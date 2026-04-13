طقس يومي بسيط في الظلام قد يعيد تشكيل علاقتك بالنوم

يبحث كثيرون عن طقوس مسائية بسيطة تساعدهم على الاسترخاء قبل النوم دون تغييرات كبيرة في نمط حياتهم. ومن بين الاتجاهات التي انتشرت مؤخرا ما يعرف بـ"الاستحمام في الظلام" أو في إضاءة خافتة قبل النوم، ويروج له كوسيلة لتهدئة الجهاز العصبي وتحسين جودة النوم.

ورغم أن التركيز الشائع يكون على درجة حرارة الماء ومنتجات العناية فقط، يشير خبراء النوم إلى أن الإضاءة عنصر لا يقل أهمية، وقد يحوّل الحمام المسائي إلى عامل مساعد على نوم أسرع وأعمق إذا جرى التحكم فيها. فهل يستند هذا الاتجاه إلى أساس علمي حقيقي، أم أنه مجرد تجربة مريحة نفسيا انتشرت عبر وسائل التواصل؟

الإضاءة.. عدو خفي للنوم

لفهم فكرة الاستحمام في إضاءة خافتة قبل النوم، لا بد من التوقف عند الدور المحوري للضوء في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. فالضوء هو العامل الخارجي الأكثر تأثيرا في ضبط إيقاع النوم والاستيقاظ، فعند انخفاض الإضاءة مساء يبدأ الدماغ في إفراز هرمون الميلاتونين الذي يعلن للجسم اقتراب وقت الراحة، بينما يؤدي التعرض للضوء القوي ليلا -سواء من الشاشات أو الإضاءة المنزلية الساطعة- إلى تأخير إفرازه وتقليص مدته الطبيعية، مما ينعكس سلبا على جودة النوم ومدته.

وتوضح توصيات "الأكاديمية الأمريكية لطب النوم" أن التعرض للإضاءة المنزلية المعتادة قبل النوم يكفي وحده للتأثير في هذا التوازن الحيوي، حتى دون وجود شاشات. لذلك يصبح تقليل الإضاءة في الساعات التي تسبق النوم، بما في ذلك أثناء الاستحمام، خطوة منطقية تساعد الجسم على الانتقال تدريجيا إلى حالة الاسترخاء والتوافق مع الإيقاع الطبيعي للمساء والاستعداد لنوم أكثر هدوءا وعمقا.

الظلام والماء الدافئ.. شريكان مثاليان

لا يقتصر تأثير الاستحمام في الظلام على تقليل الضوء فقط، بل يجمع بين عاملين متكاملين يدعمان الاستعداد الطبيعي للنوم: الإضاءة الخافتة والماء الدافئ.

فالماء الدافئ يرفع حرارة الجسم مؤقتا، ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي بعد الخروج من الحمام، وهي عملية تحاكي الانخفاض الطبيعي في حرارة الجسم قبل النوم، مما يساعد الدماغ على تفسيرها كإشارة بيولوجية إلى اقتراب وقت الراحة، خاصة إذا تم الاستحمام قبل النوم بساعة إلى ساعتين تقريبا.

في الوقت نفسه، يسهم خفض الإضاءة في تقليل التحفيز البصري الذي قد يعرقل إفراز الميلاتونين ويؤثر في إيقاع الساعة البيولوجية، ويمنح الجهاز العصبي فرصة للهدوء والتركيز على الأحاسيس البسيطة مثل دفء الماء وصوت تدفقه. وعند اجتماع هذين العاملين معا، يحصل الجسم على إشارتين واضحتين تساعدان على الانتقال التدريجي من نشاط النهار إلى حالة الاسترخاء والاستعداد لنوم أعمق.

هل هو علاج حقيقي للأرق؟

الاستحمام في الظلام ليس علاجا مباشرا للأرق المزمن، ولا يغني عن استشارة الطبيب عند استمرار اضطرابات النوم، لكنه قد يكون أداة مساندة ومفيدة ضمن ما يعرف بـ"نظافة النوم"، وهي مجموعة من العادات اليومية التي تهيئ بيئة مناسبة للنوم الصحي.

