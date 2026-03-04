هل سبق أن لمح لك أحدهم أنه يريد شيئا منك ووجدت نفسك حائرا بين التجاهل والاستجابة؟ أو شعرت بأنك مضطر لتقديم مساعدة لم تكن تنوي تقديمها؟

صديق يكرر الحديث عن ضائقته المالية ويضعك تحت ضغط نفسي يدفعك إلى التحرك وتقديم الدعم، أو صديقة تلمح بأنها لا تملك ما ترتديه في مناسبة قريبة على أمل أن تعرضي عليها استعارة فستانك، وآخر يقول: "لا أعرف كيف سأعود من المطار"، تاركا لك مهمة فهم المقصود.

هذه التصرفات -على بساطتها الظاهرية- تعكس نمطا سلوكيا منتشرا يعرف باسم "التسول الجاف" (Dry Begging)، إذ يتمكن بعض الأشخاص من التلاعب بالآخرين واختبار استعدادهم للمساعدة عبر التلميح دون المخاطرة برفض مباشر يهدد كرامتهم أو يظهرهم بمظهر المحتاج.

ما هو التسول الجاف؟

مصطلح "التسول الجاف" كما تشرحه المستشارة النفسية جوردان سكلر لموقع "أوبرا ديلي" (Opera Daily) هو أسلوب تواصل سلبي عدواني يقوم على الإيحاء بالحاجة دون الإفصاح عنها مباشرة، فبدلا من طلب الدعم بوضوح، يعتمد الشخص على التلميحات، آملا أن يلتقط الطرف الآخر الإشارة ويتحرك لتلبية طلبه.

وغالبا ما يتضمن هذا السلوك مبالغة في إظهار الضعف أو إثارة الشعور بالذنب، فبدلا من قول "هل يمكنك توصيلي معك إلى العمل؟"، قد يكتفي الشخص بالحديث عن تعطل سيارته، تاركا لك مهمة تخمين طلبه وعرض المساعدة من تلقاء نفسك، وإن لم تلب حاجته التي لم تطلب بوضوح، يشعر بالإحباط ويتولد غضب مكتوم بداخله.

ويظهر هذا السلوك في دوائر متعددة، داخل الأسرة وبين الأصدقاء وفي بيئة العمل وحتى عبر المنصات الرقمية حيث تنشر المعاناة الشخصية بشكل مبهم سعيا إلى لفت الانتباه واستدرار التعاطف أو الدعم دون طلب مباشر.

وتصف الاختصاصية النفسية كارولينا إستيفيز لمجلة "باريد" (Parade) هذا الأسلوب بأنه "أشبه بلغة مشفرة لم يتفق أحد على فك رموزها"، موضحة أن المتسول الجاف يراهن على قدرة المتلقي على قراءة ما بين السطور وتحمل مسؤولية التفسير والتصرف، على سبيل المثال، بدلا من أن يقول "هل يمكنك مساعدتي في هذا؟"، قد يكتفي بعبارة: "لا أعرف كيف سأنهي كل هذا بمفردي".

لماذا يلجأ البعض إلى التسول الجاف؟

تتعدد الدوافع خلف "التسول الجاف" لكنها غالبا ما ترتبط بالخوف وانعدام الأمان، تقول المستشارة النفسية توري لين ميلز لموقع "هاف بوست" (HuffPost)، إن بعض الأشخاص يتجنبون الطلب المباشر خشية سماع كلمة "لا" أو خوفا من أن ينظر إليهم على أنهم عبء أو يطلبون أكثر مما ينبغي.

وتضيف الاختصاصية النفسية سابرينا رومانوف لموقع "فيري ويل مايند" (Verywell Mind)، أن الخوف من الرفض أو الحكم الاجتماعي يدفع البعض إلى استخدام التلميح باعتباره وسيلة أكثر أمانا خاصة إذا كانت الحاجة تبدو حساسة أو "أكثر من اللازم" بدلا من المخاطرة بطلب قد يرفض.

ومن بين الأسباب الأخرى:

ضعف مهارات التواصل: يفتقر بعض الأشخاص إلى القدرة على التعبير الواضح عن احتياجاتهم، فيلجؤون إلى أساليب سلبية عدوانية.

يفتقر بعض الأشخاص إلى القدرة على التعبير الواضح عن احتياجاتهم، فيلجؤون إلى أساليب سلبية عدوانية. التلاعب العاطفي: في بعض الحالات يستخدم التسول الجاف عمدا لإثارة الشعور بالذنب أو الضغط على الطرف الآخر وإلزامه بالمساعدة.

