حين لا ينطفئ زر "التشغيل".. لماذا يتحول العمل إلى إدمان لا يعرف العطلات؟

في لحظة يفترض أن تكون مخصصة للراحة حيث يهدأ كل شيء من حولك، يبقى شيء واحد فقط يقاوم التوقف: ذهنك. تخبر نفسك أنك ستفتح هاتفك فقط "لدقائق" لتراجع بريدك سريعا، ثم تجد نفسك عائدا إلى الدوامة نفسها التي حاولت الهرب منها.

هنا يبرز سؤال يبدو بسيطا لكنه يحمل في داخله كثيرا من التعقيد: لماذا يعجز البعض عن التوقف عن العمل حتى في الإجازات وأوقات الراحة؟

الاستمرار في العمل خلال العطلات لا يعكس دائما طموحا أو التزاما كما يبدو على السطح، بل قد يكون انعكاسا لحالة أعمق. تشير قراءات حديثة في سلوكيات العمل والقيادة إلى أن عدم القدرة على الانفصال النفسي عن العمل يرتبط أحيانا بقلق داخلي خفي، وبشعور غير واعٍ بأن التوقف نفسه قد يكون مخاطرة، لا راحة.

الإرهاق الوظيفي "القاتل الصامت"

عندما تعمل باستمرار بلا توقف ودون الحصول على إجازة حقيقية، فإنك تعرض نفسك لخطر "الإرهاق الوظيفي". هذا الإرهاق ليس مجرد شعور بالتعب، بل هو رد فعل عاطفي ونفسي وجسدي للضغط المستمر يأتي نتيجة إجهاد مطول، وغالبا ما يتسلل دون أن تلاحظ.

عند الوصول إلى نقطة الإرهاق قد تشعر أنك لا تملك المزيد لتقدمه أو أنك ببساطة فقدت قدرتك على الاهتمام، يستنزف الإرهاق طاقتك وإنتاجيتك ويمتد أثره إلى حياتك الشخصية. وقد يكون الأشخاص الذين يعانون منه أكثر عرضة للقلق والاكتئاب والضيق النفسي وضعف اتخاذ القرار وقصر الانتباه وانعدام الحافز والنظرة السلبية للحياة.

أظهرت دراسة أجريت عام 2005 أن النساء اللواتي لا يأخذن إجازات منتظمة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالنساء اللواتي يأخذن إجازات منتظمة. وفي دراسة تابعت أكثر من 12 ألف رجل لمدة تسع سنوات، تبين أن الرجال الذين لا يأخذون إجازات سنوية أكثر عرضة بنسبة 32% للوفاة بسبب نوبة قلبية. كما وجد الباحثون أن خطر الإصابة بنوبة قلبية والوفاة أعلى بثماني مرات بين النساء اللواتي نادرا ما يأخذن إجازات، مقارنة بالنساء اللواتي يأخذن إجازة واحدة على الأقل كل سنتين إلى خمس سنوات.

حول أهمية الإجازات تقول ناتالي داتيلو، اختصاصية علم النفس السريري ومحاضِرة علم النفس في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن التخلي عن جميع المسؤوليات -ولو لمدة 24 ساعة فقط- يمكن أن يساعدك على العودة إلى العمل والحياة برؤية جديدة، ويجعلك تشعر بمزيد من الهدوء والقدرة، وربما حتى الإنتاجية.

الإجازة "الجسدية" لا تكفي

تكمن المشكلة الحقيقية في تلك اللحظة التي تحصل فيها على إجازتك، بينما يظل ذهنك عالقا في دوامة العمل. قد تجد نفسك على شاطئ هادئ أو في رحلة بعيدة، ومع ذلك تواصل التفكير في المهام والمسؤوليات وكأنك لم تغادر مكتبك قط.

توضح الدراسات أن الراحة لا تتحقق بمجرد الابتعاد مكانيا عن العمل، بل تعتمد أساسا على القدرة على الانفصال النفسي عنه، باعتباره العامل الحاسم في استعادة النشاط وتخفيف وطأة الإرهاق.

لا تكفي الإجازة إذا ظل الشخص متصلا بمهامه، يتابع البريد الإلكتروني أو يفكر في مسؤولياته المهنية، لأن ذلك يبقي العقل في حالة استنفار مستمر ويمنع الاسترخاء الحقيقي. فالابتعاد الجسدي وحده لا يعالج جذور المشكلة إن لم يصاحبه تغيير في أنماط التفكير ووضع حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية.