تشمل هذه العادات تقليل الإضاءة مساء، والابتعاد عن الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، والحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ. كما يلعب العامل النفسي دورا مهما في فاعلية هذا الأسلوب، فوجود طقس مسائي هادئ يقلل المؤثرات البصرية والضوضاء ويساعد على تهدئة الجهاز العصبي وخفض مستويات التوتر ومعدل ضربات القلب، وهي تأثيرات تشبه ما تحققه تقنيات الاسترخاء الذهني مثل التأمل والتنفس العميق.

تكمن القيمة الحقيقية لهذا الطقس عندما يصبح جزءا من روتين مسائي يتكرر يوميا، إذ يتعلم الدماغ تدريجيا ربط هذه الإشارات المنتظمة بالانتقال من نشاط النهار إلى حالة الاسترخاء والاستعداد للنوم بشكل طبيعي.

كيف تبني روتينا مسائيا فعالا؟

للاستفادة القصوى من تجربة الاستحمام في الظلام، ينصح بوضعها داخل روتين مسائي متكامل يهيئ الجسم تدريجيا للنوم:

قبل موعد النوم:

قبل النوم بنحو ساعة، خفف الإضاءة القوية في المنزل وقلل من استخدام الهاتف والشاشات، لمنح الجسم الوقت اللازم للانتقال من حالة اليقظة العالية إلى الاسترخاء.

أثناء الاستحمام:

استخدم ماء دافئا معتدلا، وركز على الأحاسيس المباشرة مثل دفء الماء ورائحته وصوت تدفقه، بعيدا عن الموسيقى الصاخبة أو التفكير المفرط. ويمكن تعزيز الاسترخاء بزيوت عطرية مهدئة مثل اللافندر لمن لا يعانون حساسية من الروائح.

بعد الاستحمام:

تجنب العودة مباشرة إلى الشاشات أو الإضاءة الساطعة، حتى تصبح تجربة الاستحمام جسرا حقيقيا يقودك نحو النوم.

حاول الالتزام بروتين ثابت يشمل مواعيد نوم منتظمة وخفض الضوء مساء والحد من الأجهزة الرقمية، فمع الوقت، يتعرف الدماغ على هذه الإشارات بسهولة أكبر، مما يعزز الاسترخاء ويسهل الدخول في نوم هادئ وعميق.

تحذير لا ينبغي إغفاله؟

رغم بساطة الفكرة وجاذبيتها، فإن هناك اعتبارات تتعلق بالسلامة لا يمكن تجاهلها. لا ينصح بالاستحمام في ظلام كامل لمن يعانون من الدوخة أو ضعف التوازن، خصوصا كبار السن أو من لديهم مشكلات في الرؤية الليلية، لأن مخاطر السقوط والانزلاق تصبح أعلى.

يمكن اعتماد حل وسط أكثر أمانا باستخدام إضاءة خافتة دافئة، مثل مصباح جانبي صغير أو شمعة في مكان آمن، للحصول على الفائدة المرجوة دون تعريض النفس للخطر. كما تشير بعض التجارب إلى أن الاستحمام في الظلام قد يكون غير مريح نفسيا في البداية، لذلك يفضل تطبيقه تدريجيا ضمن الروتين المسائي، مما يسمح للجسم والعقل بالتعود عليه وتحويله إلى جزء طبيعي من طقس الاسترخاء قبل النوم، مع الحفاظ دائما على توازن واضح بين الاسترخاء والسلامة.

بين العلم والموضة

يمكن القول إن الاستحمام في الظلام قبل النوم ليس مجرد موضة عابرة بالكامل، فهو يستند جزئيا إلى أسس علمية تتعلق بتأثير الضوء ودرجة حرارة الجسم في النوم. ومع ذلك، لا يمثل هذا الأسلوب وحده حلا سحريا لمشكلات النوم، بل يعمل بشكل أفضل عندما يكون جزءا من روتين مسائي متكامل يركز على تهدئة الجسم والعقل تدريجيا.

بالنسبة لكثير من الأشخاص، قد يكون هذا الطقس البسيط خطوة سهلة ومرنة لتحسين جودة النوم وتعزيز الشعور بالراحة في نهاية اليوم، دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في نمط الحياة.