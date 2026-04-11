أسلوب حياة

من الوقود إلى الطعام والملابس.. ارتفاع تكاليف المعيشة رغم وقف إطلاق النار مع إيران

حفظ

إغلاق مضيق هرمز يربك الملاحة العالمية ويدفع وكالة الطاقة إلى سحب قياسي من الاحتياطيات
أربك إغلاق مضيق هرمز الملاحة العالمية ودفع وكالة الطاقة إلى سحب قياسي من الاحتياطيات (رويترز)
Published On 11/4/2026
|
آخر تحديث: 17:25 (توقيت مكة)

قفزت أسعار الوقود بشكل كبير فور بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتها العسكرية ضد إيران. ورغم الارتياح الذي ساد فور الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، حذرت تقديرات من استمرار الارتفاع في تكلفة المواد الغذائية والعطلات بل وحتى الملابس، وسط مخاوف من بداية سلسلة من الأضرار الاقتصادية وحالة من الغموض بشأن ما قد يحدث في المستقبل.

ويعني هذا أن من المرجح أن تشهد نفقاتك ارتفاعا في الأشهر المقبلة. وفيما يلي أهم ما تحتاج إلى معرفته.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

العطلات

عادة ما تحصل الدول الأوروبية على نحو نصف ما تحتاجه من وقود الطائرات من الخليج. وأدت المخاوف من نقص الإمدادات إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وسجل سعر الطن أعلى مستوى له على الإطلاق، وبلغ سعر الطن 1.838 دولارا، فيما كان سعر الطن قبل اندلاع الحرب 831 دولارا، بحسب قال لـ"بي بي سي".

Place flying in sunset sky
أعلنت الكثير من شركات الطيران إلغاء بعض الرحلات وزيادة أسعار التذاكر (فري بيك)

ودفع هذا الارتفاع الكبير شركات طيران في آسيا وحول العالم إلى إلغاء رحلات وزيادة أسعار التذاكر.

وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تشمل إلغاءات شركة "آير نيوزيلندا" رحلات من وإلى أوكلاند وولينغتون وكريستشيرش، فيما ستستهدف شركة "دلتا" الرحلات الليلية ورحلات منتصف الأسبوع، أما شركة "آير فرانس- كيه إل إم" فسترفع أسعار تذاكر الرحلات الطويلة.

شركات أخرى مثل "آي إيه جي" (IAG)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، تمكنت حتى الآن من تأجيل التغييرات لأنها تشتري الوقود بأسعار ثابتة محددة من قبل الحرب.

كما أنه يتم تحذير الركاب من احتمال زيادة أسعار التذاكر بشكل أكبر وإلغاء الرحلات.

بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يؤدي الإقبال الكبير على وجهات ينظر إليها على أنها آمنة، مثل البرتغال والبحر الكاريبي، إلى زيادة أسعار التذاكر إلى تلك الأماكن.

Beautiful tropical beach and sea with coconut palm tree on blue sky in Maldives island - Boost up color Processing
قطاع السياحة من بين أكثر القطاعات تأثرا بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود (فري بيك)

فواتير الطاقة

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل كبير في جميع دول العالم، ويواجه السكان في بريطانيا ممن يعتمدون على زيت التدفئة زيادة في تكاليفه بالفعل. وتتمتع أغلب المنازل في بريطانيا بحماية سقف الأسعار الذي حددته الجهة المنظمة لقطاع الطاقة، ولكن من المتوقع أن يتم رفع هذا السقف بشكل كبير عند مراجعته في يوليو/تموز المقبل، مما يعني دفع فواتير أعلى، رغم أننا نستهلك طاقة أقل خلال أشهر الصيف.

إعلان

وتتوقع تقديرات "كورنوال إنسايت" (Cornwall Insight) ارتفاع الفاتورة السنوية الخاصة باستهلاك الغاز والكهرباء للأسر في بريطانيا بنحو 18%، مقارنة بسقف أسعار أبريل/نيسان.

ووعدت الحكومة البريطانية بتقديم مساعدات بناء على دخل الأسرة، إذا حدثت زيادة كبيرة في الفواتير، ولكن من الممكن أن تتأجل هذه المساعدات حتى فصل الخريف.

Lignite fired power plant near Cottbus
تتوقع التقديرات ارتفاع الفاتورة السنوية لاستهلاك الغاز والكهرباء في بريطانيا بنحو 18% (فري بيك)

تكاليف الوقود

عادة ما تكون محطات الوقود هي المكان الأول الذي تظهر فيه آثار ارتفاع أسعار الوقود. وهذا ما حدث في بريطانيا، إذ سجلت أسعار الديزل والبنزين في مارس/آذار الماضي، ارتفاعا هو الأكبر خلال ثلاث سنوات.

وبدأت حكومات حول العالم، في اتخاذ تدابير للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين وعلى الاقتصاد، مثل تقنين كميات الوقود أو تشجيع الناس على العمل من المنزل.

