تخيل مكونا نباتيا يجمع بين طراوة الأرض ونقاء الطبيعة، قوامه طري مع قرمشة لطيفة تذكّر بالخضروات الطازجة، ونكهته خفيفة تمزج بين الخرشوف والهليون، وقيمته الغذائية تتفوق على كثير من الخيارات الشائعة. هذه هي قلوب النخيل (الجمار)، مكون غذائي مميز يستخرج من جذع النخيل.

ومع التوجه العالمي إلى الأنماط الغذائية الصحية والمستدامة، تستعيد قلوب النخيل مكانتها كخيار نباتي يجمع بين الأصالة والتراث من جهة، والاستخدامات العصرية من جهة أخرى، فقد شكلت جزءا من النظام الغذائي التقليدي في بعض مناطق مصر والعراق والخليج منذ قرون، كما حظيت بحضور واسع في مطابخ أمريكا الوسطى والجنوبية، لتصبح اليوم مكونا متعدد الاستخدامات يعكس التقاء الطعم المميز بالقيمة الغذائية العالية في الأنظمة الغذائية المعاصرة.

ما هي قلوب النخيل؟

قلوب النخيل -أو ما يعرف علميا باسم بالميتو- هي النسيج الداخلي الطري المستخلص من مركز جذع أنواع معينة من أشجار النخيل. تتميز بلون أبيض عاجي، وقوام فريد يجمع بين الطراوة والقرمشة، يشبه إلى حد كبير قوام جذع الخس.

الحصول على هذا "القلب" يتطلب إزالة الطبقات الخارجية القاسية للوصول إلى النسيج الداخلي، وكانت هذه العملية في السابق تؤدي غالبا إلى قطع النخلة بالكامل، وهو ما يفسر ندرة الجمار وارتفاع قيمته. ومع تنامي الوعي البيئي، اتجهت الزراعة الحديثة إلى اعتماد أنواع مستدامة مثل نخيل الأساي (Acai)، الذي ينتج براعم جانبية يمكن حصادها دون القضاء على الشجرة الأم، مما ساهم في الحفاظ على المورد الطبيعي وضمان توفر هذا المكون النباتي المميز بشكل أكبر.

كنز غذائي في كل قطعة

تعد قلوب النخيل مثالا واضحا على غذاء يجمع بين انخفاض السعرات الحرارية وارتفاع الكثافة الغذائية، إذ يوفر كل 100 غرام منها نحو 36 سعرة حرارية فقط، مع كميات محدودة من الدهون والكربوهيدرات، مقابل محتوى جيد من البروتين النباتي يقارب 4 غرامات، وكمية مماثلة تقريبا من الألياف التي تعزز الشبع وصحة الجهاز الهضمي.

كما تتميز بغناها بعدد من المعادن والفيتامينات الأساسية، من أبرزها:

البوتاسيوم: لدعم تنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات والأعصاب.

لدعم تنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات والأعصاب. المغنيسيوم والفوسفور: لصحة العظام والمشاركة في إنتاج الطاقة.

لصحة العظام والمشاركة في إنتاج الطاقة. الزنك والنحاس: لدعم المناعة والتمثيل الغذائي.

فيتامينات مجموعة B مثل B2 وB6 وحمض الفوليك، الضرورية لوظائف الخلايا وصحة الجهاز العصبي.

فوائد صحية متعددة

1- دعم واسع لصحة القلب والجسم

يساهم محتوى قلوب النخيل من البوتاسيوم في المساعدة على تنظيم ضغط الدم عبر دعم تمدد الأوعية الدموية، في حين تساعد الألياف الغذائية على خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة الشرايين ويسهم في تقليل خطر أمراض القلب.

كما تحتوي قلوب النخيل على مركبات البوليفينولات المضادة للأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة، وهو ما يرتبط بدور وقائي محتمل ضد عدد من الأمراض المزمنة.

2- خيار مرن لعدة أنماط غذائية

بفضل تركيبها الغذائي، تعد قلوب النخيل خيارا مناسبا لعدد واسع من الأنماط الغذائية الخاصة، فهي:

منخفضة الكربوهيدرات بطبيعتها.

