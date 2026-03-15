الأساسيات أصبحت رفاهية.. كيف تعيد الحروب تشكيل ميزانيات الأسر؟

في أوقات الحروب والأزمات لا تتأثر الدول وحدها، بل يتغير نمط الحياة داخل كل بيت، وتمتد تداعيات الصراعات إلى أدق تفاصيل اليوميات. أشياء كانت عادية، مثل شراء المكسرات أو الحلوى أو الخروج للعشاء، قد تتحول فجأة إلى قرارات تحتاج إلى حساب وتفكير.

ومع تصاعد حدة النزاعات في مناطق مختلفة من العالم وانعكاساتها على الأسواق العالمية، بات الأثر الاقتصادي لهذه الحروب يطرق أبواب الأسر حتى في مناطق بعيدة عن قلب الصراع. وما كان يعد أمرا عاديا قد يصبح في لحظة نوعا من الرفاهية لا يقدر عليها الجميع.

ميزانية البيت.. من الروتين إلى الحذر

في الظروف المستقرة، تسير ميزانية الأسرة وفق نمط شبه ثابت، تتوزع فيه النفقات بين الغذاء والسكن والمواصلات والترفيه، بما يمنح أفرادها شعورا بالاستقرار والقدرة على التنبؤ بالمصروفات.

لكن أي توتر عالمي كبير يربك هذا النمط سريعا، إذ ترتفع أسعار الغذاء والطاقة، وهما الركيزتان الأساسيتان للإنفاق الأسري. وتشير لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن النزاعات غالبا ما تؤدي إلى موجات متصاعدة في أسعار الغذاء، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

كما رصدت دراسات صادرة عن مركز أبحاث السياسة الاقتصادية الأوروبية أن الحروب تخلف آثارا اقتصادية طويلة الأمد تمتد لسنوات بعد توقف القتال، وتنعكس مباشرة على القدرة الشرائية للأسر وإمكاناتها في الادخار والتخطيط للمستقبل. لذلك بدأت كثير من الأسر في التعامل مع ميزانيتها بحذر أكبر، عبر مراجعة المصروفات وإعادة ترتيب الأولويات شهرا بعد شهر.

المطبخ.. أول مكان يتغير

عندما ترتفع الأسعار، يظهر التغيير غالبا في المطبخ أولا، فالإنفاق على الغذاء يشكل جزءا مهما من ميزانية الأسرة، مما يجعل أي تعديل في عادات الشراء والطهي ملموسا وواضحا.

في الأوقات الصعبة، تتجه أسر كثيرة إلى تقليل شراء اللحوم أو المنتجات مرتفعة الثمن، والاعتماد أكثر على الطبخ المنزلي بدل تناول الطعام في المطاعم. ويزداد الاهتمام بالعروض الموفرة والشراء الذكي للسلع الأساسية.

ومن السلوكيات التي أصبحت أكثر شيوعا أيضا شراء المنتجات ذات الصلاحية الطويلة، مثل الأغذية المعلبة والحبوب، لتقليل عدد مرات التسوق والتخفيف من تأثير التقلبات السريعة في الأسعار. الهدف من هذه التغييرات ليس الحرمان، بل إدارة المصروفات بكفاءة أكبر للحفاظ على مستوى المعيشة قدر الإمكان.

الكماليات.. أول ما يستغنى عنه

عند الشعور بالضغط المالي، تكون الكماليات عادة أول البنود المرشحة للتقليص، فيؤجل التسوق غير الضروري، وترحل خطط شراء الأجهزة الجديدة، ويخفض الإنفاق على الرحلات والنشاطات الترفيهية.

يوضح البنك الدولي أن الأسر، عندما تواجه صدمات اقتصادية، تميل تلقائيا إلى خفض الإنفاق غير الأساسي للحفاظ على استقرار ميزانيتها وتغطية الاحتياجات الضرورية. وقد أصبح هذا السلوك أكثر انتشارا في السنوات الأخيرة مع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا، سواء بسبب النزاعات المسلحة أو اضطرابات أسواق الطاقة والغذاء.