ويقول "نادي السيارات الملكي" في بريطانيا إن هناك غموضا كبيرا فيما يتعلق بالتوقعات بشأن أسعار الوقود، قائلا إن أفضل ما يمكن أن يأمله مالكو السيارات والسائقون هو أن تتوقف أسعار الوقود عن الارتفاع بالمعدل الحالي. كما لا يجب أن يتوقعوا الحصول على وقود أرخص بشكل كبير على المدى القصير.

Fuel pump nozzles for gasoline at a TotalEnergies gas station in Paris, France, March 25, 2026. REUTERS/Benoit Tessier
لا تشير التقديرات إلى تارجع قريب في أسعار الوقود (رويترز)

الطعام والمواد الغذائية

يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية نتيجة لارتفاع تكلفة نقل البضائع. كما أن الديزل يستخدم في تشغيل بعض الآلات الزراعية، فيما يستخدم المزارعون الطاقة في تدفئة الصوبات الزجاجية.

وشهدت أسعار الأسمدة ارتفاعا في الأسعار، نتيجة تعطل خطوط نقل مواد أساسية تستخدم في صناعتها. ووفقا لبيانات مؤسسة "أندرسونز سنتر" (Andersons Centre) الاستشارية، ارتفعت تكاليف تشغيل المزارع بنسبة 7% مقارنة بمارس/آذار الماضي.

ومن المتوقع أن تظهر آثار كل هذه التكاليف الإضافية على أسعار المنتجات في المتاجر. إذ يتوقع خبراء صناعة المواد الغذائية في المملكة المتحدة أن ترتفع الأسعار بنحو 9% بنهاية العام الجاري، أي بثلاثة أضعاف التوقعات ما قبل الحرب.

FILE PHOTO: A shopper carries a basket in a supermarket in London, Britain April 11, 2017. REUTERS/Neil Hall/File Photo
تسببت الزيادة الحادة في أسعار الوقود في ارتفاع تكلفة نقل المواد الغذائية (رويترز)

الملابس

تصنع معظم الملابس في المملكة المتحدة خارجها، وتأتي غالبيتها من دول آسيوية مثل الصين وبنغلاديش.

ويواجه كبار المصنعين في بنغلاديش وفيتنام والفلبين ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة، كما يساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة تكاليف النقل. وشهدت أسعار ألياف البوليستر، التي تصنع من مشتقات النفط، ارتفاعا بنحو 25% عما كانت قبل اندلاع الحرب.

وتتوقع شركة "نكست" (Next) البريطانية لتجارة الملابس تكاليف إضافية تقدر بنحو 15 مليون جنيه إسترليني (نحو 19.1 مليون دولار)، إذا استمرت الحرب لثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنه سيكون على المستهلكين مواجهة ارتفاع في أسعار المنتجات إذا زادت التكاليف، وهو ما قالت شركة "ماونتن ويرهاوس" (Mountain Warehouse) إنها ستفعله أيضا إذا استمرت الأوضاع.

Bangladeshi garment workers make clothing in the sewing section of a factory in Gazipur, Bangladesh, April 9, 2025. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
من المتوقع زيادة أسعار الملابس نظرا لاتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل (رويترز)

الأدوية

تستخدم المنتجات الثانوية من البتروكيماويات في إنتاج أدوية مثل المسكنات والمضادات الحيوية واللقاحات.

إعلان

وتستورد المملكة المتحدة معظم أدويتها، ويأتي 30% منها من الهند، التي تعتمد بدورها إلى حد بعيد على النفط المستورد من منطقة الخليج.

وكانت المملكة المتحدة تواجه نقصا في بعض المنتجات الدوائية قبل الحرب، وعبر مسؤولون بارزون من الخدمة الوطنية للصحة وقطاع الصيدلة عن مخاوفهم بشأن الإمدادات والأسعار.

وقال "الاتحاد الوطني للصيدليات" إن الحرب رفعت تكلفة نقل وتصنيع بعض الأدوية. وذكرت بعض الصيدليات أنها رفعت أسعار بعض الأدوية الشائعة التي تباع بدون وصفة طبية، مثل أدوية الباراسيتامول وبعض أنواع الحمى، بنحو الخمس. كما ذكر "الاتحاد الوطني للصيدليات" أن بعض أسعار الجملة تضاعفت تقريبا منذ بداية الحرب.

Pharmacist in white uniform walking by the shelf with medicines and checking inventory.
رفعت الحرب تكلفة نقل وتصنيع بعض الأدوية (فري بيك)

الاقتراض

عادة ما يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة عندما تقفز الأسعار بسرعة كبيرة، في محاولة لتقليل الطلب. وإذا ارتفعت الأسعار، يصبح اقتراض الأموال سواء عبر البطاقات الائتمانية أو الرهن العقاري، أكثر تكلفة على الأرجح.

ويعني هذا أن خيارات الإقراض قد تقل مع ارتفاع في التكلفة، لكنه يعني أيضا أنه يمكن للمدخرين الحصول على عائد أفضل قليلا على حسابات التوفير الخاصة بهم.

المصدر: الصحافة البريطانية
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان