كيف يختار الرجل عطره؟ سيرة ذاتية في زجاجة

هل تعيدك بعض الروائح إلى ذكريات قديمة فجأة؟ لست وحدك، فقد أثبتت الدراسات ارتباط حاسة الشم مباشرة بمراكز الذاكرة والعاطفة في الدماغ، وهو ما يفسر المشاعر التي تباغتنا أحيانا عند شم الروائح المختلفة. وعلى الرغم من أننا لا نراها، فقد تؤثر بنا الرائحة أكثر من أي شيء آخر، مما يجعل العطر أكثر من مجرد سائل في زجاجة أنيقة، ليصبح أقرب إلى بيان للإعلان عن الهوية والانطباع الذي ترغب في تركه عند الآخرين.

فهم الهرم العطري.. مما يتكون عطرك؟

يتكون العطر من خليط من الروائح أو النوتات المختلفة والتي تُعرف باسم "الهرم العطري (Fragrance Pyramid). هل سبق أن لاحظت تغيّر رائحة عطرك بعد دقائق من رشه؟ يكمن السر في اختلاف معدل تبخر الجزيئات بين نوتات العطر المختلفة، التي تنقسم إلى ما يلي:

قمة العطر (Top Notes) : وتتكون من جزيئات خفيفة تتطاير خلال 5 إلى 15 دقيقة. وغالبا ما تكون من الحمضيات أو الأعشاب، وظيفتها إعطاء انطباع أولي منعش.

قلب العطر (Heart Notes) : وهو جوهر العطر ويظهربعد اختفاء نوتات القمة، ويستمر لعدة ساعات، وهو ما يحدد العائلة العطرية.

قاعدة العطر (Base Notes): تظهر بعد هدوء نوتات القلب وتستمر ليوم كامل، وتتكون من جزيئات ثقيلة كالأخشاب، المسك، العنبر، والجلود.

التركيز.. عطر واحد بتركيزات مختلفة

من العوامل المهمة التي تؤثر في اختيارك للعطر مدى تركيزه. تتكون العطور من زيوت عطرية مذابة في الكحول، ولذلك فإن تركيز العطر يعتمد على نسبة الزيت العطري مقارنة بالكحول، وهو ما يتحكم في درجة ثبات العطر وسعره أيضا، وتنقسم العطور بحسب الثبات إلى:

البارفان (Parfum): يتراوح تركيزه من 15 إلى 30%، ويتميز بثبات الرائحة طوال اليوم (وأحيانا لأكثر من يوم كامل) لكنه الأغلى سعرا.

ماء البارفان (Eau de Parfum): يتراوح تركيزه من 15 إلى 18%، ويستمر ثباته لنحو ست ساعات.

ماء التواليت (Eau de Toilette): يتراوح تركيزه من 4 إلى 8%، ويستمر ثباته لنحو ثلاث ساعات.

ماء الكولونيا (Eau de Cologne): يتراوح تركيزه من 3 إلى 5%، ولا يستمر ثباته لأكثر من ساعتين.

إتيكيت العطور

مثل الملابس، هناك قواعد اجتماعية لوضع العطور، حيث تحتاج المناسبات والأوقات المختلفة إلى عطور مختلفة، فالعطر الذي يلائم سهرة صاخبة -على سبيل المثال- قد يزعج زملاءك في العمل. لذلك من الأفضل مراعاة الملاحظات التالية عند اختيار العطر المناسب:

العطر المناسب لبيئة العمل : من الأفضل اختيار عطور هادئة ومنعشة في أماكن العمل كي لا تزعج من حولك. ويُنصح بتجنب العطور الثقيلة خاصة في المكاتب المغلقة.

اللقاءات المسائية : يمكنك اختيار العطور الثقيلة الدافئة والفواحة التي تمنح انطباعا بالثقة والغموض، كما تجذب الانتباه بانتشارها في الأماكن المفتوحة. وفي كل الأحوال تجنب رش كميات مبالغ فيها من العطر.

فصول العام المختلفة: تضاعف حرارة فصل الصيف من قوة العطور، لذلك من الأفضل اختيار نسخ خفيفة وأقل تركيزا من العطر مثل ماء التواليت، بينما يحتاج فصل الشتاء إلى عطور أكثر تركيزا وقوة.

