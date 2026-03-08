من الحشاة إلى القلعة.. مساجد عُمانية تصنع ليالي رمضان

مع انقضاء ساعات الصيام في سلطنة عُمان، تنساب قوافل المصلين نحو المساجد في مشهد روحاني مهيب. آباء يصطحبون أبناءهم بملابسهم العُمانية البيضاء، وعائلات تقصد مساجد بعينها لتشهد "ختم كتاب الله" كاملا في صلاة التراويح والقيام.

فما بين صوت يتهدّج بالقرآن وتنظيم يبعث على السكينة، تحوّلت بعض الجوامع العُمانية إلى محطات رئيسة تُشدّ إليها الرحال، ليس فقط لأداء الفريضة، بل للعيش في رحاب تلاوات متقنة يقدّمها نخبة من القراء العُمانيين الذين تُوِّجوا في منصات عالمية.

ترصد "الجزيرة نت" في هذا التقرير أبرز هذه المنارات التي يحرص العُمانيون على ارتيادها طلبا للخشوع ومعايشة ختم القرآن الكريم.

مسجد الحشاة

في قلب ولاية سناو، يبرز مسجد "الحشاة" كأحد أعرق المحطات الروحية، حيث ارتبط اسمه لعقود باسم العلامة المربي حمود بن حميد الصوافي، الذي يُعد واحدا من أبرز العلماء والدعاة في عُمان ممن جمعوا بين التعليم الشرعي والتربية والدعوة.

وُلد الشيخ في بلدة "المغدر" بولاية سناو في أربعينيات القرن الماضي، ورغم فقده للبصر في سن مبكرة، فإن ذلك لم يثنِ عزيمته، بل واصل مسيرته العلمية بجلَد حتى أصبح من الشخصيات المؤثرة، وأسس مدرسة علمية رائدة خرّجت أجيالا من طلبة العلم.

وتقديرا لإسهاماته الجليلة في مجال المبادرات الأهلية والمسؤولية الاجتماعية، منحه السلطان هيثم بن طارق في يناير/كانون الثاني 2023 وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية.

ويحافظ المسجد على تقليد ختم القرآن الكريم ختمتين كاملتين في صلاة التراويح والتهجّد، وهو نهج دأب عليه المسجد منذ سنوات طويلة بإمامة الشيخ حمود الصوافي، فبعد سنوات طوال كان فيها الشيخ يتقدم تلامذته إماما، ها هم اليوم يتقدمون بين يديه بجميل تلاواتهم، في مشهد وفاءٍ يختصر حكاية جيل يحمل أمانة شيخه ببراعة.

ومن أبرزهم القارئ محمد بن عبدالله المعمري، وهو إمام وخطيب وصاحب القراءات السبع، والفائز مؤخرا بالمركز الرابع في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها 32 في مصر (فرع القراءات السبع مع توجيهها).

كما يؤمهم في صلاة التهجد القارئ المهندس الحافظ لكتاب الله: سلطان بن حمد البوسعيدي؛ الذي بدأ بالصلاة إماما في مسجد الحشاة منذ خمسة عشر عاما تقريبا، ليظل المسجد منارة للختمات القرآنية المتقنة بأصوات تلامذة الشيخ الذين يحملون إرثه القرآني.

جامع السلطان قابوس في صحار

وبالانتقال إلى مدينة صحار، يقف جامع السلطان قابوس، الذي افتُتح في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بوصفه واحدا من أجمل الجوامع الحديثة. صُمّم الجامع بنمط معماري فريد يستلهم عراقة مدن التاريخ الإسلامي مثل بخارى وسمرقند وطشقند في أوزبكستان، ويشبه في تصميمه "مسجد بيبي خانوم" الشهير، مع لمسات فنية تجعله لوحة هندسية تزدان بقبابه الكريستالية وأربع منارات شاهقة يزيد ارتفاعها على 84 مترا.

يمتد الجامع على مساحة شاسعة، ويضم قاعة صلاة رئيسية تتسع لـ4600 مصلٍّ، ومصلّى للنساء يتسع لـ740 مصلّية، بالإضافة إلى مكتبة عامة ضخمة تضم آلاف العناوين.

