ليلة بلا أرق تبدأ من قدميك.. سر بسيط قد يغير جودة نومك بالكامل

يعاني كثيرون من الأرق وقلة النوم، ويلجؤون لتجربة وسائل مختلفة لتحسين جودته، من تنظيم الساعة البيولوجية إلى اعتماد روتين مريح قبل النوم يساعد على الاسترخاء.

فالاستماع إلى الموسيقى الهادئة وضبط درجة حرارة الغرفة والابتعاد عن الشاشات، كلها وسائل شائعة لتسريع النوم وتعزيز جودته. لكن هل تعلم أن ارتداء الجوارب قبل النوم يمكن أن يساعد أيضا؟

ما علاقة تدفئة القدمين بالنوم؟

تعمل الجوارب على تدفئة القدمين، مما يساعدك على الاستغراق في النوم أسرع. إذ يبدأ الجسم التحضير للنوم عبر خفض درجة حرارته الداخلية، وهو من الإشارات التي ترسلها الساعة البيولوجية إلى الدماغ للدلالة على الاستعداد للنوم.

يسهم دفء القدمين في حدوث ما يعرف باتساع الأوعية الدموية الطرفية، حيث تتوسع الأوعية في القدمين لإخراج الحرارة إلى السطح، مما يعزز تبريد الجسم الداخلي ويقدم للدماغ إشارة أوضح بأن وقت النوم قد حان.

وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة متخصصة في علم وظائف الأعضاء الأنثروبولوجي أن المشاركين الذين ارتدوا جوارب للنوم في بيئة باردة شهدوا تحسنا ملحوظا في نومهم مقارنة بمن لم يرتدوها، إذ:

انخفض متوسط زمن الدخول في النوم بنحو 7.5 دقائق.

زادت مدة النوم الكلية بنحو 32 دقيقة.

انخفض عدد الاستيقاظات الليلية بشكل واضح.

تحسنت كفاءة النوم بنحو 7.6%.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا التأثير الإيجابي ارتبط بدرجة حرارة الجلد في القدمين، دون تغير يذكر في درجة حرارة الجسم الداخلية.

كذلك أظهرت دراسة أجريت في جامعة سيول الوطنية أن ارتداء الجوارب أثناء النوم في بيئة باردة يؤدي إلى انخفاض مستويات الأرق ليلا. فقد جرى قياس عدة مؤشرات للنوم لدى ستة شبان خلال تجربة استمرت نحو سبع ساعات في غرفة بدرجة حرارة 23 مئوية ورطوبة 50%، مع مقارنة النوم باستخدام جوارب تدفئة القدمين أو بدونها.

إعلان

وأوضحت الدراسة أن هذه الطريقة لا تؤثر في درجة حرارة الجسم الأساسية أو معدل ضربات القلب، لكنها توفر إشارة بيولوجية للدماغ بأن الجسم مستعد للدخول في النوم العميق.

وتتفق مؤسسات صحية متخصصة في النوم على أن تدفئة الأطراف ورفع تدفق الدم إليها يساعدان على خفض حرارة الجسم داخليا بشكل أسرع، وهو ما يرتبط بتحسين جودة النوم. فارتداء الجوارب يوسع الأوعية الدموية في القدمين، ويعزز الدورة الدموية ويسرع الدخول في النوم ويزيد الشعور بالراحة.

نصائح عملية لنتائج أفضل

إذا رغبت في تجربة هذه الوسيلة لتحسين نومك، ينصح الخبراء بما يلي:

اختيار جوارب نظيفة وفضفاضة لا تعيق الدورة الدموية.

تجنب الجوارب الضيقة أو الثقيلة التي قد تسبب الانزعاج أو التعرق الزائد.

اختيار جوارب من مواد طبيعية مثل القطن أو الصوف الناعم، وتجنب الخامات الصناعية والضاغطة.

الحفاظ على درجة حرارة معتدلة لغرفة النوم بين 15 و18 درجة مئوية تقريبا.

مع ذلك، لا تعد الجوارب علاجا لحالات الأرق المزمنة أو اضطرابات النوم، ويجب استشارة الطبيب عند الحاجة.

فوائد إضافية لارتداء الجوارب أثناء النوم

تخفيف الهبات الساخنة عند النساء:

في سن اليأس ترتبط الهبّات الساخنة بارتفاع حرارة الجسم الداخلية، ويساعد ارتداء الجوارب على خفضها نسبيا، مما يقلل من حدة هذه الأعراض ليلا.

الوقاية من متلازمة رينود:

وهي حالة تنقبض فيها الشرايين الصغيرة في اليدين والقدمين بسبب البرودة، وتساعد الجوارب على إبقاء الأطراف دافئة والتقليل من ظهور الأعراض.

حماية القدمين من الجفاف والتشققات:

يمكن وضع مرطب على القدمين قبل النوم ثم تغطيتهما بجوارب نظيفة، للمحافظة على رطوبتهما والحد من الجفاف والتشققات.

تدفئة القدمين قبل النوم عبر ارتداء الجوارب وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحسين النوم، تدعمها دراسات تظهر أثرها الإيجابي على سرعة الدخول في النوم وجودته من خلال المساعدة في تنظيم حرارة الجسم. لكنها ليست حلا شاملا لمشكلات النوم، خاصة المزمنة منها، بل يمكن أن تكون إضافة مفيدة إلى روتين نوم صحي ومتوازن.