الفول والترمس والحمص.. خيارات صحية ذكية على مائد العيد

مع وداعنا لرمضان وحلول موسم الاحتفالات وأيام العيد، تعود إلى الواجهة عادات غذائية عريقة تجمع الأسرة حول أطباق البقوليات والمكسرات المحمصة.

غير أن هذه الوجبات التقليدية ليست مجرد موروث اجتماعي عبر الأجيال؛ فرغم بساطتها الظاهرة، فإنها تعد كنوزا غذائية حقيقية تختزن في حبوبها الصغيرة قدرا هائلا من العناصر النافعة للجسم.

الترمس والفول والحمص والحلبة المنبتة، هذا الرباعي الذهبي يستحق أن نتوقف عنده؛ لا للاستمتاع بمذاقه فحسب، بل لاستيعاب ما يقدمه فعلا لصحتنا خلال أيام العيد وما يعقبها، وما يجعله بديلا ذكيا ومغذيا عن الوجبات الخفيفة المصنعة.

ففي ظل الوفرة الغذائية التي تميز موائد العيد، وما تحمله من حلويات دسمة وأطباق غنية بالسعرات، يصبح حضور هذه البقوليات ضرورة لا رفاهية.

فهي تمثل توازنا طبيعيا داخل الوجبات، وتوفر قدرا مهما من الألياف والبروتين الذي تفتقده غالبا الموائد المليئة بالسكريات والدهون، كما تمنح الجسم وقودا غذائيا صحيا يدوم أثره لساعات ويعزز الشعور بالشبع والنشاط.

الترمس.. بروتين وألياف تعزز الشبع

يتصدر الترمس قائمة البقوليات الأعلى كثافة من حيث البروتين، إذ تجعله النسبة المرتفعة من البروتين النباتي خيارا مثاليا لبناء العضلات وتعزيز الشبع لفترات طويلة، فضلا عن كونه بديلا طبيعيا ذكيا عن الوجبات الخفيفة المصنعة.

وتسهم الألياف الغذائية الوفيرة في دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلص الرغبة في الإفراط في الأكل بين الوجبات.

ولا يقتصر دور الترمس على الشبع، إذ أنه غني بمعادن حيوية كالمغنيسيوم، الداعم لوظائف العضلات والأعصاب، والحديد الضروري لنقل الأكسجين، والفوسفور الذي يساهم في بناء العظام وتقوية الأسنان.

ومع انخفاض محتواه من الدهون المشبعة، يغدو الترمس وجبة خفيفة متكاملة تدعم الطاقة وتقدم دون قلق أو شعور بالذنب.

الفول.. طاقة مستدامة وصحة للقلب

يحتل الفول مكانة راسخة في المطبخ العربي، غير أنه في أيام العيد يتجاوز دوره المألوف كطبق إفطار ليتحول إلى مقبلات شهية وو جبة خفيفة لذيذة تجاور المكسرات والترمس على مائدة العيد؛ إذ يحمص وينقع ثم يقدم متبلا بالزيت والليمون والثوم أو محمصا بالتوابل، في صورة مختلفة كليا عن صورته النمطية.

وتكمن القيمة الغذائية للفول في احتوائه على كربوهيدرات معقدة تتحرر ببطء في مجرى الدم، مما يوفر طاقة منتظمة ومتواصلة تجنب الجسم التذبذبات المفاجئة في مستويات السكر التي كثيرا ما تعقب تناول الحلويات.

يضاف إلى ذلك غناه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يؤديان دورا محوريا في الحفاظ على ضغط دم صحي ودعم وظائف القلب والأوعية الدموية، مما يجعل الفول وجبة خفيفة تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية في آن واحد.

الحمص.. ملك التوازن الغذائي

يصنف الحمص بين البقوليات الأكثر اكتمالا غذائيا، إذ يقدم في حبته الصغيرة مزيجا متناسقا من البروتين والألياف والدهون الصحية والمعادن كالحديد والزنك والفوسفور، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتدعم المناعة.

ويعمل البروتين والألياف معا على تنظيم الشهية وإبطاء الهضم وتقليل الكوليسترول الضار، مما يجعله صديقا صحيا لوظائف القلب ومستويات الطاقة الجسدية والذهنية.

أما طريقة تحضيره فتتنوع بين خيارين متكاملين؛ فالحمص المسلوق ينقع لساعات ثم يطهى حتى النضج ويقدم متبلا بالليمون والثوم وزيت الزيتون، وهو الأكثر لطفا على الجهاز الهضمي والأعلى احتفاظا بالعناصر الغذائية.

