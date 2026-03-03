ليالي رمضان في مساجد البحرين تجربة روحانية لا تنسى

في شهر رمضان المبارك، تتبدل ملامح المدن في مملكة البحرين، وتغدو المساجد بوصلة الحياة اليومية ووجهتها الأبرز بعد غروب الشمس، إذ تبدأ الليالي العامرة بالتراويح والتهجد، وتتعالى أصوات التلاوة، وتمتد الصفوف في مشهد إيماني تتجسد فيه روح الجماعة والتآلف.

ولا تكون المساجد مجرد دور للعبادة في هذا الشهر الفضيل، بل تتحول إلى فضاءات نابضة بالقرآن، تحتضن المصلين من مختلف الأعمار، من العاصمة المنامة إلى "الخميس" و"الحد" و"مدينة حمد" و"المحرق" وغيرها من المناطق المختلفة.

كما تتجدد صلة الناس بالقرآن في ليالٍ عامرة، يلتقي فيها عبق التاريخ بجمال العمارة، وتشرق فيها المساجد بأنوار الإيمان، لتبقى صلاة التراويح والتهجد عنوانًا لروح الشهر الفضيل وذاكرته المتجددة كل عام.

جامع أحمد الفاتح

يُعد جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، والمعروف بجامع الفاتح الكبير، أكبر مساجد البحرين وأحد أبرز معالم العاصمة المنامة، منذ افتُتاحه عام 1988 في منطقة الجفير.

يتسع جامع الفاتح الكبير لأكثر من سبعة آلاف مصلٍّ، وسُمّي بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أول حاكم للبحرين من أسرة آل خليفة.

وفي رمضان، يتحول الجامع إلى قبلة للمصلين من مختلف أنحاء المملكة، حيث تمتلئ أروقته الرحبة بالمصلين لأداء صلوات التراويح والتهجد. وتحت قبته الضخمة، التي بُنيت من الألياف الزجاجية، تتردد آيات القرآن في أجواء إيمانية مهيبة، فيما يؤم المصلين الشيخ علي صلاح عمر الذي يعرف بصوته المؤثر في تلاوة القرآن وحضوره في مجال حفظ وتجويد وتفسير كتاب الله الكريم.

ويعد الشيخ عمر من أبرز القرّاء في البحرين، كما أنه يجمع بين الإمامة والتحفيظ، وتسجيل التلاوات القرآنية، مع تركيز على التوعية الدينية والقرآنية بين الشباب والمجتمع.

وُلد الشيخ عمر في مدينة الرفاع الشرقي في البحرين، وبدأ حفظ القرآن الكريم منذ الصغر، حتى أتم حفظه كاملاً في سن 15 عامًا في المسجد الحرام بمكة المكرمة، في مرحلة مبكرة من حياته، ما يؤكد تعلقه العميق بكتاب الله منذ شبابه.

واُشتهر بفوزه في مسابقة القارئ العالمي وحصوله على وسام العمل الوطني في مملكة البحرين كما شارك في عدة مسابقات دولية ومحلية في تلاوة القرآن الكريم.

جامع يوسف بن أحمد كانو

وفي مدينة حمد، يقف جامع يوسف بن أحمد كانو، كأول مسجد شُيّد في المنطقة، محافظا على مكانته كمنارة عبادة وعلم. ويتسع الجامع لأكثر من 1500 مصل.

وفي رمضان، تمتلئ جنبات جامع يوسف بن أحمد كانو بالمصلين، خاصة في صلاة التراويح وتزداد أعداد المعتكفين في العشر الأواخر لأداء صلاة التهجد

وإلى جانب دوره التعبدي، يواصل الجامع رسالته التعليمية من خلال مركز تحفيظ القرآن لجميع الأعمار، بإشراف معلمين بلغات متعددة، ليجمع بين نور العبادة وهداية العلم.

ويؤم المصلين في المسجد الشيخ عبدالله طويرش صياح العنزي القارئ البارز في مملكة البحرين، والذي يتميز بخشوع صوته وأدائه المتقن للقرآن الكريم حيث يحظى بإقبال كبير من المصلين الذين ينتظرون تلاوته في ليالي رمضان والمناسبات الدينية.

