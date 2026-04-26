قد يبدو سؤال "كم مرة يجب غسل البنطال؟" بسيطا، لكنه يفتح نقاشا واسعا في عالم العناية بالملابس، بين من يفضل الغسل المتكرر طلبا للنظافة، ومن يحذر من الإفراط الذي يسرع تلف الأقمشة وبهتانها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن الإجابة لا تكون واحدة، إذ تتغير تبعا لعوامل عدة، أبرزها نوع القماش وطبيعة الاستخدام، إلى جانب نمط الحياة والبيئة المحيطة.

متى يصبح غسل البنطال ضروريا؟

توضح عالمة الأقمشة في شركة "بروكتر آند غامبل" كيم رومين أن الأوساخ غير المرئية -مثل العرق والزيوت الجسدية- تتراكم تدريجيا داخل الألياف، فتغير مع الوقت رائحة البنطال وملمسه، وتسرع بهتان لونه.

وتشير إلى وجود مؤشرات واضحة تعني أن وقت الغسل قد حان، منها:

ظهور البقع على القماش.

الروائح غير المرغوبة.

ملمس دهني أو خشن للبنطال نتيجة تراكم الأوساخ.

في المقابل، يصبح الغسل الفوري ضروريا إذا تعرض البنطال لمواد ملوثة مثل المبيدات أو المواد الكيميائية أو السوائل البيولوجية، مع أهمية غسله منفصلا عن باقي الملابس.

هل الغسل المتكرر يضر البنطال؟

يرى الخبراء -كما ينقل التقرير- أن الغسل المتكرر يسهم بالفعل في تآكل الأقمشة بمرور الوقت، لكن الضرر الأكبر غالبا ما ينتج عن التجفيف على حرارة مرتفعة داخل النشافة أكثر من عملية الغسل نفسها.

وتوضح رومين أن أفضل أسلوب للحفاظ على البنطال أطول فترة ممكنة هو:

غسله عند الحاجة فقط، لا بشكل آلي بعد كل ارتداء.

تجنب درجات الحرارة العالية في المجفف.

تفضيل التجفيف الهوائي أو استخدام إعدادات حرارة منخفضة.

بهذه الطريقة يمكن تحقيق توازن بين النظافة والحفاظ على عمر القماش وشكله.

قلب البنطال قبل الغسل.. متى يفيد؟

تنصح رومين بقلب البنطال إلى الجهة الداخلية قبل الغسل، لأن ذلك:

يحمي السطح الخارجي من الاحتكاك المباشر وما يسببه من بهتان وتآكل.

يساعد في إزالة الأوساخ المتراكمة على الجهة الملامسة للجسم.

لكنها توضح أنه إذا كانت البقع والاتساخات على السطح الخارجي واضحة، فقد يكون الغسل بوضعه الطبيعي أكثر فاعلية في إزالة تلك البقع.

ارتداء البنطال دون ملابس داخلية.. ما تأثيره؟

يوضح روبرت كارديف، الشريك المؤسس لشركة لوندري سوس (Laundry Sauce)، أن ارتداء البنطال دون ملابس داخلية يعني أن القماش يتعرض مباشرة للعرق والإفرازات، مما يفرض رفع وتيرة الغسل.

ويشير إلى أن هذه الحالة تجعل البنطال أقرب في التعامل إلى الملابس الداخلية من حيث الحاجة إلى التنظيف المتكرر، خصوصا في:

البناطيل الضيقة.

البناطيل الرياضية أو المصممة للتمارين.

كيف نغسل أنواع البنطال المختلفة؟

يؤكد التقرير أن الخبراء لا يتفقون على "قاعدة ذهبية" واحدة لغسل جميع أنواع البنطال، فالتوصيات تختلف بحسب نوع القماش ووظيفة البنطال:

1. البنطال الرياضي

توضح رومين أن البنطال الرياضي ينبغي غسله بعد كل استخدام، لأنه يحتفظ بالعرق والزيوت التي قد تسبب روائح مزعجة أو تهيجا للجلد، وتنصح بـ:

الغسل بالماء البارد وعلى برنامج لطيف.