عدم القدرة على تحقيق هذا الانفصال يفسر عودة كثيرين من عطلاتهم وهم لا يزالون يشعرون بالإجهاد ذاته، بل قد تتحول الإجازة لدى البعض إلى مصدر توتر إضافي إذا ظلوا منشغلين ذهنيا بما ينتظرهم بعد العودة أو شعروا بأنهم "مقصرون" لابتعادهم المؤقت عن العمل. هنا تصبح الإجازة مجرد تغيير في المشهد، لا في الحالة النفسية.

"خوف التوقف".. حين تتحول الراحة إلى تهديد داخلي

ما الذي يجعل التوقف عن التفكير في العمل أمرا بهذه الصعوبة؟ في الواقع، لا يحدث ذلك صدفة، بل تقف وراءه مجموعة من العوامل النفسية المتداخلة التي تضعف القدرة على الانفصال الذهني عن العمل، من أبرزها:

اندماج الهوية بالعمل

لدى بعض الأشخاص لا يكون العمل مجرد مهمة يومية، بل يتحول تدريجيا إلى جزء من تعريف الذات. ومع لحظة التوقف -حتى لو كانت قصيرة- يظهر سؤال داخلي ثقيل: من أكون بعيدا عن هذا الدور؟ كأن إغلاق الحاسوب لا ينهي يوم العمل فقط، بل يهدد إحساسا أعمق بالوجود. هنا لا يتعلق الأمر بضعف إرادة أو سوء إدارة وقت، بل بهوية تشكلت عبر سنوات حول الإنجاز والإنتاج، دون أن تُفحص أو تُساءل بجدية.

قلق السيطرة

يعمل بعض الأفراد بلا توقف بدافع تحقيق نوع من "الاطمئنان". غياب المعرفة بما يحدث في العمل يبدو لهم أمرا لا يُحتمل، فيتخيلون أن حضورهم الدائم شرط لاستقرار الأمور وعدم انهيارها. هكذا يصبح الانتباه المستمر هو الشكل الوحيد الممكن للأمان.

القيمة المرتبطة بالإنتاج

يعود هذا العامل غالبا إلى الطفولة، حين ينشأ البعض في بيئات تربط القيمة الشخصية بالإنجاز، إذ تفسر الراحة على أنها "خمول"، وتعد الإنتاجية الدليل المباشر على الاستحقاق. مع الوقت، لا يختفي هذا التصور، بل يعاد إنتاجه داخل اللغة المهنية الحديثة: "النتائج أولا"، "الالتزام الكامل"، بينما هو في العمق امتداد لفكرة أقدم وأكثر رسوخا: أن التوقف عن الإنتاج يعني تراجع القيمة.

عند حضور واحد من هذه العوامل أو أكثر، تفشل العطلات في علاج الإرهاق، لأن التوقف عن العمل نفسه يثير قلقا داخليا وشعورا بفقدان السيطرة.

من المدير إلى الموظف.. كيف تنتشر عدوى الإرهاق؟

سلوك القادة والمديرين في مكان العمل لا يبقى مقتصرا عليهم، بل ينتقل تدريجيا إلى باقي المستويات. عندما يرى الموظفون أن "الانشغال الدائم يساوي النجاح"، تتحول ثقافة مكان العمل بأكمله إلى نظام استنزاف جماعي.

وحين يكافئ بعض القادة ثقافة العمل المستمر، ويظهرون تفضيلهم لمن يظل متاحا بلا انقطاع، فإنهم -عن قصد أو دون قصد- يساهمون في نشر ما يشبه "عدوى الإرهاق" داخل بيئة العمل. لا يبقى الأمر سلوكا فرديا، بل يتحول إلى معيار غير معلن للانتماء والنجاح.

في هذا السياق، أثارت تصريحات ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة التجزئة البريطانية "ماركس آند سبنسر"، جدلا واسعا حين أبدى عدم تفضيله للقادة الذين ينقطعون تماما خلال الإجازات، وتحفّظه على النقاش المتكرر حول "التوازن بين العمل والحياة". هذه التصريحات -التي وصلت إلى جمهور ضخم- تحولت إلى مدخل لنقاش أوسع حول طبيعة القيادة الحديثة وحدود التوقعات داخل بيئات العمل وما إذا كانت ثقافة "التواجد الدائم" تعكس قوة إنتاجية حقيقية أم تعيد إنتاج الإرهاق.