في المقابل، يعتمد تحضير الحمص المحمص على نقعه ثم تحميصه في الفرن مع رذاذ من زيت الزيتون وتوابل كالكركم والكمون والفلفل حتى يكتسب قرمشة مغرية، ليكون وجبة خفيفة لا تقاوم و يمثل بديلا صحيا لرقائق البطاطس أو الحلويات المصنعة.

الحلبة المنبتة.. الوجبات الخفيفة الخضراء

إذا كان الترمس والفول والحمص حاضرين بقوة في ثقافة الوجبات الخفيفة في العيد، فإن الحلبة المنبتة تمثل الإضافة الجديرة بالاهتمام.

فعملية الإنبات تحول بذور الحلبة إلى مصنع غذائي صغير؛ إذ ترتفع نسب الفيتامينات والإنزيمات الهاضمة وتنخفض مركبات حمض الفيتيك (Phytic acid) التي تعيق امتصاص المعادن، مما يجعل هذه العناصر الغذائية أكثر إتاحة للجسم مقارنة بالبذور غير المنبتة.

وطريقة تحضيرها بسيطة؛ تنقع البذور في الماء لمدة ثماني ساعات، ثم تصفى وتوضع في إناء مشمس لمدة يومين مع الرش بالماء مرتين يوميا حتى تظهر البراعم، وعندها تكون جاهزة، ويمكن تناولها مباشرة أو إضافتها إلى السلطات والأطباق الخفيفة.

وتبرز قيمتها الصحية في احتوائها على مركبات تنظم مستويات السكر في الدم وتحسن حساسية الإنسولين، وهو أمر بالغ الأهمية لمن يتناولون كميات من السكريات خلال أيام العيد، فضلا عن دورها في تحفيز الهضم وتخفيف الانتفاخات التي كثيرا ما تعقب الوجبات الدسمة في المناسبات.

إضافات لذيذة تحسن المذاق

لزيادة جاذبية هذه الوجبات الخفيفة التقليدية وجعلها أكثر تنوعا ومواكبة لمختلف الأذواق، يمكن إضافة لمسات بسيطة ومدروسة تعزز الطعم دون التأثير على قيمتها الغذائية.

ويمكن للتوابل الطبيعية مثل الكمون والكركم والبابريكا – خاصة المدخنة – أن تمنح الفول والحمص عمقا ونكهة مميزة، بينما تضيف عصارة الليمون أو لمسة من الخل نكهة منعشة تكسر الروتين.

ويمكن تحقيق حلاوة خفيفة ومتوازنة باستخدام العسل الطبيعي أو الدبس دون الحاجة إلى السكر المكرر، في حين يسهم دمج المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور دوار الشمس أو اليقطين في إضافة قرمشة محببة ورفع القيمة الغذائية. بهذه الإضافات البسيطة تصبح هذه الوجبات الخفيفة أكثر حيوية وجاذبية ومناسبة لجميع أفراد الأسرة.

التأثير الغذائي المشترك

تتشابه هذه الوجبات الخفيفة في مجموعة من الفوائد الأساسية التي تجعلها خيارا مثاليا خلال العيد. فهي جميعا غنية بالبروتين النباتي الذي يعزز الشعور بالشبع ويدعم بناء العضلات، كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحسن الهضم وتنظم مستويات السكر في الدم.

إضافة إلى ذلك، توفر هذه الأطعمة معادن أساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على نشاط الجسم ووظائفه الحيوية. كما أنها منخفضة الدهون المشبعة، ما يجعلها بديلا صحيا للحلويات والأطعمة المصنعة.

وفي ظل الإقبال الكبير على الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون خلال أيام العيد، تبرز الوجبات الخفيفة التقليدية مثل الفول والترمس والحمص والحلبة المنبتة كخيار ذكي يجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية المرتفعة.

إدراج هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي لا يساهم فقط في الحفاظ على الصحة، بل يضفي أيضا قدرا من التوازن والتنوع على المائدة.

ومع بعض اللمسات البسيطة، يمكن تقديمها بطرق أكثر جاذبية لتناسب مختلف الأذواق، فتتحول إلى أطباق محببة تجعل العيد أكثر متعة وخفة، كما تظل خيارا مثاليا كوجبة خفيفة صحية يمكن الاعتماد عليها طوال العام وليس فقط في المناسبات.