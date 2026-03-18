مع اقتراب العيد، ليس ضروريا أن تشتري بدلة جديدة لتبدو أنيقا في الزيارة أو الصلاة أو تجمع العائلة. في كثير من الحالات تكفي عناية صحيحة ببدلتك القديمة لتعود قريبة من حالتها الأولى، بشرط التعامل معها برفق ومعرفة أساسيات تنظيفها في المنزل دون إتلاف قماشها أو شكلها.

تصنع أغلب البدلات، ولاسيما الرسمية، من أقمشة فاخرة مثل الصوف والحرير، مما يجعل العناية بها بطريقة صحيحة ضرورية للحفاظ على مظهرها الأنيق وإطالة عمرها. وبينما يعد التنظيف الجاف الخيار الأكثر شيوعا، فإن الإفراط في استخدامه مكلف ويستهلك وقتا، لذلك يمكن في حالات كثيرة الاكتفاء بخطوات بسيطة في البيت تعيد للبدلة نظافتها وانتعاشها.

هل يمكن تنظيف البدلة في المنزل؟

رغم أن كثيرا من البدلات غير مناسبة للغسل في الغسالة، فإنه يمكن في بعض الحالات تنظيفها في المنزل إذا تم الالتزام بالإرشادات الأساسية. لكن يجب الانتباه إلى أن أي تنظيف منزلي ينطوي على قدر من المخاطرة، لذلك من المهم اتباع القواعد التالية بدقة.

1. اقرأ ملصق العناية أولا

ملصق العناية داخل البدلة هو دليلك الأساسي، ويوضح عادة:

درجة الحرارة المناسبة للغسل.

برنامج الغسيل الملائم.

سرعة العصر المسموح بها.

ما إذا كانت البدلة تصلح للغسل بالماء أم للتنظيف الجاف فقط.

الالتزام بهذه التعليمات يقلل احتمالات انكماش القماش أو فقدان شكل البدلة.

2. اختيار المنظف المناسب

إذا كانت البدلة مصنوعة من الصوف الطبيعي، فالأفضل استخدام منظف مخصص للصوف، لأنه:

لطيف على الألياف.

لا يحتوي إنزيمات قد تضر بالأقمشة الطبيعية.

فالإنزيمات الموجودة في كثير من المنظفات العادية قد تؤثر سلبا على الصوف والحرير، مما يقلل جودة القماش مع الوقت. ويستخدم الصوف كثيرا في صناعة البدلات لقدراته على امتصاص الرطوبة وإخراجها، مما يساعد في تقليل ظهور بقع العرق.

3. اختبار القماش قبل الغسل

قبل أي غسل بالماء:

جرب المنظف على جزء غير ظاهر من البدلة كالحافة الداخلية للبنطال أو داخل الأكمام.

إذا لم يتغير اللون ولم تظهر بقع، يمكن متابعة الغسل بالماء.

إذا ظهرت أي آثار، فتجنب الغسل بالماء، واجعل الخيار الآمن هو التنظيف الجاف.

4. تنظيف البدلة بالفرشاة بعد كل استخدام

من أبسط وأهم وسائل إطالة عمر البدلة:

علق البدلة على علاقة ملابس مناسبة.

افتح الأزرار.

مرر فرشاة الملابس برفق من الأعلى إلى الأسفل.

ركز على الياقة والكتفين والأكمام.

اتبع اتجاه ألياف القماش حتى لا تتلف.

هذه الخطوة تساعد على إزالة الغبار والوبر والشعر والأوساخ الخفيفة قبل أن تثبت في القماش.

5. الغسل اليدوي.. الخيار الأكثر أمانا

إذا سمح ملصق العناية بالغسل بالماء، يبقى الغسل اليدوي الأكثر أمانا في المنزل:

املأ حوضا بالماء الفاتر.

أضف منظف الصوف واتركه يذوب جيدا.

ضع البدلة لفترة قصيرة في الماء دون نقع طويل.

عالج البقع بلطف بقطعة قماش ناعمة، وتجنب الفرك العنيف.

اشطف البدلة أكثر من مرة بالماء النظيف.

لفها في منشفة لامتصاص الماء واضغط برفق دون عصر قوي.

6. غسل البدلة في الغسالة "عند الضرورة"

إذا كانت البدلة تسمح بالغسل الآلي وكنت مضطرا لاستخدام الغسالة:

اختر برنامجا لطيفا (برنامج الصوف أو الغسل اليدوي).

اضبط الحرارة على 30 درجة مئوية كحد أقصى.

اجعل سرعة العصر منخفضة (أقل من 600 دورة في دقيقة).

ضع عددا قليلا من القطع (لا تزيد على ثلاث قطع).

أغلق أزرار السترة قبل وضعها في الغسالة.

وبعد انتهاء البرنامج، أخرج البدلة فورا لتقليل التجاعيد.

7. إزالة التجاعيد بالبخار بدل المكواة

جهاز البخار من أفضل أدوات العناية بالبدلة، فهو يساعد على:

إزالة التجاعيد.

إنعاش القماش.

التخلص من الروائح الخفيفة.

طريقة الاستخدام:

علق البدلة على علاقة.

نظفها بالفرشاة أولا.

مرر جهاز البخار من الأعلى إلى الأسفل.

ركز على الظهر ومنطقة المرفقين حيث تتكون التجاعيد غالبا.

تجنب استخدام المكواة الجافة مباشرة على القماش، لأنها قد تحرق الألياف الحساسة أو تلمعها بشكل مزعج.

8. تهوية البدلة بعد الاستخدام

بعد ارتداء البدلة، لا تعدها إلى خزانة مزدحمة مباشرة:

اتركها معلقة في مكان جيد التهوية لعدة ساعات أو ليوم واحد على الأقل.

يساعد ذلك على تبخر الرطوبة وإزالة الروائح وتقليل التجاعيد.

استخدم علاقة خشبية ذات أكتاف عريضة للحفاظ على شكل الكتفين.

9. طريقة تجفيف البدلة

التجفيف الخاطئ قد يفسد شكل البدلة حتى لو تم غسلها بعناية:

لا تضع البدلة في المجفف الكهربائي.

علق السترة على علاقة عريضة، وأغلق أزرارها للمحافظة على الشكل.

جفف البنطال ممددا على منشفة أو معلقا من الأطراف بطريقة لا تشكل علامات حادة.

أعد تشكيل القماش باليد بلطف قبل تعليق القطع.

في النهاية، العناية بالبدلة ليست مهمة معقدة إذا اتبعت خطوات بسيطة ومنتظمة: فرشاة بعد كل استخدام، تهوية جيدة، استخدام البخار بدل المكواة عند الحاجة، وغسل يدوي عند الضرورة فقط. وبهذه العناية يمكن أن تبدو بدلتك القديمة جاهزة للعيد أو أي مناسبة أخرى دون الحاجة إلى شراء بدلة جديدة في كل مرة.