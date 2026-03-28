الاستيقاظ الليلي المفاجئ.. ماذا يحدث في جسدك وعقلك عند الفجر؟

بين التفسير البيولوجي وتجربة القلق الصامت، تكشف دراسات حديثة أن الاستيقاظ المفاجئ خلال الليل لا يكون دائما خللا في النوم، بل انعكاسا لتفاعلات معقدة داخل الجسد والعقل معا.

في منتصف الليل، حين يخفت كل شيء، يستيقظ كثيرون فجأة دون سبب واضح. لا صوت يوقظهم، ولا حلم يقطع نومهم. فقط لحظة يقظة مفاجئة، تتبعها نظرة إلى الساعة، وسؤال يتكرر: لماذا الآن؟

قد تبدو هذه اللحظة عابرة، لكنها في الواقع واحدة من أكثر أنماط الأرق شيوعا. ووفق تقرير نشرته صحيفة "ذا واشنطن بوست"، فإن الاستيقاظ في ساعات الليل المتأخرة تجربة يمر بها عدد كبير من الأشخاص، وغالبا ما يكون طبيعيا من الناحية البيولوجية، لكنه يتحول إلى مشكلة حين يعجز الإنسان عن العودة إلى النوم.

الاستيقاظ الطبيعي.. متى يصبح مشكلة؟

لا يدخل الجسم خلال الليل في حالة سكون تام، بل يمر بدورات نوم متعاقبة تتنقل بين النوم العميق والنوم الخفيف. وخلال هذه الدورات، قد تحدث لحظات استيقاظ قصيرة لا يلاحظها كثيرون.

وتوضح تقارير طبية صادرة عن مستشفى "مايو كلينك" أن هذا النوع من الاستيقاظ يعد طبيعيا، لكن المشكلة تبدأ عندما يطول أو يتكرر بشكل يؤثر على جودة النوم، أو يترافق مع صعوبة في العودة إليه.

وفي السياق نفسه، تشير "مؤسسة النوم الوطنية" في الولايات المتحدة إلى أن "الاستيقاظ الليلي المتكرر" يعد أحد أبرز أنماط الأرق، وقد يؤدي إلى شعور دائم بالإرهاق، حتى وإن بدا عدد ساعات النوم كافيا.

ما الذي يحدث داخل الجسم؟

لفهم هذه الظاهرة، لا بد من النظر إلى ما يعرف بالإيقاع اليومي للجسم، وهو النظام الداخلي المسؤول عن تنظيم النوم والاستيقاظ.

خلال الليل، تنخفض درجة حرارة الجسم تدريجيا، ويزداد إفراز هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تعزيز النوم. لكن في ساعات معينة، خاصة بين الثانية والرابعة صباحا، تبدأ هذه المؤشرات بالتغير بشكل تدريجي، فيصبح النوم أخف وأكثر عرضة للانقطاع.

حين يستيقظ الجسد والعقل معا

لا يكون العامل الحاسم في الاستيقاظ الليلي بيولوجيا دائما، بل يلعب الجانب النفسي دورا مركزيا. فبحسب تقرير "ذا واشنطن بوست"، لا تكمن المشكلة في الاستيقاظ نفسه، بل في ما يحدث بعده.

في تلك اللحظة، قد يدخل الدماغ في حالة نشاط مفاجئ، إذ تتدفق الأفكار ويصعب إيقافها. وهنا يتحول الاستيقاظ الطبيعي إلى أرق فعلي.

وتشير دراسات منشورة في دورية "سلييب ميديسن ريفيوز" الطبية، المتخصصة في اضطرابات النوم، إلى أن القلق والتفكير الزائد يرتبطان بشكل مباشر باضطرابات النوم، إذ يؤديان إلى حالة تعرف بـ"فرط اليقظة"، يبقى فيها الدماغ نشطا حتى في أوقات الراحة.

