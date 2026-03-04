كمادات الجمال الباردة.. ماذا يفعل الثلج حقا ببشرتك؟

في كل مرة نتعرض فيها لالتواء الكاحل، نلجأ إلى كمادات الثلج لتخفيف التورم، وهو ما جعل الثلج حلا تقليديا وسريعا. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح للثلج دور جديد في مجال التجميل والعناية بالبشرة.

فقد انتشرت صيحة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي هي تبريد الوجه بالثلج، وروج لها عدد من المشاهير والمؤثرين مثل بيلا حديد وكايلي جينر باعتبارها وسيلة سحرية للحصول على بشرة مشرقة وشابة.

ويؤكد المؤيدون أنها تقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتخفف انتفاخات تحت العينين وتقلص المسام الواسعة، مما يمنح البشرة مظهرا أصغر سنا وأكثر صحة. ومع هذا الانتشار الواسع يظل السؤال مطروحا: هل هذه التقنية مدعومة بأدلة علمية حقيقية أم هي مجرد موضة عابرة؟

كيف تؤثر البرودة على الجلد

تبريد الوجه يعتمد على آلية طبيعية معروفة تتمثل في انقباض الأوعية الدموية عند التعرض للبرودة، وهي استجابة طبيعية للجسم لحماية الجلد من درجات الحرارة المنخفضة. تنكمش الأوعية القريبة من سطح الجلد، مما يقلل مؤقتا من تدفق الدم ويخفف الالتهاب والاحمرار، وهو نفس المبدأ الذي يستخدمه الأطباء في علاج الإصابات الرياضية والجروح لتقليل التورم والألم.

نتيجة لذلك، يمكن أن يبدو الجلد أكثر نضارة وانتعاشا بعد استخدام الثلج أو الكمادات الباردة على مناطق معينة مثل تحت العينين. وتشير الطبيبة هادلي كينغ، زميلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية لموقع "ناشونال جيوغرافيك"، إلى أن هذه التقنية قد تساعد في تخفيف الانتفاخ العرضي حول العينين عبر تقليص الأوعية الدموية في المنطقة، مؤكدة أن تأثير البرودة على الجلد مؤقت لكنه واضح وملحوظ.

ما هي فوائد تبريد الوجه

تقليل الانتفاخ تحت العينين

إحدى أكثر فوائد تبريد الوجه واقعية هي تقليل الانتفاخ المؤقت تحت العينين، ويحدث ذلك نتيجة انقباض الأوعية الدموية عند التعرض للبرودة، مما يقلل تراكم السوائل ويخفف التورم في هذه المنطقة الحساسة.

وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون باستخدام الكمادات الباردة لمدة 15-20 دقيقة حلا مؤقتا لتخفيف الانتفاخ، ويظل التأثير واضحا لكنه زائل عادة بعد ساعات قليلة، مما يمنح البشرة بشكل فوري مظهرا أكثر انتعاشا.

تخفيف الالتهاب والاحمرار

يمكن لتبريد البشرة تهدئة الالتهابات الخفيفة والبثور السطحية وتقليل الاحمرار المؤقت، إذ تعمل البرودة مخدرا موضعيا طبيعيا يقلل الألم والحرقة عبر انقباض الأوعية الدموية في المنطقة الملتهبة، وهو ما يخفض التورم لفترة قصيرة.

هذا التأثير مؤقت ولا يعالج السبب الجذري، لكنه يمنح البشرة شعورا بالراحة ويشبه الآلية المستخدمة في الكمادات الباردة لعلاج الإصابات الرياضية.

الإشراقة الفورية

يساعد تبريد البشرة على جعلها تبدو أكثر إشراقا ونضارة بشكل مؤقت، نتيجة انقباض الأوعية الدموية عند التعرض للبرودة ثم توسعها مجددا عند عودة الجلد لدرجة حرارته الطبيعية، وهو ما يزيد تدفق الدم ويمنح الوجه توهجا ورديا.

هذه التغيرات تمنح شعورا فوريا بتحسن مظهر البشرة، لكنها تأثيرات سطحية ومؤقتة ولا تعكس أي تغيير دائم في نسيج الجلد.

تحضير البشرة لامتصاص منتجات العناية

إن تبريد الوجه بعد التنظيف قد يساعد في تهيئته لامتصاص المنتجات اللاحقة مثل السيروم والمرطب بشكل أفضل، عبر تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار الظاهري مؤقتا.

