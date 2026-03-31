ما الذي يجعل شخصا يتحمس لبدء التمرين، يشتري الحذاء والملابس ويضع خطة مثالية، ثم يتوقف تماما عند أول يوم يفوّته؟ تشير الأبحاث إلى أن ما يعرقل تحول الرياضة إلى عادة يومية كثيرا ليس نقص الإرادة أو الوقت، بل نمط تفكير خفي يسمى "كل شيء أو لا شيء".

هذا النمط يجعل الشخص يعتقد أن التمرين لا قيمة له إلا إذا كان مثاليا: مدة كافية، وشدة عالية، والتزام صارم بالجدول. وعندما لا تتحقق هذه الصورة لأي سبب، يتحول الحماس إلى إحباط، ويبدو التوقف الكامل أسهل من الاستمرار بخطوات صغيرة.

وتشير الدراسات السلوكية إلى أن هذا التفكير الصارم يفسر جزئيا لماذا يجد كثيرون صعوبة في الحفاظ على ممارسة الرياضة، رغم إدراكهم لأهميتها الصحية.

مثالية مفرطة.. ومعايير لا ترحم

يضع التفكير المثالي صاحبه تحت معايير ثنائية للحكم على سلوكه: إما أن يكون الأداء متقنا تماما، أو بلا قيمة تذكر. ويظهر هذا بوضوح في ممارسة الرياضة حين يعتقد البعض أن التمرين لا يكون مفيدا إلا إذا كان طويلا أو شاقا أو منتظما وفق خطة ثابتة، كأن يظن أن أي نشاط بدني أقل من 30 دقيقة "لا يستحق العناء"، بينما الحقيقة أن أي حركة إضافية تحمل فوائد صحية حقيقية.

وتوضح الباحثة السلوكية ميشيل سيغار من جامعة ميشيغان، في مقال على موقع الجامعة، أن كثيرين ممن يصفون أنفسهم بأنهم "منقطعون عن الرياضة" لا يعانون من الكسل أو ضعف الإرادة، بل يقعون تحت تأثير هذه الصورة الذهنية المثالية دون وعي كامل بها. فهم لا يعلنون صراحة رفضهم للتمرين غير المثالي، لكن سلوكهم يعكس ذلك، إذ يصاحبهم شعور بالذنب والارتباك عند عدم تحقيق المعايير التي وضعوها لأنفسهم، وهو ما يدفعهم أحيانا إلى التوقف بدل الاستمرار التدريجي.

لماذا نتوقف عن ممارسة الرياضة رغم حماس البداية؟

أظهرت دراسة أجريت بجامعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا عام 2011 أن الالتزام بممارسة الرياضة ليس سهلا كما يبدو، حتى لدى الأشخاص المتحمسين في البداية، إذ يتوقف نحو نصف الذين يبدؤون برامج رياضية جديدة خلال بضعة أشهر، وبعضهم خلال أسابيع قليلة فقط.

تتنوع أسباب الانقطاع بين عوامل عملية ونفسية واجتماعية:

عوامل عملية: ضيق الوقت، نقص المرافق أو المعدات، أو عدم توفر المعرفة الكافية بكيفية التمرين. وهي عقبات حقيقية لكنها لا تفسر وحدها سرعة الاستسلام.

عوامل نفسية: ضعف الثقة في القدرة على الالتزام، انخفاض الدافع، والتصورات السلبية عن فائدة التمرين، وكلها تؤثر في قرار الاستمرار أو الانسحاب.

التفكير غير المرن: وهو من أكثر العوامل تأثيرا، إذ يجعل أي انحراف عن الخطة المثالية يبدو فشلا كاملا، فيتوقف الشخص بدل أن يعيد ضبط خطته ويتكيف مع الواقع.

عوامل اجتماعية: مثل الخجل من ممارسة الرياضة أمام الآخرين، ضعف الدعم الاجتماعي، أو تجارب سلبية سابقة مع التمرين.

كما تساهم الصور المثالية التي تقدمها وسائل الإعلام والمواقع الرياضية في تعزيز هذه المعتقدات، إذ تصور الرياضة كطقس يومي متكامل يتطلب ساعات طويلة وأدوات احترافية، مما يجعل أي جهد أقل من ذلك يبدو بلا قيمة.