وللعام الخامس على التوالي، يلتزم الجامع بختم المصحف الشريف كاملا في التراويح والتهجد، بإمامة ثلة من القراء الذين رفعوا اسم عُمان عاليا في المحافل الدولية في مجال القرآن الكريم.

يؤم المصلين فيه القارئ معاذ بن سالم المشرفي، الذي حقق المركز الرابع عالميا في المسابقة العالمية الـ31 بمصر (فرع حفظ القرآن كاملا مع التفسير والتوجيه النحوي)، وزميله القارئ عبد العزيز بن منير المسروري، الذي انتزع المركز الثالث عالميا في جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم. هذا التميز الدولي للأئمة جعل من الجامع مقصدا روحيا في شمال الباطنة.

جامع أبي بلال المرداس

أما في العاصمة مسقط، وتحديدا في منطقة الموالح، فقد استطاع جامع "أبي بلال المرداس" أن يقدم نموذجا عصريا في إدارة صلاة القيام، حيث يعتمد نظاما دقيقا يشارك فيه أكثر من 20 إماما من أصحاب الأصوات الشجية.

ويتميز الجامع بقراءة "جزء ونصف" يوميا في صلاة القيام المكوّنة من 12 ركعة، مما يتيح للمصلين معايشة ختمة قرآنية تكتمل في ليلة العشرين من رمضان.

وفي العشر الأواخر، ينتقل المصلون إلى نظام القراءة المفتوحة التي تمنح الأئمة مساحة للتبتل والدعاء، وسط تنظيم لافت يراعي كثافة الحضور وتنوع القراء وتوزيع القراءة بشكل يضمن استمرارية الروحانية.

جامع الجليل

وفي المعبيلة الجنوبية بمحافظة مسقط أيضا، يبرز جامع الجليل كوجهة إيمانية واظبت منذ افتتاحها على إقامة ختمة قرآنية مباركة في صلاة التهجّد طيلة أيام الشهر الفضيل.

ويعود الفضل في استدامة هذا النهج والتنظيم العالي إلى الأستاذ لقمان بن خلفان المياحي، وهو حافظ ومجاز وأحد مؤسسي الجامع الذين سعوا للارتقاء به ليكون منارة دينية واجتماعية.

ويؤم المصلين في هذه الختمة ثلة من الحفظة المجازين، يتقدمهم الأستاذ لقمان المياحي، والقارئ إبراهيم بن سعيد الصوافي، الحائز على المركز الأول في مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم كاملا، والقارئ سالم بن إدريس الرواحي، الحاصل على المركز الثالث في ذات المسابقة (مستوى 18 جزءا). وقد جعل هذا الجمع من القرّاء المتقنين صلاة التهجّد في جامع الجليل تجربة روحية فريدة يقصدها القاصي والداني.

جامع القلعة

ولا تكتمل الصورة الروحية في عُمان دون التوقف عند مدينة نزوى "بيضة الإسلام"، حيث يبرز جامع القلعة الشامخ، الذي يعود تاريخ تشييده الأول إلى عام 192هـ (811م). هذا الصرح، الذي بناه الشيخ عبدالله بن محمد العبادي، يمثل ذاكرة دينية وعلمية حية؛ ففيه أقام الإمام غسان بن عبدالله اليحمدي أول صلاة جمعة، ومنه تخرّجت أجيال من العلماء والأدباء.

وفي العصر الحديث، أُعيد بناؤه على نفقة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وافتتحه عام 1980 ملقيا فيه خطبته التاريخية.

والجامع، الذي يتسع لـ5000 مصلٍّ، والمبني على طراز المعمار العُماني الذي يحاكي نمط القلعة والسوق، لا يزال يؤدي رسالته التعليمية عبر مدرسته لتحفيظ القرآن ومكتبته العامة.

وفي رمضان، يشهد الجامع توافد أكثر من ألف مصلٍّ في صلاة التهجّد، يؤمهم نخبة من الحافظين لكتاب الله والمتمكنين، من بينهم خالد المغيري، وأمجد البوسعيدي، ويوسف البوسعيدي، وسالم العبري، وسعود المحروقي، ومحمود الريامي، وسليمان البوسعيدي، وحبيب الجابري. هذا التنوع في الأصوات، مع عراقة المكان، يجعل من قيام الليل في جامع القلعة تجربة وجدانية فريدة تمزج بين جلال العبادة وعبق التاريخ العُماني الأصيل.