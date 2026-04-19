هل تختار طعامك فعلا أم أن أمعاءك تقرر عنك؟ 3 آليات خفية توجّه شهيتك

في كل مرة تقف فيها أمام خيار غذائي -قطعة حلوى أو وجبة دسمة أو طبق صحي- يبدو القرار لحظيا وبسيطا: تشتهي فتختار. لكن ما تكشفه الأبحاث يضيف بعدا جديدا لفهم هذه اللحظة اليومية، إذ تشير إلى أن البكتيريا داخل الأمعاء قد تكون شريكا غير مرئي في تشكيل هذا القرار.

في السنوات الأخيرة، لم تعد الأمعاء تختزل في كونها جهازا للهضم فقط، بل باتت تفهم باعتبارها جزءا من شبكة بيولوجية معقدة تتواصل باستمرار مع الدماغ، ضمن ما يعرف بمحور الأمعاء-الدماغ (Gut–Brain Axis)، وهو نظام اتصال ثنائي الاتجاه يربط بين الجهاز العصبي المركزي (الدماغ) والجهاز الهضمي.

هذا التواصل لا يقتصر على تنظيم الجوع، بل يمتد ليشمل الشهية وأنماط الأكل وآليات اتخاذ القرار. ومع اتساع الأبحاث في هذا المجال، يتضح أن بكتيريا الأمعاء لا "تتحكم" في اختياراتنا بشكل مباشر، لكنها تسهم في توجيهها عبر مسارات بيولوجية متعددة.

1- إشارات كيميائية من الأمعاء

تشير مراجعة علمية منشورة في دورية مراجعات فيزيولوجية (Physiological Reviews) إلى أن الميكروبيوم -مجتمع البكتيريا داخل الأمعاء- ليس عنصرا مساعدا في الهضم فقط، بل نظام بيولوجي قادر على إنتاج أو التأثير في مركبات كيميائية مرتبطة بوظائف الدماغ، مثل السيروتونين والدوبامين.

هذه المواد ترتبط بنظام المكافأة في الدماغ، المسؤول عن الإحساس بالمتعة والتحفيز عند تناول الطعام أو تكرار سلوك معين، ولا يقتصر تأثيرها على المزاج فحسب، بل يمتد إلى دوائر عصبية تتحكم في الدافع واتخاذ القرار.

تنتقل إشارات من الأمعاء عبر مسارات عصبية وهرمونية -أبرزها العصب المبهم- لتصل إلى مناطق دماغية تنظم الشهية والاستجابة للمكافأة. وبعبارة أخرى، قد لا تكون الرغبة المفاجئة في نوع معين من الطعام عابرة كما تبدو، بل نتيجة إشارات بدأت داخل الأمعاء قبل أن تصل إلى وعيك.

2- تعديل هرمونات الجوع والشبع

لا يتوقف تأثير الميكروبيوم عند الإشارات العصبية، بل يمتد إلى هرمونات الجوع والشبع. فبحسب مراجعات في دورية نيتشر لمراجعات الغدد الصماء (Nature Reviews Endocrinology)، يمكن لبكتيريا الأمعاء أن تؤثر في هرمونات رئيسة مثل الغريلين الذي يحفز الجوع، واللبتين المسؤول عن الإحساس بالشبع، إضافة إلى هرموني جي إل بي-1 (GLP‑1) وبي واي واي (PYY) المرتبطين بتعزيز الشبع بعد تناول الطعام.

وتلعب نواتج البكتيريا -خصوصا الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة الناتجة عن تخمر الألياف- دورا في تحفيز إفراز هذه الهرمونات من الأمعاء.

لذلك، فإن الشعور بالجوع المستمر أو الوصول إلى الشبع بسرعة لا يعتمد فقط على كمية الطعام، بل أيضا على توازن الميكروبيوم نفسه. وبهذا المعنى، لا يغير الميكروبيوم ما تأكله فقط، بل يشارك في تحديد كيف "يفهم" جسدك إشارات الجوع والشبع ويتعامل معها.

3- تعزيز رغبات غذائية معيّنة

تطرح بعض الدراسات فرضية أكثر حساسية لكنها تحظى باهتمام متزايد، مفادها أن أنواعا معينة من بكتيريا الأمعاء قد تميل إلى تعزيز الرغبة في أطعمة محددة، مثل السكريات أو الدهون.

في تحليل نشر في مجلة مقالات حيوية (BioEssays)، يقترح باحثون أن بعض الميكروبات قد تستفيد من بيئات غذائية معينة، وهو ما يجعلها ترتبط بشكل غير مباشر بتعزيز الميل لاستهلاك هذه الأطعمة، عبر تأثيرات على إشارات الجوع ونظام المكافأة في الدماغ.

