رمضان في الشتاء.. كيف يغير الطقس البارد علاقتنا بالطعام والنوم؟

مع قدوم رمضان هذا العام في فصل الشتاء، تتبدل ملامح تجربة الصيام اليومية بشكل واضح مقارنة برمضان في الصيف، فالأمر لا يقتصر على قصر ساعات الصيام، بل يمتد ليشمل طريقة استجابة الجسم للطعام وأنماط النوم ومستوى الطاقة والمزاج العام.

فالطقس البارد يفرض إيقاعا بيولوجيا مختلفا يؤثر في العادات الغذائية والسلوكية، إذ تتداخل عوامل الضوء ودرجة الحرارة مع الساعة البيولوجية للجسم، مما يجعل فهم هذه التحولات ضروريا للتعامل مع الشهر الفضيل بصورة صحية ومتوازنة، للحفاظ على النشاط والراحة طوال أيامه.

شهية أعلى واحتياجات متغيرة

في الأجواء الباردة يميل الجسم فسيولوجيا إلى طلب طاقة أكبر للحفاظ على درجة حرارته الداخلية، إذ تشير تفسيرات طبية إلى أن التعرض للبرد قد يرفع معدل الأيض وحرق السعرات، مما يفسر زيادة الشهية والرغبة في الأطعمة الغنية بالنشويات والدهون خلال الصيام في فصل الشتاء.

كما أن انخفاض التعرض للشمس قد يؤثر في بعض الهرمونات المرتبطة بالمزاج والشهية، فيعزز الميل إلى الأطعمة السكرية والدسمة.

ورغم أن هذه الاستجابة طبيعية، فإنها قد تقود إلى الإفراط بعد الإفطار، خاصة مع انتشار المأكولات الثقيلة والحلويات الشتوية، لذلك يصبح الإفطار المتوازن ضرورة لتعويض الطاقة دون إرهاق الجهاز الهضمي.

يشير المعهد الوطني الأمريكي للصحة النفسية إلى أن عوامل مثل انخفاض التعرض لضوء الشمس وتراجع درجات الحرارة -المرتبطة بـ"الاضطراب العاطفي الموسمي" في الشتاء- قد تحدث تغيرات في كيمياء الدماغ، ولا سيما في مستوى السيروتونين، كما تؤثر في الساعة البيولوجية للجسم، وهو ما يرتبط لدى بعض الأشخاص بزيادة الشهية والميل إلى تناول الكربوهيدرات والحلويات.

في المقابل، يقل الإحساس بالعطش في الشتاء مقارنة بالصيف، مما قد يدفع الصائمين إلى شرب كميات أقل من احتياجاتهم الفعلية، رغم استمرار فقدان السوائل عبر التنفس والعمليات الحيوية.

إعلان

لذلك ينصح بالاعتماد على الشوربات الدافئة والخضروات الغنية بالماء، مع توزيع شرب الماء بانتظام بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف الخفي والحفاظ على التركيز والطاقة. فاحتياجاتك من الماء في رمضان الشتوي لا ينبغي أن تعتمد على الشعور بالعطش فقط، بل على تعويض ما يفقده الجسم ودعم وظائفه الحيوية.

النوم والساعة البيولوجية

في رمضان الشتوي ينخفض التعرض لضوء الشمس، وهو عامل رئيسي في ضبط الساعة البيولوجية للإنسان، فهذا النقص في الضوء الطبيعي يزيد من إفراز هرمون الميلاتونين المرتبط بالنعاس، مما يجعل كثيرا من الناس يشعرون بالخمول والرغبة المتزايدة في النوم خلال أشهر الشتاء.

وتكتسب هذه التغيرات أهمية خاصة في رمضان، إذ أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة قطر ونشرت في مجلة "فرونتيرز" (Frontiers) المتخصصة في علوم الأعصاب، أن التغيرات في توقيت النوم والأكل خلال رمضان يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في الإيقاع اليومي، وهو ما ينعكس سلبا على التمثيل الغذائي ومستوى الأداء البدني والطاقة.

