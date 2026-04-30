هل تذوقت الزهور من قبل؟.. أسرار تحضير مربّى الورد خطوة بخطوة

في كثير من المطابخ، تتجاوز بعض الوصفات كونها "إضافة" على المائدة، لتصبح جزءا من الذاكرة وأداة لحفظ المواسم في برطمانات صغيرة.

مربّى الورد واحدة من تلك الحكايات، وصفة حلوة المذاق لكنها مشبعة بتاريخ طويل من الطقوس والضيافة والذوق الرفيع.

من ماء الورد إلى أول برطمان

لم يكن الورد في ثقافات الشرق مجرد عنصر جمالي، بل دخل مبكرا في مجالَي الغذاء والطب. وتشير تقاليد المطبخ الفارسي إلى أن البداية جاءت عبر ماء الورد المستخرج بالتقطير، الذي استخدم في الحلويات والمشروبات، قبل أن تتطور لاحقا فكرة حفظ بتلات الورد بالسكر لإنتاج مربّى ذات قوام ونكهة مركّزة.

وبحسب سنام لامبورن، خبيرة الطهي ومعلمة الطبخ الإيرانية وصاحبة موقع "مطبخي الفارسي" (My Persian Kitchen)، مثّلت هذه الخطوة تحولا في التعامل مع الورد: من نبات سريع الذبول إلى منتج يمكن حفظه وتبادله ومشاركته عبر الأجيال.

من فارس إلى العثمانيين.. مربّى تعبر الإمبراطوريات

مع توسع الدولة العثمانية، انتقلت مربى الورد إلى الأناضول والبلقان وبلاد الشام، حيث أعادت كل منطقة صياغتها وفق ذائقتها والمكونات المتاحة وسياقها الاجتماعي.

وبحسب موقع (Beyti Rose Petal Jams)، المتخصص في إنتاج وتوثيق مربى الورد التقليدية في تركيا، كانت هذه المربيات تقدم في البلاط العثماني ضمن طقوس الضيافة الراقية للطبقات الرفيعة، وغالبا ما ارتبطت بالمناسبات الرسمية. ومع الوقت، انتقلت من القصور إلى البيوت، خاصة مع انتشار زراعة الورد الدمشقي، وهو ما جعل المادة الخام أكثر توفرا وأقل كلفة.

التفاصيل التي تصنع الفرق

توضح الكاتبة والباحثة في المطبخ التقليدي إيميكو ديفيز، عبر موقعها (Emiko Davies)، أن جمع بتلات الورد كان يتم عادة في الصباح الباكر، حين يكون تركيز الزيوت العطرية في ذروته قبل ارتفاع درجات الحرارة.

هذا التقليد، الذي عرفته بلاد فارس والدولة العثمانية، لم يكن مجرد عادة موروثة، بل يستند إلى فهم مبكر لفسيولوجيا المركّبات الطيّارة في النباتات، إذ تتبخر تدريجيا مع التعرض للحرارة والضوء. لذلك يؤثر توقيت الحصاد مباشرة في جودة المربى من حيث الرائحة والنكهة.

ولا يقف الأمر عند التوقيت، فطريقة الجمع نفسها كانت دقيقة. في الممارسات التقليدية، تقطف البتلات يدويا بدل قص الزهرة كاملة، لتقليل الضغط على الأنسجة النباتية والحفاظ على الخلايا التي تحتوي على الزيوت العطرية. كما تفضل الأزهار التي تفتحت حديثا، لأن بتلاتها تكون في ذروة توازنها بين الطراوة والتركيب الكيميائي.

ووفقا للمصادر نفسها، يفترض نقل البتلات سريعا في أوعية مفتوحة نسبيا لتجنب تراكم الرطوبة والحرارة، اللتين تسرعان تحلل المركبات العطرية.

أي ورد يصلح للمربى؟

ليس كل ورد صالحا للأكل. فبحسب (Slow Food Foundation)، وهي منظمة دولية تعنى بحفظ التراث الغذائي، ينبغي أن يكون الورد المستخدم في المربى من الأنواع العطرية مثل الورد الدمشقي (Rosa damascena) أو "المئة بتلة" (Rosa centifolia)، وأن يزرع دون مبيدات كيميائية.

تشير المؤسسة إلى أن الورود التجارية المخصصة للزينة تعالج غالبا بمواد تجعلها غير صالحة للاستهلاك. كما تعد إزالة الجزء الأبيض من قاعدة البتلة خطوة أساسية، لأنه يحتوي على مركبات تمنح طعما مرّا.

