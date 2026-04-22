قديما كان "الاختيار" ترفا نادرا، إذ يشتري المرء ما يجده في المتجر الوحيد القريب ويشاهد القناة التلفزيونية المتاحة لا غير. اليوم نعيش في "انفجار الخيارات"، فهناك آلاف الأفلام على منصات المشاهدة، وملايين المنتجات على متاجر التسوق الإلكتروني، وحياتنا تحولت إلى شاشة عرض لا نهائية.

لكن المفارقة التي حيرت علماء النفس هي أن هذا التعدد لم يمنحنا حرية أكبر، بل أصابنا بـ"شلل القرار". أصبحنا نمتلك كل شيء ونعجز عن الاستمتاع بأي شيء، ولم تعد المشكلة في نقص الإمكانيات، بل في أن هذه الوفرة تسبب شللا خفيا في اتخاذ القرار، وتقلل من رضانا عن اختياراتنا في النهاية.

خرافة الحرية المطلقة.. لماذا نحن أقل سعادة؟

لطالما همست لنا الثقافة الاستهلاكية بأن "المزيد من الخيارات يعني مزيدا من الحرية". لكن عالم النفس باري شوارتز، في حديثه الشهير على منصة المحاضرات العالمية "تيد" (TED) بعنوان "مفارقة الاختيار"، ينسف هذه الفكرة. فهو يوضح أن وفرة الخيارات لا تحررنا، بل تصيبنا بالشلل بدلا من الراحة، حين يكون أمامك خياران تسهل المقارنة، أما أمام مئة خيار فيبذل دماغك جهدا خرافيا للمفاضلة، حتى ينتهي بك الأمر إلى العجز أو الإرهاق.

وتضيف مجلة "سيكولوجي توداي" (Psychology Today) زاوية أخرى: كثرة الخيارات ترفع سقف توقعاتنا بشكل غير واقعي، فلا نبحث عن "الأفضل" فقط، بل عن "المثالي" الخالي من العيوب. وبما أن الكمال غير موجود، ينتهي الأمر غالبا بخيبة أمل وندم، وسؤال مزعج لا يغادرنا: "ماذا لو كان الخيار الذي تركته أفضل؟".

هكذا تحولت الحرية المطلقة إلى وصفة مضمونة لقلق دائم وسعادة أقل.

فخ "الأكثر".. متى تتحول الزيادة إلى استنزاف؟

في مقال لمجلة "إيدج أوف أويرنس" (Age of Awareness) على منصة "ميديم" (Medium)، يُطرح سؤال بسيط وعميق: لماذا نفترض دائما أن "الأكثر" هو المرادف لـ"الأفضل"؟

إعلان

يوضح المقال أن هوسنا بالزيادة المستمرة، سواء في المقتنيات أو الخيارات أو حتى النمو الاقتصادي، يتجاهل حقيقة أساسية: لكل نظام "سعة استيعاب" محددة.

السعي خلف المزيد لا يستنزف موارد الكوكب فقط، بل يستنزف مواردنا النفسية أيضا. فعندما نتجاوز "نقطة الكفاية"، تبدأ الزيادة في التحول إلى عبء:

كثرة الممتلكات تحتاج صيانة.

كثرة الخيارات تحتاج طاقة ذهنية.

كثرة الطموحات المشتتة تفتح الباب للاحتراق.

السعادة الحقيقية -كما يلمح المقال- لا تكمن في التوسع اللانهائي، بل في إيجاد "نقطة توازن" يكون ما نملكه فيها كافيا لخدمة أغراضنا دون أن يسرق هدوءنا.

التكلفة الخفية للوفرة.. الجودة مقابل الكمية

يشير مقال نشر في موقع "سي آند جوب" (Sea and Job) إلى أن الوفرة المفرطة في الخيارات لا تشتت انتباهنا فحسب، بل تضعف جودة قراراتنا ومخرجاتنا. حين نحاول "امتلاك كل شيء" أو "فعل كل شيء"، ينتهي بنا الأمر إلى تركيز ضحل ومشتت.

