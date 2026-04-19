من زبدة الفول السوداني إلى السرّة.. فوبيا عجيبة تكشف ما يخفيه الدماغ

ما تزال الأبحاث تكشف يوما بعد آخر أبعادا خفية لـ"الفوبيا"، ليتضح أنها ليست مجرد "خوف" عادي، وليست "جبنا" أو "ضعفا في الشخصية" يمكن تجاهله أو التقليل من حجمه، بل اضطراب نفسي حقيقي يرتبط بالجينات وبمناطق محددة في الدماغ، ويحتاج إلى وعي أعمق وتعامل أكثر جدية.

وبعيدا عن أنواع الفوبيا الشائعة كالخوف من الأماكن المغلقة والمرتفعات، هناك أنواع أخرى غريبة وغير مألوفة، قد تسيطر بصمت على حياة أصحابها دون أن يجدوا لها اسما أو تفسيرا أو سببا واضحا، لتبقى أحيانا "سرا" ثقيلا يفسد تفاصيل حياتهم اليومية دون أن يدركوا أنه قد يكون السبب الحقيقي وراء معاناتهم.

اكتشافات جديدة تغير نظرتنا للفوبيا

لطالما نظر إلى الفوبيا على أنها فرع بسيط من اضطرابات القلق، وأن الخوف فيها يصدر فقط عن "اللوزة الدماغية" بوصفها مركز الخوف الأساسي، وأنها مشكلة جانبية قد تأتي مرافقة للاكتئاب أو غيره، تزيد وتنقص تبعا لظروف الحياة.

لكن دراسة حديثة، تعد الأولى من نوعها ونُشرت مطلع عام 2026 في مجلة "اضطرابات المزاج" (Journal of Affective Disorders)، قلبت هذه الصورة التقليدية وقدمت عددا من النتائج اللافتة، من أبرزها:

ارتباط الفوبيا بالذكاء جينيا: لا تختزل الفوبيا في كونها "خوفا خارج السيطرة"، إذ تشير النتائج إلى وجود ارتباط جيني بينها وبين القدرات المعرفية، فالمستوى المعرفي الأعلى قد يساعد على تنظيم المشاعر وتقليل الحساسية تجاه التهديدات، بينما يزيد ضعف القدرات المعرفية من قابلية استجابات الخوف.

علاقة مع محطات مبكرة في الحياة الشخصية: رصدت الدراسة ارتباطا إحصائيا بين الفوبيا وبين توقيت أول تجربة جنسية والعمر عند إنجاب الطفل الأول، إذ ارتبط وقوع تلك الأحداث في سن مبكرة بزيادة خطر الإصابة بالفوبيا واضطرابات القلق لاحقا.

ارتباط جيني قوي مع اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD): كشفت النتائج عن علاقة جينية وثيقة بين الفوبيا واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهي علاقة لم تحظ سابقا بالقدر الكافي من التركيز الجيني.

دور مفاجئ للمخيخ: أظهرت التحليلات أن المخيخ هو أكثر نسيج دماغي يرتبط بالفوبيا، وهو ما يفتح الباب أمام فهم جديد لكيفية معالجة الدماغ للخوف والرهاب، بعيدا عن الاقتصار على "اللوزة الدماغية" فقط.

إعلان

تعد هذه النتائج ثورية لأنها تعيد النظر في الجذور الوراثية والبيولوجية للفوبيا، وتمهد لتحسين استراتيجيات التشخيص والتدخل المبكر، وتدفع للتعامل مع الرهاب باعتباره اضطرابا معقدا لا هامشا بسيطا في خريطة الصحة النفسية.

فوبيا أغرب مما تتخيّل

يعرف الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية الفوبيا بأنها خوف مستمر ومفرط أو غير منطقي، يثيره وجود موضوع أو موقف معين. وتؤكد المصادر العلمية أنها اضطراب "معقد" قد يرتبط بأعراض جسدية وقلق واكتئاب، ويتميز بعدة سمات أساسية، من أهمها:

الاستمرارية والمبالغة: فهو ليس خوفا عابرا، بل مستمر ومتجاوز للحد المنطقي مقارنة بالخطر الفعلي.

الاستثارة بمجرد الوجود أو التوقع: يكفي وجود الشيء أو توقع وجوده ليثير الخوف.

الأفكار المشوّهة: يعاني المصاب غالبا أفكارا مبالغا فيها، مع شعور بالعجز عن التعامل مع الموقف إذا حدث.

وتقسم الفوبيا عادة إلى خمسة أنواع رئيسية:

النوع الحيواني: مثل الخوف من الحشرات أو الكلاب أو بعض الحيوانات. البيئة الطبيعية: مثل الخوف من الظلام أو العواصف أو المرتفعات. الفوبيا الموقفية: مثل الخوف من المصاعد، أو الطيران، أو الأماكن الضيقة. فوبيا الدم والحقن والإصابات. أنواع "أخرى" متنوعة: مثل الخوف من الاختناق، أو الأصوات العالية، أو الشخصيات التنكرية.