العطر مرآة للشخصية

مثل الكثير من الخيارات، يكشف اختيارك الواعي لعطرك عن الانطباع الذي ترغب في تصديره للآخرين. وتنتمي العطور لأربعة أنواع أساسية:

العطور الخشبية : توحي بالقوة والغموض وتناسب الشخصيات الرصينة، من بينها عطور الصندل والبرغموت.

العطور الشرقية : توحي بالجرأة والحسية، وتمتاز برائحة قوية، من بينها القرنفل والقرفة والفانيليا.

العطور الزهرية : وتلائم الشخصيات الحالمة والعاطفية، مثل الياسمين والبنفسج.

العطور الحمضية والفواكه: تمنح انطباعا بالحيوية والانتعاش وأبرزها البرتقال والغريب فروت.

لماذا تختلف رائحة العطر من شخص لآخر؟

هل سبق أن شممت عطرا على أحد الأشخاص وأعجبك فقمت بشرائه مباشرة لتكتشف أن رائحته مختلفة تماما؟ السبب هنا هو الكيمياء الحيوية. فهناك عدد من العناصر التي تتفاعل سويا مع عطرك مثل نوع الجلد ودرجة حرارة جسمك ونظامك الغذائي.

البشرة الدهنية -على سبيل المثال- تحتفظ بالزيوت العطرية لفترات أطول وتطلقها تدريجيا كما تبرز النوتات السكرية، بينما تُبخّر البشرة الجافة العطر أسرع مما يتطلب عطورا أكثر تركيزا، كما يُنصح أصحاب البشرة الجافة بترطيبها قبل وضع العطر. من ناحية أخرى فإن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو الثوم يؤثر في رائحة إفرازات الجلد وهو ما يتفاعل مع العطر ويغير من رائحته النهائية عند امتزاجه بمسامك. وتؤثر درجة حرارة جسمك في سرعة تبخر العطر.

عطر واحد أم رف ممتلئ بزجاجات العطور؟

يختلف الأشخاص في تعاملهم مع العطور، فبينما يفضل بعض الأشخاص استخدام عطر واحد لترتبط به صورتهم الذهنية عند الآخرين، يفضل آخرون تغيير عطورهم بحيث تعكس حالتهم المزاجية الراهنة. ويلجأ البعض إلى تحفيز مشاعرهم عبر العطور، من خلال استخدام عطور معينة لتحفيز الحالة الشعورية التي يرغبون في الوصول إليها.

هل تفضل اختيار عطر واحد فقط، أم تسعى لامتلاك مجموعة متنوعة من العطور؟ لا توجد إجابة وحيدة فالأمر يعتمد بشكل كبير على طريقة تفكيرك والانطباع الذي تميل لتركه عند الآخرين.

نصائح لشراء العطر

عند اختيار عطرك هناك بعض النصائح التي قد تساعدك:

لا تجرب أكثر من ثلاثة عطور في المرة الواحدة؛ كي لا تشتت حاسة الشم.

لا تكتفِ بشم العطر من الزجاجة أو ورقة الاختبار، احرص على رشه على معصمك وانتظر لنحو ساعة لاختبار تفاعله مع جلدك.

لا تستخدم مستحضرات تجميل أو عطور ذات رائحة قوية قبل تجربة العطر الجديد كي لا تتفاعل مع رائحته.

بعض المتاجر توفر عينات صغيرة يمكنك شراؤها للتجربة عدة أيام قبل اتخاذ قرار الشراء.

بعض مواقع الإنترنت المتخصصة في العطور قد تساعدك في الاختيار، حيث يمكنك إدخال قائمة عطورك المفضلة كي يساعدك الموقع في اختيار عطور ذات نوتات مشابهة.

احتفظ بعطرك في مكان مظلم وبارد، إذ تعمل الحرارة والضوء على تأكسد مكونات العطر وتغيير رائحته.

تذكر أن العطر ليس مجرد منتج تجميلي، لكنه أثر يبقى، ويبني ما يتذكره عنك الآخرون.