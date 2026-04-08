لا يتفتت تحت الماء.. ماذا وراء "الخبز المستحيل" الذي أشعل الجدل؟

انتشرت في الأسابيع الأخيرة على منصات التواصل مقاطع لأشخاص يغسلون شرائح خبز تحت الماء الجاري، بينما يحتفظ الخبز بشكله وكأنه "مطاطي" لا يتفتت، مقارنة بأنواع أخرى تتفكك سريعا.

المشاهد التي صورت في دول مختلفة مثل أستراليا والولايات المتحدة، قدمت غالبا بوصفها "دليلا بصريا" على أن هذا الخبز مصنوع من مواد غريبة أو محشو بالمواد الحافظة والمواد الكيميائية "الخطيرة"، بل ربط بعض صناع المحتوى بينها وبين مصطلحات مثيرة للقلق مثل "الطعام المزروع في المعمل" أو "الأغذية المستنبتة خلويا"، في خلط بين قضايا علمية مختلفة تماما.

لكن ما الذي يحدث فعلا عندما نغمر الخبز في الماء؟ وهل ثباته أو تفككه السريع معيار على سلامته أو خطورته؟

من فيديو منزلي إلى "إدانة غذائية"

في بيئة رقمية تفضل الصورة السريعة والمشهد الصادم، تتحول تجربة منزلية بسيطة إلى "إدانة" كاملة لمنتج غذائي. مقطع واحد لخبز لا يتفتت يكفي ليقدم باعتباره "برهانا" على وجود شيء غير طبيعي في مكوناته، دون أي مقارنة منضبطة في نوع الدقيق أو طريقة الخَبز أو عمر المنتج أو حتى درجة حرارة الماء.

هذه المقاطع لا تراعي أبسط شروط التجربة العلمية، لكنها تلقى قبولا واسعا لأنها سهلة الفهم وتمنح المشاهد إحساسا بأنه يكشف الحقيقة بنفسه، بعيدا عن "تعقيدات" العلم والمراجع الرسمية.

لماذا يتمسك بعض الخبز بشكله في الماء؟

التفسير الأساسي لثبات بعض أنواع الخبز في الماء يعود إلى بنيته الداخلية، لا إلى "مواد سرية" تضاف إليه.

الخبز المصنوع من دقيق القمح يحتوي على بروتينات الغلوتين التي تتشابك أثناء العجن لتكون شبكة مرنة تعمل كمادة رابطة داخل العجين. عند الخَبز، تتماسك هذه الشبكة مع النشا والغازات المتكونة، فتمنح الرغيف قوامه ومرونته وقدرته على الاحتفاظ بشكله.

أما نوع الدقيق ونسبة البروتين (الغلوتين) وكمية الماء وكمية الدهون والسكريات وحرارة الفرن ومدة الخَبز، فهي عوامل تجعل رغيفا يتفتت بمجرد ملامسته للماء، وآخر يتحول إلى كتلة إسفنجية متماسكة، دون أن يعني ذلك أن أحدهما "سام" والآخر "صحي".

بمعنى آخر، الخبز الذي لا يتفكك سريعا في الماء ليس دليلا في حد ذاته على احتوائه على مواد حافظة خطيرة، والخبز الذي ينهار في الماء ليس بالضرورة أكثر أمانا أو "طبيعية". القوام يعكس خصائص تركيبية وطريقة تصنيع، لا حكما على السلامة.

الغذاء الكيميائي.. هل هو إنذار بالخطر؟

في الخطاب الشعبي، تكفي كلمات مثل "كيميائي" أو "مواد حافظة" لإشعال الخوف، رغم أن كل ما نأكله "كيميائي" بالمعنى العلمي، فالماء مركب كيميائي وكذلك الفيتامينات والبروتينات والدهون.

منظمة الصحة العالمية والهيئات التنظيمية الكبرى تؤكد أن المضافات الغذائية -بما فيها المواد الحافظة- تخضع لتقييمات سمّية صارمة، وتحدد لكل منها جرعات يومية مقبولة تستخدم في المنتجات بهوامش أمان كبيرة. كما تراجع هذه المواد دوريا، ويمكن تقييدها أو سحبها إذا ظهرت معطيات جديدة.