مربّى الورد في تركيا

في تركيا، تحضّر مربى الورد -المعروفة باسم "Gül Reçeli"- بقوام خفيف ولون شفاف مع الحفاظ على شكل البتلات، وتقدم غالبا على مائدة الإفطار أو مع الشاي.

تشير إيميكو ديفيز إلى أن البتلات لا تُطحن، بل تدلك يدويا مع السكر والليمون حتى تذبل وتطلق عصارتها. وتستخدم نسب تقريبية ثابتة (200 غرام بتلات، 600 غرام سكر، 600 مل ماء)، ثم تطهى على نار هادئة حتى يثخن الشراب دون أن يتحول إلى مربى كثيفة.

وتضيف الباحثة أجلايا كرميزي، المتخصصة في مطابخ شرق المتوسط، أن النتيجة النهائية أقرب إلى شراب عطري تتوزع فيه البتلات، لا إلى مربى ثقيلة، بما يعكس تفضيلا تركيا واضحا للقوام الخفيف والنكهة العطرية.

مربى الورد في إيران

في إيران، تميل مربى الورد إلى تعقيد أكبر في النكهة. تعرف باسم (Morabayeh Gol) أو (Moraba-ye Goleh Sorkh)، وتقدم مع الخبز والزبدة أو القشطة والشاي ضمن ثقافة أوسع للمربيات العطرية.

يذكر موقع "مطبخي الفارسي" وصفة تعتمد على بتلات الورد المجففة مع الماء والسكر وماء الورد والجوز، بحيث يأتي العطر من تداخل البتلات مع ماء الورد، بينما تضيف المكسرات قواما وطابعا أقرب إلى حلوى فاخرة.

وفي وصفة منشورة على موقع (Ribbons to Pastas)، يحضر الشراب أولا من الماء والسكر حتى يثخن، ثم يضاف ماء الورد وعصير الليمون، وبعدها بتلات الورد ومسحوق البتلات والمكسرات. بعض الوصفات الشعبية تقترح إضافة الهيل اختياريا، بما ينسجم مع الذائقة الإيرانية التي تفضل بناء النكهة عبر تداخل العطر النباتي مع التوابل والمكسرات، بدل الاكتفاء بطعم الورد وحده.

مربى الورد في بلاد الشام

في بلاد الشام، وخاصة في سوريا، تتحول مربى الورد إلى طقس موسمي كامل. وبحسب صحف محلية نقلت عن نساء سوريات يحضّرن مربى الورد الدمشقي، يبدأ موسم التحضير في مايو/أيار مع تفتح الورد، حيث تجتمع النساء لفرز البتلات وتحضير المربى والشراب.

الوصفة هنا أكثر كثافة، فالنسب المتداولة تكشف ذلك: كيلوغرام من الورد الدمشقي، ثلاثة كيلوغرامات من السكر، خمسة لترات من الماء، ملعقة من ملح الليمون، وأحيانا قليل من القرمز الطبيعي لتعزيز اللون. تُرش البتلات بالسكر وملح الليمون وتعجن حتى تتحول إلى عجينة عطرية، ثم يصفّى السائل الناتج لاستخدامه في الشراب، بينما تطهى البتلات مع الماء وتحتاج إلى غلي طويل وتحريك مستمر قبل تعبئتها في المرطبانات، في مزيج يجمع بين المربى الثقيلة والشراب المكثف.

توضح هذه الطريقة الشامية أن المربى ليست مجرد منتج حلو، بل وسيلة لحفظ موسم الورد حتى الشتاء. وقد أدرجت اليونسكو عام 2019 الممارسات والحِرف المرتبطة بالورد الدمشقي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي، وهو ما يعكس عمق هذا الارتباط بين النبات وطقوس الحياة اليومية.

زهرة تحفظ الطعم واللحظة

هذه الاختلافات بين الوصفات ليست عشوائية، بل تعكس تفضيلات ثقافية وتاريخية في التعامل مع المكونات ومواسمها.

ولهذا تحديدا، تبقى مربى الورد حاضرة، فهي لا تحفظ الطعم فحسب، بل تحفظ اللحظة: صباحات القطاف، واجتماع النساء في الساحات، ورائحة المواسم المحفوظة في مرطبانات على رفّ المطبخ.