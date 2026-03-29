في الماضي كان التسوق رحلة بدنية تتطلب الاستعداد والذهاب إلى المحال والتنقل بين الأرفف، أما اليوم فالمتجر كله في راحة يدك، داخل الهاتف.

لكن خلف كل نقرة على زر "اشتر الآن" تدور معركة كيميائية صامتة في الدماغ، فالتسوق الإلكتروني لم ينتصر لأنه أسهل فقط، بل لأنه تعلم كيف يتلاعب بـ"كيمياء الرغبة" لدينا.

فكيف تمكنت الشاشات من هزيمة ضجيج المتاجر التقليدية؟ وما سر "الدوبامين الرقمي" الذي يجعلنا ندمن الانتظار أكثر من الامتلاك؟

سيكولوجية الترقّب.. متعة ما قبل الوصول

الحقيقة اللافتة التي يكشفها العلم أن المتعة لا تكمن في فتح الطرد، بل في الفترة التي تسبقه. فبحسب ما نشره موقع "ميديام" (Medium) في مقال "فخ الدوبامين"، يفرز الدماغ أعلى مستوياته من الدوبامين خلال مرحلة الترقب لا لحظة حصولنا على المنتج.

وتصف الدكتورة سحر طلعت، أول معالجة بيوديناميكية عربية مسجلة في مجلس المملكة المتحدة للعلاج النفسي ومتخصصة في علاج الصدمات، هذه التجربة قائلة: "عصر التسوق الإلكتروني لم يعد الشراء فيه مجرد وسيلة للحصول على ما نحتاجه، بل أصبح تجربة نفسية كاملة، تبدأ من لحظة التصفح، وتبلغ ذروتها في الترقب، وقد تنتهي أحيانا بخفوت مفاجئ بعد وصول المنتج".

وتتابع: "فالمتعة الحقيقية غالبا لا تكمن في امتلاك السلعة، بل في حالة الانتظار نفسها، هنا يظهر دور الدوبامين، تلك المادة المرتبطة بنظام المكافأة في الدماغ، فهو لا يُفرز عند الحصول على الشيء بقدر ما يفرز عند توقعه".

هوس "تتبّع الشحنة"

هل سألت نفسك لماذا تفتح تطبيق تتبع الشحنات مرات متكررة في اليوم؟ يشير تقرير لموقع "روت" (Route) عن سيكولوجية تتبع الشحنات إلى أن التتبع أصبح جزءا من المنتج نفسه، فكل تحديث للحالة (تم شحن الطلب، وصل إلى مدينتك، مع المندوب…) يمنح الدماغ "جرعة ميكرو-دوبامين" تبقي شعور الترقب حيا.

إعلان

وتستطرد الدكتورة سحر طلعت موضحة كيف ينسج الدماغ قصة حول المنتج بمجرد الضغط على زر "شراء"، فتقول: "منذ لحظة الضغط على الزر، يبدأ الدماغ في نسج قصة: كيف سيبدو المنتج؟ كيف سنشعر عند استخدامه؟ كيف قد يغير مزاجنا أو صورتنا أمام الآخرين؟ هذا التخيل يخلق حالة من الإثارة الهادئة، أشبه بوعد داخلي بأن شيئا جميلا قادم. هذا الوعد هو ما يغذي الدوبامين. وعندما يصل المنتج، ينخفض هذا الشعور سريعا، فنبحث عن تجربة ترقب جديدة، وهكذا تستمر الحلقة".

ويؤكد موقع "نيرو لونش" (Neuro Launch) أن الدماغ مبرمج ليعشق "المكافأة غير المؤكدة"، فعدم معرفة اللحظة الدقيقة لوصول الطلب يرفع منسوب الإثارة، ويحول الشراء الإلكتروني إلى رحلة عاطفية ممتدة، بينما يمنحك التسوق التقليدي مكافأة فورية تنتهي بمجرد خروجك من المتجر.

من المتاجر إلى الشاشات

لم يعد اللجوء إلى الإنترنت مجرد توفير للوقت، بل بحثا عن ملاذ نفسي. وتشرح الدكتورة سحر طلعت أن التسوق عبر الإنترنت لا يقدم منتجات فقط، بل "يقدم إحساسا بالتحكم وإشباعا فوريا للرغبة وهروبا من مشاعر مزعجة. بالنسبة لكثيرين قد يمثل مساحة آمنة بعيدا عن التقييم الاجتماعي، أو وسيلة سريعة لتعويض الإرهاق العاطفي. الهاتف لا يطلب منا جهدا كبيرا، لكنه يمنحنا شعورا مؤقتا بالتحسن".