مع ذلك، يبقى ظهور كلمات مثل "مستحلبات" أو "مثبتات" أو رموز رقمية على الملصقات الغذائية كافيا لإثارة الشك، في ظل ضعف الفهم العلمي وفورة محتوى يعتمد على التخويف والاختزال.

من "الخبز المستحيل" إلى اللحوم المستنبتة

هذا التوجس لا يقتصر على الخبز أو المواد الحافظة، بل يمتد إلى كل ما يبدو "جديدا" في عالم الغذاء.

دراسات في السلوك الغذائي تشير إلى ظاهرة "الخوف من الغذاء الجديد" (Food Neophobia)، إذ يميل كثيرون إلى رفض الأطعمة أو التقنيات غير المألوفة قبل تجربتها، وتقييمها بناء على الإحساس بأنها "غير طبيعية" لا على أساس المعلومات المتاحة عنها.

ينطبق هذا مثلا على النقاشات حول "الأغذية المستنبتة خلويا" أو اللحوم المنتجة من خلايا حيوانية في بيئة معملية محكومة. هذه التقنيات تخضع في الدول التي سمحت بتجربتها لأطر تنظيمية وتقييم سلامة خاصة، لكن في الخطاب العام غالبا ما تختزل تحت عنوان "طعام المعمل" في مقابل "الطبيعي"، وتحمّل بما يكفي من القلق لتصبح رمزا لمخاوف أوسع من التحكم في الغذاء.

عندما يستدعى هذا الخوف في مقطع عن "خبز لا يتفكك"، يختلط كل شيء: المواد الحافظة والخبز الصناعي واللحوم المستنبتة و"مؤامرات" شركات الغذاء، رغم أن لكل ملف منها أسئلته العلمية الخاصة وأدلته المختلفة.

من القلق إلى الفهم.. ما الذي يمكن أن يفعله المستهلك؟

بدل أن تقودنا مقاطع "الخبز المستحيل" في تيك توك وإنستغرام، يمكن اتخاذ خطوات عملية أكثر أمانا:

قراءة الملصق الغذائي

قائمة المكونات تخبرنا بنوع الدقيق، وكمية السكر والملح والدهون، ونوع المواد المضافة. كثير من الأسماء التي تبدو مخيفة هي في الواقع فيتامينات أو مستحلبات منظمة تستخدم بكميات صغيرة جدا.

النظر للصورة الكاملة

نظامنا الغذائي ككل أهم من التركيز على مادة واحدة. قد يكون خبز يحتوي على مادة حافظة ضمن الحدود المسموح بها جزءا من نمط غذائي صحي، بينما يكون الإفراط في السكر والدهون والأطعمة فائقة المعالجة هو الخطر الأكبر.

التمييز بين التجربة العلمية والفيديو الاستعراضي

تجربة "غسل الخبز" على الكاميرا لا تكفي للحكم على منتج، بل تحتاج سلامته لتحاليل مخبرية وهيئات رقابية ومراجع علمية.

الرجوع إلى مصادر موثوقة

مواقع منظمات الصحة ووكالات سلامة الغذاء الوطنية والدولية تشرح بوضوح طبيعة المضافات الغذائية وحدود استعمالها، ويمكن الرجوع إليها بدل الاعتماد على مقاطع مجهولة المصدر.

ما وراء "الخبز المستحيل"

في النهاية، قصة الخبز الذي لا يتفكك تحت الماء ليست عن رغيف خارق، بقدر ما هي عن فجوة بين العلم والمخيّلة.

فبين علم يعتمد على الأدلة والتجارب والتنظيم، ومحتوى رقمي يميل إلى الإثارة والاختزال، يتشكّل خوف جماعي من الغذاء "غير الطبيعي"، وتصبح تجربة منزلية عابرة أقوى من تقارير هيئات دولية.

التحدي اليوم ليس فقط في ضمان سلامة الغذاء، بل في جعل المعرفة أقرب إلى الناس من القلق، وتشجيع المستهلك على أن يمد يده إلى الملصق والمصدر العلمي قبل أن يمد هاتفه ليصور "الخبز المستحيل".