وتبرز أهمية هذه النتيجة في رمضان الشتوي تحديدا، لأن قِصر النهار (10–11 ساعة صيام في بعض المناطق) قد يدفع كثيرين إلى النوم المبكر أو غير المنتظم، بينما تبقى مواعيد السحور والعبادات الليلية مثل التراويح والقيام ثابتة، مما يزيد احتمال اضطراب النوم.

كما تؤثر مواعيد الوجبات وكمياتها بشكل مباشر في جودة النوم، فالإفطار الثقيل أو المتأخر قد يرهق الجهاز الهضمي ويصعب الحصول على نوم عميق، بينما السحور القريب جدا من موعد النوم قد يسبب حرقة المعدة أو الأرق.

لذا ينصح بتقسيم الطعام على فترات متباعدة: وجبة إفطار معتدلة، ثم وجبة خفيفة بعد التراويح، وسحور متوازن قبل الإمساك بوقت كاف.

كيف نحافظ على التوازن في رمضان الشتوي؟

رمضان الشتوي ليس أسهل ولا أصعب بالضرورة، لكنه يتطلب إستراتيجية مختلفة في التعامل مع الطعام والنوم. فالإدارة الذكية للوجبات والسوائل وساعات الراحة يمكن أن تحول الشهر إلى فرصة لدعم الصحة والحفاظ على النشاط، بدلا من الشعور بالخمول أو الإرهاق.

إفطار متوازن يدعم الطاقة

يفضل بدء الإفطار بخيارات خفيفة كالتمر مع الماء أو اللبن، ثم شوربة دافئة قليلة الدسم لتهيئة المعدة. بعد ذلك، يُنصح بالاعتماد على كربوهيدرات معقدة كالأرز البني أو الخبز الأسمر لثبات مستوى الطاقة، مع إضافة بروتين معتدل كالدجاج المشوي أو السمك أو البقوليات لتعزيز الشبع دون إثقال الجهاز الهضمي.

كما يُستحسن تأجيل الحلويات إلى ما بعد الإفطار بساعتين وتناولها باعتدال، مع الحرص على توزيع شرب الماء تدريجيا حتى السحور رغم انخفاض الإحساس بالعطش.

سحور ذكي يمنح شبعا أطول

نظرا لتأخر وقت السحور شتاء، يفضل أن تكون مكوناته من الأطعمة بطيئة الهضم. ينصح بالاعتماد على الحبوب الكاملة كالشوفان أو خبز الحبوب الكاملة، مع إضافة بروتين مشبع كالبيض أو الزبادي اليوناني أو الفول، وعدم إهمال الدهون الصحية كالمكسرات أو زيت الزيتون لدعم الإحساس بالامتلاء.

إعلان

كما يفضل تقليل الملح لتجنب العطش أثناء الصيام، وشرب الماء تدريجيا قبل الإمساك مع الحد من المنبهات.

استراتيجيات لتحسين النوم

للحفاظ على جودة النوم، يُستحسن تقسيم الطعام على فترات لتجنب التخمة ليلا، وتقليل استهلاك القهوة والشاي في المساء.

وقد تساعد قيلولة قصيرة نهارا (20–30 دقيقة) في تعويض نقص النوم، مع محاولة الحفاظ على روتين نوم ثابت قدر الإمكان رغم تغير مواعيد الشهر الكريم.

يمنح رمضان الشتوي تجربة مختلفة في إيقاعها البيولوجي والسلوكي، فالطقس البارد وقصر النهار يغيّران الشهية ويؤثران في النوم والطاقة والمزاج، كما أن اضطراب الإيقاع اليومي خلال الشهر الكريم ينعكس على الهضم والنشاط البدني، مما يبرز أهمية تنظيم مواعيد النوم والطعام بعناية.

إن التكيف الناجح يرتبط بفهم هذه الاحتياجات المتغيرة وضبط العلاقة مع الطعام والنوم وفق طبيعة الفصل، ليصبح رمضان الشتوي فرصة حقيقية لتعزيز الصحة الجسدية والصفاء الذهني إلى جانب الارتقاء الروحي، بدلا من أن يكون موسما للإرهاق أو الإفراط الغذائي.