وبحسب مجلة "سايكولوجي توداي" (Psychology Today)، تسمح البيئة الرقمية للدماغ بالتركيز على "الرغبة" دون ضجيج المحيط، وهو ما يجعل تجربة التسوق تبدو أحيانا أقرب إلى "جلسة علاجية" منها إلى مهمة مرهقة.

لماذا نريد أشياء لا نحبها فعليا؟

في تحليل آخر لـ"سايكولوجي توداي" تبرز حقيقة نفسية مهمة: هناك فرق بين "الرغبة" و"الإعجاب". نظام الدوبامين مسؤول عن "الرغبة" والاندفاع نحو الشراء، لكنه لا يتحكم في مدى إعجابنا بالمنتج بعد وصوله.

هذا يفسر لماذا نشتري أحيانا قطعا لا نستخدمها تقريبا، كنا واقعين تحت تأثير "سحر الدوبامين" أثناء الضغط على زر الشراء وخلال مرحلة الانتظار، لكن بمجرد أن يصبح المنتج في يدنا يهدأ الدوبامين وتعود مراكز المنطق للعمل، فنكتشف أننا لم نكن بحاجة إليه حقا. إنه "فخ الرغبة" الذي تتفوق فيه الخوارزميات الرقمية على أرفف المتاجر التقليدية.

إدمان سلوكي

مع تكرار هذه الدورات الكيميائية قد يقع البعض في فخ "الشراء القهري". يوضح موقع "نيرو لونش" أن التكرار يحول الشراء إلى آلية دفاعية للهروب من الحزن أو الملل أو التوتر، لتصبح "نقرة الشراء" الترياق الأسرع لأي شعور مزعج، حتى لو امتلأت البيوت بأشياء لا قيمة حقيقية لها.

الطريق إلى "التسوق الواعي"

لتجنب الوقوع في أسر خوارزميات الدوبامين، تقترح الدكتورة سحر طلعت خريطة طريق عملية لاستعادة السيطرة:

قاعدة الـ24 ساعة: قبل أي شراء غير ضروري، انتظر 24 ساعة واسأل نفسك، هل ما زلت أريده بعد مرور يوم أم كنت أبحث عن شعور مؤقت فقط؟

قبل أي شراء غير ضروري، انتظر 24 ساعة واسأل نفسك، هل ما زلت أريده بعد مرور يوم أم كنت أبحث عن شعور مؤقت فقط؟ اسأل: ماذا أحتاج حقا؟ هل أحتاج المنتج نفسه أم أحتاج إلى راحة أو تقدير أو تغيير في المزاج؟

هل أحتاج المنتج نفسه أم أحتاج إلى راحة أو تقدير أو تغيير في المزاج؟ ضع ميزانية وحدودا واضحة: لا تحرم نفسك تماما، لكن اجعل المتعة منظمة لا عشوائية، فالمتعة المنظمة أفضل من الحرمان ثم الانفجار.

لا تحرم نفسك تماما، لكن اجعل المتعة منظمة لا عشوائية، فالمتعة المنظمة أفضل من الحرمان ثم الانفجار. جرب بدائل لتنظيم المشاعر والجسم: كالمشي أو تمارين التنفس أو التواصل مع شخص مقرب بدل اللجوء فورا إلى الشراء، فغالبا ما يكون ما تبحث عنه إحساسا لا سلعة.

كالمشي أو تمارين التنفس أو التواصل مع شخص مقرب بدل اللجوء فورا إلى الشراء، فغالبا ما يكون ما تبحث عنه إحساسا لا سلعة. لاحظ شعورك بعد الشراء: هل تشعر بالرضا أم بالفراغ؟ الانتباه لهذه اللحظة هو نقطة بداية مهمة للوعي.



وتؤكد الدكتورة سحر طلعت أن المشكلة ليست في التسوق نفسه "فهو في حد ذاته ليس مشكلة، بل قد يكون متعة وتعبيرا عن الذات ووسيلة للعناية بالنفس. المشكلة تبدأ عندما يتحول إلى وسيلة للهروب بدل المواجهة أو إلى عادة تلقائية تمارس بلا وعي".

السيطرة على الدماغ

تلخص الدكتورة سحر طلعت الفكرة قائلة: "نحن لا نشتري الأشياء فقط، بل نشتري وعدا بالشعور. عندما نفهم ما يحدث داخلنا، يمكننا أن نتحول من مستهلكين مدفوعين بالدوبامين إلى أشخاص يختارون بوعي ما يغذيهم حقا".

إعلان

وعند الوقوف أمام زر "الشراء"، ربما يكون السؤال الأهم: هل تطلب المنتج فعلا، أم تطلب الشعور الذي يعدك به الدوبامين؟