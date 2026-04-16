"قنبلة موقوتة" في سلة الفاكهة.. غاز خفي يسرع نضج الموز فكيف تتحكم به؟

الموز مثل قنبلة موقوتة، في البداية أصفر ناعم الملمس، ثم لا يلبث أن يتحول إلى كتلة بنية طرية ولزجة. فهل هناك طريقة لإبطاء هذا التحول السريع؟

إذا أردت إطالة عمر الموز عليك التحكم في غاز الإيثيلين، الغاز المسؤول عن نضجه، وهو في الوقت نفسه يسرع تلفه. لهذا يضع كثيرون موزة في كيس ورقي لتسريع نضج فواكه أخرى مثل الأفوكادو والمانغو.

عندما ينضج الموز يبدأ في إنتاج الإيثيلين، ومع ارتفاع تركيز الغاز تتسارع عملية النضج، فيدخل الموز في حلقة متواصلة: تزيد كمية الإيثيلين فيزداد النضج، وهكذا. لذلك حين تبدأ موزة واحدة في النضج وإطلاق الغاز، تتبعها بقية العناقيد.

يقول جيمس جيوفاني، عالم الأحياء المتخصص في النباتات بمعهد "بويس طومبسون" في جامعة كورنيل، إن "التعامل مع الإيثيلين والموز يمثل مشكلة كبيرة"، موضحا أنه ما إن يبدأ الموز في التحول إلى اللون الأصفر "حتى ينتج كمية كبيرة من الإيثيلين".

لكن جيوفاني يؤكد أنه يمكن السيطرة على هذا "القاتل الصامت" عبر تخزين الموز بطريقة صحيحة.

لماذا يجب عليك تعليق الموز؟

تعد التهوية ودرجة الحرارة والصدمات من أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تخزين الموز، كما يوضح دانيال بارابينو، المدير التنفيذي للعمليات في شركة "توب بانانا" لتوزيع الفاكهة بالجملة في حي برونكس بنيويورك، والتي تتعامل مع نحو مليون رطل (قرابة 500 طن) من الموز أسبوعيا.

تستورد الشركة الموز من أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث يحصد قبل أن ينضج بالكامل. يقول بارابينو إنهم يحصلون عليه وهو أخضر وصلب "كالحجر"، ثم ينقل إلى غرف خاصة ويعرض لغاز الإيثيلين لتسريع نضجه.

هنا يصبح تدفق الهواء عاملا حاسما، فالإيثيلين أخف قليلا من الهواء، وبالتالي يتلاشى سريعا في الهواء المحيط مباشرة. إذا ارتفعت مستويات الغاز، نضج الموز أسرع، وإذا أردت إبطاء ذلك فالحل بسيط: علّق الموز.

يشرح بارابينو: "عندما تعلق الموز تكون هناك مساحة أكبر لتلاشي غاز الإيثيلين، بدلا من حبسه في قاع سلة الفاكهة". ومن المفترض أن تطيل هذه الطريقة عمر الموز لعدة أيام إضافية.

إلى جانب التهوية، يساعد تعليق الموز في حمايته من الصدمات، وهي العامل الثاني المهم في تخزينه.

احذر الكدمات وجرح "التاج"

يقول بارابينو إن عدم رؤية كدمة على قشرة الموزة لا يعني عدم وجود كدمة في الداخل، إذ قد يتضرر اللب من دون ظهور علامة واضحة خارجية. هذه الكدمات تحفز أيضا إنتاج المزيد من الإيثيلين، لذلك من المهم التعامل مع الموز بلطف، وتجنب رميه أو صدمه أو تحريكه بعنف.

الكدمات ليست مصدر القلق الوحيد، فعندما يقطع عنقود صغير من الموز من الساق، يترك ذلك جرحا كبيرا عند "التاج" (الجزء العلوي الذي تتصل منه الساق بالعناقيد)، وهو أيضا منفذ لخروج الإيثيلين. لهذا غالبا ما يغلف الجزء العلوي من عناقيد الموز في المتاجر.

يوضح جيوفاني أن الهدف من تغليف التاج هو حجب الإيثيلين ومنع تسربه. وإذا لم يكن التاج مغلفا، يمكنك أن تقوم بذلك بنفسك باستخدام غلاف بلاستيكي.

لا تضع الموز في الثلاجة

أخيرا، من الأفضل الاحتفاظ بالموز في درجة حرارة الغرفة، لا في الثلاجة. يشرح جيوفاني أن الموز فاكهة استوائية "تتفاعل بشكل سيئ جدا مع درجات الحرارة المنخفضة". وضعه في الثلاجة يسرع من اسوداد القشرة بسبب الأكسدة، بينما يتحول نسيج الثمرة إلى كتلة طرية ومتعفنة الملمس.

يشير بارابينو إلى أن درجة الحرارة المثالية لحفظ الموز تتراوح تقريبا بين 56 درجة فهرنهايت (نحو 13.3 درجة مئوية) و75 درجة فهرنهايت (نحو 23.8 درجة مئوية).