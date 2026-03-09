عندما تباغتنا حالات الطوارئ والاضطرابات المفاجئة، تبرز أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتخزين كميات كافية من المواد الغذائية غير القابلة للتلف والتي قد لا تحتاج عادة إلى تبريد، وذلك لضمان تغذية سليمة لجميع أفراد الأسرة، في حال شحت مصادر الغذاء.

فبدون تغذية سليمة، تتضاءل قدرتنا على اتخاذ القرارات المناسبة، نتيجة لتراجع الوظائف الإدراكية، ونصبح أكثر عرضة للمشكلات الصحية التي قد تضعف قدرتنا على التعامل مع الأزمات. لذا، سنستعرض نصائح الخبراء لتكوين مخزون غذائي منزلي، يضمن توفير احتياجات الأسرة من المواد الأساسية والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، في الأوقات الاستثنائية.

كمية الطعام والماء اللازمة في حالات الطوارئ

توصي الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ والمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، بتخزين كميات كافية من الطعام والماء المعبأ الضروري للترطيب، تكفي لثلاثة أيام على الأقل، بما في ذلك غالون واحد، نحو 4 لترات، من المياه للشخص الواحد يوميا، أو 6 غالونات -نحو 23 لترا- من المياه على الأقل لعائلة مكونة من شخصين، أو 12 غالونا -نحو 46 لترا- لعائلة مكونة من 4 أفراد، بالإضافة إلى وجبات الطعام والوجبات الخفيفة لثلاثة أيام.

مع الأخذ بعين الاعتبار تخزين المشروبات الرياضية الغنية بالإلكتروليتات، "للحفاظ على مستويات الترطيب المناسبة إذا لم يتوفر الماء النظيف".

كما تنصح ديدي بينيت غايل، الأستاذة المساعدة ورئيسة قسم إدارة الطوارئ في جامعة ولاية نيويورك، من لديهم مساحة كافية، بتخزين كميات أكبر، وتقول: "قد يكون توفير مخزون يكفي لمدة أسبوع إلى أسبوعين مفيدا في حالات الطوارئ غير الاعتيادية".

الأماكن الأفضل لتخزين الطعام والماء

توصي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحمل مؤن خفيفة الوزن تكفي لثلاثة أيام في حقيبة طوارئ أو صندوق مخصص للإخلاء، بالإضافة إلى مؤن تكفي لأسبوعين في المنزل. وللحفاظ عليها في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة، ينصح بتخزينهما في مكان بارد ومظلم من المنزل، بعيدا عن أي تقلبات كبيرة في درجات الحرارة.

5 أطعمة طازجة ينصح بشرائها قبل حالات الطوارئ

من أهم الأطعمة الطازجة ذات الصلاحية الأطول التي ينصح الخبراء بشرائها قبل حالات الطوارئ:

التفاح: من الأطعمة التي يجب الاحتفاظ بها عندما تشح الفواكه والخضراوات الطازجة، فهو غني بالفيتامينات الأساسية، ويمكنه البقاء طازجا لفترة أطول من العديد من الفواكه الأخرى إذا تم تخزينه جيدا.

الحمضيات: مثل البرتقال والليمون، إذ يمكن أن تدوم حتى أسبوعين بدون تبريد، وتناسب حالات الطوارئ لما توفره من انتعاش يحسن المزاج، وفيتامين "سي" الأساسي خلال الأوقات الصعبة.

الأفوكادو: من الثمار الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم وفيتامين "إي"، والدهون الصحية المفيدة للقلب، والضرورية للحفاظ على صحة جيدة في حالات الطوارئ.

الطماطم: من المكونات الأساسية ذات القيمة الغذائية العالية، التي تحافظ على صحتنا وشعورنا بالشبع خلال الظروف الطارئة.

البطاطس والبطاطا الحلوة والبصل: من الأطعمة المهمة لتزويدنا بالطاقة اللازمة للصمود خلال الأزمات، وتتميز بفترة صلاحية تصل إلى شهر تقريبا، عند حفظها بشكل صحيح.

10 مواد غذائية أساسية للتخزين في حالات الطوارئ

بحسب الخبراء، يمكن لتوفير المواد الأساسية أن يحدث فرقا كبيرا في الأوقات الصعبة، فالأطعمة الغنية بالبروتين تساعد على ترميم وبناء الأنسجة، بينما تحافظ الدهون الصحية، من مصادر مثل المكسرات، على مخزون الطاقة على المدى الطويل.

هذه أهم 10 مواد غذائية لحالات الطوارئ، مع متابعة تواريخ صلاحيتها، والتحقق منها كل 6 إلى 12 شهرا:

زبدة الفول السوداني: وتأتي في مقدمة مؤن الطوارئ، لغناها بالبروتين والدهون الصحية، المهمين لإمدادنا بالطاقة والشبع في الأوقات الصعبة.

بسكويت القمح الكامل: وهو بديل ممتاز للخبز، ويفيد في تحضير سندويشات سريعة بأي حشوة متوفرة.