في بعض الحالات يستخدم التسول الجاف عمدا لإثارة الشعور بالذنب أو الضغط على الطرف الآخر وإلزامه بالمساعدة. اختبار الولاء: يسعى البعض إلى قياس مدى اهتمام شركائهم أو أصدقائهم عبر قدرتهم على ملاحظة التلميحات وتقديم المساعدة.

يسعى البعض إلى قياس مدى اهتمام شركائهم أو أصدقائهم عبر قدرتهم على ملاحظة التلميحات وتقديم المساعدة. التنشئة الاجتماعية وتدني تقدير الذات: قد لا يدرك بعض الأشخاص أنهم يمارسون التسول الجاف، ولكنهم ربما يشعرون بالحرج من طلب ما يحتاجونه مباشرة أو يرون أن طلب الأشياء بشكل مباشر وصريح أمر غير لائق، أو قد يكون لديهم شعور متدن بقيمة الذات، فيعتمدون التلميح أسلوبا افتراضيا.

كيف يؤثر التسول الجاف على العلاقات؟

قد يبدو التسول الجاف أقل حدة من المشاجرات لكنه أكثر استنزافا على المدى الطويل، فتكرار الطلبات غير المباشرة يثقل كاهل المتلقي الذي يجد نفسه مطالبا بتخمين الاحتياجات باستمرار، ومع الوقت يتحول هذا الجهد الذهني والعاطفي إلى عبء يولد شعورا بالضغط والالتزام القسري.

كذلك يؤثر هذا النمط على ديناميكية العطاء والأخذ داخل العلاقة، فقد يقدم أحد الطرفين الكثير، بينما يحتفظ الآخر بمساحة إنكار مريحة، مكررا في كل موقف: "أنا لم أطلب منك شيئا، أنت من عرضت"، هذا الأسلوب يخل بالتوازن في العلاقة ويعزز مشاعر الاستياء ويقوض الامتنان المتبادل، مما يؤدي تدريجيا إلى تآكل الثقة بين الطرفين.

كيف تتعامل مع التسول الجاف؟

لمواجهة هذا السلوك دون تصعيد، ينصح الخبراء بعدد من الاستراتيجيات:

الوعي: انتبه إلى الأنماط المتكررة التي تجعلك تشعر بالذنب أو الالتزام غير المبرر أو تستنزف طاقتك.

انتبه إلى الأنماط المتكررة التي تجعلك تشعر بالذنب أو الالتزام غير المبرر أو تستنزف طاقتك. التعاطف دون اندفاع: أظهر دعمك العاطفي بعبارات مثل "يبدو أنك تمر بوقت صعب" دون أن تسارع إلى عرض الحلول.

أظهر دعمك العاطفي بعبارات مثل "يبدو أنك تمر بوقت صعب" دون أن تسارع إلى عرض الحلول. تشجيع الصراحة: اطرح سؤالا مباشرا: "هل تطلب مني المساعدة في هذا الأمر؟" أو "كيف يمكنني مساعدتك"، هذه الأسئلة تنقل الحوار من منطقة التلميح والعبارات المواربة إلى الصراحة والوضوح.

اطرح سؤالا مباشرا: "هل تطلب مني المساعدة في هذا الأمر؟" أو "كيف يمكنني مساعدتك"، هذه الأسئلة تنقل الحوار من منطقة التلميح والعبارات المواربة إلى الصراحة والوضوح. وضع حدود واضحة: إذا شعرت بالإرهاق من هذه الطريقة في التعامل، عبر بلطف: "أهتم لأمرك، لكنني غير قادر على المساعدة في الوقت الحالي"، هذا الأسلوب يحافظ على الاحترام مع التأكيد على حدودك.

وإذا كنت أنت من يمارس هذا السلوك؟

فالخطوة الأهم هي الاعتراف بالحاجة إلى الوضوح، فالعلاقات الصحية تبنى على الصراحة لا على الإشارات المبطنة، والطلب الواضح -مهما كان محرجا- يبقى أكثر صحة من تلميح يرهق الطرفين.

وقد خلصت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة علم النفس الأسري (Journal of Family Psychology)، إلى أن التعبير الصريح عن الأفكار والمشاعر يعزز التفاهم والتعاطف بين الشريكين وأن الوضوح لا يهدد العلاقة، بل يقويها.

تقبل احتمال سماع "لا" وتذكر أن الرفض لا ينتقص من قيمتك بل يعكس ظروف الطرف الآخر ومدى قدرته على المساعدة، وعزز ثقتك بنفسك حتى تتمكن من طلب ما تحتاجه مباشرة دون خوف أو خجل.

وإذا وجدت صعوبة في تغيير هذا النمط السلوكي، فقد يساعد اللجوء إلى معالج نفسي في استكشاف المخاوف الكامنة وراء هذا السلوك، وتعليمك كيفية التواصل بفعالية أكبر.