لماذا تتكرر الساعة نفسها كل ليلة؟

يلاحظ كثيرون أن الاستيقاظ يحدث في توقيت متقارب كل ليلة، وغالبا ما يكون ذلك مرتبطا بالإيقاع البيولوجي للجسم، الذي يمر في تلك الساعات بمرحلة انتقالية بين النوم العميق والاستعداد التدريجي للاستيقاظ.

وتشير تقارير صادرة عن مركز "كليفلاند كلينك" الطبي إلى أن هذه المرحلة الانتقالية تجعل الدماغ أكثر حساسية لأي مؤثر، سواء كان خارجيا أو داخليا، مثل التفكير أو القلق. وفي هذا التوقيت تحديدا:

يصبح النوم أكثر خفة.

يزداد نشاط الدماغ تدريجيا.

ترتفع حساسية الجسم لأي مؤثر.

وهذا ما يجعل فكرة عابرة أو شعورا خفيا بالقلق كافيا لإيقاظ الشخص.

الأرق مرآة للحالة النفسية

تكشف الأبحاث الحديثة أن الأرق لا ينفصل عن الحالة النفسية. فالضغوط اليومية لا تنتهي بانتهاء النهار، بل تمتد إلى الليل، حين يجد الدماغ مساحة لمعالجة ما تم تأجيله.

وبحسب "سليب ميديسن ريفيوز"، فإن الذين يعانون القلق أو التفكير المفرط هم أكثر عرضة للاستيقاظ الليلي، كما يواجهون صعوبة أكبر في العودة إلى النوم. ومع تكرار هذه الحالة، تتشكل حلقة متكررة تبدأ بقلق يؤدي إلى الاستيقاظ ، والاستيقاظ يعزز القلق، ليتحول النوم نفسه من مساحة للراحة إلى مصدر إضافي للتوتر.

هل الاستيقاظ الليلي خطير؟

في معظم الحالات، لا يعد الاستيقاظ الليلي مؤشرا على مشكلة صحية خطيرة، إذ إن النوم بطبيعته ليس عملية متواصلة بالكامل. وتوضح "مؤسسة النوم الوطنية" أن القلق يصبح مبررا عندما يتكرر الاستيقاظ بشكل يومي، أو يستمر لفترات طويلة، أو يبدأ في التأثير على النشاط والتركيز خلال النهار.

وقد ربطت دراسات حديثة بين الأرق المزمن ومشكلات مثل ضعف التركيز واضطرابات المزاج، إلى جانب زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض.

كيف يمكن التعامل مع هذه الحالة؟

تشير التوصيات الحديثة إلى أن التعامل مع الاستيقاظ الليلي لا يقوم على محاولة النوم بالقوة، بل على تهدئة الجسد والعقل معا. ومن بين الأساليب التي أوردها تقرير "ذا واشنطن بوست" ومصادر طبية:

تجنب النظر إلى الساعة، لما يسببه ذلك من توتر إضافي.

الابتعاد عن الهاتف أو أي مصدر ضوء قوي.

ممارسة تقنيات التنفس أو الاسترخاء.

تقبّل الاستيقاظ بدلا من مقاومته.

كما توصي بعض الدراسات باستخدام تقنيات ذهنية بسيطة، مثل تخيل صور عشوائية أو مشاهد هادئة، لمساعدة الدماغ على الخروج من دائرة التفكير والعودة تدريجيا إلى النوم.

ما الذي يوقظنا فعلا؟

تكشف هذه المعطيات أن الاستيقاظ الليلي لا يكون دائما خللا في النوم، بقدر ما هو تفاعل مع ما يدور داخلنا. فالجسد يمر بدوراته الطبيعية، لكن ما يحدد ما إذا كنا سنعود إلى النوم أم لا، هو ما يحدث في أذهاننا في تلك اللحظة.

قد لا يكون ما يوقظنا صوتا أو ضوءا، بل فكرة مؤجلة أو قلق لم يحسم أو عبئا لم نجد له وقتا خلال النهار. وهكذا، يصبح الليل – في هدوئه – مرآة لما نخفيه ويتحول النوم في انقطاعه إلى محاولة غير مكتملة للراحة.