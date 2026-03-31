بينما يربط كثيرون السعادة بالشمس المشرقة والشواطئ الذهبية، تتربع دول "الشمال البارد" (فنلندا، الدنمارك، آيسلندا) على عرش تقرير السعادة العالمي (World Happiness Report)، وتبرز فنلندا كحالة دراسية مذهلة، إذ لم تكتف بمجرد التواجد في القمة، بل حصدت المركز الأول عالميا للعام التاسع على التوالي.

في بلد تغيب فيه الشمس عدة أشهر وتنخفض الحرارة فيه إلى ما دون الصفر، يبدو أن السكان فكوا شفرة "نظام تشغيل" مجتمعي يحول القسوة إلى بهجة. فهل السعادة هناك مجرد رفاهية مادية، أم فلسفة حياة يمكننا استلهامها؟

1. السعادة ليست "رصيدا بنكيا"

أول حقيقة مدهشة أن هذه الشعوب ليست "الأغنى" عالميا من حيث الدخل الصافي، لكنها من "الأكثر أمانا". وبحسب تقرير السعادة العالمي التابع للأمم المتحدة، يكمن السر في الثقة، فالفنلنديون يثقون في جيرانهم ومؤسساتهم بدرجة لافتة.

إذا فقدت محفظتك في الشارع، فهناك احتمال يتجاوز 90% أن تعود إليك كاملة، وبداخلها كل سنت. والأطفال يذهبون إلى مدارسهم سيرا على الأقدام منذ سن السابعة، من دون شعور بالخطر أثناء العودة إلى المنزل بمفردهم.

السعادة هناك أشبه بـ"تصميم مجتمعي" يزيل القلق بشأن الصحة والتعليم والمستقبل، ويترك للفرد مساحة ليركز على جودة يومه. وعلى عكس ما اعتدناه، العمل لساعات طويلة يعد علامة على "الفشل" في إدارة الوقت لا على "الاجتهاد".

ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتمتع الموظفون في هذه الدول بأطول إجازات مدفوعة وبأحد أفضل أنظمة رعاية الأطفال في العالم.

2. فن الاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة

إذا زرت الدنمارك، ستسمع مصطلح "هيوغا" (Hygge) يتكرر في كل زاوية. وهي ليست مجرد كلمة، بل حالة شعورية تعني خلق جو دافئ والاستمتاع بالأشياء الجيدة في الحياة مع الأشخاص الطيبين.

ووفقا لما ذكره مايك ويكينغ، مدير معهد أبحاث السعادة في كوبنهاغن، في كتابه الشهير The Little Book of Hygge، يعوض الدنماركيون قسوة الطقس بـ"الدفء الاجتماعي". فـ"هيوغا" هي "الترياق" للتوتر، تدفعك إلى العيش في اللحظة الحالية والامتنان لما تملكه الآن.

وهم من أكثر شعوب العالم استهلاكا للشموع، فالشخص الدنماركي يحرق حوالي 6 كيلوغرامات من الشمع سنويا، ليس لنقص الكهرباء، بل لأن "الإضاءة الدافئة" ركن أساسي في صحته النفسية. الجلوس بجانب المدفأة بجوارب صوفية وكوب قهوة ليس مجرد رفاهية، بل طقس "مقدس" لمحاربة كآبة الشتاء.

3. قوة الإرادة في وجه المستحيل

على النقيض من "نعومة" هيوغا الدنماركية، تأتي الفلسفة الفنلندية الصلبة المعروفة بـ"سيسو" (Sisu)، وهي مزيج من الشجاعة والمرونة والإصرار الذي يظهر حين يبدو الأمل وكأنه انتهى.

يطبق الفنلنديون "سيسو" في حياتهم اليومية عبر ممارسات قد تبدو "انتحارية" للبعض، مثل السباحة في المياه المتجمدة. إذ يعتقدون أن صدمة البرد يعقبها استرخاء عميق، يفرز هرمونات السعادة ويدرب العقل على تحمل صعوبات الحياة. فالسعادة هنا ليست في تجنب الألم، بل في قهره، وفقا لدراسة نشرها موقع (Visit Finland).

