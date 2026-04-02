من مضيق هرمز إلى مطبخك.. أزمة الغاز تغير عادات الطهي وأكلات سريعة توفر الوقود

لم تعد تداعيات حرب إيران محصورة في الجبهات العسكرية، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية حول العالم، بعد أن أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز إلى واحدة من أكبر أزمات الطاقة الحديثة، انعكست مباشرة على الغاز المنزلي والتجاري، ثم على الغذاء وطرق الطهي في البيوت والمطاعم على حد سواء.

من مضيق هرمز إلى مطبخك

أدى تعطل حركة شحن الغاز عبر المضيق، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود المنزلي والتجاري في دول عدة.

وتشير تقديرات لجهات الطاقة العالمية إلى أن ما بين 20% و30% من الإمدادات تأثر بالأزمة، مما دفع حكومات كثيرة إلى التدخل، ليس فقط لحماية الصناعات، بل لضمان استمرار الطهي في المنازل.

المطابخ المنزلية في قلب الأزمة

مع نقص الغاز وارتفاع أسعاره، بدأت الأسر حول العالم تعدل عاداتها اليومية في الطهي عبر:

تقليل مدة الطهي بالبحث عن وصفات أسرع.

تعديل الوصفات لتناسب موارد الطاقة المتاحة.

الاعتماد أكثر على الأطعمة الجاهزة أو شبه الجاهزة.

اللجوء إلى وسائل بديلة مثل الأوعية والأجهزة الكهربائية لتعويض نقص الغاز.

وتشير تقارير لوكالات دولية، منها رويترز، إلى أن هذه التغييرات باتت ملحوظة في دول آسيوية وأفريقية وأوروبية، حيث فرضت قيود صارمة على استهلاك الغاز وتقنينه.

المطاعم.. الحلقة الأضعف

لم تقتصر تداعيات الأزمة على المطابخ المنزلية، بل امتدت بقوة إلى قطاع المطاعم، أحد أكثر القطاعات حساسية لاضطراب إمدادات الغاز وارتفاع تكلفته.

سلاسل عالمية مثل "ماكدونالدز" و"بيتزا هت" اضطرت إلى إغلاق بعض فروعها مؤقتا في الهند نتيجة نقص الإمدادات.

مطاعم أخرى حذرت من احتمال الإغلاق الكامل خلال أيام بسبب نفاد المخزون.

وذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" أن سلاسل الوجبات السريعة أوقفت خطط التوسع، بسبب عدم استقرار الإمدادات. ولم يقتصر التأثير على السلاسل الكبرى، إذ خفضت مطاعم صغيرة وباعة محليون قوائم الطعام أو حجم الإنتاج، خصوصا الأطباق التي تتطلب ساعات طويلة من الطهي، تحت وطأة التكاليف المتزايدة وصعوبة تأمين الوقود.

هذه الأمثلة تظهر كيف يمكن لأزمة طاقة في ممر مائي بعيد أن تهدد استمرارية قطاع غذائي كامل، في مشهد قابل للتكرار في أي دولة تعتمد على واردات الغاز.

بدائل الغاز

مع اشتداد الأزمة، لجأت أسر ومطاعم كثيرة إلى حلول بديلة للحفاظ على استمرارية الطهي، من بينها:

استخدام الحطب والفحم بدلا من الغاز.

الاعتماد على الأجهزة الكهربائية ما أمكن.

اختيار أطعمة أسرع تحضيرا وأقل استهلاكا للطاقة.

وقد وثق تقرير لـ"ذا إيكونوميك تايمز" لجوء مطاعم في الهند إلى الحطب والوقود البديل لتجاوز نقص الغاز. كما سمحت السلطات مؤقتا باستخدام الكتلة الحيوية، مثل الحطب والمخلفات الزراعية، بديلا لغاز الطهي، في محاولة لتخفيف الضغط على الإمدادات، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار بعض الأطعمة وزيادة مستويات التلوث.

وجبات سريعة النضج.. استراتيجيات لتوفير الغاز

قبل انتشار مواقد الغاز القوية، اعتمدت العائلات على النقع، والطهي بالضغط، والتخمير، واستخدام مكونات تسرع النضج لإعداد وجبات مشبعة بأقل طاقة ممكنة. ومع ارتفاع تكلفة الغاز المسال في ظل الأزمات الحالية، يعود كثيرون حول العالم إلى استراتيجيات مشابهة لإعداد وجبات سريعة التحضير، قليلة استهلاك الغاز ومتوازنة غذائيا، من بينها:

اللحوم والدواجن: يمكن طرق شرائح اللحم لتفكيك الألياف قبل الطهي، مما يسرع النضج ويلين القوام، ثم شيها على الشواية الكهربائية أو الفحم بدلا من الغاز.

يمكن طرق شرائح اللحم لتفكيك الألياف قبل الطهي، مما يسرع النضج ويلين القوام، ثم شيها على الشواية الكهربائية أو الفحم بدلا من الغاز. الأرز: تفضيل الأرز الأبيض أو البني قصير وقت الطهي، مع استخدام قدور الضغط أو الطناجر الكهربائية لتقليل استهلاك الغاز.