خالية من الغلوتين.

نباتية بالكامل.

لذلك تناسب حميات الكيتو والأنظمة منخفضة الكربوهيدرات، وتلبي احتياجات النباتيين والنباتيين الصارمين، كما تعد خيارا آمنا للأشخاص المصابين بحساسية الغلوتين دون التضحية بالطعم أو القيمة الغذائية.

3- دعم غذائي عبر مراحل الحياة

تبرز قلوب النخيل كمصدر جيد لعناصر غذائية تهم صحة الأم والجنين، فهي توفر حمض الفوليك الضروري لتطور الجهاز العصبي للجنين، إلى جانب معادن مثل الزنك والحديد اللذين يدعمان النمو ويحافظان على صحة الأم.

كما يساهم محتواها من المغنيسيوم والفوسفور في تعزيز جهاز المناعة ودعم إنتاج الطاقة والمساعدة في شفاء الأنسجة، مما يجعلها خيارا غذائيا مناسبا خلال فترات التعافي أو الإجهاد أو انخفاض المناعة ضمن نظام غذائي متوازن.

إبداع لا حدود له في المطبخ

تتميز قلوب النخيل بمرونتها العالية وسهولة إدراجها في الوصفات، وهو ما جعلها تظهر بأشكال عديدة في المطابخ حول العالم.

نيئة في السلطات

يمكن تناولها مباشرة بعد شطفها جيدا للحفاظ على قرمشتها الطبيعية والاستفادة من الفيتامينات الحساسة للحرارة. وهي إضافة مثالية للسلطات الخضراء والسلطات البحرية، لما تضيفه من قوام متوازن ونكهة خفيفة.

في الأطباق الساخنة

يمكن استخدامها في الشوربات واليخنات وأطباق المعكرونة والأومليت، مع تفضيل إضافتها في المراحل الأخيرة من الطهي للحفاظ على قوامها المميز.

بدائل نباتية مبتكرة

اكتسبت قلوب النخيل في السنوات الأخيرة شعبية متزايدة كبديل نباتي للمأكولات البحرية أو اللحوم في وصفات مثل "الكالاماري النباتي"، حيث تقطع وتشكل بطريقة تحاكي القوام التقليدي.

نودلز قلوب النخيل

من الابتكارات الحديثة أيضا ظهور شرائط رفيعة من قلوب النخيل تشبه المعكرونة، تباع جاهزة وتحتاج فقط إلى شطف وتسخين خفيف. تقدم هذه "النودلز" (Noodles) بديلا منخفض الكربوهيدرات وخاليا من الغلوتين للباستا التقليدية، ومناسبا للأنظمة النباتية وحميات الكيتو، مع نكهة محايدة تمتص الصلصات بسهولة.

اعتبارات صحية عند الاستهلاك

رغم فوائد قلوب النخيل، هناك بعض النقاط التي يستحسن الانتباه لها:

1- محتوى الصوديوم في المعلبات

تتوافر قلوب النخيل غالبا في صورة معلبة تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم المستخدم في الحفظ، لذلك يفضل:

قراءة ملصق الأغذية بعناية.

اختيار المنتجات الأقل في نسبة الملح قدر الإمكان.

شطف قلوب النخيل جيدا بالماء قبل الاستخدام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو المتبعين لأنظمة منخفضة الصوديوم.

2- الألياف والهضم

بسبب غناها بالألياف، يفضل إدخال قلوب النخيل تدريجيا إلى النظام الغذائي، خاصة لمن لا يعتادون كمية ألياف عالية، لتجنب أي اضطرابات هضمية ولضمان استفادة الجهاز الهضمي منها بصورة مثلى.

في المحصّلة ومع كل هذه المزايا الغذائية والمرونة في الاستخدام، تبدو قلوب النخيل وكأنها مكون قديم استعاد شبابه ليحجز لنفسه مكانا ثابتا في أطباق اليوم الصحية.