عادات مالية تناسب الواقع الجديد

رغم الضغوط التي تفرضها الأزمات الاقتصادية، فإنها تدفع كثيرا من الأسر إلى تبني عادات مالية أكثر وعيا وتنظيما. فبدل الإنفاق العفوي، يصبح التخطيط المسبق للمشتريات وتحديد الأولويات ضرورة يومية.

من بين الممارسات المفيدة: إعداد قائمة بالمشتريات قبل الذهاب إلى المتجر، وشراء السلع الأساسية بكميات أكبر عندما تكون الأسعار مناسبة، ومتابعة العروض الموسمية والتخفيضات، إلى جانب البحث عن مصادر دخل إضافية أو أعمال جانبية. كما يساعد تخصيص نسبة ثابتة من الدخل للادخار الطارئ -حتى لو كانت محدودة- في تعزيز الاستقرار المالي.

ورغم بساطتها، تسهم هذه الخطوات في بناء هامش أمان حقيقي يمكن الأسرة من مواجهة التقلبات الاقتصادية المتسارعة بثبات أكبر.

للضغط المالي كلفة نفسية أيضا

لا تقف آثار الحروب والأزمات عند حدود الميزانيات وقوائم المشتريات، بل تمتد إلى مناخ الأسرة النفسي، إذ يمكن للقلق الناتج عن ارتفاع الأسعار والخوف من المستقبل المالي أن يولد توترا مستمرا يضغط على العلاقات داخل البيت ويعقد القرارات اليومية، خاصة مع المتابعة الدائمة للأخبار الاقتصادية المقلقة.

دراسة لبنانية أجريت في كلية الطب بجامعة القديس يوسف في بيروت عام 2025، ونشرت في المجلة الآسيوية للطب النفسي (Asian Journal of Psychiatry)، أظهرت أن الأزمات الاقتصادية تؤثر مباشرة على الصحة النفسية للأفراد والأسر، خصوصا الأطفال والمراهقين. فقد بينت أن ضغوط الوالدين المالية وقلقهم بشأن الاستقرار الاقتصادي يزيدان من التوتر العائلي ويرفعان احتمالات ظهور مشكلات نفسية وسلوكية لدى الأطفال، إلى جانب اضطراب العلاقات داخل الأسرة.

من هنا تأتي أهمية التوازن بين إدارة مالية واعية تقلل المصروفات غير الضرورية من دون أن تتحول إلى حالة قلق مفرط تضاعف أثر الأزمة بدل أن تخففه.

التكيف.. سلاح للبقاء

الأسر الأكثر قدرة على التكيف هي الأقدر على الصمود في أوقات النزاعات والأزمات، فهي تجمع بين إدارة ذكية للموارد المحدودة والحفاظ على قدر معقول من جودة الحياة. وكلما ارتفعت هذه المرونة، خفت الأعباء النفسية والاجتماعية للأزمات، وأصبح طريق التعافي أسرع وأعمق.

كما تدفع تجربة التكيف الأسر إلى إعادة تقييم احتياجاتها الحقيقية، والتمييز بين الضروري والكمالي، مما يقود مع الوقت إلى عادات مالية أكثر حكمة ووعيا، لا كاستجابة مؤقتة للأزمة فحسب، بل كأسلوب حياة مستدام.

في المحصلة، قد تتحول الأزمات -رغم قسوتها- إلى فرصة لإعادة تشكيل العلاقة بين الأسر والمال والاستهلاك. فعندما تجبر الظروف كثيرين على مراجعة أنماطهم الشرائية، يكتشف البعض أن جزءا مما اعتادوا عليه لم يكن ضرورة بقدر ما كان عادة، وأن التخطيط المالي في أوقات الشدة يصبح أولوية أساسية، وأن الادخار، مهما بدا بسيطا، يمكن أن يصنع فارقا حقيقيا في استقرار الأسرة.