تفضيل الأرز الأبيض أو البني قصير وقت الطهي، مع استخدام قدور الضغط أو الطناجر الكهربائية لتقليل استهلاك الغاز. البقوليات المعلبة: مثل الحمص والفاصوليا والعدس المعلب، ويمكن استخدامها مباشرة في السلطات أو تسخينها بالكهرباء، مما يوفر وقتا وطاقة.

الخضار الطازجة أو المجمدة: تناولها نيئة في السلطات، أو طهيها بالبخار باستخدام أجهزة كهربائية مع الحفاظ على قيمتها الغذائية.

تناولها نيئة في السلطات، أو طهيها بالبخار باستخدام أجهزة كهربائية مع الحفاظ على قيمتها الغذائية. البيض: مصدر بروتين سريع التحضير، يمكن سلقه أو طهوه في الميكروويف أو المقالي الكهربائية.

مصدر بروتين سريع التحضير، يمكن سلقه أو طهوه في الميكروويف أو المقالي الكهربائية. الوجبات المختلطة: مثل الأرز مع العدس والخضار، وهي وجبات يمكن تجهيزها بأقل قدر من الغاز أو تحويل جزء كبير من طهيها إلى وسائل كهربائية.

بهذه الاستراتيجيات، تستطيع الأسر الحفاظ على وجبات متكاملة غذائيا مع خفض استهلاك الغاز، والتكيف مع ظروف تقنين الوقود أو نقصه.

كيف تدخلت الحكومات؟

في محاولة للحفاظ على استمرارية الطهي في المنازل والحد من أثر الأزمة على الأسر، اتخذت حكومات عدة إجراءات متباينة وفق قدراتها وظروفها:

الهند: خفضت إمدادات الغاز للقطاعين التجاري والصناعي، وفرضت قيودا على الاستفادة من أكثر من برنامج دعم، مما دفع آلاف الأسر إلى التخلي عن بعض اشتراكات الغاز.

خفضت إمدادات الغاز للقطاعين التجاري والصناعي، وفرضت قيودا على الاستفادة من أكثر من برنامج دعم، مما دفع آلاف الأسر إلى التخلي عن بعض اشتراكات الغاز. الاتحاد الأوروبي: درس خفض الضرائب على الطاقة وتقديم دعم مالي مباشر، وطلب من الدول الأعضاء تعديل أهداف التخزين لتخفيف الضغط على الإمدادات.

درس خفض الضرائب على الطاقة وتقديم دعم مالي مباشر، وطلب من الدول الأعضاء تعديل أهداف التخزين لتخفيف الضغط على الإمدادات. بريطانيا وأستراليا: قدمتا دعما ماليا مباشرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة في المنازل.

قدمتا دعما ماليا مباشرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة في المنازل. جنوب أفريقيا: خفضت ضريبة الوقود مؤقتا لتقليل الأسعار على المواطنين.

خفضت ضريبة الوقود مؤقتا لتقليل الأسعار على المواطنين. مصر: قلصت ساعات عمل المحلات لتخفيف الطلب على الطاقة.

قلصت ساعات عمل المحلات لتخفيف الطلب على الطاقة. هايتي: فرضت إجراءات تقشفية لخفض استهلاك الوقود الحكومي وتقليل الإنفاق العام.

فرضت إجراءات تقشفية لخفض استهلاك الوقود الحكومي وتقليل الإنفاق العام. باكستان وبنغلاديش: أغلقتا المدارس وأطلقتا العمل عن بُعد لتقليل استهلاك الغاز.

أغلقتا المدارس وأطلقتا العمل عن بُعد لتقليل استهلاك الغاز. دول آسيوية أخرى: لجأت كوريا الجنوبية وتايلند وبنغلاديش إلى زيادة الاعتماد على الفحم والوقود البديل، وفرضت إجراءات تقشف للطاقة وتأجيل بعض مشاريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

وبينما ظهرت الهند الأكثر وضوحا في إدارة غاز الطهي مباشرة، اتجهت دول أخرى إلى مزيج من الدعم المالي وخفض الضرائب والتقشف واستخدام بدائل للطاقة، بهدف مشترك هو ترشيد الاستهلاك وحماية الاستخدام المنزلي قدر الإمكان.

أزمة طهي أم أزمة غذاء عالمية؟

قد يخفف تقنين غاز الطهي واللجوء إلى بدائل مؤقتة بعض الضغوط اليومية على المطابخ، لكنه لا يبدد المخاوف الأوسع. فوفق تحذيرات منظمات دولية، بينها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن استمرار الحرب وتعطل الملاحة في مضيق هرمز قد ينعكس قريبا على توفر الغذاء وأسعاره عالميا، لتصبح حياة الأسر اليومية مرتبطة مباشرة باضطرابات جيوسياسية تجري بعيدا عن مطابخهم، لكنها تتحكم في ما يصل إلى موائدهم.