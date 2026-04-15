في كل مرة نظن أن منصات التواصل الاجتماعي استنفدت أفكارها، يظهر تحدٍ جديد يعد بنتائج كبيرة خلال دقائق. هذه المرة الوصفة شديدة البساطة: 50 قفزة خفيفة فور الاستيقاظ. لا معدات، لا اشتراك في ناد رياضي، ولا وقت طويل للتردد.

لهذا تحديدا انتشر التحدي على "تيك توك" بسرعة، محملا بوعود تتراوح بين تنشيط الجسم وتحسين الدورة الدموية، وصولا إلى "تحفيز الجهاز اللمفاوي" ومنح البشرة إشراقة صباحية.

كيف انتشر تحدي القفز؟

سر رواج التحدي لا يرتبط بعبقريته الرياضية بقدر ما يعود إلى "هندسته الرقمية": رقم واضح وسهل التذكر (50)، تمرين يمكن تنفيذه فورا، وإحساس سريع بالإنجاز.

المدرب الشخصي مونتي سيمونز يقول لمجلة "ماري كلير" إن رقم 50 جذاب وقابل للتتبع، بينما يرى الأكاديمي جاك مكنمارا أن قوة التحدي في أنه يخفف الحواجز النفسية أمام الحركة، فلا حاجة لملابس خاصة أو صالة رياضية أو تجهيزات بعينها.

بهذا الشكل، ارتبط التحدي بثقافة "الروتين الصباحي" التي تزدهر على المنصات، وتسارع انتشاره بعد أن تبناه عدد من المؤثرين في مجالي الصحة والجمال. ومن بين المقاطع الأكثر تداولا، فيديو للمدربة كاثرين سميث على حسابها في "تيك توك"، ظهرت فيه تروج لفكرة القفز 50 مرة فور الاستيقاظ، واعتبر من أبرز المقاطع التي دفعت التحدي إلى الأمام.

هل هو تمرين مفيد فعلا؟

يتفق خبراء الصحة واللياقة على نقطة أساسية: القفز الخفيف صباحا يمكن أن يوقظ الجسم بالفعل. يرتبط ذلك برفع درجة التنبيه العصبي وزيادة نبض القلب قليلا.

المدرب خوسيه غيفارا يوضح لصحيفة "الغارديان" أن القفز يحفز الدورة الدموية ويدفئ العضلات والأنسجة التي قد تكون متيبسة بعد ساعات النوم، مما يمنح إحساسا ببداية أكثر انتعاشا لليوم، خاصة لدى الأشخاص قليلي الحركة.

إعلان

لكن أثر هذا التمرين من الناحية البدنية يظل متواضعا، وإن كان حقيقيا على مستوى اليقظة الشعورية وتخفيف ثقل الصباح.

ماذا يقول العلم عن القفز وكثافة العظام؟

وراء التحدي جانب واحد يحظى ببعض السند العلمي، وهو تأثير القفز المتكرر على صحة العظام، لا "الديتوكس" الكامل للجسم كما يروج البعض.

المعالجة الفيزيائية بيلي هول تشير إلى أن دراسات سابقة وجدت أن القفز قد يساعد في تحسين كثافة العظام في منطقة الوركين، لكن زيادة عدد القفزات لا تعني بالضرورة زيادة الفائدة بلا حدود.

وتستند تغطية "الغارديان" للموضوع إلى مراجعة علمية شملت 18 دراسة، أفادت بأن 6 أشهر من تدريبات القفز ارتبطت بتحسن يبلغ نحو 1.26% في كثافة المعادن بالعظام في الورك. ومع ذلك، نتحدث هنا عن تدريب منتظم وممتد، وليس عن "ترند" قصير يمارس على عجل أمام الكاميرا.

أين تبدأ المبالغات؟

المشكلة أن التحدي لا يكتفي بتقديم فائدة معقولة مثل "تنشيط خفيف"، بل يطرح نفسه أحيانا كحل شامل لمشكلات صحية وجمالية متعددة. وهنا يتحفظ الخبراء بوضوح.

ففي حين يسوق التمرين على أنه "منشط للجهاز اللمفاوي" أو "ديتوكس صباحي"، إلا أن الجهاز اللمفاوي في الحقيقة يعمل باستمرار، وأي حركة للجسم -لا القفز وحده- تساعده. ويؤكد كل من سيمونز وهول أن الحركة عموما تدعم سريان اللمف، لكن لا دليل قوي على أن 50 قفزة صباحية تمنح ميزة خاصة أو "سحرية" للجسم.

حتى من ناحية حرق السعرات، تشير أبحاث طبية إلى أن 50 قفزة خفيفة قد تحرق حوالي 10-15 سعرة حرارية فقط، وهو رقم محدود للغاية إذا تم الاعتماد عليه وحده بعيدا عن نمط حياة نشيط ومتوازن.

آمن.. لكن ليس للجميع

سهولة التحدي لا تعني بالضرورة أنه آمن للجميع. فبحسب مجلة "جيم نيشن" الرياضية، يعد القفز تمرينا عالي الارتطام نسبيا، وقد يرهق الركبتين والوركين، كما قد يزيد الضغط على عضلات قاع الحوض لدى بعض الأشخاص، لا سيما كبار السن أو المصابين بإصابات سابقة.

وتنبه المتخصصة الرياضية أيسلينغ فراير -وفق "الغارديان"- إلى أن القفز قد يفاقم أعراضا مثل الإحساس بالثقل أو تسرب البول لدى من يعانون من مشكلات في الحوض، خاصة في الفترات التالية للولادة أو خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبعده.

أما المعالج الرياضي جوردان ساهوتا فيحذر من أن القفز 50 مرة يوميا من البداية قد يسبب إصابات مثل التهاب الأوتار أو التهاب اللفافة الأخمصية أو شد عضلة الربلة، لذا ينصح بالتدرج في زيادة العدد بدلا من القفز مباشرة إلى الرقم النهائي لمن ليست لديهم خلفية رياضية.

كيف نستفيد من التحدي دون مبالغة؟

يمكن النظر إلى 50 قفزة صباحية كنوع من "زر تشغيل" بسيط للجسم، يساعد على كسر خمول الصباح ويمنح دفعة من اليقظة والنشاط، لكنه لا يكفي لبناء لياقة حقيقية أو إحداث تغيير كبير مستقلا عن بقية نمط الحياة.

منظمة الصحة العالمية توصي البالغين بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيا أو 75 دقيقة من النشاط الشديد، إضافة إلى تمارين تقوية العضلات ليومين على الأقل في الأسبوع.

في هذا السياق، يصبح هذا التحدي مجرد مدخل نفسي وسلوكي لطيف ليوم أكثر حركة، لا بديلا عن المشي المنتظم وتمارين القوة والتدرب على المرونة واللياقة العامة.