المكسرات والفواكه المجففة: مثل التمر والزبيب والمشمش والتين والبرقوق، فهي سهلة التحضير ولا تفسد وتزخر بالفيتامينات والألياف وتمنحنا سكرياتها الطاقة خلال المواقف العصيبة، دون الحاجة إلى التبريد. وكذلك الشوكولاتة الداكنة باعتبارها مصدرا إضافيا للطاقة لا يحتاج إلى تبريد.

المعكرونة الجافة وصلصاتها: قاعدة غنية للعديد من الأطباق الشهية التي ترضي جميع الأذواق.

المكملات الغذائية والفيتامينات المتعددة: لتعويض العناصر الغذائية عندما لا نتمكن من الحصول على المنتجات الطازجة خلال الأوقات الصعبة، فهي صغيرة الحجم وسهلة التخزين.

الأسماك واللحوم المعلبة: مثل التونة والسلمون والسردين والدجاج والديك الرومي، لغناها بالعناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك البروتين وأحماض "أوميغا 3" الدهنية، فضلا عن كونها سهلة الاستخدام للغاية.

الخضراوات والبقوليات المعلبة: لما توفره من عناصر غذائية ضرورية للحفاظ على الطاقة ودعم وظائف الجسم عندما لا تتوفر المنتجات الطازجة. فالبقوليات مصدر ممتاز للبروتين، والخضراوات توفر الفيتامينات والمعادن، وذلك بالإضافة إلى الطماطم والمربى وغيرها من المحفوظات المعلبة منزليا.

حبوب الإفطار الجاهزة: لأنها تمدنا بطاقة مستدامة تساعدنا على البقاء متيقظين وفي حالة شبع وبصحة جيدة خلال أي أزمة، وتتميز بفترة صلاحية طويلة، مما يجعلها مثالية للتخزين في حالات الطوارئ، بشرط اختيار الأنواع الغنية بالألياف وقليلة السكريات المضافة.

ألواح الطاقة: فهي وجبات خفيفة وغنية بالمكونات الصحية مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفواكه المجففة، مما يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعدنا على البقاء نشيطين وقت الأزمات، وتتمتع بفترة صلاحية طويلة ولا تتطلب أي تحضير إذا لم تتوفر إمكانية الطهي.

الحليب المجفف: لضمان الاستفادة من فوائد الحليب الغذائية. إذا لم تتوفر منتجات الألبان الطازجة ، ينصح بتخزين هذا المصدر الغني بالكالسيوم والبروتين بعبوات محكمة الإغلاق، في أماكن باردة ومظلمة.

نصائح لتنظيم المخزون الغذائي للطوارئ

يوصي الخبراء بالتخطيط لمخزوننا الغذائي للصمود في حالات الطوارئ، واتباع النصائح التالية:

إعداد قائمة شاملة بالمواد الغذائية الأساسية غير القابلة للتلف لتخزينها في مخزن الطوارئ.

التركيز على المواد ذات الصلاحية الطويلة، ومراقبة تواريخ انتهاء صلاحيتها بانتظام.

التأكد من وجود ما يكفي من الطعام لكل فرد في الأسرة لمدة 3 أيام على الأقل.

تخزين الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والبروتين، للحفاظ على مستويات الطاقة خلال الأوقات العصيبة، وفقا لتوصيات هوارد لوين رئيس تحرير إصدارات هارفارد الصحية والحاصل على درجة الدكتواره في الطب.

توفير الأطعمة التي لا تحتاج إلى طهي إذا انقطعت الطاقة، مثل ألواح البروتين أو حبوب الإفطار.

حفظ المؤن في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لمنع تلفها، واستخدام تقنية التغليف بالتفريغ الهوائي -قدر الإمكان- لإطالة عمر المواد سريعة التلف كالدقيق والحليب المجفف، وفقا لتوصيات وزارة الزراعة الأمريكية.

تدابير للطهي وإعداد الوجبات في حالات الطوارئ

من أهم هذه التدابير، وجود موقد أو شواية محمولة، وما يكفي من غاز أو فحم مع أعواد الثقاب والولاعات، فذلك يسهل إعداد الطعام في حالات الطوارئ وانقطاع الكهرباء بشكل كبير.

كما يفضل تجهيز حقيبة مزودة ببعض أدوات الطهي الأساسية، مثل الأواني والمقالي والسكاكين وفتاحات العلب، والتدرب على إعداد وجبات باستخدام المواد الغذائية الجافة والمعلبة.

وفي الحالات التي لا يتوفر فيها التسخين، يمكن أن تكون الأطعمة التي لا تحتاج إلى طهي، مثل الفواكه والخضراوات المعلبة مع التوابل، منقذة للحياة.

مراعاة الاحتياجات الغذائية الخاصة في حالات الطوارئ

الانهماك في إعداد الوجبات أثناء الأزمات، ينبغي ألا ينسينا توفير الخيارات الغذائية الخاصة بالنباتيين، أو من يعانون من أمراض مزمنة أو حساسية ولا يتحملون بعض الأطعمة.

هذا يتطلب تضمين مخزون الطوارئ أطعمة مثل الخبز الخالي من الغلوتين ومساحيق الحليب النباتية والوجبات الخفيفة المضادة للحساسية في حقيبة الطوارئ، وتخزين خيارات متنوعة تناسب من يتبعون حميات غذائية قليلة الصوديوم وخالية من السكر.