بدلا من إتقان مهارة واحدة أو الاستمتاع بمنتج واحد بعمق، نجد أنفسنا نقفز بين البدائل بسرعة البرق، فلا نترك أثرا حقيقيا ولا نشعر برضا كامل. هذا الهوس بالكمّ يجعلنا نشعر بالفراغ رغم وفرة ما نملك، لأن المتعة الحقيقية تحتاج إلى "جودة" و"تركيز"، وهما أول ضحايا عالم الوفرة المفرطة.

استراتيجية "المُرضي" لا "المثالي"

في مقابلة على هيئة الإذاعة الكندية (CBC)، يشرح متخصصون نفسيون أن البشر أمام الخيارات ينقسمون غالبا إلى نوعين:

1- الباحث عن الأفضل (Maximizer)

لا يستقر على قرار إلا بعد استعراض كل بديل متاح تقريبا، يقرأ المراجعات ويقارن الأسعار لساعات. قد يصل إلى خيار "موضوعيا" أفضل أحيانا، لكنه نفسيا أقل سعادة، لأنه يبقى أسير الشك والندم، منشغلا بما فاته أكثر من انشغاله بما حصل عليه.

2- "القنوع" أو "المُرضي" (Satisficer)

يضع معايير واضحة وبسيطة، وبمجرد أن يجد خيارا يلبيها يختاره ويتوقف عن البحث. يدرك أن وقته وطاقته النفسية أثمن من تحسين النتيجة بنسبة 1%.

تبنّي هذه العقلية يشكل طوق نجاة في عالم الوفرة، فالرضا لا يأتي من جودة الخيار وحدها، بل من قدرتنا على الاكتفاء، وعلى أن نقول لأنفسنا: "هذا جيد بما يكفي لحياتي الآن".

كيف نستعيد السيطرة؟

الحل ليس في كره العالم الحديث أو الهروب منه، بل في ممارسة واعية لما يمكن أن نسميه "فن التقليص الإرادي". إذا كانت التكنولوجيا تفتح أمامنا آلاف الأبواب، فعلينا أن نتعلم كيف نغلق أغلبها حتى نتمكن من السير في طريق واحد بتركيز. هذه بعض الاستراتيجيات العملية:

وضع "قيود صناعية":

حدد لنفسك وقتا قصيرا لاتخاذ القرارات الصغيرة، كاختيار فيلم أو شراء منتج بسيط، ولا تسمح للخوارزميات بأن تجرك لساعات من التصفح والمقارنة.

"قواعد دائمة" لتقليل عدد القرارات:

قلل عدد القرارات اليومية بوضع روتين ثابت قدر الإمكان: نوع محدد من الملابس، متجر واحد تثق به، أو قائمة طعام مفضلة. التبسيط هنا ليس ضعفا، بل شكل عالٍ من ضبط النفس.

إعلان

تبني مبدأ "جيد بما يكفي":

في القرارات غير المصيرية، ابحث عن ما يلبي حاجتك، لا عما يبهر العالم. تذكّر أن السعادة في كثير من الأحيان تأتي من "الاستغناء" لا من "التكديس".

إغلاق ملف البحث بعد القرار:

بمجرد أن تختار أو تشتري، تعمد إلى إغلاق الملف: لا تعد إلى المراجعات، ولا تقارن بسعر جديد. اكتمال القرار جزء من راحة البال.

تعلّم "فن الترك" قبل فن الاختيار

الحرية الحقيقية اليوم ليست في القدرة على اختيار "أي شيء"، بل في الشجاعة لرفض "كل شيء" لا يخدم جوهر حياتك.

حين تتعلم "فن التقليص"، ستكتشف أن السعادة لا تكمن في طول قائمة الخيارات أمامك، بل في عمق تجربتك مع خيار واحد اخترته بوعي، وقررت أن يكون كافيا لك.

نحن لا نحتاج إلى مزيد من الخيارات لنكون أحرارا، بل إلى مزيد من الحكمة لنعرف: ماذا نترك خلفنا قبل أن نمد أيدينا لما هو أمامنا.