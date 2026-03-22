هل سبق أن أحرجك صوت صرير حذائك أثناء المشي؟ لا تقلق، فهذه المشكلة شائعة إلى درجة أن العلامة التجارية الشهيرة "نايكي" (Nike) تخصص صفحة على موقعها الإلكتروني لشرح طرق التخلص من صرير الأحذية.

إذ يمكن أن يتحول هذا الصوت إلى مصدر إزعاج لافت مع كل خطوة، خاصة في الأماكن الهادئة، مما يدفع بعض الأشخاص أحيانا إلى التفكير في التخلص من الحذاء نهائيا.

هنا نستعرض أبرز أسباب صرير الأحذية، إلى جانب مجموعة من الحلول المنزلية والاستراتيجيات البسيطة للتخلص من هذا الصوت المزعج دون الحاجة إلى استبدال الحذاء.

لماذا يصدر الحذاء صوت صرير؟

قد تصدر الأحذية صوتا مزعجا أثناء المشي لعدة أسباب، ويساعد فهمها على اختيار الحل الأنسب. من أبرز هذه الأسباب:

الرطوبة والعرق

تعد من أكثر أسباب صرير الأحذية شيوعا، فارتداء الحذاء لفترات طويلة يؤدي إلى تراكم العرق بين طبقاته، فينشأ عن ذلك وسط رطب يسبب الصرير.

كما أن ارتداء الحذاء في الأجواء الممطرة يسمح بتسرب الماء إلى داخله، مما يزيد احتمالات سماع هذا الصوت مع كل خطوة.

المواد المصنوع منها الحذاء

وفق موقع "ريدرز دايجست"، قد تكون نوعية المواد المستخدمة في تصنيع الحذاء سببا رئيسيا في الصرير، ومنها مادة "أسيتات فينيل الإيثيلين" (EVA)، وهي مادة إسفنجية خفيفة ومرنة تستخدم في صناعة النعال، لكنها قد تحبس الرطوبة والهواء داخلها فتولد أصواتا مزعجة.

ولا يقتصر مصدر الصرير على النعل الداخلي، إذ قد تنشأ الأصوات أيضا من الجوانب أو الدعامات البلاستيكية أو الغطاء الخارجي، خاصة عندما تحتك المواد الاصطناعية مثل الجلد الصناعي أو البولي يوريثان ببعضها.

عدم ملاءمة مقاس الحذاء

يمكن أن يؤدي الحذاء الضيق إلى زيادة الضغط والاحتكاك بين مكوناته، فينتج عنه صوت الصرير أثناء المشي. وعلى العكس، قد يحدث الصوت أيضا إذا كانت النعال الداخلية فضفاضة أو غير مثبتة جيدا، فتتحرك مع كل خطوة وتحتك بسطح الحذاء من الداخل.

إعلان

نوع الأرضيات

أحيانا لا تكون المشكلة في الحذاء، بل في نوع الأرضية التي تمشي عليها، فالأسطح الملساء مثل البلاط، أو الخشب المصقول، أو أرضيات الفينيل، قد تضخم صوت الصرير مقارنة بالأرضيات الخشنة أو المغطاة بالسجاد.

نصائح للتخلص من صرير الحذاء

ينصح الخبراء بعدم التسرع في التخلص من الحذاء عند سماع صوت الصرير، بل محاولة تحديد السبب ومعالجته. فيما يلي حلول بسيطة قد تساعد على تقليل الصوت أو إزالته تماما:

1- تجفيف الحذاء جيدا

إذا كانت الرطوبة هي السبب، فمن الضروري تجفيف الحذاء بشكل صحيح. ووفق موقع "نايكي"، قد لا يكون تعريض الحذاء للشمس كافيا، بل يفضّل:

إخراج النعل الداخلي إذا كان قابلا للإزالة.

ملء مقدمة الحذاء بورق جرائد مكور، ولفه بمنشفة.

تركه في مكان جيد التهوية لمدة 12 ساعة.

أما في حالة النعال غير القابلة للإزالة، فيمكن رش بودرة الأطفال أو بودرة التلك على طول الدرزات (الغرز التي تربط الجزء العلوي بالنعل) لامتصاص الرطوبة، كما يمكن استخدام نشا الذرة أو صودا الخبز كبديل.

ويمكن كذلك وضع أكياس جل السيليكا داخل الحذاء طوال الليل للمساعدة في امتصاص الرطوبة.

وتنصح العلامة التجارية "أتوم" بتجنب استخدام مصادر الحرارة المباشرة مثل مجففات الشعر أو المدفأة عند تجفيف الحذاء، لأن ذلك قد يسبب تشقق الجلد وإضعاف المواد اللاصقة، فيخلق مشكلات أكبر من مجرد الصرير.

2- ارتداء جوارب ماصة للرطوبة

في بعض الحالات يكون الاحتكاك بين القدم العارية والبطانة الداخلية هو سبب الصرير. هنا ينصح بارتداء جوارب تمتص الرطوبة وتشكل طبقة عازلة بين الجلد والحذاء، مما يقلل الاحتكاك والصوت.

3- تليين الحذاء الجديد

تصدر بعض الأحذية الجديدة صريرا في بداية استخدامها لأن موادها لا تزال قاسية ولم تتكيف مع حركة القدم، وغالبا ما يختفي الصوت تدريجيا بعد ارتدائها عدة مرات.

لذلك يفضل ارتداء الحذاء الجديد في المنزل لبعض الوقت حتى يصبح أكثر مرونة قبل استخدامه خارجا.

4- استخدام الفازلين أو الشمع

إذا كان النعل الداخلي يحتك بأجزاء أخرى من الحذاء، يمكن تجربة الآتي:

نزع النعل الداخلي.

وضع طبقة رقيقة من الفازلين أو زيت جوز الهند على أسفله.

إعادته إلى مكانه.

كما يشير موقع "ذا ليذر لوندري" إلى أن شمع البارافين قد يعمل كحاجز يقلل الاحتكاك، وذلك عبر فرك شمعة على جانبي النعل الداخلي قبل إعادته للحذاء.

5- تخشين النعل الخارجي

قد تتسبب النعال الملساء في صوت صرير واضح عند المشي على الأرضيات المصقولة. ولتقليل ذلك يمكن تخشين الجزء السفلي من الحذاء باستخدام ورق صنفرة ناعم، مع الحرص على عدم المبالغة حتى لا يتلف النعل أو يقل عمره.

6- ترطيب الحذاء الجلدي

في بعض الحالات يكون الصرير ناتجا عن جفاف الجلد أو تصلبه. يمكن تقليل هذا الصوت عبر وضع طبقة من مرطب الأحذية على الجزء الخارجي، باستخدام قطعة قماش نظيفة مع فركه بحركات دائرية حتى يتغلغل جيدا في الجلد.

إعلان

7- تثبيت النعل الخارجي

إذا وجدت فجوات بين النعل الخارجي والجزء العلوي من الحذاء، قد تصدر أصوات صرير أثناء المشي. يمكن معالجة ذلك باستخدام غراء قوي لإعادة تثبيت الأجزاء المفصولة، مع ترك الحذاء حتى يجف تماما قبل ارتدائه.

8- اللجوء إلى الإسكافي

إذا استمر صوت الصرير رغم تجربة الحلول السابقة، فقد يكون من الأفضل عرض الحذاء على إسكافي (جزمجي) لتحديد مصدر الصوت بدقة وإجراء الإصلاح اللازم، خاصة في الأحذية باهظة الثمن أو المفضلة لديك.