عدم خلطه مع الملابس الثقيلة أو الأقمشة التي تترك وبرا.

تجنب منعمات الأقمشة التي قد تؤثر في قدرة القماش على التهوية.

تفضيل التجفيف الهوائي للحفاظ على مرونته وشكله.

2. بنطال الاسترخاء والرياضة الخفيفة

يرى كارديف أن بنطال الاسترخاء -أو بنطال الرياضة الخفيفة الذي نرتديه في البيت- يمكن ارتداؤه من 3 إلى 5 مرات قبل غسله، بشرط:

عدم التعرق الشديد أثناء ارتدائه.

عدم ظهور روائح أو اتساخات واضحة.

ويوصي بالغسل بالماء البارد والتجفيف الهوائي أو على حرارة منخفضة.

3. بنطال النوم

تشير رومين إلى أن بنطال النوم يمكن ارتداؤه مرتين إلى ثلاث مرات قبل غسله، إذا لم يحدث تعرق ملحوظ أثناء النوم ولم تظهر روائح.

لكنها تؤكد ضرورة غسله فورا عند:

التعرق الشديد.

ظهور أي اتساخات أو روائح غير مستحبة.

4. الكاكي (Khaki)

يحذر كارديف من الإفراط في غسل بنطال الكاكي، لأن ذلك يسرع تآكل النسيج وبهتان اللون، ويوصي بأن:

يكون غسله كل مرتين إلى ثلاث مرات من الارتداء تقريبا.

مع تنظيف البقع موضعيا عند الحاجة بدلا من غسله بالكامل في كل مرة.

5. البنطال المخملي

يوضح كارديف أن الأقمشة المخملية لا تمتص العرق بسهولة، لكنها تميل إلى التقاط الغبار والأوساخ على السطح، لذلك ينصح بـ:

غسل البنطال المخملي كل 4 إلى 5 مرات من الاستخدام.

قلبه إلى الجهة الداخلية قبل الغسل للحفاظ على اللون والملمس المميز.

6. البنطال الكتاني

يوصي الخبراء بغسل البنطال الكتاني بعد كل مرة أو مرتين من الارتداء في الأجواء الحارة، حيث يزيد التعرق، كما يشددون على:

استخدام الماء البارد فقط لتجنب الانكماش.

تجفيفه بلطف وعدم تعريضه لحرارة مفرطة.

7. الجينز.. مجال أوسع للمناورة

يقدم كيا بابزاني، مؤسس متجر الدنيم "Self Edge"، رؤية أكثر مرونة تجاه الجينز، إذ يرى أنه يمكن غسله كل 5 إلى 7 مرات من الارتداء في الظروف العادية.

وفي بعض الحالات -إذا لم يتعرض الجينز لأوساخ واضحة- يمكن تمديد الفترة إلى 30 مرة، أو حتى 45 مرة من الارتداء، تبعا لطبيعة الاستخدام والبيئة.

ويضيف أن الغسل مرة كل شهر أو شهرين غالبا ما يكون كافيا لمن يرتدي الجينز في بيئات غير شديدة الاتساخ. وينصح للحفاظ على الجينز:

بقلبه قبل الغسل.

استخدام الماء البارد.

تجنب الحرارة العالية أثناء التجفيف، لما تسببه من انكماش وفقدان للّون.

يخلص التقرير إلى أنه لا توجد قاعدة ثابتة تحكم عدد مرات غسل البنطال، فالأمر يتوقف على نوع القماش وطبيعة الاستخدام والظروف المحيطة بكل شخص.

لكن ما يتفق عليه الخبراء هو أن الإفراط في الغسل يمكن أن يسرّع تلف الأقمشة وبهتانها. في المقابل، إهمال النظافة ليس خيارا صحيا ولا مريحا.