هذه البرودة تجعل الجلد يبدو أكثر نضارة قبل تطبيق المستحضرات، وتحسن تجربة الاستخدام، لكنها تأثيرات مؤقتة ولا تعني بالضرورة زيادة فعالية المنتجات على المدى الطويل.

إلى أي مدى يحقق تبريد الوجه الفائدة؟

رغم الفوائد المؤقتة المذكورة لا توجد دراسات سريرية قوية تثبت أن تبريد الوجه أو العلاج بالثلج يعالج مشكلات جلدية عميقة مثل التجاعيد العميقة أو الشيخوخة الجلدية، أو أنه يؤدي إلى تحسين دائم في مظهر المسام. العلم يبحث في تأثيرات البرودة بشكل عام على الجلد، لكن الأدلة التي تربط تبريد الوجه بتحسينات طويلة المدى في الصحة الجلدية غير كافية حتى الآن.

كثير من الأبحاث المتوفرة هي دراسات صغيرة أو تعتمد على تقارير مستخدمين وليست تجارب سريرية واسعة النطاق. والخبراء في الأمراض الجلدية يشيرون إلى أن هذه الطرق على الأكثر تكون تجربة شخصية وشعورا بالتحسن على المدى القصير وليست علاجا طبيا مثبتا للمشكلات الجلدية المعقدة.

إذن هل نبرد وجوهنا؟

يعتمد استخدام تبريد البشرة على الهدف ونوع الجلد، فإذا كان الهدف الحصول على مظهر فوري أكثر انتعاشا أو تخفيف الانتفاخ الطفيف تحت العينين قبل مناسبة أو جلسة تصوير، يمكن استخدام الكمادات الباردة أو الثلج المغطى بقماش رقيق بشكل مؤقت، خاصة للبشرة الطبيعية أو المختلطة، دون مخاطر كبيرة.

وتوضح طبيبة الأمراض الجلدية إليزابيث كيراكوف لموقع "ناشونال جيوغرافيك" أن العلاج بالثلج لم يختبر سريريا، لكنها تصفه بأنه أقرب إلى وسيلة للشعور بالراحة منه إلى علاج طبي رسمي، وأوضحت أنه إذا كان الاستخدام ممتعا ولا يسبب ضررا، يمكن الاستمرار عليه، لكنها تحذر من الاعتماد على هذه التقنية لعلاج مشكلات البشرة العميقة، إذ لا توجد دلائل على فعاليتها على المدى الطويل

متى يجب تجنب تبريد الوجه؟

رغم أن استخدام الثلج على الوجه قد يبدو إجراء بسيطا، فإن الالتزام ببعض احتياطات السلامة ضروري لتجنب أضرار محتملة. فوضع الثلج مباشرة على الجلد قد يسبب تلفا لحاجز البشرة، واحمرارا شديدا أو تهيجا، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة أو الجافة. لذلك ينصح بلف الثلج بقطعة قماش رقيقة أو منشفة قبل تمريره على الوجه، لتخفيف التأثير المباشر للبرودة.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من حالات جلدية مثل الوردية الشديدة أو التهاب الجلد التحسسي قد يتعرضون لتهيج أو تقشر عند التعرض للبرودة القاسية. وفي مثل هذه الحالات، يفضل استشارة طبيب جلدية قبل تجربة أي وسيلة لتبريد الوجه.

في المجمل، يعد تبريد الوجه تقنية تستند إلى مبدأ علمي صحيح يتمثل في تقليل الالتهاب والتورم عبر انقباض الأوعية الدموية، إلا أن نتائجه تبقى محدودة ومؤقتة. قد يكون إضافة لطيفة إلى روتين العناية بالبشرة، خصوصا للحصول على إشراقة سريعة قبل مناسبة مهمة، لكنه لا يغني عن العلاجات المثبتة علميا أو الإجراءات الطبية المتخصصة.

في النهاية، تبريد الوجه ليس خطيرا إذا استخدم بطريقة صحيحة، لكنه أيضا ليس الحل السحري الذي يروج له بعض المؤثرين. وكما هو الحال مع أي صيحة تجميل رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي، من الأفضل التعامل معه بوعي وواقعية، مع فهم واضح لحدود فوائده.