاج وتقليل الإحساس بالعزلة، لتبدو هذه اللحظات الصغيرة -رغم بساطتها- جزءا أساسيا من حماية الإنسان نفسيا حتى في غياب العلاقات العميقة.

لماذا نعود إلى الشك رغم التجربة؟

اللافت في نتائج الدراسة الأمريكية أن المشاركين، رغم تجاربهم الإيجابية المتكررة، كانوا يعودون قبل كل محادثة جديدة إلى التوقعات المتشائمة ذاتها، وكأن الخبرة السابقة لا تتحول إلى تعلم فعلي، بل يعيد التحيز النفسي إنتاج حكم سلبي قبل بدء الحوار.

ويحد هذا النمط من التفكير فرص التواصل الاجتماعي، ويدفع كثيرين إلى تفويت تفاعلات بسيطة كان يمكن أن تحسن المزاج وتوسع العلاقات. ويرى الباحثون في علم النفس أن ذلك يعود إلى وجود فجوة بين التجربة الفعلية والتوقعات المسبقة، تؤدي إلى التقليل من قيمة الأحاديث اليومية القصيرة.

ويشير هذا الاكتشاف إلى أن تغيير عادة تجنب مثل هذه التفاعلات لا يعتمد على تجربة إيجابية واحدة، بل يحتاج إلى وعي متكرر وممارسة مستمرة حتى يتحول إلى سلوك تلقائي وعادة مستقرة مع مرور الوقت.

كيف تجعل الأحاديث العابرة أكثر قيمة؟

لا يتطلب الأمر مهارات تواصل معقدة، فبعض الخطوات البسيطة يمكن أن يحول الحديث العابر إلى تفاعل ذي قيمة:

التواصل البصري: يمنح الطرف الآخر إحساسا بالحضور والاهتمام.

يمنح الطرف الآخر إحساسا بالحضور والاهتمام. الأسئلة المفتوحة: مثل "كيف كان يومك حتى الآن؟" بدل الأسئلة التي تجاب بنعم أو لا.

مثل "كيف كان يومك حتى الآن؟" بدل الأسئلة التي تجاب بنعم أو لا. الاستماع الحقيقي: التوقف عن التفكير في الرد القادم والإنصات فعليا لما يقال.

التوقف عن التفكير في الرد القادم والإنصات فعليا لما يقال. الابتسامة ولغة الجسد الهادئة: تعزز الألفة وتخفف التوتر للطرفين.

هذه السلوكيات، رغم بساطتها، ترفع جودة التفاعل وتجعل الأحاديث القصيرة أكثر راحة ودفئا للجميع.

الأحاديث العابرة ليست ترفا أو مضيعة للوقت، بل عنصر أساسي في تماسك الحياة الاجتماعية. فهي تحسن المزاج، وتقلل الشعور بالوحدة، وتقوي الروابط الإنسانية رغم بساطتها. والمشكلة ليست فيها، بل في نظرتنا إليها، إذ يتضح عند تجربتها أنها أكثر فائدة مما نتوقع، وأن تواصلا بسيطا قد يحسن يومنا ويوم الآخرين أيضا.