لا تقوم الفكرة على "توجيه مباشر"، بل على تداخل بين نواتج البكتيريا والدوائر العصبية المنظمة للشهية. وتتسق هذه الفرضية مع أبحاث أظهرت اختلاف تركيب الميكروبيوم بين الأفراد، وارتباط بعض الأنماط البكتيرية بزيادة استهلاك الأطعمة عالية السعرات، إضافة إلى تجارب مخبرية بيّنت أن تغيير الميكروبيوم في الحيوانات قد ينعكس على تفضيلات الطعام نفسها.

ورغم أن هذه النتائج لا تزال قيد التحقق، فإنها تشير إلى أن "الرغبة الغذائية" قد تكون جزءا من منظومة بيولوجية أوسع، لا مجرد ذوق فردي. وهنا تتضح الصورة بشكل أوسع، فليست الإشارات وحدها ما يتغير داخل الجسم، بل استجابتك لها تتبدل أيضا بحسب نمط غذائك.

دائرة مغلقة بين الطعام والميكروبيوم والدماغ

تقوم العلاقة بين الإنسان وميكروبيوم الأمعاء على تفاعل ثنائي الاتجاه، يتغير باستمرار مع نمط الغذاء والسلوك.

تشير تقارير صادرة عن كلية هارفارد للطب (Harvard Medical School) إلى أن النظام الغذائي قادر على تغيير تركيبة بكتيريا الأمعاء خلال أيام قليلة، وهو ما ينعكس على الإشارات الكيميائية المتجهة إلى الدماغ. وتوضح أن التحول من نظام غني بالدهون والسكريات إلى آخر غني بالألياف يعيد تشكيل الميكروبيوم بشكل واضح خلال فترة قصيرة، مع تغيرات موازية في تنظيم الشهية والتمثيل الغذائي.

هكذا تتشكل دائرة مستمرة: ما تأكله يعيد تشكيل بكتيريا أمعائك، وهذه البكتيريا تعيد التأثير على ما ستشتهيه لاحقا، في بنية معقدة يلتقي فيها السلوك والبيولوجيا.

هل قراراتك الغذائية "حرة" فعلا؟

لا تعني هذه النتائج أن الإنسان يفقد السيطرة على اختياراته، لكنها توضح أن هذه القرارات لا تحدث في فراغ.

فالاختيار الغذائي هو حصيلة تفاعل بين الإرادة الواعية والبيئة والحالة البيولوجية للجسم. القرار يبقى في يد الإنسان، لكنه ينطلق من حالة فسيولوجية تشكلت مسبقا، تسهم فيها إشارات هرمونية وعصبية وميكروبية.

تشير أبحاث في علم الأعصاب والسلوك الغذائي إلى أن أنظمة المكافأة في الدماغ، المتأثرة بهذه الإشارات، قد تعزز أنماطا غذائية متكررة، وهو ما يفسر صعوبة تغيير بعض العادات رغم المحاولات المتكررة.

لذلك ربما لا يكون السؤال: هل نختار بحرية أم لا؟ بل: إلى أي مدى تشارك البيولوجيا في تشكيل هذا الاختيار؟

كيف تعيد توجيه بوصلة الشهية؟

يمكن للتدخلات الغذائية أن تعيد تشكيل تركيبة بكتيريا الأمعاء، مع تأثير مباشر محتمل على إشارات الجوع والشبع. ومن بين التوصيات العلمية الشائعة في المراجعات المتخصصة:

تنويع مصادر الغذاء وزيادة استهلاك الألياف النباتية، مثل الخضار والحبوب الكاملة والبقوليات.

تقليل السكريات المكررة والأطعمة فائقة المعالجة.

إدخال الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكفير والمخللات التقليدية.

هذه التغييرات لا تحسن الهضم فقط، بل قد تساعد أيضا على إعادة ضبط إشارات الشهية مع الوقت، ضمن إستراتيجية أوسع لنمط حياة صحي.

تظهر هذه المعطيات أن الشهية ليست مجرد رغبة لحظية، بل نتيجة تفاعل بيولوجي مستمر داخل الجسم، تشارك فيه الأمعاء والدماغ والهرمونات ضمن شبكة واحدة.

وفي النهاية، قد لا يكون الإنسان وحده من يحدد ما يأكله في كل لحظة، لكن فهم ما يحدث داخله يمنحه قدرة أكبر على توجيه هذا الاختيار بوعي، قبل أن يصل القرار إلى الطبق.