حقيبة عند الباب.. بم يحتفظ الناس في سياراتهم استعدادا للأسوأ؟

حين تشتعل الأزمات وتحدث الكوارث دون سابق إنذار، يصبح الاستعداد المسبق الفارق بين الارتباك والتصرف السليم: ماذا تأخذ وإلى أين تذهب؟

في تلك اللحظات الحرجة، لا مجال للتفكير الطويل أو جمع الأساسيات، وهنا تتضح قيمة ما يعرف بـ"حقيبة الطوارئ" أو "حقيبة عند الباب"، حقيبة تحتوي على كل ما تحتاجه للبقاء خلال الساعات أو الأيام الأولى من أي أزمة.

حقيبة الطوارئ

لم تعد ثقافة الاستعداد للطوارئ مقتصرة على المنازل والملاجئ، فالسيارة والحقيبة الشخصية ترافق الناس أينما ذهبوا. وفي عالم تتسارع فيه الكوارث الطبيعية والأزمات المفاجئة، لا يصبح وجود "الخطة بي" الجاهزة في صندوق السيارة أو قرب الباب رفاهية، بل ضرورة حياتية، إذ يمكن لحقيبة صغيرة أن تختصر ساعات من الارتباك وتعيد الطمأنينة في أصعب اللحظات.

لماذا السيارة؟

تمثل السيارة وسيلة التحرك الأولى في حالات الطوارئ، سواء كانت تلك الطوارئ كوارث طبيعية أو أحداثا مثل النزاعات أو الحروب. لذلك تعتبر أغلى نصيحة ينبغي العمل بها هي إعداد حقيبة طوارئ جاهزة يمكن نقلها بسهولة أو تخزينها داخل السيارة.

الفكرة بسيطة لكنها فعالة: إذا اضطررت لمغادرة المكان خلال دقائق، فلن يتوفر الوقت لجمع الاحتياجات الأساسية.

بحسب إرشادات وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية، يساعد التجهيز المسبق لحقيبة طوارئ الأفراد والعائلات على الاستجابة السريعة ويقلل من الارتباك في اللحظات الحرجة. وتشير التوصيات إلى ضرورة أن تكون الحقيبة قابلة للحمل ويسهل الوصول إليها، سواء داخل المنزل أو في السيارة.

السيارة أيضا تمثل "مساحة انتقالية" قد يقضي فيها الأشخاص ساعات طويلة أثناء الإخلاء أو تعطل الطرق. لذلك يفضل كثيرون اعتبارها امتدادا لخطة الطوارئ المنزلية، خصوصا في المدن المزدحمة أو المناطق المعرضة لظروف جوية قاسية.

الأدوية.. أولوية لا تحتمل النسيان

من أهم ما ينبغي وضعه في حقيبة الطوارئ الأدوية الأساسية، تلك التي يعتمد عليها أصحاب الأمراض المزمنة، مثل أدوية ضغط الدم أو السكري أو الحساسية.

وجود كمية كافية من العلاج، مرفقة بنسخة مختصرة من الوصفة الطبية أو تقرير بالحالة الصحية، قد يكون عاملا حاسما إذا تعذر الوصول إلى الصيدليات أو المرافق الطبية. كما يجب الانتباه إلى ظروف التخزين المناسبة، خاصة للأدوية التي تتطلب عناية خاصة مثل حقن الأنسولين.

يشير المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن تجهيز مستلزمات طبية تكفي لعدة أيام يعد جزءا أساسيا من خطط الاستعداد للطوارئ، ويشمل ذلك الأدوية الموصوفة ومسكنات الألم البسيطة وأدوية الحساسية، إلى جانب حقيبة إسعافات أولية متكاملة.

وتوضح هذه التوصيات أن التحضير المسبق قد يقلل من خطر حدوث مضاعفات صحية في الأوقات التي يصعب فيها الحصول على رعاية طبية فورية.

ومن المهم كذلك مراجعة تواريخ صلاحية الأدوية بشكل دوري، واستبدال ما يقترب من الانتهاء، إذ قد تبقى حقيبة الطوارئ مخزنة لفترات طويلة دون استخدام، ما يستدعي التأكد المستمر من جاهزيتها.

مياه وطعام جاف.. وقود البقاء

مهما كان حجم السيارة فإنها تظل محدودة ويجب اختيار ما تحمله بعناية، ولذا يميل الناس إلى خيارات غذائية عملية وسهلة التخزين. وأكثر تلك الخيارات شيوعا هي عبوات المياه الصغيرة وألواح الطاقة والتمر والمكسرات والبسكويت الجاف طويل الصلاحية. وتذكر أن الهدف ليس توفير وجبة كاملة، بل الحفاظ على الحد الأدنى من الطاقة والترطيب.

