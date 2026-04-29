تعرف "المرونة النفسية" بأنها قدرة الإنسان على التفكير بوضوح وتعديل طريقة تفكيره بهدوء عند مواجهة مواقف ضاغطة أو مقلقة، أي القدرة على الحفاظ على رباطة الجأش بدل الانهيار تحت الضغط.

في هذا السياق، توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن بعض العادات اليومية البسيطة، مثل تناول الإفطار بانتظام وممارسة الرياضة والنوم الكافي، يمكن أن تلعب دورا مهما في تعزيز هذه المرونة النفسية.

لماذا نحتاج المرونة النفسية في حياتنا اليومية؟

أجرى فريق من الباحثين في جامعة بينغهامتون في شمال نيويورك دراسة شملت 401 من طلاب الجامعات، 58% منهم من الفتيات. سجل الباحثون عادات المشاركين الغذائية وأوقات نومهم ومستوى ممارستهم للرياضة.

تقول الباحثة الرئيسية في الدراسة لينا بيجداش، أستاذة علوم الصحة: "المرونة النفسية هي القدرة على تغيير طريقة التفكير في موقف معين، ثم استخدام الموارد العقلية للتغلب على التوتر والقلق".

الدراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للصحة (Journal of American College Health)، وركزت على العوامل التي تساعد الشاب أو الشابة على تنظيم الانفعالات والأفكار في الظروف الصعبة أو المتغيرة.

الإفطار والرياضة.. وصفة يومية للهدوء الذهني

أظهرت النتائج أن:

تناول الإفطار 5 مرات أسبوعيا أو أكثر يرتبط بمستويات أعلى من المرونة النفسية.

ممارسة التمارين البدنية لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميا تساعد كذلك في تحسين القدرة على التكيف مع الضغوط.

في المقابل، وجد أن بعض السلوكيات تقلل من هذه القدرة، مثل:

الإفراط في تناول الوجبات السريعة.

الاستيقاظ والعمل حتى ساعات متأخرة من الليل.

تعاطي المواد المخدرة أو الكحوليات.

كل هذه العوامل ارتبطت بانخفاض مرونة المشاركين في التعامل مع الضغوط والانفعالات.

زيت السمك والنوم الكافي.. دعم إضافي للدماغ

من النتائج اللافتة في الدراسة أيضا أن تناول زيت السمك أربع أو خمس مرات أسبوعيا ارتبط بمرونة نفسية أعلى لدى المشاركين.

وتلخص الباحثة النصيحة العملية قائلة: "إذا كنت تبحث عن المرونة النفسية، فاحرص على تناول إفطار صحي، والنوم 6 ساعات على الأقل كل ليلة، وتناول قدر من زيت السمك".

خطوات عملية لتعزيز هدوئك الداخلي أمام ضغوط الحياة

تظهر هذه النتائج أن تعزيز القدرة على مواجهة ضغوط الحياة لا يتطلب دائما خطوات معقدة، بل يمكن أن يبدأ من:

وجبة إفطار متوازنة.

نشاط بدني يومي، ولو لخمس أو عشرين دقيقة.

تقليل السهر المرهق، والابتعاد عن العادات الضارة.

دعم الدماغ بالدهون الصحية مثل تلك الموجودة في زيت السمك.

بهذه التغييرات الصغيرة، يمكن للجسم والعقل أن يصبحا أكثر قدرة على الصمود أمام توتر الحياة اليومية، والتعامل مع المواقف الصعبة برباطة جأش وهدوء أكبر.