وشارك العنزي في مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم بالبحرين، وحصل على مراكز متقدمة، منها المركز الثالث في جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم، ويُعرف بتميزه في التلاوة، والتزامه بالخشوع، وإقبال المصلين على الصلاة خلفه، ويعد مثالا للقارئ البحريني الذي يجمع بين الصوت المؤثر والحضور الروحي في المساجد المحلية، ما يجعله شخصية معروفة في المشهد القرآني البحريني.

مسجد عقبة بن نافع

وإلى محافظة المحرق، حيث يشهد مسجد عقبة بن نافع، ذلك المعلم الديني البارز، يوميًا توافد المصلين لأداء الصلوات الخمس، ويزداد الإقبال خلال شهر رمضان المبارك على صلاة التراويح.

ويعد المسجد منشأة محلية حديثة ذات طابع معماري إسلامي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتقدر قدرته الاستيعابية بحوالي 500 إلى 700 مصلٍّ، مع مرونة لاستيعاب المزيد خلال المناسبات الرمضانية وصلاة التراويح خلف إمام المسجد القارئ البحريني مصعب عيسى البوعركي، الذي أصبح اسمه مرتبطًا بخشوع المصلين وإتقان الأداء القرآني في المسجد.

وُلد البوعركي عام 1411هـ – 1990م، ودرس في مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين بالمسار العلمي الموحد، ثم حصل على بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

أما شغفه بالقرآن الكريم، فقد بدأ منذ الصغر، إذ أتم حفظ كتاب الله في سن السابعة عشرة، قبل أن يواصل تلقي علوم القراءات على يد عدد من كبار مشايخ الإقراء، كما تعمق في القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة.

وخلال رمضان، يتحول مسجد عقبة بن نافع إلى فضاء روحاني نابض بالحياة، حيث يتوافد المصلون خلف القارئ البوعركي ليعيشوا تجربة صلاة تراويح فريدة، تمتزج فيها خشوع القلوب مع أصداء الآيات، في مشهد يعكس جمال الموروث القرآني البحريني وروحانية الشهر الفضيل.

مسجد الخميس

وعلى بعد نحو 4 كيلومترات من العاصمة المنامة يقع مسجد الخميس في قرية الخميس شمالي المملكة، ويعد أقدم مسجد في البحرين، حيث يعود بناؤه إلى العهد الأموي في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، ويتميز بطابعه الأثري العريق، ما يجعله مقصدًا للمصلين والزوار، خاصة في رمضان، حيث تتجدد فيه شعائر الصلاة وتُستحضر ذاكرة قرون من العبادة.

وتحت مئذنتيه المتناظرتين، يرتفع الأذان في ليالي الشهر الكريم، فيمتزج عبق التاريخ بخشوع التراويح، ليبقى شاهدًا على عمق الجذور الإسلامية في البحرين كما تزداد الأعداد في التراويح لتتراوح تقديريًا بين 500 إلى 1,000 مصلٍّ بحسب الليلة والمناسبة، حيث تمتلئ ساحاته بروحانية خاصة تمتزج بعبق التاريخ.

مسجد نادي الحد

ويبرز اسم مسجد نادي الحد في المنطقة الشرقية من مملكة البحرين، وتحديدًا في منطقة الحد بمحافظة المحرق، كأحد المساجد التي شكّلت منذ افتتاحها عام 2001 نقطة ارتكاز دينية واجتماعية لأهالي الحي، حيث إنه منذ أكثر من عقدين، أصبح المسجد معلمًا مألوفًا في ذاكرة السكان، وفضاءً يوميًا يجتمع فيه المصلون على الصلوات الخمس، وتلتقي فيه الأجيال في مشهد يعكس روح الحي وتماسكه.

ويتسع المسجد لنحو 700 مصلٍّ، وهو ما يجعله قادرًا على استيعاب الأعداد المتزايدة خلال المواسم الدينية، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، حيث تتضاعف الحركة فيه بشكل لافت وفى رمضان تمتلئ أروقته بالمصلين من مختلف الأعمار لأداء صلاتي التراويح والتهجد في أجواء إيمانية يغلب عليها الخشوع والسكينة.

كما تمتاز ليالي رمضان فيه بطابع أسري حميمي، إذ تحرص عائلات الحي على الحضور الجماعي، فيتحول المسجد إلى مساحة جامعة تعكس عمق الروابط الاجتماعية بين السكان.