توصي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاحتفاظ بإمدادات غذائية ومائية تكفي نحو 72 ساعة عند الاستعداد للكوارث، وهي مدة تعتبر معيارا شائعا في خطط الطوارئ. وتشدد الإرشادات على اختيار أطعمة لا تحتاج إلى تبريد أو طهي، ويمكن استهلاكها بسهولة أثناء التنقل، مع الحرص على الحصول على تجديد المخزون كلما كانت الفرصة متاحة.

حتى في فترات الهدوء، لا ينبغي إهمال هذه الإمدادات، فمن الأفضل تدوير محتويات الحقيبة كل عدة أشهر لضمان بقائها صالحة للاستخدام، خصوصا في المناطق الحارة. كما يستحسن تخزينها في أقرب نقطة يسهل الوصول إليها عند الحاجة إلى نقلها للسيارة، مع مراعاة وضعها في ظروف مناسبة من حيث الحرارة والتهوية، لأن المواد الغذائية قد تتأثر سلبا بسوء التخزين.

الوثائق المهمة.. نسخة تنقذك من التعقيد

يغفل كثيرون أهمية تجهيز ملف وثائق للطوارئ، رغم أن فقدان المستندات في لحظات النزوح أو الكوارث قد يضاعف الضغوط ويعطل الوصول إلى الحماية والمساعدات.

تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن وثائق الهوية والحالة المدنية تمثل عنصرا حاسما في إثبات الشخصية والحفاظ على الوضع القانوني، خاصة في الأزمات العابرة للحدود.

لذلك ينصح بالاحتفاظ بنسخ ورقية ورقمية من بطاقة الهوية وجواز السفر وشهادات الميلاد والزواج، إلى جانب تصاريح الإقامة وأوراق الهجرة عند الحاجة، فضلا عن السجلات الطبية مثل تقارير الأمراض المزمنة وقوائم الأدوية، والمستندات المالية مثل وثائق التأمين وعقود الملكية ومعلومات الحسابات البنكية.

كما يستحسن إرفاق قائمة مكتوبة بأرقام التواصل العائلية المهمة تحسبا لتعطل الهواتف أو انقطاع الشبكات. ويفضل وضع النسخ الورقية داخل ملف مقاوم للماء يسهل حمله، مع تخزين نسخ رقمية مشفرة على الهاتف أو في خدمة سحابية آمنة، ومشاركة نسخة إضافية مع شخص موثوق خارج نطاق الخطر.

هذه الخطوات البسيطة قد تختصر وقتا طويلا من الإجراءات المعقدة بعد انتهاء الأزمة، وتوفر قدرا أكبر من الأمان والاستقرار في أصعب الظروف.

أشياء صغيرة.. لكنها فارقة

إلى جانب الأساسيات، يضيف كثيرون أدوات بسيطة تصبح مهمة وقت الأزمات، مثل كشاف يدوي مع بطاريات إضافية، وبطارية متنقلة، وشاحن سيارة للهاتف لضمان استمرار الاتصال. كما أن وجود بطانية خفيفة أو حرارية تفيد عند الانتظار الطويل، والاحتفاظ بمبلغ نقدي محدود تحسبا لتعطل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى مناديل مبللة ومعقم يدين وأداة متعددة الاستخدامات وصفارة طوارئ. هذه العناصر تسهل التعامل مع انقطاع الخدمات وتزيد الجاهزية في الظروف المفاجئة.

ثقافة الاستعداد.. لا تعني القلق

رغم توافر قوائم إرشادية عامة، تبقى محتويات حقيبة الطوارئ مسألة شخصية تتغير وفق نمط الحياة، والموقع الجغرافي، وعدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم الصحية.

في جوهر الأمر، لا يعني تجهيز حقيبة طوارئ في السيارة العيش في توقع دائم للأسوأ، بل يعكس وعيا عمليا بأن الظروف قد تتبدل فجأة دون إنذار. كما أن وجود حقيبة الطوارئ يمنح قدرا من الطمأنينة ويخفف التوتر عند وقوع أي طارئ، لأنه يحول الموقف من ارتباك مفاجئ إلى خطة جاهزة. وربما لا تستخدم حقيبة الطوارئ هذه أبدا، وذلك هو الاحتمال الذي نرجوه، لكن إعدادها يظل خطوة بسيطة تعبر عن المسؤولية، وحكمة يومية تضع السلامة في مقدمة الأولويات.