ورغم انتشار بعض الأنواع المعروفة، فإن هناك أنواعا نادرة وغريبة من الفوبيا غالبا ما تبقى غير معروفة أو مفهومة، مما يجعل أصحابها يعانون في صمت، من بينها:

الخوف من التصاق زبدة الفول السوداني بسقف الحلق (Arachibutyrophobia)

يرتبط غالبا بتجربة سابقة صادمة، مثل نوبة اختناق أو تفاعل تحسسي بعد تناول زبدة الفول السوداني، يصبح معها مجرد التفكير في قوامها سببا في حالة رعب حقيقية.

الخوف من الدجاج (Alektorophobia)

يظهر عادة في الطفولة، عقب حادثة هجوم من دجاجة أو إصابة بسببها، ليتحول إلى خوف مستمر من الاقتراب من الدجاج أو حتى رؤيته في بعض الحالات.

الخوف من الكلمات التي تُقرأ بنفس الطريقة من اليمين إلى اليسار (Aibohphobia)

يصف هذا المصطلح غير الرسمي حالة رهاب تصيب بعض الأشخاص عند قراءة الكلمات المتماثلة للأمام والخلف (مثل "Kayak" و"mum")، وقد اكتسب المصطلح شهرة لأنه نفسه كلمة متناظرة.

الخوف من التقيؤ (Emetophobia)

رهاب نادر نسبيا لكنه أكثر انتشارا بين النساء، ويتحول أحيانا إلى دائرة مفرغة، إذ يؤدي الخوف من القيء إلى الشعور بالغثيان، ما يزيد احتمالية حدوث القيء فعلا، فيتعزز الخوف أكثر.

الخوف من غياب الهاتف المحمول (Nomophobia)

مصطلح ورد في قاموس كامبريدج لوصف الخوف من عدم القدرة على استخدام الهاتف المحمول، وارتبط بتصاعد إدمان التكنولوجيا، إذ يصبح الانفصال عن الهاتف مصدرا حقيقيا للقلق والمعاناة.

الخوف من السرّة (Omphalophobia)

حيث يشعر المصاب بهلع من لمس سُرّته أو اقتراب الآخرين منها، مع خوف غير منطقي من أن تتلف أو تصاب بأذى، فيتجنب لمسها أو النظر إليها قدر المستطاع.

علاج الفوبيا.. ليس رفاهية

رغم غرابة بعض أنواع الفوبيا، فإن التعامل معها ليس ترفا، بل ضرورة لتجنب تفاقمها وتحولها إلى عائق حقيقي في الحياة اليومية. وتوجد عدة أساليب فعالة للتخفيف من أعراض الرهاب، من بينها:

إعلان

1. العلاج مع مختص

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): يساعد على فهم الأفكار المشوّهة المرتبطة بالخوف وتصحيحها، وتعلم استراتيجيات عملية لإدارة القلق والتعامل مع المواقف المثيرة للرهاب.

العلاج بالتعرض (Exposure Therapy): يقوم على مواجهة تدريجية ومنظمة لمصدر الخوف في بيئة آمنة وتحت إشراف متخصص، ويعد من أنجح الأساليب العلاجية للفوبيا.

العلاج الدوائي: في بعض الحالات، قد تستخدم أدوية مضادة للقلق أو الاكتئاب لدعم العلاج النفسي، خاصة عند شدة الأعراض أو تداخلها مع اضطرابات أخرى.

2. المساعدة الذاتية.. ما يمكنك فعله بنفسك

إلى جانب العلاج المتخصص، تلعب المساعدة الذاتية دورا مهما، من خلال خطوات عملية، منها:

التعرض التدريجي اليومي لمصدر الخوف : عبر مهام صغيرة ومحددة، دون العودة لدوامة التجنب المستمر.

ممارسة تقنيات الاسترخاء : مثل تمارين التنفس العميق وإرخاء العضلات، للتعامل مع نوبات القلق وتقليل الأعراض الجسدية المصاحبة.

مراقبة الأفكار واختبار واقعيتها : وذلك برصد الأفكار المخيفة، ثم مناقشتها بهدوء، والبدء بمشاهدة صور الشيء المخيف، ثم فيديو، ثم الاقتراب التدريجي منه في الواقع.

التثقيف النفسي: فهم طبيعة الفوبيا ونوعها وآلياتها يساعد في كسر مبالغة الخطر في الذهن، ويعد جزءا أساسيا من العلاج.

في النهاية، لا يعني وجود فوبيا أنك "أضعف" من غيرك، بل أنك تحمل نمطا معينا من استجابات الخوف يمكن فهمه ومعالجته. وبين الخوف من زبدة الفول السوداني، ورهاب الهاتف، ورهاب الدجاج أو التقيؤ، يظل القاسم المشترك أن تجاهل الفوبيا لا يلغيها، بينما فهمها وطلب المساعدة يمكن أن يغيّرا تماما طريقة عيشك معها.