وتخلص دراسة جامعة سان دييغو إلى أن النجاح في الالتزام بالرياضة لا يعتمد على الإرادة فقط، بل على القدرة على التكيف، والمرونة في الخطة، وتجاوز نمط "كل شيء أو لا شيء" حتى لا تتحول الإخفاقات المؤقتة إلى إحباط دائم.

كيف تكسر فخ التفكير "كل شيء أو لا شيء"؟

خطوة صغيرة أفضل من توقف طويل:

أخطر ما يفعله هذا النمط من التفكير أنه يقنعك بأن التمرين لا يستحق إذا لم يكن كاملا ومثاليا. لكسر هذا الفخ، غير السؤال في ذهنك من: "هل أستطيع تنفيذ الخطة كاملة؟" إلى: "ما الذي أستطيع فعله اليوم، مهما كان بسيطا؟".

مثلما لا يبدأ الطفل بالمشي مباشرة بل يتحرك خطوة بعد خطوة، كذلك العادات الصحية لا تتكون دفعة واحدة. فترات قصيرة من الحركة اليومية -مثل المشي من 10إلى 15 دقيقة، صعود الدرج عدة مرات- يمكن أن تحسن صحة القلب واللياقة العامة. النشاط البسيط ليس بديلا مؤقتا عن التمرين، بل جزء حقيقي منه. حين تنظر إليه بهذه الطريقة تدرك أن "القليل" فعلا أفضل من "اللا شيء".

ابدأ من مكانك لا من نسخة قديمة منك

التفكير المطلق يبقيك أسير صورة قديمة عن نفسك: مستوى لياقة سابق، أو وزن أخف، أو قدرة أعلى على التمرين. فتقارن جهدك الحالي بما كنت تفعله، وتستنتج أنه "لا يرقى للمستوى"، فتستسلم.

هذه المقارنة ليست تحفيزا، بل فخ. إن ثقتك بما تستطيع فعله الآن هي ما يحدد قدرتك على الاستمرار. حين تتقبل أين أنت اليوم، وتتعامل مع الرياضة كمسار قابل للتطور لا كاختبار تقارن فيه حاضرك بماضيك، تغلق الباب أمام الجملة الأكثر قتلا للعادات: "لا جدوى، لن أعود إلى مستواي السابق."

اجعل الحركة جزءا من يومك لا مهمة منفصلة

لا يشترط أن يكون النشاط البدني داخل صالة رياضية أو وفق جدول صارم. يمكن للحركة أن تتسلل إلى يومك بصور بسيطة:

المشي أثناء المكالمات الهاتفية.

تمارين إطالة خفيفة أثناء مشاهدة التلفاز.

استخدام الدرج بدل المصعد.

تشير الأبحاث إلى أن تبني أهداف صغيرة ومرنة يعزز الثقة بالنفس ويزيد فرص الاستمرار على المدى الطويل، لأن دمج الحركة في الروتين اليومي يجعل الالتزام أكثر واقعية واستدامة.

أنت لست كسولا.. أنت أسير صورة مثالية

المشكلة في كثير من الأحيان ليست في إرادتك، بل في الصورة التي رسمتها في ذهنك عما "يجب" أن تكون عليه الرياضة. حين تتحرر من منطق المثالية المفرطة، تكتشف أن الطريق إلى جسد أكثر صحة لا يبدأ من صالة رياضية مثالية أو جدول صارم، بل من الخطوة المتاحة أمامك الآن مهما بدت صغيرة.

تمرين ضغط على الحائط أثناء انتظار غليان الماء يحدث فارقا.

النزول من الحافلة قبل محطة والمشي مسافة أطول يحدث فارقا.

صعود الدرج بدل المصعد يحدث فارقا.

القليل المتواصل يفوق الكثير المتقطع، لأن العادة لا تبنى بجلسة استثنائية، بل بحركة عادية تتكرر.

في النهاية، اللياقة ليست سباقا ينتهي عند خط النهاية، بل طريقة تختار بها أن تعيش كل يوم. أنت لست كسولا، أنت فقط كنت تنتظر ظروفا مثالية لن تأتي. تحرك بما لديك، ومن المكان الذي تقف فيه، وبالوقت المتاح. هذا كاف للبداية، وكاف أيضا للاستمرار.