عندما يُقدم عدم القدرة على الانقطاع عن العمل كعلامة على القيادة الحقيقية، يصبح التواجد الدائم معيارا للالتزام والتفاني، وينعدم الأمان النفسي. تُرى الراحة عندئذ كنوع من المخاطرة ويتخذ الأفراد قراراتهم بناء على ما يبدو مقبولا، لا على ما هو صحي. وفي النهاية، لا يخدم هذا الضغط العمل نفسه، إذ يدفع الموظفين إلى التوقف عن استخدام كامل طاقاتهم الفكرية لأنهم منهكون.

كيف تتوقف عن العمل دون أن تشعر بالذنب؟

تشير أدبيات علم النفس إلى أن القدرة على "الانفصال الذهني" عن العمل مهارة قابلة للتعلم، لا صفة ثابتة. ويمكن البدء بخطوات بسيطة لكنها فعالة، من بينها:

1- اسأل نفسك بصدق: لماذا لا أتوقف؟

ابحث عن السبب الكامن وراء تواجدك الدائم، وعدم قدرتك على التوقف عن العمل. في المرة القادمة التي تشعر خلالها برغبة ملحة في تفقد هاتفك أثناء وقت الراحة، حتى دون وجود ما يستدعي ذلك، لا تكتفِ بمقاومتها.

اسأل نفسك: ما الذي أخشى أن أفوّته؟ الإجابة ستكون مؤشرا مباشرا يقودك إلى السبب. دوّنه، كلمة واحدة تكفي للبدء.

2- درّب دماغك تدريجيا على الانفصال

في الخطوة التالية، تحتاج إلى استعادة شعورك بالسيطرة على أفكارك ومشاعرك، حتى تدرك أن التوقف لا يعني فقدان القيمة أو السيطرة. افصل بين هويتك ودورك الوظيفي. خصص ساعة واحدة يوميا لا تقوم خلالها بأي ارتباط مهني: تمشَّ، مارس الرياضة، اقض وقتا مع أطفالك أو أصدقائك واترك هاتفك في غرفة أخرى.

الهدف هنا ليس "تحقيق التوازن" دفعة واحدة، بل تذكير نفسك بأن لك وجودا ومعنى خارج العمل. لا يلزم أن تنفذ ذلك على أكمل وجه، بل الأهم أن تستمر في المحاولة.

3- لا تنتظر حتى تستنزف تماما

من الحكمة الالتزام بأخذ يوم راحة نفسية بشكل منتظم، ربما مرة كل شهرين أو ثلاثة. توضح داتيلو: "الفخ الذي نقع فيه هو الانتظار طويلا أو تأجيل الأمر، معتقدين أننا لا نملك الوقت الكافي الآن. هنا، ربما تفوتنا فرصة الراحة لدرجة أننا سنحتاج إلى أكثر من يوم لنستعيد نشاطنا"، وتضيف: "فكر في الأمر كشحن مسبق، بدلا من انتظار نفاد طاقتك".

4- احمِ يوم الراحة من تسلل العمل

بمجرد أن تقرر أخذ يوم للراحة النفسية، يبرز سؤال: كيف أستغل هذا الوقت؟ أيا كان ما ستفعله، تجنب مهام العمل قدر الإمكان. أوقف الإشعارات المهنية وتوقف عن مطالعة البريد الإلكتروني إن أمكن. اجعل هذا اليوم مكرسا للاسترخاء والرعاية الذاتية: النوم لوقت متأخر، قراءة كتاب، جلسة تدليك أو عناية بالبشرة، التنزه في الطبيعة، لقاء الأصدقاء، أو ممارسة هوايات مؤجلة.

تحذر داتيلو من ميل كثيرين إلى تحويل يوم الراحة إلى قائمة مهام جديدة، فيستبدلون العمل المهني بعمل من نوع آخر.

في النهاية، لا يتعلق الأمر برفض العمل أو الطموح، بل بطرح سؤال مختلف: كيف أستطيع أن أستمر دون أن أطفئ نفسي؟ الإجابة تبدأ غالبا من قرار بسيط: أن تسمح لزر "التشغيل" بأن ينطفئ قليلا، حتى لا ينطفئ كل شيء سواه.