4. حق التجول للجميع

في آيسلندا وفنلندا، هناك مبدأ مجتمعي يعرف بـ"حق كل رجل". ووفقا لمقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية حول الطبيعة في الشمال، يتجاوز هذا الحق حدود الملكية الخاصة، إذ يمنح أي شخص -مواطنا كان أو سائحا- حرية التجول في الغابات والتخييم لليلة واحدة وقطف الثمار البرية والفطر، ما دام لا يسبب إزعاجا لصاحب الأرض أو ضررا للبيئة.

هذا الحق ليس مجرد تسهيل للتنزه، بل إقرار بأن الطبيعة "ملكية عامة" للروح البشرية. في هذه الدول، ينظر إلى الانفصال عن الطبيعة باعتباره "مرضا"، بينما يعد الارتباط بها "ضرورة بيولوجية" لا تقل أهمية عن الغذاء والماء. فالغابة تعمل كـ"عيادة نفسية مفتوحة": يكفي المشي 20 دقيقة بين أشجار الصنوبر لخفض ضغط الدم وتقليل هرمون الكورتيزول المسؤول عن الإجهاد.

ومن أطرف ما في هذه الثقافة مصطلح "غسيل الدماغ بالغابة"، حيث يهرب الموظفون بعد ساعات العمل ليس إلى المقاهي المغلقة، بل إلى صمت الأشجار لاستعادة توازنهم النفسي.

في فنلندا مثلا، تشير الإحصاءات الرسمية التي نشرها المعهد الفنلندي للموارد الطبيعية إلى أن نحو 70% من مساحة البلاد مغطاة بالغابات، وهو ما يجعل الطبيعة على بعد خطوات من باب كل منزل، ويخلق جيلا يتمتع بمرونة نفسية عالية وقدرة فريدة على مواجهة تحديات الحياة العصرية بـ"برود" إيجابي مستمد من سكون الطبيعة.

5. التواضع الذي يقتل الغيرة

في النرويج والدنمارك، هناك سر اجتماعي يسمى "قانون يانتيه" (Jante Law)، وهو مجموعة قواعد غير مكتوبة تعزز التواضع: "أنت لست أفضل من الآخرين، ولا أذكى منهم".

وبحسب مقال في "بي بي سي وورك لايف" (BBC Worklife)، يعد هذا القانون "الترياق" لمرض المقارنة الاجتماعية الذي ينهش المجتمعات الحديثة. في هذه البلدان، لا يتباهى المدير بسيارته الفارهة أمام الموظفين، والجميع يرتدي ملابس بسيطة وعملية. حين يختفي الاستعراض الطبقي، تتراجع الغيرة والحقد الاجتماعي، ليحل مكانهما قدر أكبر من الرضا النفسي.

ويتميّز المجتمع الدنماركي خصوصا بأنه يمنح الأفراد حرية واسعة في اختيار نمط حياتهم، فلا يجدون أنفسهم غالبا محاصرين في "فخاخ" التوقعات الاجتماعية أو الضغوط المادية. هذا التحرر هو ما يجعلهم أكثر رضا وامتنانا لحياتهم كما هي.

هل السعادة قرار فردي أم تصميم مجتمعي؟

تظهر تجربة دول الشمال أن الإجابة: "الاثنان معا". فالمجتمع يوفر "الأمان والثقة" (التصميم)، لكن الفرد يتبنى "الهيوغا" و"السيسو" (القرار). السعادة في الشمال ليست غيابا للمشكلات، بل امتلاك "كتالوج" ذهني للتعامل معها.

قد لا نستطيع نقل نظام الضرائب الفنلندي إلى بلادنا، لكننا بالتأكيد نستطيع استعارة "شمعة" من الدنمارك لنضيء بها بيوتنا، و"عزيمة" من فنلندا لنواجه بها تحدياتنا. فالسعادة، كما تعلّمنا شعوب الشمال، تبدأ عندما نتوقف عن مطاردة "المزيد"، ونبدأ في تقدير "الموجود".